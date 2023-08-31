РФ витрачає мільйони на фейки про "російський Крим" і "ворожу Україну" у соцмережах, - Умєров

Росія використовує TikTok та Instagram, залучає лідерів думок та ідей для просування наративів про "російський Крим" і "ворожу Україну". На це щороку з бюджету окупованого Криму виділяються мільйони рублів за статтею витрат "інші питання у сфері ЗМІ".

Про це народний депутат України Рустєм Умеров сказав в Анкарі під час конференції на тему порушення прав людини та становища кримських татар в окупованому Криму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія продовжує робити все можливе для придушення ненасильницького опору кримських татар у Криму: лякає, ув’язнює та катує кримських татар на півострові. Водночас веде гібридну масову інформаційну війну проти України. Співаки, актори, спортсмени, а зараз і блогери в TikTok та Instagram, так звані лідери ідей і думок, стали інструментами великої пропагандистської машини Кремля", - сказав Умєров.

За його словами, щороку з бюджету окупованого Криму виділяються мільйони рублів на просування тез "російський Крим" і "ворожа Україна", на боротьбу з народом та його ідеями за статтею витрат "інші питання у сфері ЗМІ".

Ще однією серйозною проблемою Умеров вважає те, що в Україні та за її межами "втомилися від війни, смерті та поганих новин".

"Кожен п’ятий житель України, тобто 20% населення, не цікавиться питанням Криму. Порушеннями прав людини на півострові цікавляться лише 15% тих, кому не байдуже питання Криму. У той же час Кремль вибудовує в Криму зовсім інший порядок денний", - сказав Умєров.

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За його словами, для протидії агресору необхідно щодня продовжувати ненасильницьку боротьбу на дипломатичному та комунікаційному фронті.

Політик нагадав про останні дії режиму на півострові щодо кримських татар, зокрема про те, що у жовтні 2021 року в окупованому Криму тричі проводилися обшуки, відбулося 73 затримання та 16 арештів.

Умеров розповів про утримання політв’язня Андрія Захтея у незадовільних умовах в карцері сімферопольської в’язниці, що є прямим порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Він також нагадав про затримання та утримування адвоката Едема Семедляєва, причиною чому була його професійна діяльність, а також про затримання 31 активіста, у т.ч. жінок та дітей, журналістів, які його зустрічали після звільнення.