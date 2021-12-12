УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14011 відвідувач онлайн
Новини Суспільство
27 291 85
геноцид (281) голодомор (380) історія (1047) музей (386)

Колишні співробітниці Музею Голодомору заявили про фальсифікації з боку керівництва музею

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Колишні співробітниці Музею Голодомору заявили про фальсифікації з боку керівництва музею

Дві колишні співробітниці Національного музею Голодомору-геноциду підтвердили, що керівництво музею займалося фальсифікаціями дослідження кількості людських втрат через геноцид.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написали Ірина Батирєва і Тетяна Швидченко.

Читайте також: Провідні історики звернулися з листом до влади через фальсифікації досліджень Голодомору: Ставить під загрозу визнання геноцидом

Колишня співробітниця музею, кураторка проєкту "Книги для 100 університетів та бібліотек" (в наступні роки він реалізовувався під назвою "Боротьба за свідомість") Ірина Батирєва зазначила, що експертизи, які музей наводить на доказах того, що людські втрати через Голодомор склали 10,5 млн осіб, була здійснена з порушенням та без залучення фахівців. Також вона підтвердила, що цю роботу фактично курував офіцер СБУ Микола Герасименко:

"Тоді я познайомилася з Миколою Герасименком, якого гендиректорка представила як співорганізатора проєкту. Він привозив книги, разом із музейними виданнями ми формували комплекти, які розсилали, розвозили і презентували по освітніх закладах та бібліотеках України. "Генерала", як його називали в музеї, ми бачили ледве не щодня. За два місяці ми фактично завершили роботу, нових музейних видань поки не було, але Герасименко продовжував ходити у музей, як на роботу, щоразу повторюючи нам, що "нада єщьо какой-та праект вмєстє сдєлать". Цей чоловік все частіше бував у музеї і про щось годинами розмовляв з гендиректоркою.

Восени 2019-го стало відомо, що у відповідь на лист музею, СБУ розпочало кримінальне провадження щодо встановлення виконавців Голодомору-геноциду 1932-1933 років, а філіал Музею Голодомору "Інститут дослідження Голодомору" призначений для проведення комплексної судової історико-криміналістичної експертизи...

З часом у мене виникало безліч питань:

- чому інформацію про саму експертизу приховували від співробітників інституту, які й повинні її готувати;

- чому саме Герасименко вирішував, про що писати, а про що ні;

- чому спочатку підготовку експертизи доручили лише одній людині(!), яка до того часу вже побувала на багатьох посадах у музеї, і тепер була в.о. директора Інституту, навіть не маючи наукового ступеню;

- чому підготовлену нею історичну частину експертизи не обговорювали фахівці інституту, а головним поціновувачем роботи став знову-таки Герасименко: "всьо нє то, надо пєрєпісивать";

- чому після цього гендиректорка дала завдання вдвічі скоротити текст експертизи першому заступнику, тобто мені, хоча це не входило в коло моїх посадових обов’язків, та й з темою Голодомору я працювала віднедавна (того разу мені таки вдалося відбитися від виконання цього завдання);

- чому після того, як історичну частину експертизи переробив відомий дослідник історії державного терору радянської доби, гендиректорка знову її показала лише Герасименку (!!), який оцінив роботу несподівано для мене: "будєм пісать самі, наши історікі історіі нє знают".

Згодом Батирєву призначили в присутності Герасименка відповідальною за підготовку експертизи.

"Я остовпіла: "Олесю, я ніколи не брала участі у підготовці судових експертиз, я не історик, а етнолог, ти ж знаєш, що до роботи у музеї я не займалася темою Голодомору!". І не могла повірити у те, що почула: "Микола Михайлович знає, як готувати експертизи, будеш працювати разом з ним!".

У мене ніяк не складалися пазли, я не могла зрозуміти, що відбувається, я відчувала лиш одне – це повна підстава! Це вже був не перший, але дуже серйозний привід, думати про компетентність людини, яка займає посаду очільника музею, а також про своє звільнення. Але… переконувала себе, що треба зачекати, адже завдання дуже важливе, а значить гендиректорка має підключити фахівців, і я просто буду працювати в команді...

У мене почалася внутрішня істерика – в експертизі з’являлися цілі шматки невідомого походження, без посилань або з посиланнями на інтернет-видання. Призначили ще одну експертизу – історико-джерелознавчу, задля якої почали жертвувати текстом з історико-криміналістичної. Все писалося у музеї, хоча для виконання цієї експертизи була призначена інша наукова установа. Потім Герасименко порадив Стасюк підсилити статистично-криміналістичну експертизу матеріалами про Кубань. Текст шматували без мене, з однієї експертизи перекинули в іншу, поламали структуру, погубили речення і посилання… А ще надумали проаналізувати чисельність знищених українців за дослідженнями очевидців, дипломатів, демографів й науковців і "вивєсті красивоє чісло". Цинізм зашкалював. Я протестувала, пояснювала Герасименку і Стасюк, що не можна порівнювати дані, отримані різними методами, їх результати неспіврозмірні! Відверто говорила гендиректорці, що експертиза стає щодень гіршою, що я більше не писатиму і відмовляюся працювати з Герасименком. Герасименко нервував, бо піджимали терміни. Гендиректорка запевнила, що скоро все закінчиться", - написала вона", - додала вона.

