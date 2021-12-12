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Новини Політика України
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громадянство (910) МВС (2877) призначення (1019) паспорт (876) Росія (47144) блокпост (207) Гогілашвілі (75)

Без правових підстав для набуття Гогілашвілі громадянства України його призначення на посаду заступника міністра - незаконне, - журналістка Самар

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Без правових підстав для набуття Гогілашвілі громадянства України його призначення на посаду заступника міністра - незаконне, - журналістка Самар

Згідно із законом України, нині, щоб отримати громадянство України, треба вийти із громадянства іноземної держави.

Про це пише на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук"  журналістка ІА "Центр журналістських розслідувань" Валентина Самар, інформує Цензор.НЕТ.

"Тут дані про чинний паспорт громадянина РФ Гогілашвілі. Нагадаю, що отримати громадянство України (за законом, а не через знайомство з президентом і дружину - його секретарку) можна лише вийшовши із громадянства іноземної держави. На що в цьому випадку має бути відповідний указ президента РФ", - пише журналістка.

На її переконання, розслідування ДБР тут може бути блискавичним.

"Законність отримання українського паспорта Гогілашвілі можна підтвердити, надавши відповідний указ Путіна або ж довідку посольства РФ в Україні про припинення громадянства, якщо воно відбувалось за спрощеною процедурою. Інакше призначення його на посаду заступника міністра - незаконне. Хоча це не єдина підстава, звісно ж", - додає Самар. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав Монастирського звільнити Гогілашвілі: "Може бути лише одна реакція"

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений із секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+74
Мені здається, що клоун подав до Верховної Ради закон про подвійне громадянство, саме через те, що у владі клоуна зібралося більше москалів ніж українців, і що саме вони пишуть закони та керують зараз Україною.
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12.12.2021 15:27
+49
Да это полный зашквар. Для центральной власти в целом, для кабинета министров, для министра МВД, для президента, для СБУ, ген. прокурора и т.д. Полный "песец" одним словом. Требуем проверки всех служащих ( как минимум силовых ведомств) немедленно. А потом и всех остальных. Что до подобного это конечно... слов нет.. это не гаишником на работу взяли, а цельным зам министра МВД...Требуем объяснении этой ситуации от Министра МВД, премьер министра Шмыгаля, руководителя СБУ, а возможно и от президента.
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12.12.2021 15:21
+46
во-во) скільки таких гогішвілі воно призначило на керівні пости...
Це один випадково попався, дяки патрульним, а скільки таких ще керує...
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12.12.2021 15:30
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розібратися хто лобіював призначення і розстрілять.
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12.12.2021 15:17 Відповісти
Обидві влади в скотомогидльник?
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12.12.2021 15:26 Відповісти
До усього в купу журналісти розкопали, що це непорозуміння у 1998 року отримав судимість від російської Феміди за підробку документів... Капець: заступник міністра внутрішніх справ України-засуджений...
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12.12.2021 15:37 Відповісти
Мені здається, що клоун подав до Верховної Ради закон про подвійне громадянство, саме через те, що у владі клоуна зібралося більше москалів ніж українців, і що саме вони пишуть закони та керують зараз Україною.
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12.12.2021 15:27 Відповісти
во-во) скільки таких гогішвілі воно призначило на керівні пости...
Це один випадково попався, дяки патрульним, а скільки таких ще керує...
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12.12.2021 15:30 Відповісти
Не сходится. По этому закону с двойным гражданством не могут работать на госслужбе, быть избранными и голосовать.
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12.12.2021 15:48 Відповісти
Про заборону голосувати - то не так. Саме надати можливість українцям з-за кордону ( діаспорі в Канаді, Австралії, СШа-як наголошував Зе) -основний проголошений Зе аргумент щодо цього закону.
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12.12.2021 16:05 Відповісти
Якщо слово клоун замінити на призвіще будь якого минулого президента, то суть не зміниться. Україною як керував Кремль так і керує. Але при ЗЕ відхід України від РФії збільшився, що призвело до паніки у Кремлі та активізації п'ятої колони та лахтоольгінських тролів тут на форумі.
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12.12.2021 17:40 Відповісти
Осел скаже що не призначав. Воно було на громадських засадах.
І він вперше про це чує, не в курсі.
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12.12.2021 15:18 Відповісти
все так, але вiслюк. геть кацапiзми з мови!
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12.12.2021 15:22 Відповісти
Осел краще звучить. Це про Бубочку. А віслюків не треба ображати. Вони не такі і дурні.
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12.12.2021 15:29 Відповісти
це просто погана та шкiдлива звичка.

