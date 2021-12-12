Без правових підстав для набуття Гогілашвілі громадянства України його призначення на посаду заступника міністра - незаконне, - журналістка Самар
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Згідно із законом України, нині, щоб отримати громадянство України, треба вийти із громадянства іноземної держави.
Про це пише на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" журналістка ІА "Центр журналістських розслідувань" Валентина Самар, інформує Цензор.НЕТ.
"Тут дані про чинний паспорт громадянина РФ Гогілашвілі. Нагадаю, що отримати громадянство України (за законом, а не через знайомство з президентом і дружину - його секретарку) можна лише вийшовши із громадянства іноземної держави. На що в цьому випадку має бути відповідний указ президента РФ", - пише журналістка.
На її переконання, розслідування ДБР тут може бути блискавичним.
"Законність отримання українського паспорта Гогілашвілі можна підтвердити, надавши відповідний указ Путіна або ж довідку посольства РФ в Україні про припинення громадянства, якщо воно відбувалось за спрощеною процедурою. Інакше призначення його на посаду заступника міністра - незаконне. Хоча це не єдина підстава, звісно ж", - додає Самар.
Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.
Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.
Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.
Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений із секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.
Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.
12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство
Будь ласка, зачекайте...
Це один випадково попався, дяки патрульним, а скільки таких ще керує...
І він вперше про це чує, не в курсі.
нема нiчого в кацапському, що звучить краще Української. що за меншовартiсть?
Знав би де падати - соломку б підстелив.
секретарь Мария Левченко(супружница рашисткого осла-прохиндея швили из Ростова)
находилась на совещании в кабинете президента, где Зеленский заслушал доклад
начальника ГУР МО Василия Бурбы о готовности захватить вагнеровцев"
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6825154667524771
вicлюк шмаркля, ********** Зе-чмо, нехай цей придурок-шахрай з паРашi поверне всi
грошi(+вiдсотки за користування) українських платникiв податкiв якi воно насмоктало
з бюджету з часу свого незаконого призначення!
вiдповiдальних за призначення до вiдповiдi!
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Вже в сраці крутяться ті зезашквари!
В нього там тільки справка про судимість.
йому треба протягнути побільше неукраїнської мерзоти до влади!!!
А тут якогось чЁрно)!(Ёпого просто так прийняли. Маб секретарка приємне робить Бобочці
понавыбирали дерьма зелёного..
Резонанс Цензор.НЕТ Політика України
Автор: Юрий Бутусов Джерело: https://censor.net/ua/r3304754
З одного боку, я дуже радий, що про Олександра Гогілашвілі всі дізнались правду, а з іншого - обурений, що про нього почали писати лише зараз, в той час, коли я про нього почав писати ще у 2019 році, як тільки з'явилась новина про його можливе призначення.
Всі телеканали та ЗМІ почали писати про "скандал" з заступником міністра внутрішніх справ через те, що він хамив та погрожував поліцейським.
Але чому ніхто не писав, що ця людина дотична до створення кримінальної структури, яка складається з 50 центрів в Україні, які незаконно викрадають та утримують людей?
Чому ніхто не писав про нього, коли ця людина блокувала лезагілізацію медичного канабісу, який необхідний сотням тисяч пацієнтів?
Чому ніхто не писав про нього, коли за його вказівкою почали притискати сайти замісної підтримувальної терапії, завдяки якій 16 тисяч пацієнтів змогли відмовитись від вуличних наркотиків?
Я зустрічався з паном Гогілашвілі ще в офісі міжнародної антинаркотичної асоціації (МАА/ЦЗМ) разом з керівниками цієї організації, близькими друзями Олександра - Ігорем Щегловим та Сергієм Коляденком і мав можливість переконатись в тому, що це не мережа реабілітаційних центрів, а гібридне кримінальне угрупування.
Дальше по ссылке
https://www.facebook.com/artem.osypian/posts/4610850362316906
100 вiдсоткiв. дiлитися важливою інформацією розвiдки, наприклад? з ким?
з рашистськими кротами? в жОПi вiслюка таких кротiв мабуть половина...
а ще СБУ ...
3 ч. ·
«Записуйте рецепт, що треба для того, щоб стати заступником міністра МВС України за влади "Слуг Урода":
1. бути громадянином Московії;
2. бути за національністю не українцем (до прикладу грузином);
3. бути засудженим за шахрайство;
4. мати 11 місяців трудового стажу за все життя (і той в мутному ГО пов'язаному з наркотиками);
5. в рік свого призначення здобути вищу освіту ( теж за мутняковою схемою);
6. не знати українську мову;
аааааа, забувся маленьку деталь:
7. бути чоловіком секретарки ЗЕлєнськага.
А Ви б довірили такій людині керувати власним бізнесом, наприклад???
От тепер Ви приблизно розумієте хто керує в міністерствах та відомствах і чому країна летить в тар - тарари...»
пишемо тількі МОСКОВІЯ
ще кацапо-Орда.
А сколько вообще гражданств выдало министерство и КОМУ . Тут пора смещаться журналистам
и полетит власть как снежный ком
стримування агресiї паРашi.
Журналісти, без сумніву, вже направили запити. Почекаємо коментарів.
Доки вони будуть пить кров з України!