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Група мігрантів намагалася прорвати кордон Польщі: польський військовий отримав травму
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прикордонна служба Польщі повідомила у неділю, що група мігрантів намагалася прорватися через польсько-білоруський кордон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у твітері польські прикордонники.
Інцидент стався у районі населеного пункту Черемча у Підляському воєводстві.
"Група з 55 агресивних людей форсувала кордон, один військовослужбовець Війська Польського отримав удар каменем в обличчя, йому на місці надали долікарську допомогу".
Топ коментарі
+11 FT FT
показати весь коментар12.12.2021 13:48
+10 Ритта Рыжук
показати весь коментар12.12.2021 13:46
+8 Палєо Мустьє
показати весь коментар12.12.2021 13:50
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Будь ласка, зачекайте...
Берлинскую стену и ее полосу препятствий, ссср построил на территории гдр и юридически, мог творить там все что угодно.
Боинг, тоже сбили над территорией ссср
А здесь, весь бардак происходит на нейтральной полосе: там сложно предпринять что либо.
В том смысле, что бы это было эффективной мерой и законной.
Есть разница
Особенно если бы снайпер стрелял из оружия, калибра 7,62х54…
Несколько раненых или убитых арабов, здорово демотивируют остальных.
Когда сражаешься с террористами, вполне можно использовать некоторые их методы.