Колишні співробітниці Музею Голодомору заявили про фальсифікації з боку керівництва музею
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Дві колишні співробітниці Національного музею Голодомору-геноциду підтвердили, що керівництво музею займалося фальсифікаціями дослідження кількості людських втрат через геноцид.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написали Ірина Батирєва і Тетяна Швидченко.
Колишня співробітниця музею, кураторка проєкту "Книги для 100 університетів та бібліотек" (в наступні роки він реалізовувався під назвою "Боротьба за свідомість") Ірина Батирєва зазначила, що експертизи, які музей наводить на доказах того, що людські втрати через Голодомор склали 10,5 млн осіб, була здійснена з порушенням та без залучення фахівців. Також вона підтвердила, що цю роботу фактично курував офіцер СБУ Микола Герасименко:
"Тоді я познайомилася з Миколою Герасименком, якого гендиректорка представила як співорганізатора проєкту. Він привозив книги, разом із музейними виданнями ми формували комплекти, які розсилали, розвозили і презентували по освітніх закладах та бібліотеках України. "Генерала", як його називали в музеї, ми бачили ледве не щодня. За два місяці ми фактично завершили роботу, нових музейних видань поки не було, але Герасименко продовжував ходити у музей, як на роботу, щоразу повторюючи нам, що "нада єщьо какой-та праект вмєстє сдєлать". Цей чоловік все частіше бував у музеї і про щось годинами розмовляв з гендиректоркою.
Восени 2019-го стало відомо, що у відповідь на лист музею, СБУ розпочало кримінальне провадження щодо встановлення виконавців Голодомору-геноциду 1932-1933 років, а філіал Музею Голодомору "Інститут дослідження Голодомору" призначений для проведення комплексної судової історико-криміналістичної експертизи...
З часом у мене виникало безліч питань:
- чому інформацію про саму експертизу приховували від співробітників інституту, які й повинні її готувати;
- чому саме Герасименко вирішував, про що писати, а про що ні;
- чому спочатку підготовку експертизи доручили лише одній людині(!), яка до того часу вже побувала на багатьох посадах у музеї, і тепер була в.о. директора Інституту, навіть не маючи наукового ступеню;
- чому підготовлену нею історичну частину експертизи не обговорювали фахівці інституту, а головним поціновувачем роботи став знову-таки Герасименко: "всьо нє то, надо пєрєпісивать";
- чому після цього гендиректорка дала завдання вдвічі скоротити текст експертизи першому заступнику, тобто мені, хоча це не входило в коло моїх посадових обов’язків, та й з темою Голодомору я працювала віднедавна (того разу мені таки вдалося відбитися від виконання цього завдання);
- чому після того, як історичну частину експертизи переробив відомий дослідник історії державного терору радянської доби, гендиректорка знову її показала лише Герасименку (!!), який оцінив роботу несподівано для мене: "будєм пісать самі, наши історікі історіі нє знают".
Згодом Батирєву призначили в присутності Герасименка відповідальною за підготовку експертизи.
"Я остовпіла: "Олесю, я ніколи не брала участі у підготовці судових експертиз, я не історик, а етнолог, ти ж знаєш, що до роботи у музеї я не займалася темою Голодомору!". І не могла повірити у те, що почула: "Микола Михайлович знає, як готувати експертизи, будеш працювати разом з ним!".
У мене ніяк не складалися пазли, я не могла зрозуміти, що відбувається, я відчувала лиш одне – це повна підстава! Це вже був не перший, але дуже серйозний привід, думати про компетентність людини, яка займає посаду очільника музею, а також про своє звільнення. Але… переконувала себе, що треба зачекати, адже завдання дуже важливе, а значить гендиректорка має підключити фахівців, і я просто буду працювати в команді...
