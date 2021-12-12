Запровадження нових санкцій Заходу проти РФ буде мати зворотні наслідки, - Пєсков
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У Кремлі продовжують запевняти, що війська на кордоні з Україною нібито нікому не загрожують. Разом з тим, російська влада вважає, що запровадження нових санкцій проти РФ матиме зворотні наслідки.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Байден у розмові з Путіним говорив, що в разі реального вторгнення в Україну Росія буде фінансово ізольована, розповів Пєсков.
"Президент (Путін, - Ред.) чітко сказав, звертаючись до президента США, що ви говорите про наші війська, які дислоковані на території Росії, які нікому не загрожують. Але при цьому ви говорите про це, сидячи від нашої території в тисячах км", - зазначив представник Кремля.
Пєсков також відреагував на можливість введення нових санкцій проти РФ.
"Якісь обмеження запроваджувати проти Росії і не відчувати страждання самому неможливо. Це всі розуміють у світі", - заявив представник Кремля в ефірі телеканалу "Росія-1".
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за баксів за 1000 кб. монжа ложити навіть маленький хрєн на велику Європу.
А если посмотреть видосы москвичей с жалобами на санкции, он злятся, что злой, ненавистный запад мешает им жить и радоваться жизни, никто не обвиняет свое правительство в том, что они разрушают и отнимают у людей жизни в другой стране.
Так было во время войны в Грузии, Сирии, Приднестровье, теперь в Украине. Всем плевать, кто и кого там убивает, лишь бы только это никак не касалось их собственного жизненного уклада.
«Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и, очевидно, будет третья. Потому что сейчас вторая волна с высокой вероятностью породит третью, связанную опять с продовольствием, (с которой. - «Ъ») мы столкнемся в 2022 году, во втором полугодии особенно», - заявил вице-премьер РФ Белоусов.
Это не прикрытая угроза!!!!!!!!! Война?!!!