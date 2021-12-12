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Новини Політика України
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МВС (2877) Донецька область (5679) Бутусов Юрій (3125) блокпост (207) Резніков (1385) Гогілашвілі (75)

Згідно із законом, заступнику міністра МВС Гогалішвілі не передбачено бронеавтомобілів та особистої охорони, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Згідно із законом, заступнику міністра МВС Гогалішвілі не передбачено бронеавтомобілів та особистої охорони, - Бутусов

Окрім незаконної та небезпечної поведінки заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі на блокпосту "Долина" не менш скандальною є наявність у нього броньованих машин та охорони. Згідно закону, Гогілашвілі не передбачено за статусом бронеавтомобілі та особиста охорона.

Про це пише в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. 

"Проте, за даними джерел Цензор.НЕТ, ось ці загадкові люди в чорному – охорона скандального заступника голови МВС, шестеро військовослужбовців, офіцерів спецназу Головного управління розвідки Міністерства оборони, військова частина 2245. На відеозапису було впізнано обличчя офіцерів ГУР МО Петра М. та Михайла Я.", – пише Бутусов.

"Але не менш резонансно, що за даними джерел у ГУР МО, для пересування Гогілашвілі використовується бронеавтомобіль, наданий посольством США для забезпечення безпеки співробітників військової розвідки України, і ця Тойота перевозила раніше командира спецназу ГУР МО Юрія Семенюка - того самого розвідника, який виступив недавно щодо Вагнергейту із викриттям про наявність російських "кротів" в Офісі Президента, і якого звільнили після провалу спецоперації із захоплення вагнерівців", - додає він.

"На якій підставі замміністра МВС використовує для забезпечення своїх поїздок спецтранспорт військової розвідки, чому Гогілашвілі охороняють офіцери спецназу Міноборони? МВС має свої завдання, свій транспорт, свою охорону. Або ці люди на відеозаписі і ця машина вже не числяться в ГУР МО? Надання охорони та машин Гогілашвілі може бути прямим порушенням закону – чи він одночасно таємний спецагент, який виконує диверсії у російському тилу?", - порушує питання журналіст.

Він також переконаний, що міністр оборони Олексій Резніков зобов'язаний дати пояснення, чи використовувалися військовослужбовці ГУР МО та машини для перевезень Гогілашвілі.

Також читайте: У 2020 році, через пів року після призначення заступником міністра, Зеленський нагородив Гогілашвілі орденом "За заслуги". ДОКУМЕНТ

"Якщо так, то має бути проведене службове розслідування щодо законності таких дій на користь заступника міністра МВС", - резюмує Бутусов.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+66
Хорошие у Зели друзья, кумовья и кореша. Трухин, Тищенко, Корявченков, Мецгер, Тимошенко и это быдло. Дерьмо из 90-х не просто всплыло, оно стало властью.
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12.12.2021 13:39
+41
Пане Бутусов Юрій! Ви все правильно написали - це злочин, коли одного сраного чинушу, наближеного до влади завдяки дружині чи співмешканці, в туристичній поїздці до зони АТО супроводжує група офіцерів спецназу воєнної розвідки України. В результаті їм ніколи воювати чи проводити спецоперації... До речі, поцікавтеся вищою освітою пана Гогіашвілі, Вас чекає чергове здивування...
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12.12.2021 13:49
+40
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12.12.2021 13:52
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Сторінка 2 з 2
ГОЛАЯ СТАТИСТИКА И НИ КАКОГО АНТИСЕМИТИЗМА.
Сравните: население США составляет 200 миллионов, из которых 6 миллионов - евреи. То есть 3 процента. И соответственно - 26 депутатов Конгресса. Население же Украины - 47 миллионов. Евреев в Украине чуть больше 100 тысяч (уточняю: по данным последней переписи населения - 103,6 тыс., по данным Международного еврейского центра «Мигдаль» - 90 тысяч. - Э.Х.).

Недотягивает даже до 0,2 процента от общего количества граждан страны.

И как минимум 150 представителей этого этноса решает судьбу остальных 99,98 % живущих в Украине.
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12.12.2021 16:49 Відповісти
Нарко і їх дилери захопили владу.
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12.12.2021 14:37 Відповісти
Ні дня без зелених" зашкварів",а наша хлопці молодці, дяка їм, вони виконують свої обовязки, а не потакають такому бидлу якого "потрібно знати , вочевидь в "табло"....
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12.12.2021 14:42 Відповісти
Быдло кабацкое у власти
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12.12.2021 14:44 Відповісти
По закону, заместителю министра МВД Гогалишвили по статусу не предусмотрены бронеавтомобили и личная охрана, - Бутусов Источник: https://censor.net/ru/n3304759

