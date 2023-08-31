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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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затримання (4142) Крим (12755) обшук (1341) окупація (5821) пропаганда (2562) Росія (47144) кримські татари (1969) Умєров Рустем (153)

РФ витрачає мільйони на фейки про "російський Крим" і "ворожу Україну" у соцмережах, - Умєров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РФ витрачає мільйони на фейки про "російський Крим" і "ворожу Україну" у соцмережах, - Умєров

Росія використовує TikTok та Instagram, залучає лідерів думок та ідей для просування наративів про "російський Крим" і "ворожу Україну". На це щороку з бюджету окупованого Криму виділяються мільйони рублів за статтею витрат "інші питання у сфері ЗМІ".

Про це народний депутат України Рустєм Умеров сказав в Анкарі під час конференції на тему порушення прав людини та становища кримських татар в окупованому Криму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія продовжує робити все можливе для придушення ненасильницького опору кримських татар у Криму: лякає, ув’язнює та катує кримських татар на півострові. Водночас веде гібридну масову інформаційну війну проти України. Співаки, актори, спортсмени, а зараз і блогери в TikTok та Instagram, так звані лідери ідей і думок, стали інструментами великої пропагандистської машини Кремля", - сказав Умєров.

За його словами, щороку з бюджету окупованого Криму виділяються мільйони рублів на просування тез "російський Крим" і "ворожа Україна", на боротьбу з народом та його ідеями за статтею витрат "інші питання у сфері ЗМІ".

Ще однією серйозною проблемою Умеров вважає те, що в Україні та за її межами "втомилися від війни, смерті та поганих новин".

"Кожен п’ятий житель України, тобто 20% населення, не цікавиться питанням Криму. Порушеннями прав людини на півострові цікавляться лише 15% тих, кому не байдуже питання Криму. У той же час Кремль вибудовує в Криму зовсім інший порядок денний", - сказав Умєров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меджліс закликає посилити тиск на РФ задля негайного звільнення окупованих нею територій України, - заява

За його словами, для протидії агресору необхідно щодня продовжувати ненасильницьку боротьбу на дипломатичному та комунікаційному фронті.

Політик нагадав про останні дії режиму на півострові щодо кримських татар, зокрема про те, що у жовтні 2021 року в окупованому Криму тричі проводилися обшуки, відбулося 73 затримання та 16 арештів.