нема нiчого в кацапському, що звучить краще Української. що за меншовартiсть?
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12.12.2021 15:50 Відповісти
Гугл перекладач каже, що і так і так.
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12.12.2021 15:30 Відповісти
невже? просто пекельнi борошна ))
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12.12.2021 15:47 Відповісти
Заступник міністра МВС не може бути на громадських засадах. Щоб працювати на цій посаді, потрібно бути виключно у штаті. І ще. На посаду заступника міністра любого міністерства особи призначаються указом президента.
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12.12.2021 16:47 Відповісти
Призначаються Постановою кабміна.
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13.12.2021 02:33 Відповісти
Внутрішні вороги страшніші за зовнішніх. Саме цих гнид потрібно буде видушити першими. І тоді ніколи ніякий зовнішній ворог не наважиться на агресію проти українців та України.
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12.12.2021 15:18 Відповісти
Хто ж знав що треба було квартал95 розігнать прямо в Ізраіль.
Знав би де падати - соломку б підстелив.
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12.12.2021 15:22 Відповісти
Ми вам волали, а вам було смішно тоді
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12.12.2021 17:04 Відповісти

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12.12.2021 15:20 Відповісти
Да это полный зашквар. Для центральной власти в целом, для кабинета министров, для министра МВД, для президента, для СБУ, ген. прокурора и т.д. Полный "песец" одним словом. Требуем проверки всех служащих ( как минимум силовых ведомств) немедленно. А потом и всех остальных. Что до подобного это конечно... слов нет.. это не гаишником на работу взяли, а цельным зам министра МВД...Требуем объяснении этой ситуации от Министра МВД, премьер министра Шмыгаля, руководителя СБУ, а возможно и от президента.
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12.12.2021 15:21 Відповісти
доречі. "В связи с этим важно вспомнить, что

секретарь Мария Левченко(супружница рашисткого осла-прохиндея швили из Ростова)

находилась на совещании в кабинете президента, где Зеленский заслушал доклад

начальника ГУР МО Василия Бурбы о готовности захватить вагнеровцев"

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6825154667524771

вicлюк шмаркля, ********** Зе-чмо, нехай цей придурок-шахрай з паРашi поверне всi

грошi(+вiдсотки за користування) українських платникiв податкiв якi воно насмоктало

з бюджету з часу свого незаконого призначення!

вiдповiдальних за призначення до вiдповiдi!

