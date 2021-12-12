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армія РФ (13448) Байден (2314) війна (56233) Пєсков (1443) Путін (21427) Росія (47144) санкції (6834) США (14444)

Запровадження нових санкцій Заходу проти РФ буде мати зворотні наслідки, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Запровадження нових санкцій Заходу проти РФ буде мати зворотні наслідки, - Пєсков

У Кремлі продовжують запевняти, що війська на кордоні з Україною нібито нікому не загрожують. Разом з тим, російська влада вважає, що запровадження нових санкцій проти РФ матиме зворотні наслідки.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Байден у розмові з Путіним говорив, що в разі реального вторгнення в Україну Росія буде фінансово ізольована, розповів Пєсков.

"Президент (Путін, - Ред.) чітко сказав, звертаючись до президента США, що ви говорите про наші війська, які дислоковані на території Росії, які нікому не загрожують. Але при цьому ви говорите про це, сидячи від нашої території в тисячах км", - зазначив представник Кремля.

Пєсков також відреагував на можливість введення нових санкцій проти РФ.

"Якісь обмеження запроваджувати проти Росії і не відчувати страждання самому неможливо. Це всі розуміють у світі", - заявив представник Кремля в ефірі телеканалу "Росія-1".

Також читайте: Міністри G7 готують дві заяви щодо Росії, - "La Repubblica"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+32
заберут своих деток с ненавистной Европы и Штатов к себе в Мухосранск
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12.12.2021 15:17
+18
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12.12.2021 15:20
+14
этанимы,но санкции нинада
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12.12.2021 14:52
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Лікувати деякі види захворюваня не відчуваючи страждання неможливо.
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12.12.2021 14:45 Відповісти
Праючига гза 1299

за баксів за 1000 кб. монжа ложити навіть маленький хрєн на велику Європу.
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12.12.2021 15:21 Відповісти
Перестанут давать газ по СП2 ? 😀😀😀
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12.12.2021 14:47 Відповісти
заберут своих деток с ненавистной Европы и Штатов к себе в Мухосранск
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12.12.2021 15:17 Відповісти
почнуть давити жинси і афони бульдогзєрамі
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12.12.2021 15:19 Відповісти
Перекроют Северный поток-2))))
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12.12.2021 14:48 Відповісти
этанимы,но санкции нинада
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12.12.2021 14:52 Відповісти
значит не только он воронежа камня на камне не оставят )))
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12.12.2021 14:55 Відповісти
Так ті ж санкції і вводять для того щоб ви у зворотньому від кордону з Україною напрямку забрали своїх бандерлогів,а санкції це лишень копняк під дупу.
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12.12.2021 15:00 Відповісти
Вату треба забуцати, щоб і писка свого не розтуляли.
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12.12.2021 15:03 Відповісти
Дайте угадаю лавров перднет возле Блинкена и убежит,о чем вы шепчите буратины?!
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12.12.2021 15:10 Відповісти
Так и законные поставки любого вида оборонительного( и не только) вооружения в Украину ни каким образом не касаются Рашу, или проведение военных учений НАТО на территории стран НАТО или на территории пригласивших их стран, или нахождение кораблей НАТО в водах стран НАТО, международных водах или водах пригласивших их стран.. А почему на это "возмущается" Раша, если свои действия считает нормальными и законными. Странный подход как для нормальной психологии а не извращенной фашистской сущности рашизма.
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12.12.2021 15:13 Відповісти
Потому что, как всегда, у людей двойные стандарты. Вы так не делайте, так нельзя, а вот нам, даже если нельзя, но очень хочется, то - можно!
А если посмотреть видосы москвичей с жалобами на санкции, он злятся, что злой, ненавистный запад мешает им жить и радоваться жизни, никто не обвиняет свое правительство в том, что они разрушают и отнимают у людей жизни в другой стране.
Так было во время войны в Грузии, Сирии, Приднестровье, теперь в Украине. Всем плевать, кто и кого там убивает, лишь бы только это никак не касалось их собственного жизненного уклада.
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12.03.2022 18:51 Відповісти
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12.12.2021 15:14 Відповісти
А где деньги украинцев со Сбербанка сумма 150 000 000 000 долларов? А где деньги за страховку детей и др.? Дурачка клеит Украине
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12.12.2021 15:15 Відповісти
К этому...кремлёвский Фюрер заявил, что Украина якобы до сих пор не передала России заграничное имущество, оставшееся от СССР. По его словам, РФ оплатила все внешние долги Советского Союза..
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12.12.2021 15:17 Відповісти
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12.12.2021 15:20 Відповісти
нормальный полковник. еще вполне может послужить
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12.12.2021 15:58 Відповісти
Причем руки держали саму голову а голова кричала: какой пиз.......ц с этим ушле...ком Путиным.
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12.12.2021 16:00 Відповісти
А зачем рашитскому военному голова...
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12.12.2021 16:30 Відповісти
Голова нужна, чтобы носить фуражку. А вот головной мозг в ней не нужен совсем - они вполне обходятся спинным.
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12.03.2022 18:52 Відповісти
А ведь Ярош предупреждал. Визитку Яроша нашли?
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12.12.2021 16:32 Відповісти
А встановлювати особу видно прийшлося по погонах.
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12.12.2021 18:55 Відповісти
Aha, takzhe kak i prededushchije i ochenj poleznije.
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12.12.2021 15:21 Відповісти
ВОТЪ ЧТО БАЙДЕН НАТВОРІЛЪ!

«Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и, очевидно, будет третья. Потому что сейчас вторая волна с высокой вероятностью породит третью, связанную опять с продовольствием, (с которой. - «Ъ») мы столкнемся в 2022 году, во втором полугодии особенно», - заявил вице-премьер РФ Белоусов.
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12.12.2021 15:22 Відповісти
О том какие последствия для США имели санкции против России лучше всего расскажет видео ,,Рогозин в динамике"!
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12.12.2021 15:25 Відповісти
рр
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12.12.2021 16:56 Відповісти
Гарний moSкаль, мертвий moSкаль
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12.12.2021 15:37 Відповісти
САНКЦИИ И НЕМЕДЛЕННО НА ОПЕРЕЖЕНИЕ ГОПНИКАМ АФЕРИСТАМ....((
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12.12.2021 15:38 Відповісти
Тобто корисні санкції? Мені подобається, більше санкцій, ще більше!!!
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12.12.2021 15:42 Відповісти
США за "тисячу кілометрів" захищають Україну від "гаранта" Будапештських угод, держави Росія. Заважають безперешкодному захвату території "братнього" росіянам народу. Поставляють летальну зброю для відсічі бандиту. Неподобство! Не США, - кістка в горлі Путіна. Повна протилежність Німеччині, яка, стараннями адекватної Меркель, заборонила продаж зброї Україні.
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12.12.2021 15:53 Відповісти
Проснулся Путин и выглянул в окно из кремля. Пи....ц кругом одна степь и только как грибы стоят юрты на высохшей от ветра травы. А это санкции запада - сказал Песков, - они открыли границы для всех желающих переехать с России загнивающие страны Европы и в США. Причем, разрешили неограниченный ввоз всего своего имущества включая природные ресурсы. Вот и вывезли за ночь даже небоскребы, - уныло подтвердил и кивнул лошадинной мордой Лавров.
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12.12.2021 16:11 Відповісти
бедный воронеж
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12.12.2021 16:35 Відповісти
Піпець Воронежу))
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12.12.2021 16:36 Відповісти
Как говорил покойный Немцов,РАБссия запретит американцам пользоваться рублями и отдыхать в Южной Осетии и Абхазии...
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12.12.2021 16:47 Відповісти
ПиСьков все умняки кидает . обратные последствия.. Цука крисиная какие последствия ? Отказ поставок керзовых колош Made in Russia....
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12.12.2021 16:52 Відповісти
То есть "Лобковые волосы над верхней губой" имеет в виду что санкции, предназначенные для нанесения экономического ущерба России, приведут только к бурному росту экономики, промышленности и социальной сферы, а это значит что попытка их не введение является явно недружественным шагом. Отсюда выходит что Госдума должна немедленно собраться и потребовать как можно скорейшего введения ограничения работы Свифт, наложения эмбарго на торговлю нефтью и вообще полной конфискации активов... А если она этого не сделает то её (Госдуму) следует немедленно объявить иностранным агентом.
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12.12.2021 18:25 Відповісти
Будемо сподівати що будуть незворотні наслідки для однієї сторони. Піськов це відчуває.
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12.12.2021 18:58 Відповісти
Ну, не получилось, гопник думал попугать, а дядя Сэм принял провокацию всерьез, разозлился и предупредил, что сделает окурку нехорошо. А дешевка сразу под лавку.
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12.12.2021 19:37 Відповісти
"Какие-либо ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому невозможно. Это все понимают в мире"
Это не прикрытая угроза!!!!!!!!! Война?!!!
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12.12.2021 22:41 Відповісти
Лапатьнікі можуть у відповідь лише в чергове висратись собі в парткі...
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13.12.2021 07:04 Відповісти
 
 