Заступник міністра МВС Гогілашвілі має діючий паспорт громадянина РФ та російський ІПН, - Центр журналістських розслідувань. ФОТО

Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі має діючий паспорт громадянина Російської Федерації та індивідуальний податковий номер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на дані Федеральної податкової служби РФ.

Олександр Гогілашвілі отримав паспорт громадянина Російської Федерації (номер 6004531705) 12 листопада 2003 року у Ленінському районі Ростова-на-Дону.

Також він має діючий індивідуальний податковий номер РФ 616404621705. Інформація підтверджується базою даних Федеральної податкової служби РФ.

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Офіційна база даних Федеральної податкової служби РФ при пошуку надає дані тільки чинних паспортів громадян РФ та їхніх індивідуальних податкових номерів.

Вихід із громадянства РФ чи позбавлення його відбувається на підставі відповідного Указу президента Росії.

Блогер та колишній нардеп Борислав Береза у своєму telegram-каналі також оприлюднив інформацію про те, що О.Гогілашвілі має чинний російський закордонний паспорт, виданий у 2012 році. За деякими даними, Гогіашвілі перебуває в Україні з 2010 року, отже російський закордонний паспорт він отримував вже в українських період своєї біографії.

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Згідно офіційної біографії Олександра Гогіашвілі на сайті МВС, він народився 26 грудня 1973 року у Грузії. За даними з відкритих джерел, тривалий час працював у Росії. Зокрема, був помічником Миколи Валуєва, депутата Державної думи Росії від партії "Единая Россия".

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У 2014 році Микола Валуєв входив до "депутатського десанту" російських парламентарів, яких доставили до Криму у день захоплення Верховної ради АРК для агітації за референдум і приєднання Криму до РФ. Депутати Держдуми М.Валуєв, В.Терешкова, С.Міронов і О.Журавльов виступали на мітингах перед Севастопольською міською адміністрацією та на площі Нахімова, вели агітацію в ЗМІ.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.