.
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12.12.2021 15:30 Відповісти
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12.12.2021 15:31 Відповісти
пиріжечок ти наш солоденький.
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12.12.2021 15:38 Відповісти
Наркоманчик ти наш кончений.
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12.12.2021 15:55 Відповісти
В майбутньому "ЗЕлений Брежнев"🖕
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12.12.2021 17:13 Відповісти
Зараз з`ясується, що в нього ніколи не було українського громадянства, а він москаль-москалем, і що він свідомо керував українцями за підтримки клоуна.
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12.12.2021 15:21 Відповісти
Може це таке як Касько та лижний інструктор? Чи нейрохірург доктор Пі?
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12.12.2021 15:25 Відповісти
Кароче там статья на статье, наверное по конкурсу прошел как говорил нелох, никакого кумовства, патриот можно сказать, только может патриот кацапстана, ахаха, хуже не будет и какая разница собственно
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12.12.2021 15:22 Відповісти
Марына теперь рыдает и рыдает я столько старалась так трудилась словно аки пчелка вокруг Вовы а ты тупое чмо импотентное все "профукал" (идиома) на обычном блок посту придурок... а не муженек....
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12.12.2021 15:37 Відповісти
По хорошему-кокошник этой суке марыне на @бало натянуть и вместе с мужем-грызуном выдворить в раисю,но только после того,как этот Гоги ответит за преступления,им совершенные.
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12.12.2021 16:21 Відповісти
А ведь был уже у нас през, назначавший на ключевые должности рос. подданных. Пришлось ему "рвать когти" в Ростов, хотя за ним никто не гнался.
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12.12.2021 15:24 Відповісти
Зе повторює шлях з ''кадрами'' і долею Януковича!...
Вже в сраці крутяться ті зезашквари!
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12.12.2021 15:24 Відповісти
Да какая разница... (С)
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12.12.2021 15:25 Відповісти
Казав кучма (це ж вже було)міністр оборони був діючий кацап, а тепер щей зам міністра мвс засланий казачок з ворожого табору на восьмому році війни. дежав"ю.
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12.12.2021 15:26 Відповісти
как бы этот гога в понедельник, не вернулся домой, в россию
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12.12.2021 15:27 Відповісти
Покіпішують та й забудуть. Чого йому їхати в Макшанію?
В нього там тільки справка про судимість.
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12.12.2021 15:32 Відповісти
Жил себе чувак,никто его не знал. И тут на тебе договорился
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12.12.2021 15:30 Відповісти
Його знав Зеленський. Власне тому оце одоробло отримало таку високу посаду. Ще і в незаконний спосіб. Вовочці не звикати плювати на закони України.
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12.12.2021 15:31 Відповісти
кого оно знает, кукла он ******, манипулируемая, коксу подвезут при ломке понанаподписывает всякой *****.думаю нас ждут еще не мало интересных открытий, это цветочки пока. лечить его надо от наркотической зависимости, а потом судить. по закону "военного времени".
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13.12.2021 06:24 Відповісти
а это уже подделка документов ...
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12.12.2021 15:31 Відповісти
...на державному рівні.
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12.12.2021 15:45 Відповісти
Грузины в бане. - Гоги, ти что там, дрочишь? - Нэт, просто бистро мою. В доме сидит грузин и пьет вино. Рядом - попугай в клетке. Через некоторое время: - Эй, Гоги, налэй стаканчик, а? - Атстань, птыца, самому мало. - Ну Гоги, у тэбя вэдь цэлый ящик! - Да отвали ты, глюпый птыца! - Ну Гоги, ну пажалюйста! - Ладно, я тэбэ дам стакан вина, но если ты завтра у мэня папросишь бутылку на апахмэлку - я тебэ все пэрья вырву! Утро. Грузин просыпается, видит - по клетке ходит взад-вперед злой, взъерошенный попугай и о чем-то напряженно думает. Грузин: - Вах, кацо, что с табой? - Да вот хажу я Гоги и думаю, а нахрена мнэ эти пэрья?!!
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12.12.2021 15:33 Відповісти
кыш барыгу с УКРАИНЫ ЗА ПОРЕБРИК....((
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12.12.2021 15:34 Відповісти
Підтримайте подвійне громядянство Зебіла -
йому треба протягнути побільше неукраїнської мерзоти до влади!!!
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12.12.2021 15:35 Відповісти
100%
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12.12.2021 15:41 Відповісти
Стоит грузин возле обрыва и плачет. Подезжает к нему другой грузин: - Вай, Гоги, дорогой, почему плачешь? - Посматри туда - и показывает пальцем в обрыв, а там мерс разбитый в щепки лежит. - "Э, новый купишь, не расстраивайся". - "Посмотри на переднее сидение" - а там девушка лежит руки ноги отдельно. - Вах, не проблема, новую заведешь. - Посмотри что у неё во рту. - Вай, плач Гоги, плач.
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12.12.2021 15:37 Відповісти
Родича призивали в АТО, 2-а місяці мурижили на вшивість, бо підполковник медик.
А тут якогось чЁрно)!(Ёпого просто так прийняли. Маб секретарка приємне робить Бобочці
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12.12.2021 15:39 Відповісти
короче... давным-давно 73% "взрослых" жлобов-приколистов-какибезразниц дали мальчику-дебилу "две Украины" поиграться: так оно, одну Украину сломало, а другую - потеряло..
понавыбирали дерьма зелёного..
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12.12.2021 15:42 Відповісти
...і поперли Пєціка - казла товстосракого.
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12.12.2021 15:47 Відповісти
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12.12.2021 15:43 Відповісти
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12.12.2021 15:43 Відповісти
одним гебешним кураторам звiтують...