Умеров розповів про утримання політв’язня Андрія Захтея у незадовільних умовах в карцері сімферопольської в’язниці, що є прямим порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Він також нагадав про затримання та утримування адвоката Едема Семедляєва, причиною чому була його професійна діяльність, а також про затримання 31 активіста, у т.ч. жінок та дітей, журналістів, які його зустрічали після звільнення.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
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12.12.2021 12:21
+8
сьогодні прибацанославний малорос ломаченко вийшов на ринг під прапором Аккерману. без прапору України. надіюсь, наступного разу цей ватнік вийде на ринг з триптихом " гундяєв-путін-сталін", щоб питання про його адекватність більше не зявлялись
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12.12.2021 12:29
+6
Майдан в стране, где люди с улыбкой толкают свой автозак?
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12.12.2021 12:48
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Нехай викидують гроші. Їх у лаптєй як у дурня фантиків.
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12.12.2021 12:11 Відповісти
она что то там про сирию еще говорила.как сирия падет (кацапню вместе с асадом выгонят)
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12.12.2021 12:57 Відповісти
Правда - перша жертва любої війни !
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12.12.2021 12:15 Відповісти
Той, хто прагне її знати- обов'язково дізнається. Всі ж інші - в залежності від обставин, за яких їм буде вона зручніше...
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12.12.2021 12:30 Відповісти
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12.12.2021 12:21 Відповісти
Майдан в стране, где люди с улыбкой толкают свой автозак?
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12.12.2021 12:48 Відповісти
ну красный же...
все будет как в 1917...
история штука цикличная
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12.12.2021 12:56 Відповісти
Закон спирали ,все повертається на кругі свая !!!)))
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12.12.2021 13:01 Відповісти
Так в 17м не русские же сделали переворот.
А русские рабы имеют просто другие инстинкты.
Недавно смотрел передачу про БАМ сегодня. Есть нормальные поселки, но многие и в бараках-времянках ужасных живут. Ведущий спросил - ну кошмар же!
Ответ гениален и многое поясняет в психологии русского быдла: "Ну какой же это кошмар? Вот в коллективизацию у моего отца расстреляли шестерых братьев! Вот это кошмар. А сегодня нам РАЗРЕШАЮТ жить, так что всё хорошо!"
Они, гниды трусливые, в восторге, что власть им, рабам безмолвным, разрешает жить!!!
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12.12.2021 13:02 Відповісти
а кто сказал,что сейчас русских будут о чем спрашивать?
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12.12.2021 13:04 Відповісти
Називайте всіх російськомовних русскімі і навпаки і все стане на свої місця.
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12.12.2021 15:08 Відповісти
"30 вересня 1999 року в інтерв'ю російській газеті «Коммерсантъ» глава уряду Росії Володимир Путін повідомив, що нової війни з Чечнею не буде і цього ж дня надвечір танкові підрозділи російської армії увійшли на територію Наурського і Шелковського районів Чечні з боку Дагестану та Ставропольського краю."
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12.12.2021 12:21 Відповісти
І чого він добився? Так, задушив незалежну Ічкерію, але платить данину чечні. До речі, для моськовії це звично:
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12.12.2021 12:45 Відповісти
Великий князь ? Який рабськи платив данину Орді )
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12.12.2021 12:59 Відповісти
Проте зелена пліснява краде лярди через "Велике крадівництво" !!! Гібридна війна Московії за Україну триває !!!)))
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12.12.2021 12:22 Відповісти
Зелена пліснява агенти впливу *****. Хуженібудіт.
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12.12.2021 12:29 Відповісти
Головне -"Лишьби не Порошенко" !!!))))
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12.12.2021 12:35 Відповісти
Ось аналітика стану суспільства до виборів Буратіни.
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12.12.2021 12:40 Відповісти
Кремлівське гасло "Лишьби не Порошенко" зпрацювало на відмінно і продовжує працювати !!! "Мудрий нарід" обиравши Голобородька ,головне "Лишьби не Порошенко" ,отримав кремлівську лялькову пародію -зелену плісняву !!)))
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12.12.2021 13:00 Відповісти
Поборами народа и установление феодализма загоняют страну в нищету.
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12.12.2021 12:42 Відповісти
це все відбувадось задовго до окупації, але українська влада намагалась цього не помічати
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12.12.2021 12:27 Відповісти
Питання -Чи була та влада українською державною владою ???)))
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12.12.2021 12:32 Відповісти
Прошу прощения, Вы довольны тем что налогами давят среднюю прослойку населения и добивают нищих пенсионеров и инвалидов? Власть имущие за 2.5 года умножили доходы, а менты и фискалы садят в тюрьмы простолюдинов и разоряют трудяг. Посаженных в тюрьмы за два года увеличилось на 40% и причем сидят те, кого вынудили идти на преступление чтобы выжить, но не сидит не один прокурор или депутат с олигархом.
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12.12.2021 12:47 Відповісти
