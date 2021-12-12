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Новини Політика України
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Іллєнко (44) МВС (2877) Донецька область (5679) блокпост (207) Гогілашвілі (75)

Поведінка Гогілашвілі на блокпосту - ознака самодура, якому навіть владу консьєржа у під’їзді давати категорично не можна, - екснардеп Іллєнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Поведінка заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі на блокпосту в Донецькій області - ганебна та жалюгідна.

Про це пише у фейсбуці екснардеп Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Феєрична історія. Почалося все з того, що заступник міністра внутрішніх справ Гогілашвілі влаштував жалюгідну істерику на одному з блокпостів у Донецькій області. Бо бачте, солдати виконали свій обов’язок, зупинили його мінікортеж на блокпосту і взагалі, проявили недостатнє чинопочітаніє. Тут цілий замміністра МВС, а його навіть в обличчя не знають! Це було ганебне шоу, з матюками і навіть розпусканням рук — відео всі можуть подивитися", - нагадує він.

"Хамити та хворобливо "самостверджуватися" за рахунок людей, які не можуть у силу обставин відповісти тобі на рівних — це гарантована ознака самодура і мудака, якому не те що посаду замміністра МВС, а навіть владу консьєржа в під’їзді давати категорично не можна", - додає Іллєнко.

За його словами, це лише початок. Гогілашвілі добився свого — його персоною нарешті хоч хтось зацікавився. І навіть поверхневе дослідження виявило:

— він був (а можливо і досі є) громадянином РФ;

— судимий за підробку документів;

— був пов’язаний (за інформацією ряду ЗМІ — працював помічником) з російським шовіністом та єдніноросом Валуєвим;

— диплом про вищу освіту отримав у 2019 році (у віці 46 років), щойно перед призначенням на посаду заступника міністра;

— його дружина - особиста помічниця Зеленського з часів Кварталу. І це чи не єдине пояснення стрімкого кар’єрного зростання нікому не відомого Гогілашвілі одразу після приходу Зеленського до влади.

"Ось такі люди керують нашою державою. І це жесть", - резюмував Іллєнко.

Поведінка Гогілашвілі на блокпосту - ознака самодура, якому навіть владу консьєржа у під’їзді давати категорично не можна, - екснардеп Іллєнко 01
Поведінка Гогілашвілі на блокпосту - ознака самодура, якому навіть владу консьєржа у під’їзді давати категорично не можна, - екснардеп Іллєнко 02

Поведінка Гогілашвілі на блокпосту - ознака самодура, якому навіть владу консьєржа у під’їзді давати категорично не можна, - екснардеп Іллєнко 03

Поведінка Гогілашвілі на блокпосту - ознака самодура, якому навіть владу консьєржа у під’їзді давати категорично не можна, - екснардеп Іллєнко 04

Поведінка Гогілашвілі на блокпосту - ознака самодура, якому навіть владу консьєржа у під’їзді давати категорично не можна, - екснардеп Іллєнко 05
Поведінка Гогілашвілі на блокпосту - ознака самодура, якому навіть владу консьєржа у під’їзді давати категорично не можна, - екснардеп Іллєнко 06