У мене почалася внутрішня істерика – в експертизі з’являлися цілі шматки невідомого походження, без посилань або з посиланнями на інтернет-видання. Призначили ще одну експертизу – історико-джерелознавчу, задля якої почали жертвувати текстом з історико-криміналістичної. Все писалося у музеї, хоча для виконання цієї експертизи була призначена інша наукова установа. Потім Герасименко порадив Стасюк підсилити статистично-криміналістичну експертизу матеріалами про Кубань. Текст шматували без мене, з однієї експертизи перекинули в іншу, поламали структуру, погубили речення і посилання… А ще надумали проаналізувати чисельність знищених українців за дослідженнями очевидців, дипломатів, демографів й науковців і "вивєсті красивоє чісло". Цинізм зашкалював. Я протестувала, пояснювала Герасименку і Стасюк, що не можна порівнювати дані, отримані різними методами, їх результати неспіврозмірні! Відверто говорила гендиректорці, що експертиза стає щодень гіршою, що я більше не писатиму і відмовляюся працювати з Герасименком. Герасименко нервував, бо піджимали терміни. Гендиректорка запевнила, що скоро все закінчиться", - написала вона", - додала вона.
Після цього Батирєву перевели на іншу посаду, і вона спостерігала за роботою над експертизою збоку, що також переконало її у нефаховості цієї роботи на штучному накручуванні цифри 10,5 млн.
Раніше, 25 грудня, колишня заступниця директора Інституту дослідження Голодомору, що діє при музеї, історик Тетяна Швидченко також підтвердила здогадки у фальсифікація та репресіях щодо працівників, які не погоджувалися з цим:
"Час від часу я перетиналася з Миколою Герасименком, але на щастя не часто, бо в основному він сидів у приміщенні музею. Але завжди, коли він мене бачив, заводив дивні розмови і постійно повторював, що історики не знають історії, але він нас "научіт". У багатьох питаннях я з ним не погоджувалася і намагалася сперечатися. І бачила, що ця людина фактично керує музеєм, адже всі важливі розмови проводив він, а не директорка музею. А вже з листопада й до кінця грудня почалися події, які змінили мене назавжди. Адже саме тоді я не з книг чи архівних джерел зрозуміла, що таке атмосфера сталінського терору. Тільки уявіть собі на хвилиночку — в музеї Голодомору, у сакральному місці всіх українців, функціонує система психологічного шантажу, наклепів, залякування та інших дико неприємних речей. З доносами, страхом щось сказати чи зробити, "колективною порукою" і оманою тих, хто не має цього помітити. За відповіддю на депутатський запит, який оприлюднив Марко Мельник, з 2015 року до сьогодні з музею Голодомору було звільнено 86 (!) осіб. Але насправді це не повна цифра, якби в музеї дійсно відбулися чесні перевірки, ця цифра була б в рази більшою. Велика частина цих людей були звільнені примусово, перед тим зазнавши жорсткого тиску. Я не стала винятком, звільнятися з музею довелося за допомогою адвоката. Про це розповім згодом детальніше.
Очевидно, що лише в умовах, описаних вище, стало можливо організувати штучно збільшену кількість жертв Голодомору до 10.5 млн жертв. Фальсифікації навколо цієї надважливої тематики є частиною стратегічних завдань Росії в ході гібридної інформаційної війни. Підробки наукових досліджень для штучного збільшення кількості жертв Голодомору та медіакампанія, спрямована на дискредитацію українських науковців — це бомба сповільненої дії проти міжнародного іміджу України. Тому українське суспільство зобов’язане бути консолідованим і не допускати ніяких маніпуляцій, що могли б дискредитувати тематику.
У вересні 2021 року з подачі керівництва музею Голодомору вийшла заява про 10,5 млн жертв Голодомору в 1932-1933 роках. Ці цифри спираються на нібито якісне наукове дослідження на основі комплексної судової історико-криміналістичної експертизи.
Що є насправді?
- дві книги, видані на замовлення керівництва музею, в яких міститься результат експертизи. Вони видані під одним ISBN і під однією датою, але з різним змістом. Ця історія містить складний мікс різних порушень і справді жахаючих фактів, в тому числі й не без участі колишнього співробітника КГБ.
- фаховий аналіз науковців тексту цих двох книг, де чітко доведено, що результати експертизи сфальшовані. Цих науковців пробують цькувати й звинувачують їх у "співпраці з Росією" (посилання у коментарях 1-7).
