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Київ чекає чітких сигналів про єдність НАТО у питанні нашого вступу до Альянсу, - Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Київ чекає чітких сигналів про єдність НАТО у питанні нашого вступу до Альянсу, - Стефанішина

Україна продовжує рух до майбутнього членства у НАТО і розраховує на чіткі сигнали від Альянсу, що попри жорсткі заяви Путіна позиція країн-членів стосовно рішення Бухарестського саміту є єдиною і непохитною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Укрінформу заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона відзначила, що навіть попри певний скептицизм у деяких країнах щодо майбутнього членства України в Альянсі через небажання дратувати Росію, в ході цьогорічного саміту НАТО 14 червня було підтверджено рішення Бухарестського саміту 2008 року.

"Ми розраховуємо, що навіть на тлі нинішніх жорстких заяв президента Росії на саміті в Мадриді буде продемонстрована така ж єдність серед країн НАТО", - сказала Стефанішина.

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Вона додала, що Україна над цим працює, у тому числі індивідуально зі столицями країн-членів Альянсу. Наша країна також докладає зусиль, щоб реалізувати спроможності як партнера НАТО з розширеними можливостями.

"Звичайно, ми будемо продовжувати виконувати Річну національну програму Україна-НАТО, ми продовжуємо будівництво тренувальних баз відповідно до стандартів Альянсу, тобто в нашій роботі нічого не змінюється. Водночас для нас дуже важливою зараз є позиція партнерів, країн НАТО, а їхня єдність на тлі таких заяв Росії є ключовою", - зауважила Стефанішина.

На її думку, будь-який сумнів країн-членів НАТО у тих позиціях, які вже були зафіксовані на саміті 14 червня, може стати підставою для підриву віри українського народу в інтеграцію із західним світом.

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"Тому, я думаю, що найважливішою зараз є позиція країн Альянсу, які на тлі таких заяв насамперед мають мобілізувати власну єдність і рішуче підтверджувати євроатлантичні прагнення України", - заявила Стефанішина.

Коментуючи цілі нинішньої ескалації Росією ситуації біля кордонів України, віцепрем’єр зауважила, що ми не можемо недооцінювати цю загрозу, тому що кількість російських військ і техніки, яка стягується до кордону, за розрахунками нашої розвідки, є навіть більшою, ніж навесні.

Водночас, за її словами, не слід забувати, що Путін завжди підвищує ставки, і фактично така ескалація призводить до його суб’єктивізації, оскільки світові лідери проводять з ним перемовини, а про Росію наразі говорять на всіх міжнародних майданчиках.

"Я думаю, що в світлі того, що планується саміт Східного партнерства, ведеться активна робота з підготовки саміту НАТО в Мадриді і формуються нові міжнародні домовленості з новим коаліційним урядом Німеччини, ця ескалація також є елементом підняття ставок і, скажімо так, примушення Заходу до діалогу з Росією", - зазначила Стефанішина.