Після цього Батирєву перевели на іншу посаду, і вона спостерігала за роботою над експертизою збоку, що також переконало її у нефаховості цієї роботи на штучному накручуванні цифри 10,5 млн.

Читайте також: Музей Голодомору оприлюднив звернення щодо звинувачень у фальсифікаціях

Раніше, 25 грудня, колишня заступниця директора Інституту дослідження Голодомору, що діє при музеї, історик Тетяна Швидченко також підтвердила здогадки у фальсифікація та репресіях щодо працівників, які не погоджувалися з цим:

"Час від часу я перетиналася з Миколою Герасименком, але на щастя не часто, бо в основному він сидів у приміщенні музею. Але завжди, коли він мене бачив, заводив дивні розмови і постійно повторював, що історики не знають історії, але він нас "научіт". У багатьох питаннях я з ним не погоджувалася і намагалася сперечатися. І бачила, що ця людина фактично керує музеєм, адже всі важливі розмови проводив він, а не директорка музею. А вже з листопада й до кінця грудня почалися події, які змінили мене назавжди. Адже саме тоді я не з книг чи архівних джерел зрозуміла, що таке атмосфера сталінського терору. Тільки уявіть собі на хвилиночку — в музеї Голодомору, у сакральному місці всіх українців, функціонує система психологічного шантажу, наклепів, залякування та інших дико неприємних речей. З доносами, страхом щось сказати чи зробити, "колективною порукою" і оманою тих, хто не має цього помітити. За відповіддю на депутатський запит, який оприлюднив Марко Мельник, з 2015 року до сьогодні з музею Голодомору було звільнено 86 (!) осіб. Але насправді це не повна цифра, якби в музеї дійсно відбулися чесні перевірки, ця цифра була б в рази більшою. Велика частина цих людей були звільнені примусово, перед тим зазнавши жорсткого тиску. Я не стала винятком, звільнятися з музею довелося за допомогою адвоката. Про це розповім згодом детальніше.

Очевидно, що лише в умовах, описаних вище, стало можливо організувати штучно збільшену кількість жертв Голодомору до 10.5 млн жертв. Фальсифікації навколо цієї надважливої тематики є частиною стратегічних завдань Росії в ході гібридної інформаційної війни. Підробки наукових досліджень для штучного збільшення кількості жертв Голодомору та медіакампанія, спрямована на дискредитацію українських науковців — це бомба сповільненої дії проти міжнародного іміджу України. Тому українське суспільство зобов’язане бути консолідованим і не допускати ніяких маніпуляцій, що могли б дискредитувати тематику.

У вересні 2021 року з подачі керівництва музею Голодомору вийшла заява про 10,5 млн жертв Голодомору в 1932-1933 роках. Ці цифри спираються на нібито якісне наукове дослідження на основі комплексної судової історико-криміналістичної експертизи.

Що є насправді?

- дві книги, видані на замовлення керівництва музею, в яких міститься результат експертизи. Вони видані під одним ISBN і під однією датою, але з різним змістом. Ця історія містить складний мікс різних порушень і справді жахаючих фактів, в тому числі й не без участі колишнього співробітника КГБ.

- фаховий аналіз науковців тексту цих двох книг, де чітко доведено, що результати експертизи сфальшовані. Цих науковців пробують цькувати й звинувачують їх у "співпраці з Росією" (посилання у коментарях 1-7).

- фільм 10.5 в якому залучені співробітники музею. Фільм знімали люди, які швидше за все були введені в оману, як і дуже багато інших, на жаль. Але ця медіакампанія вже набирає серйозних обертів, в неї залучають українські посольства і навіть церкву. Написаний посібник для вчителів шкіл по цій темі з цифрою 10.5 млн та вже презентований з метою масової розсилки по школах.

У рішенні Київського апеляційного суду щодо винуватців Голодомору (2010 рік) вказано число жертв Голодомору — 3,9 млн. Цифри надані Українським інститутом демографії. Це близько 13% населення тогочасної України. Після цього масштабного та професійного перерахунку, кількості жертв Голодомору не проводилося. І, як бачимо, експертиза 2020 року виявилася фальсифікатом".