- фільм 10.5 в якому залучені співробітники музею. Фільм знімали люди, які швидше за все були введені в оману, як і дуже багато інших, на жаль. Але ця медіакампанія вже набирає серйозних обертів, в неї залучають українські посольства і навіть церкву. Написаний посібник для вчителів шкіл по цій темі з цифрою 10.5 млн та вже презентований з метою масової розсилки по школах.
У рішенні Київського апеляційного суду щодо винуватців Голодомору (2010 рік) вказано число жертв Голодомору — 3,9 млн. Цифри надані Українським інститутом демографії. Це близько 13% населення тогочасної України. Після цього масштабного та професійного перерахунку, кількості жертв Голодомору не проводилося. І, як бачимо, експертиза 2020 року виявилася фальсифікатом".
Нагадаємо, раніше ряд науковців заявили про фальсифікацію у виданні, здійсненому під егідою Музею Голодомору. Вони вказують на цілу низку явних фальсифікацій даних і вважають, що трикратне завищення реальної кількості померлих через Голодомор підважує доказовість самого факту геноциду. Факти фальсифікацій підтвердив видавець книги та колишні співробітники Музею.
1 грудня понад сотню відомих істориків, науковців, журналістів та громадських діячів звернулися з листом до влади із закликликом не допустити свідомі фальсифікації, які здійснює Музей Голодомору. Зокрема свій підпис поставили професор Українського Католицького Університету Ярослав Грицак, професор історії та славістики в Університеті Вікторії (Канада) Сергій Єкельчик, один з чільних дослідників Голодомору Станіслав Кульчицький, директорка Українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення Голодомору Людмила Гриневич.
У свою чергу Національний музей Голодомору-геноциду оприлюднив звернення, в якому відкинув звинувачення у фальсифікаціях. Листа зокрема підписали директорка Музею Олеся Стасюк, професори Володимир Сергійчук та Василь Марочко, радянський дисидент Семен Глузман. Зокема звернення підпсиали десятки громадських діячів, близько половини яких представляють "Національний корпус".
Будь ласка, зачекайте...
Те ж саме і тут : якщо не можна зупинить розслідування подій Голодомору - треба його направить у "потрібне русло" і довести до абсурду! І тоді його висновки будуть дискредитовані як в очах міжнародної спільноти , так і в очах самих українців!
при Голодоморе, красноармейцы-москали окружали украинские села ,забирали у людей всю еду и не разрешали выехать чтоб спастись, аж пока все не вымрут тогда только снимали оцепление!
поетому Голодомор-ето геноцид Украинской Нации!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
в любом случае-в спам москальное животное!
Ми підготували цю статтю, оскільки вважаємо: свобода слова і, зокрема, академічна свобода є основою розвитку. Тому апеляції до каральних функцій СБУ в наукових дискусіях - це за межею добра та зла.
Ми за те, щоб науковці різних шкіл і підходів сперечалися до нескінченності, доводячи свою правоту. В результаті має бути встановлена істина, з якою погодиться більшість фахівців. Проте натягувати аргументи на свою політичну тезу, щоб довести, що наш Голодомор страшніший, ніж Голокост, а про це йтиметься нижче, - вкрай шкідливий підхід. І він зашкодить світовому визнанню нашої трагедії. - https://texty.org.ua/articles/104928/desjat-milioniv-pjatsot-tyshch-i-krapka-************-navjazujut-superechlyvi-dani-pro-105-miljoniv-zhertv-holodomoru/
"Если ты солжешь мне, со временем я разоблачу тебя. Будешь ты врать или нет - дело твое, но вот что я тебе скажу: прослыть лгуном - все равно, что лишиться дара речи, потому что люди не прислушиваются к шуму ветра, это уж точно." (Хайнлайн "Гражданин Галактики")
Те ж саме зроблять багато хто з українців коли зіткнуться з "липою" в матеріалах по Голодомору! Кращого подарунка нащадкам його організаторів не треба!
Скільки нас знищено?
Володимир Пилипчук, доктор юридичних наук, директор Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» наголосив на висновках історико-криміналістичної та статистично-криміналістичної експертиз: «По-перше, встановлено, що геноцид було вчинено проти української нації. По-друге, було визначено механізм знищення українців. Це, зокрема, Голодомор, розстріли, депортації тощо».
