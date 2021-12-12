Київ чекає чітких сигналів про єдність НАТО у питанні нашого вступу до Альянсу, - Стефанішина

Україна продовжує рух до майбутнього членства у НАТО і розраховує на чіткі сигнали від Альянсу, що попри жорсткі заяви Путіна позиція країн-членів стосовно рішення Бухарестського саміту є єдиною і непохитною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Укрінформу заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона відзначила, що навіть попри певний скептицизм у деяких країнах щодо майбутнього членства України в Альянсі через небажання дратувати Росію, в ході цьогорічного саміту НАТО 14 червня було підтверджено рішення Бухарестського саміту 2008 року.

"Ми розраховуємо, що навіть на тлі нинішніх жорстких заяв президента Росії на саміті в Мадриді буде продемонстрована така ж єдність серед країн НАТО", - сказала Стефанішина.

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Вона додала, що Україна над цим працює, у тому числі індивідуально зі столицями країн-членів Альянсу. Наша країна також докладає зусиль, щоб реалізувати спроможності як партнера НАТО з розширеними можливостями.

"Звичайно, ми будемо продовжувати виконувати Річну національну програму Україна-НАТО, ми продовжуємо будівництво тренувальних баз відповідно до стандартів Альянсу, тобто в нашій роботі нічого не змінюється. Водночас для нас дуже важливою зараз є позиція партнерів, країн НАТО, а їхня єдність на тлі таких заяв Росії є ключовою", - зауважила Стефанішина.

На її думку, будь-який сумнів країн-членів НАТО у тих позиціях, які вже були зафіксовані на саміті 14 червня, може стати підставою для підриву віри українського народу в інтеграцію із західним світом.

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"Тому, я думаю, що найважливішою зараз є позиція країн Альянсу, які на тлі таких заяв насамперед мають мобілізувати власну єдність і рішуче підтверджувати євроатлантичні прагнення України", - заявила Стефанішина.

Коментуючи цілі нинішньої ескалації Росією ситуації біля кордонів України, віцепрем’єр зауважила, що ми не можемо недооцінювати цю загрозу, тому що кількість російських військ і техніки, яка стягується до кордону, за розрахунками нашої розвідки, є навіть більшою, ніж навесні.

Водночас, за її словами, не слід забувати, що Путін завжди підвищує ставки, і фактично така ескалація призводить до його суб’єктивізації, оскільки світові лідери проводять з ним перемовини, а про Росію наразі говорять на всіх міжнародних майданчиках.

"Я думаю, що в світлі того, що планується саміт Східного партнерства, ведеться активна робота з підготовки саміту НАТО в Мадриді і формуються нові міжнародні домовленості з новим коаліційним урядом Німеччини, ця ескалація також є елементом підняття ставок і, скажімо так, примушення Заходу до діалогу з Росією", - зазначила Стефанішина.

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