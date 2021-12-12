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"Закликаю до серйозного міжнародного діалогу", - Папа Римський Франциск про ситуацію в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Папа Римський Франциск під час недільної молитви на площі Святого Петра закликав до подолання напруженості в Україні шляхом міжнародного діалогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посилання на "Європейську правду", про це повідомляє "Радіо Ватикану".

"Дорогі браття й сестри, бажаю запевнити у своїх молитвах за дорогу Україну, за всі її Церкви, релігійні спільноти та ввесь її народ, аби напруження навколо неї були розв’язані за посередництвом серйозного міжнародного діалогу, а не за допомогою зброї", - сказав Франциск.

Він також сказав, що його дуже тривожить статистика, що цього року вироблено більше зброї, ніж минулого.

"Зброя – це не дорога. Нехай же це Господнє Різдво принесе Україні мир!", - додав понтифік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зателефонував Папі Римському Франциску: Розраховуємо на вашу підтримку в привнесенні миру на Донбас
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Топ коментарі
+6
Було би з ким говорити..
Питання до Папи. Хіба Господь вкладав угоди з дияволом ?
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12.12.2021 15:35
+3
Мы знаем чем закончился подобный "диалог" 1935 -1939 годов, диалог уступок перед лицом агрессии, реваншизма и фашизма ( сейчас рашизма) для стран мира. Только возвращение к международно признанным границам и не вмешательство во внутренние и внешние дела других стран и международный трибунал над разжигателями войны.
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12.12.2021 15:45
+2
Та какой диалог.... Когда замминистра мвд , гражданин парашки... Вообще это хуже даже вагнегейта
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12.12.2021 15:42
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Було би з ким говорити..
Питання до Папи. Хіба Господь вкладав угоди з дияволом ?
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12.12.2021 15:35 Відповісти
ні, але почитай про Йова, ти там здивуєшся як Бог з сатаною перевіряли його
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12.12.2021 15:40 Відповісти
хоча і це можна вважати договором
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12.12.2021 15:44 Відповісти
Та какой диалог.... Когда замминистра мвд , гражданин парашки... Вообще это хуже даже вагнегейта
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12.12.2021 15:42 Відповісти
Мы знаем чем закончился подобный "диалог" 1935 -1939 годов, диалог уступок перед лицом агрессии, реваншизма и фашизма ( сейчас рашизма) для стран мира. Только возвращение к международно признанным границам и не вмешательство во внутренние и внешние дела других стран и международный трибунал над разжигателями войны.
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12.12.2021 15:45 Відповісти
Я тоже мог бы выйти в папы римские а в мамы взять естественно тебя ..
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12.12.2021 15:48 Відповісти
Папа для где-то Шаломова не авторитет. Россия не является стороной конфликта на Донбассе. - Путин . Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, - Песков.

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12.12.2021 15:50 Відповісти
А шо по этому делу думает Мама Рима?
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12.12.2021 15:51 Відповісти
скорее всего какую нить мировую молитву замутить хочет.
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12.12.2021 15:52 Відповісти
Украине она не помешает
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12.12.2021 15:54 Відповісти
Папа Римський Франциск під час недільної молитви на площі Святого Петра закликав до подолання напруженості в Україні шляхом міжнародного діалогу. Джерело: https://censor.net/ua/n3304771