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12.12.2021 15:44 Відповісти
Что произошло на блокпосту "Долина"?

Резонанс Цензор.НЕТ Політика України

Автор: Юрий Бутусов Джерело: https://censor.net/ua/r3304754
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12.12.2021 16:18 Відповісти
Аваков на коне... думаю, в понедельник приоткроет тайну, каким образом этот гога был назначен его заместителем, думаю, на банковой немного напряглись именно исходя из этого
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12.12.2021 15:44 Відповісти
Сейчас там движуха серьезная идет. Аваков может Организма утопить окончательно.
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12.12.2021 15:47 Відповісти
а СБУ цього ж не помiтило...яка важка перевiрка та секрет...

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12.12.2021 15:46 Відповісти
)) на харю хамии чем то похож. может ара хамиия его маму теснознает и это его сына?
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12.12.2021 15:55 Відповісти
Цей вчинок Гогілашвілі - не найстрашніше з того, що він робив

З одного боку, я дуже радий, що про Олександра Гогілашвілі всі дізнались правду, а з іншого - обурений, що про нього почали писати лише зараз, в той час, коли я про нього почав писати ще у 2019 році, як тільки з'явилась новина про його можливе призначення.

Всі телеканали та ЗМІ почали писати про "скандал" з заступником міністра внутрішніх справ через те, що він хамив та погрожував поліцейським.

Але чому ніхто не писав, що ця людина дотична до створення кримінальної структури, яка складається з 50 центрів в Україні, які незаконно викрадають та утримують людей?
Чому ніхто не писав про нього, коли ця людина блокувала лезагілізацію медичного канабісу, який необхідний сотням тисяч пацієнтів?
Чому ніхто не писав про нього, коли за його вказівкою почали притискати сайти замісної підтримувальної терапії, завдяки якій 16 тисяч пацієнтів змогли відмовитись від вуличних наркотиків?

Я зустрічався з паном Гогілашвілі ще в офісі міжнародної антинаркотичної асоціації (МАА/ЦЗМ) разом з керівниками цієї організації, близькими друзями Олександра - Ігорем Щегловим та Сергієм Коляденком і мав можливість переконатись в тому, що це не мережа реабілітаційних центрів, а гібридне кримінальне угрупування.
Дальше по ссылке
https://www.facebook.com/artem.osypian/posts/4610850362316906
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12.12.2021 15:48 Відповісти
І дуже зручно для злочинного угрупування - те що не зробить звичайна людина, наркоман за дозу залюбки
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12.12.2021 17:13 Відповісти
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12.12.2021 15:50 Відповісти
Чому Україну не приймають до лав НАТО та не надають дійсну захисну зброю? Та ідіть ви на)(уй з купою прокацапських агентів у владі України.
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12.12.2021 15:52 Відповісти

100 вiдсоткiв. дiлитися важливою інформацією розвiдки, наприклад? з ким?

з рашистськими кротами? в жОПi вiслюка таких кротiв мабуть половина...