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+43
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12.12.2021 14:20
+42
Питання перше, якого хера цей "заступник" їде на окуповану територію? Питання друге, чому людина, яка виконує службові обовязки на посту виправдовується перед різним чмом, що соплі бульбами пускає? Питання третє, чому державний службовець розмовляє в Україні на рюсськом язіке? І четверте, якби я був на посту, на місці цього хлопчини, то в той же вечір в новинах було повідомлено, що заступник міністра здійснив напад на пост і під час нападу був застрелиний, а далі б я відповів.... Хто зна що та криса везла на окуповані території. А може за цей час поки він пальці веєром розтавляв через блок пост пройшла зброя чи вибухівка чи терористи? Негайно звільнити, забрати громадянство і відправити додому ********* збирати. Ти подивися шось воно з себе воображає! Чомусь в нашій Україні "керують" всі тільки не українці. Так не має бути. Це потрібно змінити!
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12.12.2021 14:20
+31
Быдло это НЕМЕДЛЕННО АРЕСТОВАТЬ и работать с ним по полной похоже ,вражина настоящая ...
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12.12.2021 14:19
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Быдло это НЕМЕДЛЕННО АРЕСТОВАТЬ и работать с ним по полной похоже ,вражина настоящая ...
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12.12.2021 14:19 Відповісти
Ніззя. Він постачав кокс.
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12.12.2021 14:53 Відповісти
Питання перше, якого хера цей "заступник" їде на окуповану територію? Питання друге, чому людина, яка виконує службові обовязки на посту виправдовується перед різним чмом, що соплі бульбами пускає? Питання третє, чому державний службовець розмовляє в Україні на рюсськом язіке? І четверте, якби я був на посту, на місці цього хлопчини, то в той же вечір в новинах було повідомлено, що заступник міністра здійснив напад на пост і під час нападу був застрелиний, а далі б я відповів.... Хто зна що та криса везла на окуповані території. А може за цей час поки він пальці веєром розтавляв через блок пост пройшла зброя чи вибухівка чи терористи? Негайно звільнити, забрати громадянство і відправити додому ********* збирати. Ти подивися шось воно з себе воображає! Чомусь в нашій Україні "керують" всі тільки не українці. Так не має бути. Це потрібно змінити!
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12.12.2021 14:20 Відповісти
Не "рюсскій язік", а державна мова Російської Федерації.
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12.12.2021 14:29 Відповісти
То есть виноват украинский полицейский, который добросовестно выполнял свои обязанности на КПП? Ни это быдло с рашистским гражданством, которого назначил зеледент, всегда действующий по указаниям рашистского агента Дерьмака? Ну да, все же полицейские в курсе новейших событий на зелимпе нашей страны....
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12.12.2021 15:49 Відповісти
Ти дебіл. І це не запитання.
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12.12.2021 15:51 Відповісти
А ты просто Эдик, причем совковый пенс. Вас видно по вашей тупой совковой вони за километра три.
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12.12.2021 16:08 Відповісти
Перечитайте текст, на который отвечаете!
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12.12.2021 17:38 Відповісти
Питання друге, чому людина, яка виконує службові обовязки на посту виправдовується перед різним чмом, що соплі бульбами пускає?

Перечитал. И что?

