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громадянство (910) Росія (47144) Гогілашвілі (75)

Заступник міністра МВС Гогілашвілі має діючий паспорт громадянина РФ та російський ІПН, - Центр журналістських розслідувань. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заступник міністра МВС Гогілашвілі має діючий паспорт громадянина РФ та російський ІПН, - Центр журналістських розслідувань. ФОТО

Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі має діючий паспорт громадянина Російської Федерації та індивідуальний податковий номер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на дані Федеральної податкової служби РФ.

Олександр Гогілашвілі отримав паспорт громадянина Російської Федерації (номер 6004531705) 12 листопада 2003 року у Ленінському районі Ростова-на-Дону.

Також він має діючий індивідуальний податковий номер РФ 616404621705. Інформація підтверджується базою даних Федеральної податкової служби РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заступник міністра МВС Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську: "Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я". ВIДЕО

Заступник міністра МВС Гогілашвілі має діючий паспорт громадянина РФ та російський ІПН, - Центр журналістських розслідувань 01

Офіційна база даних Федеральної податкової служби РФ при пошуку надає дані тільки чинних паспортів громадян РФ та їхніх індивідуальних податкових номерів.

Вихід із громадянства РФ чи позбавлення його відбувається на підставі відповідного Указу президента Росії.

Блогер та колишній нардеп Борислав Береза у своєму telegram-каналі також оприлюднив інформацію про те, що О.Гогілашвілі має чинний російський закордонний паспорт, виданий у 2012 році. За деякими даними, Гогіашвілі перебуває в Україні з 2010 року, отже російський закордонний паспорт він отримував вже в українських період своєї біографії.

Також дивіться: Заступник міністра МВС Гогілашвілі вчинив напад на співробітника поліції. ВIДЕО


Заступник міністра МВС Гогілашвілі має діючий паспорт громадянина РФ та російський ІПН, - Центр журналістських розслідувань 02

Згідно офіційної біографії Олександра Гогіашвілі на сайті МВС, він народився 26 грудня 1973 року у Грузії. За даними з відкритих джерел, тривалий час працював у Росії. Зокрема, був помічником Миколи Валуєва, депутата Державної думи Росії від партії "Единая Россия".

Також читайте: Згідно із законом, заступнику міністра МВС Гогалішвілі не передбачено бронеавтомобілів та особистої охорони, - Бутусов

У 2014 році Микола Валуєв входив до "депутатського десанту" російських парламентарів, яких доставили до Криму у день захоплення Верховної ради АРК для агітації за референдум і приєднання Криму до РФ. Депутати Держдуми М.Валуєв, В.Терешкова, С.Міронов і О.Журавльов виступали на мітингах перед Севастопольською міською адміністрацією та на площі Нахімова, вели агітацію в ЗМІ.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.
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Топ коментарі
+95
рузьке бидло-зам міністра. зєля такі лох.
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12.12.2021 13:58
+72
Судимый чувак, получивший в возрасте 47 лет фальшивое образование, зам министр полиции ...
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12.12.2021 14:01
+56
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12.12.2021 14:00
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Мало нам агента фсб Єрмака, тут ще один кацап у владі на черзі
ЛЮДИ ЯКІ ГОЛОСУВАЛИ ЗА зеленського - ВИ В ЗАХВАТІ ВІД СВОЄЇ
ПРИП*ЗД*НОСТІ ?
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12.12.2021 19:03 Відповісти
Почему-бы не сделать криминальную статью по которой госужащий Украины имеющий второе гражданство-автоматически получает 10 лет тюрьмы?
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12.12.2021 19:03 Відповісти
Хотя бы за российское.
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12.12.2021 21:29 Відповісти
Интересно:а у Зеленского есть российский паспорт?
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12.12.2021 19:04 Відповісти
А прічьом тут Зеленскій?

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13.12.2021 07:54 Відповісти
Зеленский создаёт новую политическую традицию. Создаёт впервые. Впервые после 30 лет коррупции. Наступает мгновенная реакция высшей власти на негативные проявления

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13.12.2021 09:35 Відповісти
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13.12.2021 10:30 Відповісти
Вы до сих пор сомневаетесь?
"Тогда мы идём к Вам!" (с)
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13.12.2021 09:12 Відповісти
зебараны зробылы разом це кубло кремлевских шпионов во главе с нелохом 42
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12.12.2021 19:31 Відповісти
Всё нормально,граница на замке!
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12.12.2021 19:34 Відповісти
Если пропесочить все политические партии и чиновников,людей с российским гражданством пруд пруди,многие ведут бизнес в России и не как совладельцы а на прямую и вы все это знаете,так что не надо кривить душой и округлять глаза.
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12.12.2021 19:40 Відповісти
Лох, тобі нагадати, коли востаннє, до клоуна, держчиновники високого рангу були з російськими паспортами?
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13.12.2021 07:03 Відповісти
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12.12.2021 19:43 Відповісти
Охреневшее черножопое., которое прикинулось Украинцем.
В Ростов!!!
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12.12.2021 19:53 Відповісти
Каацапи у нас ,як риба в воді,головне не хамить на камеру!
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12.12.2021 20:48 Відповісти
мордорское хамское быдло на руководящих постах, и почему мы не в НАТО ?
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12.12.2021 20:56 Відповісти
Не сумнівався, що якщо покопати то і в блазня двоголовий орел знайдется..
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12.12.2021 21:13 Відповісти
Орел у нього навряд знайдеться , а от двоголова курка точно є у Лєнкі-ополчєнкі. Без неї вона б не змогла переоформити та оплачувати комуналку за хороми у окупованому Криму в Лівадії
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13.12.2021 02:19 Відповісти
Ну це вже *** вооще!
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12.12.2021 21:32 Відповісти
На самом деле это монастырский подбирает такие кадры и выгнать надо его.
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12.12.2021 21:53 Відповісти
Олександр Бригинець