а ще СБУ ...
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12.12.2021 15:57 Відповісти
Абсолютно точно, складається враження, що кремль розвернув в ОХвісі резидента штаб боротьби з Україною.
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12.12.2021 16:08 Відповісти
Шлема-провокатор иди ка ты на)(уй. Твоя дурная голова уже должна болеть , чтобы Байден не урезал Израилю помощь , чтобы не раздражать Иран.
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12.12.2021 17:16 Відповісти
Зеленский мерзкий типок
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12.12.2021 16:02 Відповісти
Ігор Карасьов

3 ч. ·

«Записуйте рецепт, що треба для того, щоб стати заступником міністра МВС України за влади "Слуг Урода":
1. бути громадянином Московії;
2. бути за національністю не українцем (до прикладу грузином);
3. бути засудженим за шахрайство;
4. мати 11 місяців трудового стажу за все життя (і той в мутному ГО пов'язаному з наркотиками);
5. в рік свого призначення здобути вищу освіту ( теж за мутняковою схемою);
6. не знати українську мову;

аааааа, забувся маленьку деталь:
7. бути чоловіком секретарки ЗЕлєнськага.

А Ви б довірили такій людині керувати власним бізнесом, наприклад???

От тепер Ви приблизно розумієте хто керує в міністерствах та відомствах і чому країна летить в тар - тарари...»
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12.12.2021 16:05 Відповісти
‼️‼️Флеш моб
пишемо тількі МОСКОВІЯ
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12.12.2021 16:08 Відповісти

ще кацапо-Орда.
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12.12.2021 17:28 Відповісти
Керувати? - Ви б впустили таку людину в свій дім ?
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12.12.2021 16:12 Відповісти
У европейцев вообще не принято домой приглашать .
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12.12.2021 16:15 Відповісти
Він такий грузин як я малазієць!
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12.12.2021 16:44 Відповісти
вот так, не открывало бы рот это существо, ощутив себя вЯликим, так бы тихонько себе и сидел в замах у министра. а так открыло рот - и на тебе, полная панамка х*ев.
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12.12.2021 16:05 Відповісти
Министерство миграции под Аваковым было в момент выдачи гражданства Гоге
А сколько вообще гражданств выдало министерство и КОМУ . Тут пора смещаться журналистам
и полетит власть как снежный ком
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12.12.2021 16:07 Відповісти
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12.12.2021 16:14 Відповісти
Гнать эту питерскую кацапку в шею 😀😀😀
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12.12.2021 16:16 Відповісти
Миротворець -надзвичайно корисний ресурс, респект йому, один з важливих чинникiв

стримування агресiї паРашi.
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12.12.2021 17:27 Відповісти
Випускники 19 та 20 року Львівського вузу та його викладачі, в якому "навчався" гогі, згадаєте такого студента?
Журналісти, без сумніву, вже направили запити. Почекаємо коментарів.
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12.12.2021 16:17 Відповісти
Нєеее ну падли зелебенські і край!
Доки вони будуть пить кров з України!
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12.12.2021 16:17 Відповісти
Ну і до чого тут Татаров?
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12.12.2021 16:42 Відповісти
Дают порулить страной так запросто , как машиной другу...
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12.12.2021 17:11 Відповісти
Ніде не можу знайти інформацію про те, коли і яким чином цей Гогілашвілі українське громадянство отримав. Може хтось допоможе?
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12.12.2021 18:30 Відповісти
У него российское гражданство, а откуда у него украинское гражданство?
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12.12.2021 20:04 Відповісти
Ви це точно знаєте?
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12.12.2021 20:52 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3304761/zastupnyk_ministra_mvs_gogilashvili_maye_diyuchyyi_pasport_gromadyanyna_rf_ta_rosiyiskyyi_ipn_tsentr
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12.12.2021 21:05 Відповісти
Отримав громадянство, коли одруживця на громадянці України
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13.12.2021 02:39 Відповісти
Дякую.
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13.12.2021 07:54 Відповісти
ДБР -продажная зеленая девка. Так что расследования по гражданству гогилашвили не будет!
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12.12.2021 23:07 Відповісти
 
 