Еще раз, проверять документы согласно обязанностям начал полицейский, и в чем он неравильно действовал?
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12.12.2021 17:44 Відповісти
Речь идет о том, почему должен оправдываться полицейский? Чтобы понять суть вопроса, наверное нужно было смотреть видео. И вот там как раз было что-то типа: "Ты что, холоп, барина не признал?". Об этом и говорим. В цивилизованной стране этого зам министра скорей всего уложили бы мордой в болото, а у нас вряд ли бы с ним что-то сделали, если бы оно не попало на видео.
Пересмотрите, если не поняли о чем речь
https://www.youtube.com/watch?v=ITIkKJIjVN4
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13.12.2021 00:45 Відповісти
Ваше "скорей всего" только убеждает меня в том, что реформа полиции так и не состоялась, несмотря на все усилия. Вы не поняли о чем речь. Вместо совкового "боец, да ты уху ел, и я тебе трое суток губы устрою". Замминистру стоило всего-навсего показать свою машину и указать на недостатки при ее досмотре.
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13.12.2021 01:03 Відповісти
У МЕНЯ ОДИН ВОПРОС ---ПОЧЕМУ НА БЛОК ПОСТУ УЧИТЫВАЯ ПРИФРОНТОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ ЭТОГО ГРУЗИНЯТСКОГО УБЛЮДКА ТУПОГО КОЗЛА УРКУ ГРАЖДАНИНА РОССИИ ОБЕЗЬЯНУ ПРОСТО В УПОР НЕ РАССТРЕЛЯЛИ ВМЕСТЕ С ЕГО ТАКОЙ ЖЕ НАГЛОЙ ГРУЗИНСКОЙ ОХРАНОЙ??????а потом не сохли весь его мини бандитский выезд типа с ДРУГОЙ СТОРОНЫ ПРИЛЕТЕЛО ШОСЬ ТАКОЕ КАК говориться не...уй шастать....
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12.12.2021 17:58 Відповісти
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12.12.2021 14:20 Відповісти
Одни и те же, лох єто судьба.
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12.12.2021 16:17 Відповісти
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12.12.2021 16:53 Відповісти
Та и диплом об образовании наверняка купил во Львове.
Вряд-ли "однокурсники" его хоть раз видели)))
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12.12.2021 14:24 Відповісти
тільки по цьому питанню - дипломи ВИШів, повинно бути окреме провадження - там багато чого розкрутиться...., але буде як завжди - наживуться оні ( слідчі - адвокати рішали - лже мантійці ) знову та по -кругу....
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12.12.2021 16:52 Відповісти
Уборщик в подьезде, его потолок.
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12.12.2021 14:27 Відповісти
И не только его.
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13.12.2021 00:13 Відповісти
Треба вимагати від зеленського пояснень. Яким чином кримінальний елемент з росіским громадянством і липовим дипломом з права отримав високу посаду - аж заступника міністра !!!
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12.12.2021 14:31 Відповісти
Но там больше половины имеют тесные связи или с криминалом или с ФСБ, но, чаще, и с теми и другими. Может, легче поменять страну
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12.12.2021 14:33 Відповісти
Вы абсолютно правы. Но, нам надо ещё узнать, за какие геройства это чмо залётное удостоено ордена? Зеленский таким образом расплачивается со своей "помощницей" - сосулькой?
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12.12.2021 16:16 Відповісти
Аваков значит вобще ни при чем ?
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12.12.2021 16:17 Відповісти
Луценко посадили за то что он водителя назначил, а зебил заминистров назначает и как с гуся вода.
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12.12.2021 19:15 Відповісти
Типичный ставленник Зеленского. Или остальные его креатуры чем- то отличаются??
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12.12.2021 14:34 Відповісти
помощник боксера
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12.12.2021 14:34 Відповісти
одно хорошо - минус 10% говнорейтинга говнопреза...
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12.12.2021 14:39 Відповісти
та ну рeйтинг падає iзза нeвiдмiнeного мовного закона - так вважає бужанський
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12.12.2021 22:50 Відповісти
Хотелось бы услышать за какие заслуги это гавно получило от Клована орден "За заслуги". ЗЫ: Ипаный цЫрк...
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12.12.2021 14:54 Відповісти
Может за поставку качественного кокса? Это как предположение...
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12.12.2021 15:54 Відповісти
"...якого хера цей "заступник" їде на окуповану територію?" - вибачте, але де йшла мова про те, що воно їхало на окуповану територію?
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12.12.2021 14:56 Відповісти
скоро все розкажуть ...
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12.12.2021 16:55 Відповісти
А що, він один там такий? Жлобсько-КГБ-істьска виучка - називати підлеглих (і всіх, хто "нижче") на "ти" - такому спеціально навчають, щоб "апускать" того, з ким розмовляєш. Вони всі однакові, включно з при3.14159здентом.
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12.12.2021 15:18 Відповісти
Іллєнко зі Свободи дууууже обережно. Суто в свободівському стилі. Не те, що в часи Порошенка, коли майже щодня провадили якісь гучні акції проти тодішньої влади. Зараз всі "свободівці" ніби повсир@лися
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12.12.2021 15:18 Відповісти
Тут до кримінальноі відповідальності треба притягнути не тільки цього агента ,а і Авакова згадаймо які кадри пороставляв ,Дайдей кримінальний авантюрист очолив киівську поліцію ,недоумок ківа відділ по боротьбі з наркоторгівлею ,такий агент російський Коротких (боцман) очолив нац. корпус який теж контролював Авака і він ніби ні при чому знову хоче у владу під новою вивіскою.
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12.12.2021 15:24 Відповісти
А хто виховав міністра Авакова?
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12.12.2021 16:23 Відповісти
всі ми - своею безвідповідальністью за....
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12.12.2021 16:57 Відповісти
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12.12.2021 15:46 Відповісти
это когда при полномочиях, брониках авто и охране спецуры ....- в жизни при обычных оно вот это