все вірно, тре вибачатися перш ніж муйню написати
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12.12.2021 12:52 Відповісти
Ну да, за один га 1500 грн налога с которого возможно получить прибыль 2500 это ху..., или за авто пустое 25000 грн в год тоже ху..., или из-за того что поборы выше крыши работодатель вынужден увольнять работника т. к. не конкурентно способен и вынужден закрывать бизнес - это тоже ху... За украденную булочку получить 10 лет тюрьмы, а за украденные на разбитых уже дорогах после большой стройки миллиарды посадят инженера, но не мера или примьера это тоже ху... Попросить прощение - это воспитание, а а целовать в зеленую дупу клоуна и вруна - это патология, которая не лечится. "Никому не покланяйтесь кроме как Господу Богу создавшему небо и землю... (Библия) - ну откуда это может знать образованный человек. Вот и бегает народ рабами кричащий: дай нам царя! Посмотрите по сторонам сколько обнищало людей при Зеленском и его командой, какая армия, сколько сидит убогих, но не миллионеров. И не мешало бы поехать в Швецию или Швейцарию и посмотреть как живет народ и как их слуги.
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12.12.2021 13:16 Відповісти
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!! Проблема України у відсутності реальної української державної влади !!))
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12.12.2021 12:56 Відповісти
сьогодні прибацанославний малорос ломаченко вийшов на ринг під прапором Аккерману. без прапору України. надіюсь, наступного разу цей ватнік вийде на ринг з триптихом " гундяєв-путін-сталін", щоб питання про його адекватність більше не зявлялись
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12.12.2021 12:29 Відповісти
Вас це сильно бентежить?
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12.12.2021 12:31 Відповісти
Подобных ломаченков 73 %
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12.12.2021 12:36 Відповісти
Так ось хто зробив їх разом! 😁
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12.12.2021 12:43 Відповісти
просто це доводить, що спорт внє палітікі
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12.12.2021 12:36 Відповісти
ну то для тих, у кого мозг внє чєрєпной коробкі😁
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12.12.2021 12:51 Відповісти
Бентежить, бо Ломаченко є публічна людина та приклад для наслідування.
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12.12.2021 15:10 Відповісти
Те ж саме можна сказати і про приЗедента. І в даному випадку не можна достаменно стверджувати, що є причиною, а що є наслідком .
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12.12.2021 15:27 Відповісти
Миллиарды,миллионы это копейки для ************ Крыс...
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12.12.2021 12:30 Відповісти
зато,всякие кургиняны,симоняны,калантаряны и прочие задкацапализяны стали миллионерами
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12.12.2021 12:30 Відповісти
я развалю ССср в 1991 году,а мой брат Байден развалит РАБссию через 30 лет после этого...
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12.12.2021 12:33 Відповісти
Може це й не зовсім свіжі дані, що, так звана "роССія", щорічно, витрачає 2 мільярди справжніх баксів, на покращення свого іміджу, та обсирання "гейропи", США, та України. Гроші викинуті на вітер, бо з гівна цукерку не зробиш.
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12.12.2021 12:39 Відповісти
Тупого алкоголика якутокомыцко-кацапское пока по балде не получит, будет смотреть новости за бутылкой водки и плакаться в песнях "Вставай страна огромная". Вот только продвинутые Масковичи и Питерцы все понимают, а остальное руссько-якутское все страдает и от безделия в пьяном угаре мечтает под видом освободителей идти и нахаляву грабить народы - орда и есть орда. Но как только в плен попадают и трезвеют - просыпается реальность и сожаление. Аж противно как Раша осталась в 19 веке племенем дикарей.
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12.12.2021 12:39 Відповісти
Вчера смотрел видос про Куликовскую битву, которой никогда не было...Фейкометы РАБссии с древности Пургу несут...а про польскую Брестскую крепость,про 28 баранов Панфиловцев и прочее дерьмо про Зою Космодемьянскую... то особая Фейковая Туфта на весь мир
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12.12.2021 12:40 Відповісти
Россияне всё чаще ищут в Яндексе как продать свои органы.
Это значит, что россияне начали жить лучше, и у них появились излишки органов на продажу.
Чем беднее становятся россияне, тем больше они набирают кредитов!
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12.12.2021 12:46 Відповісти
А ШО, их пропитанный чемургесом и тройным одеколоном с боярышником ливер кто-то покупает?
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12.12.2021 13:05 Відповісти
Навряд, що хтось буде купувати русскій язик.
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12.12.2021 15:11 Відповісти
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12.12.2021 12:46 Відповісти
Причем уроды ломанулись в Украину от хорошей жизни и только полные рабы все также едут за копейки гнуть спину на Расссссию. И все также от своей тупости обвиняют украинцев и ненавидят. Если провести аналитику, то 60% бегунов от своих "помощников из раши" заняли должности в прокуратуре, милиции или фискалов - и здесь только грабить людей, но не работать.
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12.12.2021 13:03 Відповісти
РФ витрачає мільйони на фейки про "російський Крим" і "ворожу Україну" у соцмережах, - Умеров Джерело: https://censor.net/ua/n3304752