На цьому наголошує і Андрій Козицький: «Важливий момент - якщо раніше жертвами геноциду розглядали тих, хто загинув в Україні від голоду, то зараз розглядаються всі вбивства, зокрема і розстріли, і знищення під час депортацій… І це правильно. Євреї не розділяють своїх жертв під час Другої світової війни на тих, хто загинув у концтаборах, у гетто чи просто від голоду, переслідувань, ховаючись від нацистів».
Інший важливий момент - дослідження враховує втрати української нації не тільки в межах тогочасної України, а й на територіях, де компактно проживали українці. «У роки Голокосту в євреїв не було своєї держави, вони гинули в різних країнах, - наголошує Микола Герасименко. - Тому й рахували загальні втрати єврейської нації. І це правильний підхід. Точно такий шлях обрала Україна».
Тому в рамках вищезгаданої експертизи було досліджено не тільки територію УСРР, а й регіони Північно-Кавказького краю (Дон, Кубань). - https://holodomormuseum.org.ua/news/ukraina-moloda-naukovtsi-predstavyly-novi-metodyky-***********-zhertv-holodomoru-henotsydu-ukraintsiv/
Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови''-------------у них з кожним роком кількість постраждалих збільшується.
А щодо "плювків" твоїх щодо "гебняцького" нутра" то я тобі повідомляю - мені про "гебняцьку шкуру" вже писали Тільки не "вишиватні патріоти" а польські радикали - коли я нагадав про "полонізацію" "осадництво" "пацифікацію" і "Єдну Польску од можа до можа" А потім спитав - "Лебідь десятки років жив у США Про його роль у "мордах" багаточисельна польська діаспора знала Чому не ставили питання ні вони ні польский уряд післявоєнної Польщі про притягнення його до відповідальності за злочини проти людства?"
Запам"ятай: мисляча людина керується об"єктивністю а не ділить усіх на "чорних" і "білих" вважаючи що "своє гімно не смердить!"
"Вишивата" - вона і є "вишивата"... Чим тупіша , тим упертіша і агресивніша!
- Куме! А скажіть мені чим відрізняється кацапська "вата" від нашої "вишивати"?
- Сорочкою... Кацапи носять "ватянку" а "наші" - "вишиванку"... Однак мізків , щоб думать, нема ні в одних, ні в інших!
"... А ґвалту! а крику!
«І гармонія, і сила,
Музика та й годі.
А історія!.. поема
Вольного народа!
Що ті римляне убогі!
Чортзна-що - не Брути!
У нас Брути! і Коклеси!
Славні, незабуті!
У нас воля виростала,
Дніпром умивалась,
У голови гори слала,
Степом укривалась!»
Кров'ю вона умивалась,
А спала на купах,
На козацьких вольних трупах,
Окрадених трупах!
Подивіться лишень добре,
Прочитайте знову
Тую славу. Та читайте
Од слова до слова,
Не минайте ані титли,
Ніже тії коми,
Все розберіть... та й спитайте
Тойді себе: що ми?..
Чиї сини? яких батьків?
Ким? за що закуті?.."
("І мертвим і живим..." )
Так що не корч з себе "бібліофіла" і не причисляй себе до "патріотів" і "націоналістів" - подібні тобі ні ті ні інші Патріот і націоналіст - люди , що звеличують свою націю шляхом підвищення її досягнень у науці , культурі , економіці і активно сприяє цьому на практиці А "шовініст" - той , що звеличує свою націю і державою шляхом приниження здобутків оточуючих його представників іншої нації та держави
Ти ні історії не знаєш , ні літератури - тому не "сучи ногами" Тільки сміх викликаєш! І жаль - жаль до українців , яких ********* подібні неуки!
Это неправильно идти по лекалам евреев доводя жертв Холокоста, Голодомора до нереальных величин...
Убийство даже одного человека голодом это геноцид и трагедия..
маліна ру глубоко ешелонірована - аж до уровня гарвардскіх амєріканскіх акадєміков-сексотов тіпа Романа Якобсона
Як мовознавець Шевельов розніс "русский мир", переміг НКВД і гестапо, а потім - втер носа Кернесу https://www.youtube.com/watch?v=sAB6zGgCPks&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
Потім була ДСВ і ще більші втрати населення, економіки, культури.
