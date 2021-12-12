Понад 300 тисяч українців мають офіційний дозвіл на проживання у Польщі, - управління у справах іноземців
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Кількість громадян України, які мають чинний дозвіл на проживання в Польщі, перевищила 300 тисяч осіб.
Про це заявив речник польського Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на TVN24.
Українці становлять майже 57% усіх іноземців, які оселилися у Польщі.
Дані Управління у справах іноземців показують, що масштаби імміграції українців до Польщі, які здебільшого пов'язані з роботою, зберігаються. Крім того, все частіше громадяни України обирають довгострокове проживання у країні замість тимчасової міграції.
"З 2014 року спостерігається значна активізація української імміграції, яка здебільшого пов'язана з бажанням працювати. Основними факторами, що вплинули на це явище, були: економічна ситуація в Україні, запровадження безвізового режиму та полегшення доступу на польський ринок праці", - сказав Дудзяк.
Найбільш популярні регіони серед українців: Мазовецьке воєводство – 22%, Малопольське – 12%, Великопольське – 12% та Нижня Сілезія – 9%.
"З трохи більше 300 000 громадян України, які мають діючий дозвіл на проживання, близько 60% становлять люди віком від 18 до 40 років. Діти та підлітки віком до 18 років становлять приблизно 12%, а люди старше 40 років - близько 28%", - йдеться у даних Управління у справах іноземців.
У відомстві також повідомили, що майже 84% громадян України мають тимчасовий дозвіл на проживання, термін дії якого може становити не більше 3 років.
Переважна більшість їх видається у зв'язку з прийомом на роботу – 77% випадків. Наступними за поширеністю цілями перебування в Польщі є сімейні питання – 12% та освіта – 2%.
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Напарник Петр(поляк) говорит не шипко працюй,тут курва мало платят.А где говорю больше. -В Англии-7.5 фунтов/час.
Мне в Польше нравилось.
Это довольно распространённая точка зрения и она имеет право на жизнь - если зарабатываешь сильно выше среднего по рынку зарплат Украины (напр., тот же IT-шник), то с точки зрения денежных бонусов Украина сильно выгоднее большинства стран ЕС. Вот только и риски соответствующие. Пипецома - и все сбережения уходят на лечение. Ковид - вакцины попадают к тебе в последнюю очередь, а население бегает в шапочках из фольги. Потом это же население на твою голову выбирает очередного клоуна, а ты с этим ничего сделать не можешь, зарабатывай хоть $100500 в час.
На 80 мільйонів населення Німеччини - 2,2 мільйони громадян чи працівників польського походження. Всього населення іноземного походження станом на 2020 рік в Німеччині 11,14 мільйона. Поляки складають менше 1/5 від всіх іноземців, хоча країни межують між собою і кордону фактично не існує.
В свою чергу Польща має населення майже втричі менше від Німеччини, і тут проживає біля 150-200 тисяч громадян Польщі (або працівників) німецького походження.