Читайте також: У книзі, виданій Музеєм Голодомору для поширення правди про геноцид, знайшли фальсифікації. Інститут нацпам'яті призначив експертизу. ФОТО

Нагадаємо, раніше ряд науковців заявили про фальсифікацію у виданні, здійсненому під егідою Музею Голодомору. Вони вказують на цілу низку явних фальсифікацій даних і вважають, що трикратне завищення реальної кількості померлих через Голодомор підважує доказовість самого факту геноциду. Факти фальсифікацій підтвердив видавець книги та колишні співробітники Музею.

1 грудня понад сотню відомих істориків, науковців, журналістів та громадських діячів звернулися з листом до влади із закликликом не допустити свідомі фальсифікації, які здійснює Музей Голодомору. Зокрема свій підпис поставили професор Українського Католицького Університету Ярослав Грицак, професор історії та славістики в Університеті Вікторії (Канада) Сергій Єкельчик, один з чільних дослідників Голодомору Станіслав Кульчицький, директорка Українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення Голодомору Людмила Гриневич.

У свою чергу Національний музей Голодомору-геноциду оприлюднив звернення, в якому відкинув звинувачення у фальсифікаціях. Листа зокрема підписали директорка Музею Олеся Стасюк, професори Володимир Сергійчук та Василь Марочко, радянський дисидент Семен Глузман. Зокема звернення підпсиали десятки громадських діячів, близько половини яких представляють "Національний корпус".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+41
Чисто "КДБістський" підхід - якщо прямо не можна перемогти ворога, треба очолить його організацію! Потрібно було "вбить клина" між поляками і українцями - пропхнули в УПА на Волині, де селяни українські найбільше постраждали від польських "осадників", свого агента - Лебедя, що боротьбу за Українську державу заплямував винищенням поляків
Те ж саме і тут : якщо не можна зупинить розслідування подій Голодомору - треба його направить у "потрібне русло" і довести до абсурду! І тоді його висновки будуть дискредитовані як в очах міжнародної спільноти , так і в очах самих українців!
показати весь коментар
12.12.2021 16:16
+12
Ірина Батирєва і Тетяна Швидченко сказали у фейсбуці.... Одна етнолог/імунолог/астролог а о ступіні другої взагалі ничого не відомо, але чому вони такі "борцуни" за наукову чистоту так довго мовчали? Чому голодомором займаються незрозумілі люди з мокшанськими призвищами?
показати весь коментар
12.12.2021 16:54
+10
Ось в цьому питанні треба спиратися на залізобетонні аргументи. Голодомор був - це факт. Але ворог знатиме про брехню в якомусь документі і, апелюючи до нього, буде валати на весь світ - "Вы всё врёте! Голодомора вообще не было!".
показати весь коментар
12.12.2021 16:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чисто "КДБістський" підхід - якщо прямо не можна перемогти ворога, треба очолить його організацію! Потрібно було "вбить клина" між поляками і українцями - пропхнули в УПА на Волині, де селяни українські найбільше постраждали від польських "осадників", свого агента - Лебедя, що боротьбу за Українську державу заплямував винищенням поляків
Те ж саме і тут : якщо не можна зупинить розслідування подій Голодомору - треба його направить у "потрібне русло" і довести до абсурду! І тоді його висновки будуть дискредитовані як в очах міжнародної спільноти , так і в очах самих українців!
показати весь коментар
12.12.2021 16:16 Відповісти
+5
показати весь коментар
12.12.2021 16:20 Відповісти
Пародоньте, прикопался на ровном месте.
показати весь коментар
12.12.2021 17:21 Відповісти
я не понимаю почти 4 млн. умерших от Голода довели сосчитали по методикам и архивам демографы и этого МАЛО??!! если правда и цифру тупо с потолка умножили на 2. 6 раза можно и на 12 и 20 только зачем???!!! да пусти казла в огород с капустой стеречь ее так и тут... оплевали благое дело попрали истинно убиенных и умерших от Голодомора играми в цифири??!!
показати весь коментар
12.12.2021 18:04 Відповісти
VOLVO XC 70,ты явно не понимаешь, чем Голодомор отличался от Голода:
при Голодоморе, красноармейцы-москали окружали украинские села ,забирали у людей всю еду и не разрешали выехать чтоб спастись, аж пока все не вымрут тогда только снимали оцепление!
поетому Голодомор-ето геноцид Украинской Нации!
показати весь коментар
12.12.2021 18:29 Відповісти