Звісно витрачає - вона ж толком нічого не робить, тільки нафту і газ з землі качає і продає за долари, чому не витрачати на різний непотріб? Боже зроби так щоб нафта і газ закінчились в Расії або стали дуже поганої якості щоб іх не купували ніде у світі
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12.12.2021 12:55 Відповісти
Параша хотела стать еврочленом, а стала просто членом }{уйла:
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12.12.2021 13:01 Відповісти
Москва предостерегла Республику Мордовию от выхода из состава России Можно так Московию расшатывать
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12.12.2021 13:03 Відповісти
Без Вільної Мордовії (Чувашії, Бурятії і т.д. і т.п...) не буде Вільної України.
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12.12.2021 15:13 Відповісти
А можно пример какой-то такого фейка про враждебную Украину? Ведь фейк надо чем-то подкреплять. Что Украина прекратила поставки в Крым электричества, воды, продуктов, остановила ж/д и авиасообщение - это фейк?
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12.12.2021 13:09 Відповісти
Я порожаюсь, ко мне в дом пришли, ограбили, вынесли все, а когда дом опустел требуют дать воды и еды еще. Мы не захватывали Ростов или Кубань. Чего было лезть в Крым - наш дом? Теперь вместо воды и еды можно Путину насрать и нассать. И это тоже не фейк, а так и будет.
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12.12.2021 13:24 Відповісти
Это всё понятно. Ну а что же тогда фейк?
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12.12.2021 13:26 Відповісти
И кстати, а что вынесли из Крыма? Вроде всё там как было, так и осталось.
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12.12.2021 13:42 Відповісти
Нічого дивного,московія та її населення ворог ізвічний і ті,хто називає їх братами вороги державності України.
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12.12.2021 13:19 Відповісти
А зесрань тратит миллиарды на беню
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12.12.2021 13:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3d_xhP0RpmU
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12.12.2021 13:53 Відповісти
Баньте. Но это правда.
https://www.youtube.com/watch?v=Z-rk4tR3H7s
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12.12.2021 14:06 Відповісти
Особливо в останній час. Я ******** пошаритись на кацапсчих сайтах та потролили кацапів. Зараз так як в 2013-14 роках кацапські тролі дуже активно продвигають фейки, що мовляв, на Украіньє почті всьє маладиє дьєвушки разьєхалісь по європейскім бордєлям, а мужікі лібо воюєт либо в Польше на клубнікьє. Кажу кацапу, яка бляха клубніка зімою? Далі запитую, а чого в багатой расьєі минималка мєньше на 50 баксов чем на ніщєй Украінє? Говоріт, что у ніх мінімалка только для налогов что би мєньшє платіть, а кацапи мовляв харашо живут
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12.12.2021 14:27 Відповісти
Откуда сколько дурной желчи
6 млн заробитчан это мало? В том числе и в России
К нам на заробитки россияне не приезжают /это вам о чем то говорит /
Люди кто работал в России оформляют там пенсию
Переводят в гривни и неплохо получается
Вот если бы создали в Украине 5 млн. Рабочих мест
Пишут средняя з/п 14 тыс грн
В посёлке 900 жителей и ни у кого нет такой з/п
8 млн пенсионеров получают пенсию меньше 3000 грн
Как они живут /трусы на 2 года - в конце будут одни резинки /
Уровень жизни вот главный аргумент -- сознания
30 лет обещают /пол жизни /,
Один принципы - мы стали жить лучше // кто при власти //
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12.12.2021 15:26 Відповісти
в Бєларуссіі луччє?
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12.12.2021 15:53 Відповісти
До речі, зважте на ще одну рашогандонську пропаганду, яку вони намагаються просувати в Україні: вони як можуть підтримують наших довбойобнутих "антиваксєрів" - добре розуміючи що ковідний колапс призведе до катастрофічних наслідків для нашої країни. Натомість у себе в кацападлії вони всіма силами (і навіть їх гундяєвські попадли) пропагують і закликають усіх "ширнутись" спизженою та недоробленою "Астразенекою"(воно ж "спутнік-V").
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12.12.2021 17:16 Відповісти
 
 