Якої такої напруженості? На нас підло напав ворог.
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12.12.2021 15:55 Відповісти
Ватикан. Могила Папы Григория 13. Никого ничего не смущает?
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12.12.2021 15:56 Відповісти
а что там?
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12.12.2021 16:05 Відповісти
Куча язычества и ни одного христианского символа...
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12.12.2021 16:06 Відповісти
как по мне красиво, выполнен в эпоху ренессанса, что конкретно там языческого? И вообще католицизм и православие достаточно впитали языческих традиций
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12.12.2021 16:11 Відповісти
Красиво. Ну хотя бы Клио и Минерва - языческие богини истории и войны. И ни одного крестика...
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12.12.2021 16:24 Відповісти
ну натянуто... образы да использовались, но не факт что автор имел конкретно их! но чего тут удивляться? Если образ Сатаны был скопирован с греческого бога Пана?
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12.12.2021 16:27 Відповісти
Факт то, что Папы боролась с язычеством (так нам говорят историки) и любое использование разных языческих богов (пусть даже намёков на них) в соборах, тем паче на надгробиях, выглядит дико. И со временем эта мода (?) уходит и надгробия принимают привычный нам вид с ангелами, евангельскими персонажами, крестами и т.п. (разве что амурчики-ангелочки остаются).
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12.12.2021 16:46 Відповісти
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12.12.2021 16:52 Відповісти
Отсюда вопрос. А собственно были ли первые Папы христианами?
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12.12.2021 16:53 Відповісти
А чому має смущать? Під сутаною "святош" завжди виглядали ратички чорта. .."имеющий глаза -да увидит".
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12.12.2021 16:11 Відповісти
а хто був святий? Лютер?
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12.12.2021 16:24 Відповісти
Смущает одно. Втирание человечеству религиозной дичи. В то время,когда надо осваивать космические пространства.
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12.12.2021 16:59 Відповісти
Главный Военный храм РФ в тематическом парке "Патриот" цвета хаки и его персональный настоятель патриарх Гундяй. Ступени, отлитые из немецких пушек. Филиалы РПЦ в Украине, хохлы, несущие бабло и пасочки.... Как тебе такое, Франциск....
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12.12.2021 16:06 Відповісти
нормально! повірте, вони це все активно підтримуюють!!! тільки УГКЦ їм як камінь в нозі1! от , навіть Варфоломій , і той яйця має, а оце опудало тільки й вміє , що під кацапів лягати, як с..а під кобеля!
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12.12.2021 20:47 Відповісти
Со вдуплением
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12.12.2021 16:40 Відповісти
Шановний Папа Римський, а гроші )(уйла в Банку Ватикану зберігаються?
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12.12.2021 16:54 Відповісти
Папа с гундяйкой недавно перетирал. Это зашквар,Папа.
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12.12.2021 16:58 Відповісти
Немцы большие братья РАБссии с 1710 года не разлей вода,а по факту одна срана....Пруссия РАБссия... а Молотов-Риббентроп 1939 года то последний документ о нерушимом Сссре...
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12.12.2021 17:03 Відповісти
ПІДГРУНТЯ ДЛЯ ДІАЛОГУ Є - ВОРОГ НАПРОСИВСЯ.

В США стартувала виробнича програма з випуску 500 штук керованих прецизійних термоядерних бомб змінюваної потужності В61-12. Бомба має малі розміри і вагу, влучає з максимальної віддалі з точністю десяток метрів, призначена для руйнування як наземних, так і підземних командних пунктів ворога. Можуть бути використані одна за другою кілька бомб послідовно в одну точку, у випадку надглибоко закладених бункерів командування військами ворога, що знищить їх навіть на кілометровій глибині. Потужність вибуху кожної бомби можна оперативно змінювати в дуже широких межах, від одиниць кілотон до понад 350 кілотон. Бомби можуть доставлятися як американськими, так і багатьма союзницькими безпілотниками, так і літаками B-1, B-2, B-52, FB-111, F-100, F-104, F-105, General Dynamics F-111, F-4, A-4, A-6, A-7 F-15 i F-15E, F-16, F/A-18, F-117, F-35 , а також Tornado IDS.
Бомба може бути застосована в повітрі, над землею, а також після заглиблення в землю на кілька метрів. Довжина 3,5м, діаметр близько 30см, маса близько 300кг. Може транспортуватися і використовуватися на надзвуковій швидкості.
США та їх союзники планують мати понад 3,5 тисячі тільки цих бомб. Зараз їх є близько 3000.

Дані з несекретних джерел.
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12.12.2021 17:15 Відповісти
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12.12.2021 17:16 Відповісти
22(20?) декабря начинаются праздники Сатурналии -Шад Эр Ян Улу-Торжественный муж гори Отец.Отсюда Ставрополь земля Пэриджанской Империи.Праздник установлен Тулием 1дн,Цезарем3дн,Калигула довел до 7дн.Червленная эпанча(якобы на голову Сатурна в храмах) Одежда использовалась-Синфезис.В конце происходит ЧУДО НА КАВКАЗЕ.
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12.12.2021 18:06 Відповісти
цей непонятний тіпок, хоче діалогу??? так може перестане брехати?? бо нвзивати гундяя "братом" і вести з ним діалог, на його умовах і, за рахунок України, це за межею!!! це навіть гірше як угода з дияволом - це звичайний синдром шрьодера! кацапські бабки і халявна ікра з водкою - уже гріють ватиканського щура!
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12.12.2021 20:42 Відповісти
он что находился в обморочном состоянии на протяжении восьми лет, от этих диалогов пользы как от козла молока
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12.12.2021 22:18 Відповісти
Эх папа папа, а ты точно на стороне добра? Ты точно не продал душу дьяволу?
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12.12.2021 23:42 Відповісти
 
 