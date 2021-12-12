"Закликаю до серйозного міжнародного діалогу", - Папа Римський Франциск про ситуацію в Україні
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Папа Римський Франциск під час недільної молитви на площі Святого Петра закликав до подолання напруженості в Україні шляхом міжнародного діалогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посилання на "Європейську правду", про це повідомляє "Радіо Ватикану".
"Дорогі браття й сестри, бажаю запевнити у своїх молитвах за дорогу Україну, за всі її Церкви, релігійні спільноти та ввесь її народ, аби напруження навколо неї були розв’язані за посередництвом серйозного міжнародного діалогу, а не за допомогою зброї", - сказав Франциск.
Він також сказав, що його дуже тривожить статистика, що цього року вироблено більше зброї, ніж минулого.
"Зброя – це не дорога. Нехай же це Господнє Різдво принесе Україні мир!", - додав понтифік.
Топ коментарі
+6 Ksenia VB
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+3 Андерсен a4cbf7de
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+2 Ser Sergei
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Питання до Папи. Хіба Господь вкладав угоди з дияволом ?
Якої такої напруженості? На нас підло напав ворог.
В США стартувала виробнича програма з випуску 500 штук керованих прецизійних термоядерних бомб змінюваної потужності В61-12. Бомба має малі розміри і вагу, влучає з максимальної віддалі з точністю десяток метрів, призначена для руйнування як наземних, так і підземних командних пунктів ворога. Можуть бути використані одна за другою кілька бомб послідовно в одну точку, у випадку надглибоко закладених бункерів командування військами ворога, що знищить їх навіть на кілометровій глибині. Потужність вибуху кожної бомби можна оперативно змінювати в дуже широких межах, від одиниць кілотон до понад 350 кілотон. Бомби можуть доставлятися як американськими, так і багатьма союзницькими безпілотниками, так і літаками B-1, B-2, B-52, FB-111, F-100, F-104, F-105, General Dynamics F-111, F-4, A-4, A-6, A-7 F-15 i F-15E, F-16, F/A-18, F-117, F-35 , а також Tornado IDS.
Бомба може бути застосована в повітрі, над землею, а також після заглиблення в землю на кілька метрів. Довжина 3,5м, діаметр близько 30см, маса близько 300кг. Може транспортуватися і використовуватися на надзвуковій швидкості.
США та їх союзники планують мати понад 3,5 тисячі тільки цих бомб. Зараз їх є близько 3000.
Дані з несекретних джерел.