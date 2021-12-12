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Група мігрантів намагалася прорвати кордон Польщі: польський військовий отримав травму

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Група мігрантів намагалася прорвати кордон Польщі: польський військовий отримав травму

Прикордонна служба Польщі повідомила у неділю, що група мігрантів намагалася прорватися через польсько-білоруський кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у твітері польські прикордонники.

Інцидент стався у районі населеного пункту Черемча у Підляському воєводстві.

"Група з 55 агресивних людей форсувала кордон, один військовослужбовець Війська Польського отримав удар каменем в обличчя, йому на місці надали долікарську допомогу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруські силовики сліпили лазером та кидалися камінням у польських військових під час спробу прориву мігрантів
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Топ коментарі
+11
Ну скажите спасибо либерастам *европейского суда* которые сказали мигрантам что того кто прорвется любой ценой на территорию ЕС не имеют права депортировать. С етого момента запишите кто виноват в третьей мировой войне что начинается
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12.12.2021 13:48
+10
Гібридна війна Московії проти євроцивілізації триває та прогресує !!!))
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12.12.2021 13:46
+8
ордою. москальня до Русі має такий самий стосунок як морські свинки до моря.
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12.12.2021 13:50
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Гібридна війна Московії проти євроцивілізації триває та прогресує !!!))
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12.12.2021 13:46 Відповісти
З почином. Дивно лише те, що ці бєженци досі камінням кидаються, скоро стріляти почнуть. Запахло русью на польському кордоні.
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12.12.2021 13:48 Відповісти
ордою. москальня до Русі має такий самий стосунок як морські свинки до моря.
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12.12.2021 13:50 Відповісти
А може вже досить сакралізувати неукраїнське слово русь?
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12.12.2021 14:10 Відповісти
огонь на поражение
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12.12.2021 13:48 Відповісти
Ну скажите спасибо либерастам *европейского суда* которые сказали мигрантам что того кто прорвется любой ценой на территорию ЕС не имеют права депортировать. С етого момента запишите кто виноват в третьей мировой войне что начинается
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12.12.2021 13:48 Відповісти
Провоцируют на стрельбу на поражение. Уаерен, что в СССР и других странах Варшавского Договора в таких случаях бы не церемонились - достаточно вспомнить сбитый пассажирский Боинг на Дальнем Востоке и расстрелянных при попытке перелезть через берлинскую стену. Да бацька бы не церемонился.
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12.12.2021 13:48 Відповісти
Тут все немного сложнее.
Берлинскую стену и ее полосу препятствий, ссср построил на территории гдр и юридически, мог творить там все что угодно.
Боинг, тоже сбили над территорией ссср
А здесь, весь бардак происходит на нейтральной полосе: там сложно предпринять что либо.
В том смысле, что бы это было эффективной мерой и законной.
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12.12.2021 13:56 Відповісти
Тю, с брандспойта удобрить свиными экскрементами нейтральную полосу .
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12.12.2021 14:10 Відповісти
Я читал, что стрелять на поражение по перелезающим отдавал Хонекер, и стреляли ГДР-овские погранцы.
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12.12.2021 14:38 Відповісти
Ну так стреляли то на своей территории.
Есть разница
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12.12.2021 14:48 Відповісти
Формально да, все правильно. Боинг тоже над своей территорией сбили.
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12.12.2021 14:58 Відповісти
Я про Боинг, который на Дальнем Востоке сбили в советское время.
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12.12.2021 14:59 Відповісти
Я понял.
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12.12.2021 16:12 Відповісти
Берлинскую стену строила ГДР , стреляли в людей тоже солдатьі армии ГДР . Естественно , все бьіло под советским контролем , но СССР в те дела открьіто не влазил , маскировался.
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12.12.2021 15:10 Відповісти
У нас з бульбашами кордону пратично нема, але до нас чомусь не лізуть. Мабуть бояться що бандери прикрасять ними смереки на Новий рік.
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12.12.2021 13:50 Відповісти
Не говори *гоп*... Скоро ети *беженцы* с детьми на руках обступят росийские танки и двинут на Киев а нам Европа и ***** будут визжать что низзя стрелять ато.....
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12.12.2021 13:52 Відповісти
Цілком реальний варіант розвитку кремлівського реванша !!!))))
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12.12.2021 13:55 Відповісти
Джавелін влупить зверху по танку, а не по ним.
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12.12.2021 13:56 Відповісти
Наверное, если бы по «мирным» беженцам, во время «мирных» попыток пересечь границу, сделал несколько прицельных выстрелов некий неопознанный снайпер, это бы сильно упростило задачу поляков.
Особенно если бы снайпер стрелял из оружия, калибра 7,62х54…
Несколько раненых или убитых арабов, здорово демотивируют остальных.
Когда сражаешься с террористами, вполне можно использовать некоторые их методы.
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12.12.2021 13:51 Відповісти
Там досить автосептик зi свинячим лайном подогнать к бордеру, подключить к брандспойту и , в конце-концов, включить брандспойт, да и удобрить бордер(шобы травка зеленая в следующем году была более сочной - радовала глаз. В такий кшталт можно проверить на вшивость, мол , если не дрогнут, значит - это ихтамнетные швайны.
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12.12.2021 14:03 Відповісти
а Байден все надеется договорится с куйлом....оно загривков кивает, обещает, а делает все тоже самое. Пока не развалят эту помойку, миру спокойно не будет
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12.12.2021 13:54 Відповісти
Орда ,це ракова пихлина ,позбутись якої можливо лише хірургичними засобами !!)))
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12.12.2021 13:56 Відповісти
Без русскава язика ця потвора здохне на наступний день.
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12.12.2021 14:06 Відповісти
Тока шо по Украина 24 передали , шо на польской границе Бульбаши запустили пару очередей с трахтоматов.
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12.12.2021 14:05 Відповісти
Тобто загострення може піти там, де і не очікували.
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12.12.2021 14:12 Відповісти
Это отвлекалово от наших границ.
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12.12.2021 14:21 Відповісти
Пардоньте, не на польской, - а на литовской... Литовські прикордонники повідомили про стрілянину на кордоні з Білоруссю
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12.12.2021 14:53 Відповісти
 
 