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Топ коментарі
+10
Зеленський і Єрмак проти.
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12.12.2021 14:33
+7
Ваш допис має ще одне прочитання:
(Але) Зеленський і Єрмак кроти.
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12.12.2021 14:37
+4
НАТО не буде воювати з Росією. Блок був створений для стримування а не активних військових дій і українська влада це чудово розуміє коли робить такі провокативні заяви.
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12.12.2021 14:44
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Зеленський і Єрмак проти.
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12.12.2021 14:33 Відповісти
Ваш допис має ще одне прочитання:
(Але) Зеленський і Єрмак кроти.
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12.12.2021 14:37 Відповісти
Але путін, зеленський та єрмак проти ...
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12.12.2021 14:40 Відповісти
Хватить вже чекати !!! Робіть щось!!!
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12.12.2021 14:40 Відповісти
Рух до НАТО ,це зміцнення України ,підвищення її обороноздатності ,зміцнення ЗСУ,розвиток оборонпрома !!! )))
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12.12.2021 14:41 Відповісти
Проблема в тому ,що в Україні відсутня реальна українська державна влада !!Хто і куда веде Україну ???)))
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12.12.2021 14:43 Відповісти
НАТО не буде воювати з Росією. Блок був створений для стримування а не активних військових дій і українська влада це чудово розуміє коли робить такі провокативні заяви.
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12.12.2021 14:44 Відповісти
Budet i kak jeshcho budet, jesli zadenit stranu NATO.
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12.12.2021 15:14 Відповісти
Кто в Киеве ждет сигналов НАТО? Зеленский, Ермак, Разумков ? А может Медведчук: Или простые киевляне? Так в Киеве тоже 60% за клоуна голосовали
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12.12.2021 15:10 Відповісти
Ne viskazivanije ***** ladimira ne vashi ozhidanija ne mogut vlijatj na reshenije stran NATO. Vedj jeshcho 4-5 let nazad tut pisalos, chto vashe vojennoje zhelezo ne vazhno, vazno obshchestvo i tut vi reshili pozhitj jesli ne luchshe, to prikoljnei, vzjali i progolosovali po prikolu - nu eto togda vi i poluchaite.
Kstati, vam i pisalos - postoraitesj vstupitj pered tem kak vstupit Balkanskij region, a vi ushami sjljopali, vot Chernogorije s podachi i planu donji vstupili, vot oni i vas mogut blokirovatj teperj - prekrasnij plan ot ***** i donjika. da i strani Baltiji na vas smotrit uzhe ne tak - a chto, svoim golosovanijem vi pljunuli na nas - tak shto teperj vam zhitj prikoljno a nam veselo.
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12.12.2021 15:13 Відповісти
Во-первых Хведя, сделать себе Клаву на кириллице даже мой младший сын в 6 лет может… во -вторых ты сам давно ли невъ.бенным иностранцем заделался?
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12.12.2021 15:43 Відповісти
hren na sruskije bukvi klal - vsio. Dlia tebe vsegda bil inostrancom - tak ponjatno.
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12.12.2021 16:55 Відповісти
Кириллица это не только русские буквы. На кириллице пишут многие славянские народы в т.ч. Болгары сербы македонцы монголы казахи. В Украине кириллица и нового алфавита к сожалению ещё не изобрели и не приняли. То что делаешь ты (пишешь латиницей на кацапском) называется долбо е бизм или кацапизм, как тебе больше нравится. И иностранец ты такой же как я вьетнамская балерина. Так торчок прибацаный!
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12.12.2021 17:06 Відповісти
uchitj budesh svoju svabru doma
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16.12.2021 22:58 Відповісти
Poshel na khu kacapchik!
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16.12.2021 23:34 Відповісти
Влажные мечты пещерных шароварников не перестают бомбить кастрюли )))
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12.12.2021 15:17 Відповісти
vanjka, pestui do zemljanki, nehren tebe tut u ljudei izprozjnjatsia.
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12.12.2021 15:23 Відповісти
Санёк иди домой! Водки нет!
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12.12.2021 15:38 Відповісти
бла бла бла...
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12.12.2021 15:17 Відповісти
На фоне последних зашкваров в правительстве найвелычнейшего об этом лучше молчать в тряпочку.
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12.12.2021 15:29 Відповісти
Я ожидаю, что некоторая дама мне станцует вальс.
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12.12.2021 15:30 Відповісти
Не жди Андрюша йулю мендель уже уволили… так что ручками, ручками…
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12.12.2021 15:40 Відповісти
А вот и ура-патриот.
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12.12.2021 15:58 Відповісти
Ну да, за немецким прапором не прячусь… не знаю как на счёт ура (это что то кацапское), а патриот это ты точно подметил
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12.12.2021 16:03 Відповісти
А шо уже взбилось? Ну тогда берём совковую лопату и на вентилятор. А ты отойди в сторон , ты в белом смокинге….
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12.12.2021 16:05 Відповісти
НАТО в лице Германии и других стран пока против вступления Украины.А вот стратегическое партнерство с отдельными странами альянса и не только -самое то.И это больше всего бесит кремль и его гнид в Украине
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12.12.2021 19:38 Відповісти
мечтают бандерлоги !
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12.12.2021 20:07 Відповісти
 
 