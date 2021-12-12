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Литовські прикордонники повідомили про стрілянину на кордоні з Білоруссю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Литовські прикордонники повідомили про стрілянину на кордоні з Білоруссю

Прикордонна служба Литви повідомила, що у суботу на кордоні з Білоруссю було чути постріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Delfi

За даними литовських прикордонників, у суботу в районі кордону в Лаздійському районі було зроблено 20 пострілів з білоруської сторони.

Також двічі стріляли також у Шальчинінському районі на кордоні Литви з Білоруссю.

З початку серпня, коли прикордонники отримали право відмовляти у в'їзді іноземцям з Білорусі, 7955 людей не було допущено до Литви.

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Топ коментарі
+14
Вот так и гитлер провоцировал, как сейчас путлер
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12.12.2021 12:52
+14
він вже не "бацька",а рашистський "підкуйловнік"
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12.12.2021 12:59
+10
Скоро *беженцы* в беларузких лесах еще танки *найдут* и двинут на Польшу
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12.12.2021 13:03
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Вот так и гитлер провоцировал, как сейчас путлер
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12.12.2021 12:52 Відповісти
Москалі тестують НАТО !! Побачимо ,чи в НАТО яйця ,чи сметанний омлет !!!)))
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12.12.2021 13:28 Відповісти
Бацька не как не угомонится)))
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12.12.2021 12:56 Відповісти
він вже не "бацька",а рашистський "підкуйловнік"
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12.12.2021 12:59 Відповісти
Без "вже".
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12.12.2021 13:09 Відповісти
Слетевший с катушек
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12.12.2021 13:19 Відповісти
кто ты такой, чтоб так запросто звонить в кремль? там "ждут" твои звонки и "наготовили2 по 2 миллиарда... если челядь будет часто звонить нах. будет посылаться...
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12.12.2021 13:54 Відповісти
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12.12.2021 14:12 Відповісти
Luchshe dva raza v denj, tak bistreje ruske holopi nachnjot galoshi griztj.
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12.12.2021 14:09 Відповісти
А ему в мацкве отвечают: деньги будем давать только Минскому федеральному округу в составе РФ!
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12.12.2021 14:12 Відповісти
Он марионетка - старая и дряхлая.
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12.12.2021 13:05 Відповісти
ЦЕ лялька того самого кремлівського балагана,лише з іншої скрині !!!!))))
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12.12.2021 13:30 Відповісти
Да ну. Женщины, дети, беженцы- лучшее оружие террористов и диктаторов типо ***** и Луки чтобы добиваться своих целей.
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12.12.2021 13:11 Відповісти
"Ми грудью встанем -за вашими спинмами !" !!!)))
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12.12.2021 13:32 Відповісти
Litve eta kartinka s detmi i zencynami neproxodit.Vsex bez isklucenyja vozracajet obratno v Belorus.
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12.12.2021 13:41 Відповісти
Х*йло може використати лички колгоспного паскуди для атаки на країни Балтії. Коли бєларусскіє вайска, дающіє атпор правокаціям, будуть на 80% складатись з мишебратів.
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12.12.2021 13:02 Відповісти
Скоро *беженцы* в беларузких лесах еще танки *найдут* и двинут на Польшу
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12.12.2021 13:03 Відповісти
100%
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12.12.2021 13:22 Відповісти
Welcome to 1939.
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12.12.2021 13:06 Відповісти
стурбованість..
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12.12.2021 13:06 Відповісти
ИХТАМНЕТы Путлера получили пополнение в морде лица КГБистов Лукашеску...,хтячт побыстрее запустит Северный потоп-2 Кажуть злые языки построют еще 5 Северных потопов и все мимо Украины...а это значит РАБссия не браццкий народ...,рюсскагаварящих в Украине нет...
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12.12.2021 13:07 Відповісти
Nu vot, a vedj i ne fakt chto vsio nachnjotsia s Ukraini, no mi etomu gotovi boleje chem kogda to.
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12.12.2021 13:09 Відповісти
Tut kazdi den oni streliajut,vydymo nelegalov tak gonit kotoryx mi obratno vybrasyvajem
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12.12.2021 13:12 Відповісти
РАБссия воюет с Госдепом,с НАТО и Байденом на территории Белоруси...
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12.12.2021 13:14 Відповісти
У ЕС один выход это закрыть поток товаров.
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12.12.2021 13:30 Відповісти
Повна ,щільна ізоляція від Мордора !!!)))
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12.12.2021 13:34 Відповісти
Я думаю Литва должна анексировать Беларусь. Это исторически одна страна.
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12.12.2021 13:47 Відповісти
Разом з Смоленськом !!!)))
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12.12.2021 13:50 Відповісти
мы не против, чтоб вместе с мацковией... Смоленск, вообще то, мацкали аннексировали у Киева... то есть у нас.
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12.12.2021 13:56 Відповісти
Брест,Гродно ,аж до ВІльно ,разом з Белостоком ,теж були в Данила у князівстві !!)))
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12.12.2021 13:59 Відповісти
А Ліпецьк у Чернігівському Князівстві...а Гербом Чернігівського Князівства був двоголовий орел.
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12.12.2021 14:33 Відповісти
 
 