@bryhynets

·
6 ч



Яка ж у Зеленського чуйка на мерзотників! Він у цілому натовпі вміє знайти найгіршого! І призначити!
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12.12.2021 21:56 Відповісти
****, вот так Путлер и разваливает страну, я ж говорю путлдером все пороблено. завод развалился, знчит гдето путлера ******* сидит. Нет конкурентных товаров, так значит такие твари убивают отрасль . В сильпо сыр украинский 420 гривень , твою мать, бри французский 200, польский 220. гайда от 180. ну я же не идиот хоть и патриот
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12.12.2021 21:57 Відповісти
Драсти....А в армии "наваросии" он не воевал часом? Одно понятно- парень подходящий! Еще один факт подтверждающий очевидное....гаер не прикрывает предателей ,он их возглавляет!
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12.12.2021 21:59 Відповісти
Расстрелять гада! Это бы помогло Украине
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12.12.2021 22:03 Відповісти
Ужасные времена вернулись. Времена януковича во всей красе. Порох вернис
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12.12.2021 22:15 Відповісти
Барыга вернись!
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12.12.2021 22:17 Відповісти
сопля УЗБАГОЙСЯ!
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12.12.2021 23:49 Відповісти
Барига зараз при владі, дякуючи лохам на кшталт тебе.
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13.12.2021 07:06 Відповісти
При зеленном чучеле, вся верхушка власти такая, как гогилашвили, все агенты руSSни, убийц украинцев, чего взять няньку зе_Никчемности ермака_Козяря_Михайлова_Лолиту, а еще есть демченко, двуликий анус татаров-портнов и прочая, прочая, прочая...........
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12.12.2021 22:16 Відповісти
А по желанию какого "найвеличнейшего гения современности" назначили на должность зам. министра МВД человека - гражданина РФ, за всю жизнь проработавшего воспитателем в детсаду и соцработником, без высшего образования???!!!
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12.12.2021 22:50 Відповісти
звичайнe хлєбало. у Арахамiя i то бiльш примiтний
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12.12.2021 22:53 Відповісти
Краще перестрахуватись і публічно розстріляти.
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12.12.2021 23:07 Відповісти
М Р А З Ь !!!!!!!! А еще и зам министра
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12.12.2021 23:59 Відповісти
А що означає відсторонення від роботи? Де таке в КЗпП? Це відпустка, чи відпустка без збереження заробітної плати, чи прогул із збереженням заробітної плати?
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13.12.2021 00:07 Відповісти
какаяразніца!
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13.12.2021 08:14 Відповісти
Сразу бросилась в глаза неадекватность поведения этого человека по отношению к патрульному. Нормальный профессионал повел бы себя спокойно по отношению к условному подчиненному, а после бы произнес, что-то из серии, "Молодец, служивый! Хорошо службу несешь! Надо тебя премией отметить!))))) (ну, обещать ведь не значит жениться)". И поехал бы дальше...Но....Тут, было что-то другое. Скорее всего у страха глаза велики. Возможно в машине перевозилось что-то нелегальное....
А если это так, то....как говорится , "лучшая защита - это нападение". В такой парадигме, конечно индивид должен пихать под нос корочки))))))))))))))))))
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13.12.2021 00:45 Відповісти
Навіть при Бандюковичу такого хмиздєца не було.
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13.12.2021 02:14 Відповісти
Було!
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13.12.2021 08:16 Відповісти
73% малоросам норм.
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13.12.2021 04:34 Відповісти
Так все таки , вопрос к кадровикам, если они тут есть , как это Чмо прошло кадровую комиссию
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13.12.2021 04:37 Відповісти
И вопрос к Украинцам назовите хоть одного украинца , находящегося во власти в Грузии ,или в Армении , я хочу услышать хоть одну украинскую фамилию Саакошвили не в счёт
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13.12.2021 04:41 Відповісти
черговий факт, що "українська" влада КИШИТЬ КАЦАПАМИ!!!
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13.12.2021 04:55 Відповісти
при комуністах був особий відділ КГБ ,усіх громадян на допуск до роботи в державних установах та на режимних підприємствах.Цікаво виходить,що СБУ у нас працює на Росію-забороняють в,їзд артистам,а люди з одіозною біографією і паспортом рашки призначаються замміністра МВС
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13.12.2021 06:28 Відповісти
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13.12.2021 08:00 Відповісти
Чий Крим ?
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13.12.2021 08:39 Відповісти
ПРИЕХАЛИ...
Слуги кремлевского народа?
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13.12.2021 08:20 Відповісти
зеленский с Патрушевым в Омане встречался? Встречался.
Вот и последствия той встречи -- внедрение кацапских агентов в правительство Украины.
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13.12.2021 09:13 Відповісти
х-м по губам сбу
баканов своих не сдаст
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13.12.2021 09:29 Відповісти
Гогілашвілі не прсто має російське громадянство, а ще є старшим офіцером їхньої розвідки. І всі ці реабілітаційні центри для наркоманів та алкоголікив створювалися на московські гроші за підтримкою РПЦвУ ще 12 років тому саме для виховання слухняного контингенту для майбутніх спецоперацій у нас в тилу.
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13.12.2021 09:47 Відповісти
Все оточення "зеленого членограя" зашкварене з кацапськими паспортами. Журналісти, коли ви здогадаєтесь пробити "членограя" на предмет російського громадянства? Коли вій його позбувся? І чи позбувся?
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13.12.2021 09:54 Відповісти
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13.12.2021 10:23 Відповісти
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