=============
про узурпацию власти разве никто не слышал? Или узурпация бывает в любой стране кроме Украины?
А ещё все удивляются, почему Украина самая богатая в Европе, а население самое нищие, а ведь нищее население, потому что оно тупое. Власть выбирает за кило сахара, пару кило гречки, за сериал, по приколу...
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12.12.2021 14:44 Відповісти
Тупые и серливые
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12.12.2021 14:50 Відповісти
Эм, так зачем выдают, то что ему не положено....те что выдают не в курсе?
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12.12.2021 14:48 Відповісти
В курсе. Ну и что вы им сделаете? Когда вся власть в руках одной банды.
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12.12.2021 15:04 Відповісти
Если только «вату катать» конечно ничего не сделаеш
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13.12.2021 08:15 Відповісти
раз нарiд выбрал себе зебiльную владу - пусть теперь наслаждается. гопота во всей красе. а кто в курсе, что с отставкой г-на еръмака - пошумели и в будку ?
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12.12.2021 14:50 Відповісти
Первым об осторожном поступке Митрича узнал гражданин Гигиенишвили и сейчас же истолковал его по-своему. Он подступил к Митричу в коридоре и, схватив его за грудь, угрожающе сказал: - Поджечь всю квартиру хочешь? Страховку получить хочешь? Ты думаешь, Гигиенишвили дурак? Гигиенишвили все понимает!
(С) Золотой теленок
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12.12.2021 14:51 Відповісти
Неправда! У нас все агенты ФСБ ездят на бронированных автомобилях и с охраной!))
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12.12.2021 14:51 Відповісти
Скільки ж ця вся сволота коштуе нам,і в яких окопах вона буде,раптом що!?
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12.12.2021 15:03 Відповісти
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12.12.2021 15:06 Відповісти
а если это КОЛУМБИЙСКАЯ МУКА высшего сорта , то можно !!!! )))))
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12.12.2021 15:09 Відповісти
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12.12.2021 15:12 Відповісти
а хуцпа ?
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12.12.2021 15:53 Відповісти
Видно, Гоги "посвященный" недаром утянул автомобиль ГУР, авто же на номерах прикрытия да и охрана ГУРовская, кроме Гоги возит по Киеву и дивулю из офиса поца. После покушения на Зефира, кокс стали возить в броне - и к смеху, американской, Во дают черти, хохотуны и приколисты с кротофермы на Банковой
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12.12.2021 15:34 Відповісти
А за что Зеленский этого кремлёвского подонка орденом наградил? Призываю прессу разобраться....
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12.12.2021 15:57 Відповісти
"За самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у справі боротьби зі злочинністю, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові."
Учитесь. Вот как надо работать. Человек за 6 месяцев работы проявил такие качества. а тут всю жизнь работал, не то, что ордена, пенсию нормальную не заработал. Грамот, правда, немерено, вплоть до министерских.
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12.12.2021 23:54 Відповісти
Кстати, Зеленский призывает Монастырского уволить этого "зам.министра", а незаконный орден должен забрать сам Зеленский. Интересно, кто наградной лист готовил и какая там аргументация, или это тоже "військова таємниця"?
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12.12.2021 23:57 Відповісти
один зашквар тягне за собою всі інші - і так по кругу ..., і виявляеться що така система е все прогнившою...- то в яке ЕС та НАТО ...
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12.12.2021 16:43 Відповісти
по поводу назначения Буданова на высокую должность в разведке у меня тоже есть много вопросов. Якобы неудачное покушение на него, странным образом оказалось для него лифтом по служебной лестнице на одну из самых ключевых должностей.... Как Буданов вел себя в деле "вагнеровцев" -- это уже следующий кейс.... И теперь в инцинденте с замминстром -гражэданином рф , снова фигурируют подчиненные Буданова.... Все очень странно....
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12.12.2021 17:43 Відповісти
Буданов провёл неудачную операцию по подрыву газопровода в Крыму, в результате которой несколько человек попало в плен. Власть считает эту операцию удачной.
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12.12.2021 21:17 Відповісти
Раніше ці автомобілі возили наших розвідників , які знищували рашинських вбивць і окупантів на нашій землі ,
а сьогодні вони перевозять російських агентів , які співпрацюють із Зебілом 😡
Я в шоці 😠
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12.12.2021 18:15 Відповісти
На Банковій знаходяться агенти кремля , або ще можна назвати , кротофермою на чолі із Зе
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12.12.2021 18:23 Відповісти
ну грузины у нас просто в авторитете , своих маловато будет
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12.12.2021 19:39 Відповісти
КЛОНЫШВИЛИ - ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ ЧИНОВНИКОВ, ДРУЗЕЙ И ОКРУЖЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО!
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12.12.2021 23:56 Відповісти
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