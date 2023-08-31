РФ витрачає мільйони на фейки про "російський Крим" і "ворожу Україну" у соцмережах, - Умєров
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Росія використовує TikTok та Instagram, залучає лідерів думок та ідей для просування наративів про "російський Крим" і "ворожу Україну". На це щороку з бюджету окупованого Криму виділяються мільйони рублів за статтею витрат "інші питання у сфері ЗМІ".
Про це народний депутат України Рустєм Умеров сказав в Анкарі під час конференції на тему порушення прав людини та становища кримських татар в окупованому Криму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Росія продовжує робити все можливе для придушення ненасильницького опору кримських татар у Криму: лякає, ув’язнює та катує кримських татар на півострові. Водночас веде гібридну масову інформаційну війну проти України. Співаки, актори, спортсмени, а зараз і блогери в TikTok та Instagram, так звані лідери ідей і думок, стали інструментами великої пропагандистської машини Кремля", - сказав Умєров.
За його словами, щороку з бюджету окупованого Криму виділяються мільйони рублів на просування тез "російський Крим" і "ворожа Україна", на боротьбу з народом та його ідеями за статтею витрат "інші питання у сфері ЗМІ".
Ще однією серйозною проблемою Умеров вважає те, що в Україні та за її межами "втомилися від війни, смерті та поганих новин".
"Кожен п’ятий житель України, тобто 20% населення, не цікавиться питанням Криму. Порушеннями прав людини на півострові цікавляться лише 15% тих, кому не байдуже питання Криму. У той же час Кремль вибудовує в Криму зовсім інший порядок денний", - сказав Умєров.
За його словами, для протидії агресору необхідно щодня продовжувати ненасильницьку боротьбу на дипломатичному та комунікаційному фронті.
Політик нагадав про останні дії режиму на півострові щодо кримських татар, зокрема про те, що у жовтні 2021 року в окупованому Криму тричі проводилися обшуки, відбулося 73 затримання та 16 арештів.
Умеров розповів про утримання політв’язня Андрія Захтея у незадовільних умовах в карцері сімферопольської в’язниці, що є прямим порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Він також нагадав про затримання та утримування адвоката Едема Семедляєва, причиною чому була його професійна діяльність, а також про затримання 31 активіста, у т.ч. жінок та дітей, журналістів, які його зустрічали після звільнення.
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все будет как в 1917...
история штука цикличная
А русские рабы имеют просто другие инстинкты.
Недавно смотрел передачу про БАМ сегодня. Есть нормальные поселки, но многие и в бараках-времянках ужасных живут. Ведущий спросил - ну кошмар же!
Ответ гениален и многое поясняет в психологии русского быдла: "Ну какой же это кошмар? Вот в коллективизацию у моего отца расстреляли шестерых братьев! Вот это кошмар. А сегодня нам РАЗРЕШАЮТ жить, так что всё хорошо!"
Они, гниды трусливые, в восторге, что власть им, рабам безмолвным, разрешает жить!!!
Это значит, что россияне начали жить лучше, и у них появились излишки органов на продажу.
Чем беднее становятся россияне, тем больше они набирают кредитов!
Звісно витрачає - вона ж толком нічого не робить, тільки нафту і газ з землі качає і продає за долари, чому не витрачати на різний непотріб? Боже зроби так щоб нафта і газ закінчились в Расії або стали дуже поганої якості щоб іх не купували ніде у світі
https://www.youtube.com/watch?v=Z-rk4tR3H7s
6 млн заробитчан это мало? В том числе и в России
К нам на заробитки россияне не приезжают /это вам о чем то говорит /
Люди кто работал в России оформляют там пенсию
Переводят в гривни и неплохо получается
Вот если бы создали в Украине 5 млн. Рабочих мест
Пишут средняя з/п 14 тыс грн
В посёлке 900 жителей и ни у кого нет такой з/п
8 млн пенсионеров получают пенсию меньше 3000 грн
Как они живут /трусы на 2 года - в конце будут одни резинки /
Уровень жизни вот главный аргумент -- сознания
30 лет обещают /пол жизни /,
Один принципы - мы стали жить лучше // кто при власти //