До того ж, деяки вчені вважають, що українців, тільки в Україні повинно бути більш 100 млн, але ми ж з вами бачимо, скільки зараз. І це Геноцід євреїв та кацапів проти української нації.
УКРАИНЦЫ....81 195 000.
Белоруссы......4 789 000.
И вот вам еще вопрос, на сообразительность. А почему СССР и его правопреемница РФ засекретили ВСЕ переписи населения?
Нагадаємо, 9 березня 2001 року учасники протесту, серед яких були унсовці, намагалися перешкодити президенту Леоніду Кучмі покласти квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Кількох затримала міліція, після чого учасники акції продовжили протести під МВС з вимогою звільнити затриманих.
Акція переросла в протистояння з міліцією. Цього дня правоохоронці затримали 300 осіб, але більшість з них були відпущені. 19 отримали кримінальні терміни - від двох до п'яти років. Справу розслідувала СБУ.
То на дыбы вздымая своих коней лихих,
То снова с громким криком пришпоривая их
Скакали русы , греки, валахи и поляки.
Бесстрашием и ловкостью блеснуть старался всякий:
Из луков печенеги - они там тоже были -
Влет меткою стрелою любую птицу били.
Вослед за их шумливою и дикою ордою
Бойцы из Киевской земли неслись толпою. Несложный расчет позволяет установить дату «литературной свадьбы» Аттилы с Кримхильдой - 425 г. Дата эта важна для того, чтобы понять: именно 425-м годом датируется первое в европейской литературе упоминание имени русы. Далее, кацапа, 11-12-ый век - уже есть и Ладога , и Новгород, вот только новгородцы, владимирцы себя не соотносят к руси, ваши же летописи об этом сообщают: "После убийства Андрея Боголюбского владимирские бояре говорили чистую правду: «князь наш убьен, а детей у него нету, сынок его в Новгороде, а братья его в Руси». Новгородцы также понимали под «Русью» Киев и Киевскую землю. В летописной статье 1135 г. говорится: «иде в Русь архиепископ Нифонт». В 1142 г. новгородское посольство было задержано «в Руси» (в Киеве) до тех пор, пока оно не дало согласия на вокняжение в Новгороде князя Святослава . Изгнанный из Новгорода, князь Святослав "идущу в Русь к брату". Т.е., де юре Новгород вот уже более двухсот лет входит в состав РУСИ у Киева, но де факто, на уровне подсознания, приильменские словены к РУСИ себя не причисляют. Кац, шлобысни шкалик и не лезь в историю , которой у тебя нет...
В 860г. по более точной византийской хронике, Аскольд и Дир , приглашенные киевлянами княжить в Киев, совершили набег на Царьград на 200 кораблях. По Нестору в походе участвовала только русь. Следует отметить, что Аскольд и Дир уже не были подданными Рюрика, ибо они отпросились у него семьями удалиться жить в Царь-город. Получив разрешение Рюрика, в девятом веке они покинули навсегда селения Рюрика (в десятом веке переименованных в Новгород), но на пути в Царьград, открыли для себя щедрый край Руси - Киев с его землями, где и решили обосноваться. Так гласит летопись. Но в 882 году… 1130-лет прошло с тех пор, как попечитель (регент) малолетнего князя Игоря (сына норманнского конунга Рюрика), воевода Олег со своей дружиной прибыл в Киев и совершил государственный переворот, подло убил киевского князя Аскольда и захватил власть в Киеве. На Руси началась 106-ти летняя антихристианская языческая реакция.
Уже этот факт дает полное право Украинской Автокефальной Православной Церкви канонизировать невинно убиенного первокрестителя Руси - киевского князя Аскольда и причислить к лику святых. А на его убийцу Олега и Рюриковичей наслать анафему, как на душителей христианства.
Ставлять знак рівності між Голодомором і Геноцидом українського народу.
Голодомор, це лише частина Геноциду.
Експертиза науково обрахувала документально підтверджені факти Геноциду, яких значно більше за факти заморених голодом.
Курки мабуть не тільки на дисертаціях підробляють, а й з мацкви підгодовуються.
Наукові дискусії вирішуються не в фейсбуці, а в наукових виданнях.