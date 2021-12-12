Без правових підстав для набуття Гогілашвілі громадянства України його призначення на посаду заступника міністра - незаконне, - журналістка Самар

Згідно із законом України, нині, щоб отримати громадянство України, треба вийти із громадянства іноземної держави.

Про це пише на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" журналістка ІА "Центр журналістських розслідувань" Валентина Самар, інформує Цензор.НЕТ.

"Тут дані про чинний паспорт громадянина РФ Гогілашвілі. Нагадаю, що отримати громадянство України (за законом, а не через знайомство з президентом і дружину - його секретарку) можна лише вийшовши із громадянства іноземної держави. На що в цьому випадку має бути відповідний указ президента РФ", - пише журналістка.

На її переконання, розслідування ДБР тут може бути блискавичним.

"Законність отримання українського паспорта Гогілашвілі можна підтвердити, надавши відповідний указ Путіна або ж довідку посольства РФ в Україні про припинення громадянства, якщо воно відбувалось за спрощеною процедурою. Інакше призначення його на посаду заступника міністра - незаконне. Хоча це не єдина підстава, звісно ж", - додає Самар.

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Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений із секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство