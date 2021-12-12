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Понад 300 тисяч українців мають офіційний дозвіл на проживання у Польщі, - управління у справах іноземців

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Понад 300 тисяч українців мають офіційний дозвіл на проживання у Польщі, - управління у справах іноземців

Кількість громадян України, які мають чинний дозвіл на проживання в Польщі, перевищила 300 тисяч осіб.

Про це заявив речник польського Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на TVN24.

Українці становлять майже 57% усіх іноземців, які оселилися у Польщі.

Дані Управління у справах іноземців показують, що масштаби імміграції українців до Польщі, які здебільшого пов'язані з роботою, зберігаються. Крім того, все частіше громадяни України обирають довгострокове проживання у країні замість тимчасової міграції.

"З 2014 року спостерігається значна активізація української імміграції, яка здебільшого пов'язана з бажанням працювати. Основними факторами, що вплинули на це явище, були: економічна ситуація в Україні, запровадження безвізового режиму та полегшення доступу на польський ринок праці", - сказав Дудзяк.

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Найбільш популярні регіони серед українців: Мазовецьке воєводство – 22%, Малопольське – 12%, Великопольське – 12% та Нижня Сілезія – 9%.

"З трохи більше 300 000 громадян України, які мають діючий дозвіл на проживання, близько 60% становлять люди віком від 18 до 40 років. Діти та підлітки віком до 18 років становлять приблизно 12%, а люди старше 40 років - близько 28%", - йдеться у даних Управління у справах іноземців.

У відомстві також повідомили, що майже 84% громадян України мають тимчасовий дозвіл на проживання, термін дії якого може становити не більше 3 років.

Переважна більшість їх видається у зв'язку з прийомом на роботу – 77% випадків. Наступними за поширеністю цілями перебування в Польщі є сімейні питання – 12% та освіта – 2%.

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Топ коментарі
+8
Піду помию 80 унітазів, бо мені ще 6 тон клубніки сьогодні назбирати треба, а потім подумаю про аутсорсінг, як умніки типу тебе, Іхор.
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12.12.2021 16:23
+7
ватнік, пнх звідси!
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12.12.2021 16:35
+6
Як тільки кожен український барига змушений буде зрозуміти, що за баланду ніхто більше не працюватиме, і що ніхто більше не працюватиме "на чорно", і що кожен власник фірми повинен платити податки до копійки - все зміниться, всі повернуться. А то дивно бачити вулиці Києва чи Вінниці, забиті Лендкрузерами та Мазераті. Тому люди й виїздять мільйонами туди, де власник фірми їздить на Фольксвагені, бо вкладає в розвиток фірми і в кадри, якими дорожить і які цінує.
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12.12.2021 16:08
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Зачем поляки сливают данные мерзким украинским чинушам?
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12.12.2021 16:01 Відповісти
Тим хто має сталий побут пох на укр. чинуш. Вони навряд чи вернуться в Україну
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12.12.2021 16:27 Відповісти
ватнік, пнх звідси!
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12.12.2021 16:35 Відповісти
Работал за 15 зл./час. в 15г.
Напарник Петр(поляк) говорит не шипко працюй,тут курва мало платят.А где говорю больше. -В Англии-7.5 фунтов/час.
Мне в Польше нравилось.
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12.12.2021 17:01 Відповісти
По 8 годин працюю, зп 3000 злотих, завод, умова о праці, повний соцпакет, які нах 2000?
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12.12.2021 22:41 Відповісти
І питання - Скільки ще працездатних українців хочуть переїхати в Польщу? І що робить Україна, щоб українцям було добре на батьківщині?
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12.12.2021 16:04 Відповісти
У меня пшеки вызывают отвращение, не вижу смысла туда ехать. Вот Нидерланды или Норвегия - это почти рай.
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12.12.2021 16:22 Відповісти
І вас там просто чекають?
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12.12.2021 16:23 Відповісти
А я не писал, что меня там ждут. Я писал, что польша вызывает отвращение, и если валить, то в цивилизованную страну
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12.12.2021 16:27 Відповісти
Занадто багато амбіцій та завищенна самооцінка. Польща не так відрізняється від західної Європи на відміну від України. А тих самих Нідерландах чи Норвегії теж можна найти свої недоліки.
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12.12.2021 16:35 Відповісти
Пока вы называете поляков пшеками, беларусов бульбашами, а украинцев хохлами вас будут везде посылать в ..опу. И да, уходи отсюда. Здесь нет водки.
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12.12.2021 16:58 Відповісти
Без війни окупуєм Польшу. Хай знають наших.
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12.12.2021 17:34 Відповісти
Як тільки кожен український барига змушений буде зрозуміти, що за баланду ніхто більше не працюватиме, і що ніхто більше не працюватиме "на чорно", і що кожен власник фірми повинен платити податки до копійки - все зміниться, всі повернуться. А то дивно бачити вулиці Києва чи Вінниці, забиті Лендкрузерами та Мазераті. Тому люди й виїздять мільйонами туди, де власник фірми їздить на Фольксвагені, бо вкладає в розвиток фірми і в кадри, якими дорожить і які цінує.
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12.12.2021 16:08 Відповісти
Я в Киеве зарабатываю больше, чем за эту же работу мне бы платили в праге или варшаве. А если тебе подобные работают здесь за баланду, то это их проблемы. Аутсорс даёт возможность нормально жить в Украине, но для этого нужно быть востребованным специалистом.
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12.12.2021 16:19 Відповісти
Піду помию 80 унітазів, бо мені ще 6 тон клубніки сьогодні назбирати треба, а потім подумаю про аутсорсінг, як умніки типу тебе, Іхор.
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12.12.2021 16:23 Відповісти
Не зарікайтеся.
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12.12.2021 16:25 Відповісти
сначала выбрало нам тут писюниста-***********, а потом свалило заграницу, теперь рассуждает "о высоком"
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12.12.2021 17:19 Відповісти
> "Аутсорс даёт возможность нормально жить в Украине, но для этого нужно быть востребованным специалистом. "

Это довольно распространённая точка зрения и она имеет право на жизнь - если зарабатываешь сильно выше среднего по рынку зарплат Украины (напр., тот же IT-шник), то с точки зрения денежных бонусов Украина сильно выгоднее большинства стран ЕС. Вот только и риски соответствующие. Пипецома - и все сбережения уходят на лечение. Ковид - вакцины попадают к тебе в последнюю очередь, а население бегает в шапочках из фольги. Потом это же население на твою голову выбирает очередного клоуна, а ты с этим ничего сделать не можешь, зарабатывай хоть $100500 в час.
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12.12.2021 18:18 Відповісти
Кому как, я бы не сводил все к зарплате, если бы мне в Киеве предложили больше я бы туда не переехал. Есть много других вещей, на которые нужно обращать внимание - безопасность, уровень коррупции, медицина и т.д. Да и на пенсию в Украине нужно самому откладывать
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12.12.2021 18:40 Відповісти
Наша элитка так накерувалась, что скоро коммуналку Ринату и прочим нацменам некому будет платить. Алмир и Дамир Ахметовы просто оголодают в своих Лондонах и Женевах.
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12.12.2021 16:11 Відповісти
Напомни, кто выбирал кучм, зеков, клоунов?! Инопланетяне? Или может тупоголовый нарид?
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12.12.2021 16:16 Відповісти
Напомни, кто Рината выбрал в главу мафии, нарид, или он сам порешал лишних людей? И да, нормальная элита и аристократия сама должна заботится о народе, а не цены на продукты задирать в космос. И кого выбирать нам, тупоголовому народу? У нас элита отсутствует, как класс.
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12.12.2021 16:22 Відповісти
У инфальтивного элохтората вечно кто-то виноват. Мозгами нужно думать идя на выборы. Но для 73% населения нашей страны - это непозволительная роскошь.
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12.12.2021 16:25 Відповісти
скажи, милчеловек, за кого ты голосовал..... начиная с 1991 года....
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12.12.2021 16:26 Відповісти
Ющенко, порошенко . В 99-м и 2009 на выборы не ходил
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12.12.2021 16:29 Відповісти
Короче ПОРА УКРАИНУ ПРИНИМАТЬ В ЕС
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12.12.2021 16:13 Відповісти
в германии, согласно официальной статистике, треть приехавших и получивших гражданство - поляки. Такой себе круговорот биоресурсов в природе: одни уезжают, другие - приезжают
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12.12.2021 16:14 Відповісти
Брехня.
На 80 мільйонів населення Німеччини - 2,2 мільйони громадян чи працівників польського походження. Всього населення іноземного походження станом на 2020 рік в Німеччині 11,14 мільйона. Поляки складають менше 1/5 від всіх іноземців, хоча країни межують між собою і кордону фактично не існує.
В свою чергу Польща має населення майже втричі менше від Німеччини, і тут проживає біля 150-200 тисяч громадян Польщі (або працівників) німецького походження.
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12.12.2021 16:37 Відповісти
Файна дівчина зі Львова Галька...https://youtu.be/vPEudubXdIY ...про санкції USA...
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12.12.2021 16:31 Відповісти
Было бы мне 40, тоже бы выехал, хорошего нечего ожидать от 73% *********.
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12.12.2021 16:50 Відповісти
Зеленский -рукопожатен на Западе и умело сохраняет интригу вместе с НАТО,США и семеркой.Украинские гниды кремлёвских вошей теряются в догадках Что дальше.?А Пока помощь США для Зе против ползучих заколотников вот такая,в виде санкций.Зрадники не могут оказать помощь кремлю ввиду полного неведения.И это их бесит..Смешно смотреть ,как извиваются жабы и гадюки.Смешно,глядя на Смишка и Наливайченка,Луценка. КГБисты и не только.
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12.12.2021 16:52 Відповісти
Зеленский -рукожопен
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13.12.2021 22:54 Відповісти
Ще 2 млн. очікує на отримання карти перебування .
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12.12.2021 17:43 Відповісти
1200 злотых и тебе посредники делают "карту побуту" на три года. явление настолько распространенное среди украинцев в Польше, что о нем и не стоит уже вспоминать
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12.12.2021 17:54 Відповісти
Да радоваться надо--и чем больше, тем лучше, когда столько там наших. Здесь станут ценить работу, труд работодатели. И ещё одна сильная причина с проблемой оплаты труда у нас. Абсолютное отсутствие реальных отраслевых самостоятельных профсоюзов. Минималку у нас должен получать только сторож при графике сутки-трое и будучи уже пенсионером. А если не пенс---не менее полторы минималки и без удержания всех налогов кроме проф-взноса. Мировая практика кстати.
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12.12.2021 18:38 Відповісти
поляки приняли поправки к некоторым законам - теперь не будет полугодовых рабочих виз. вместо них рабочая виза будет выдаваться на 24(!) месяца! вангую - пол Украины скоро будет пахать на Польшу!
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12.12.2021 21:38 Відповісти
 
 