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12.12.2021 17:02 Відповісти
Це "надмірна емоційність"
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13.12.2021 00:15 Відповісти
конс'єржка казала, шо йому в під'їзді давать ніззя
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12.12.2021 15:52 Відповісти
очень сложно понять... иногда просто невозможно в этом адском беспределе !!!
простое уважающее себя предприятие прежде чем принять на не самую ответственную должность проверяет кандидата, чтоб не получить сюрприз в его биографии... а тут ???? а тут ????
понимаете теперь, как это зеленое болото засасывает Украину, похеривая всё под слоем дерьма - доверие, честь, совесть, уважение, патриотизм... имидж Украины, в конце концов...
карусель зашкваров набирает шальные обороты....
тошнит уже...
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12.12.2021 15:56 Відповісти
Но зато: "Байден, почему мы не в НАТО?"
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13.12.2021 00:16 Відповісти
На месте зеленского я бы проверила всех ,кто у власти до седьмого колена .Уверена ,таких гогищвили во власти полно,которые без высшего образования,без опыта работы за 2 года сделали такой рывок в карьере на ровном месте. Можно же повзрослеть уже зеленскому. У меня дядя генер.директор крупного предприятия уже 20 лет,но у него закон -никого даже дворником не брать на работу из своего круга-детей, родни,друзей,кумов и т.д. Они предадут и подставят,когда ты этого не ожидаешь. И это неписанный закон - своих не брать туда,где работаешь сам.
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12.12.2021 16:10 Відповісти
Как говорил :" Девочку в обиду не дам (о Мендель), со мной пришел, со мной и уйдет (о Ермаке)".
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13.12.2021 00:19 Відповісти
100%! Вопрос как он там оказался?! И сколько зебильониш еще торчков привел во власть.
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12.12.2021 16:15 Відповісти
Вопрос как он там оказался?!

===========

Мудрый нарид выбрал в 2019 году
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12.12.2021 17:15 Відповісти
Так он же расийский наркобарига, зебильониш совсем окуел
https://m.youtube.com/watch?v=V5fXdElD0ug
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12.12.2021 19:05 Відповісти
Мудак!
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12.12.2021 16:17 Відповісти
Грузинская кровь у гоги,как и у всех грузин, сыграла злую шутку. Несдержанность,ярость,эмоциональность, высокое самомнение и значимость...ну и дурость. так спалиться за полчаса -это надо быть полным идиотом.Патрульных наградить.Гоги уволить и начать расследование его бурной карьеры.заодно и его жену -помочницу левченко проверить. думаю,там много интересного найдут. А зеленскому надо все свои кадры до дворника почистить. Иначе эти скандалы будут постоянно. Я удивляюсь,как можно не разбираться в людях в 43 года ? уже ж не 20 лет...
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12.12.2021 16:21 Відповісти
Пора от зеленского страну очистить -так что всех одним махом
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12.12.2021 16:44 Відповісти
Зе очень да же разбирается- селекция явная. Он выбирает ДЛЯ себя, для своего комфорта. На Украину ему ***ть. " И что вы мне сделаете? За меня проголосовало 73%.У меня большинство в Раде. На всех постах у силовиков свои пацаны,мне верные." Я вас всех сделал"!
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12.12.2021 19:38 Відповісти
После Януковича вдруг выяснилось, что его окружение - сплошь граждане РФ. Россияне не стали изобретать велосипед.
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12.12.2021 16:25 Відповісти
Явно пытался организовать канал беспрепятственного и безконтрольного проезда на охраняемую территорию. С какой целью? Пусть разбираются компетентные органы.
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12.12.2021 16:35 Відповісти
оно ещё и воспитатель детсада по образованию...
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12.12.2021 16:42 Відповісти
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12.12.2021 17:09 Відповісти
Поведение Гогилашвили на блокпосту - признак самодура, которому даже власть консьержа в подъезде давать категорически нельзя, - экс-нардеп Ильенко Источник: https://censor.net/ru/n3304763

===========
Это признак узурпации власти, а не самодурства.
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12.12.2021 17:14 Відповісти
Вже на часі звільняти з посад тих, хто приймав цого "чудового грузина" на посаду заступника міністра! Нехай теж відповідають...
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12.12.2021 17:24 Відповісти
Не обижайте консьерж! Не надо путать их с вахтёрами совковой эпохи - те как правило были держимордами
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12.12.2021 18:01 Відповісти
Понятно почему путлер такой смелий, когда вокруг зебила одни фсбешние сексоти. Возможно и он сам.
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12.12.2021 19:12 Відповісти
Я бы такому даже коров пасти не доверил
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12.12.2021 22:48 Відповісти
КЛОНЫШВИЛИ - ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ ЧИНОВНИКОВ, ДРУЗЕЙ И ОКРУЖЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО!
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12.12.2021 23:53 Відповісти
 
 