слушай ненавижу вумных рассказывающих фантастику.. ПРО ГОЛОДОМОР МЕНЯ ПРОСВЯТИЛА БУБУШКА так вот никакие красноармейцы..... свои быдло ското база тунеядцы активисты алкаши не желающие работать в поле шли во власть и стукачи и сами выворачивали в домах крестян отбирая зерно муку продукты питания вещи одежду и обувь у детей забрали карандаши альбомы краски которые им родители на рынке купили.. соседка у бабушки съела всех своих детей 4 было их у нее сошла с ума ее потом тихо утопили в речке муж он был далеко на заработках.... у собаки во дворе утащили моток проволоки которой собака была привязана... живность во дворе курей корову коз и птицу разную под корень высекли... люди и без окружения армией никуда и никак не могли уйти уехать...ДОКУМЕНТОВ НЕ БЫЛО А СПРАВКУ давал сельский совет и Голова колхоза..а они не давали а без мандату и без лошади а лошадь была только в колхозе никто и не даст... а пешком тебя мигом поймают сместные активисты или милиция и все в далекие края на стройку социализма лет на 15-20 ..в тайге или тундре получишь...
показати весь коментар
12.12.2021 18:41 Відповісти
Якщо у вашої баби було так, то це не значить, що в інших селах не могло бути по іншому.
показати весь коментар
12.12.2021 19:11 Відповісти
Мова іде про ,,чорні дошки", що були реальністю. Прогалини у ваших знаннях не є підставою для нехтування фактами.
показати весь коментар
12.12.2021 19:16 Відповісти
Чёрная доска (укр. Чорна дошка) - административно-репрессивное средство коллективного наказания сельского населения, на Украине. Режим «Чёрных досок» стал причиной Голодомора - занесение целых районов, населённых пунктов, колхозов, сельских советов на так называемые " чёрные доски " означало блокирование их спецподразделениями и военными, недопущение выезда населения за границы этих территорий, изъятие всех продуктов питания, запрет торговли.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
показати весь коментар
13.12.2021 18:02 Відповісти
Роман Сворог,ты или дебил .или ********** тролль!
в любом случае-в спам москальное животное!
показати весь коментар
14.12.2021 18:47 Відповісти
БЛ.... - НИЧЕГО СВЯТОГО !! За что ни возьмутся - ВСЕ ИСПАСКУДЯТ !!!
показати весь коментар
12.12.2021 19:46 Відповісти
...«Дослідження Голодомору - це не змагання, хто нарахує більше втрат, - йдеться в статті демографів у емігрантській газеті «Свобода» (у діаспорі теж розкол через цю дискусію). - Тож для визнання Голодомору геноцидом на світовому рівні неважливо, втрати є чотири, сім чи 12 мільйонів».
Ми підготували цю статтю, оскільки вважаємо: свобода слова і, зокрема, академічна свобода є основою розвитку. Тому апеляції до каральних функцій СБУ в наукових дискусіях - це за межею добра та зла.
Ми за те, щоб науковці різних шкіл і підходів сперечалися до нескінченності, доводячи свою правоту. В результаті має бути встановлена істина, з якою погодиться більшість фахівців. Проте натягувати аргументи на свою політичну тезу, щоб довести, що наш Голодомор страшніший, ніж Голокост, а про це йтиметься нижче, - вкрай шкідливий підхід. І він зашкодить світовому визнанню нашої трагедії. - https://texty.org.ua/articles/104928/desjat-milioniv-pjatsot-tyshch-i-krapka-************-navjazujut-superechlyvi-dani-pro-105-miljoniv-zhertv-holodomoru/
показати весь коментар
12.12.2021 17:38 Відповісти
Саме про це я і пишу! Приведу характерний приклад перетворення наче хорошої справи в її власний абсурд: є тут один коментатор І погляди у нього цілком патріотичні і і теми він обговорює активно Однак пише на цих темах не перевіряючи достовірність інформації на яку посилається Я кілька разів пробував його поправить і навіть напряму дорікать у його "надто легковажному використанні фактів" Однак крім "Не пхай носа в мої справи!" я не отримав В результаті я перестав звертать увагу на його коментарі

"Если ты солжешь мне, со временем я разоблачу тебя. Будешь ты врать или нет - дело твое, но вот что я тебе скажу: прослыть лгуном - все равно, что лишиться дара речи, потому что люди не прислушиваются к шуму ветра, это уж точно." (Хайнлайн "Гражданин Галактики")

Те ж саме зроблять багато хто з українців коли зіткнуться з "липою" в матеріалах по Голодомору! Кращого подарунка нащадкам його організаторів не треба!
показати весь коментар
12.12.2021 18:28 Відповісти
а тут зміна, точніше маніпулювання методиками - і розширення бази випадків та їх локалізації...

Скільки нас знищено?

Володимир Пилипчук, доктор юридичних наук, директор Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» наголосив на висновках історико-криміналістичної та статистично-криміналістичної експертиз: «По-перше, встановлено, що геноцид було вчинено проти української нації. По-друге, було визначено механізм знищення українців. Це, зокрема, Голодомор, розстріли, депортації тощо».

На цьому наголошує і Андрій Козицький: «Важливий момент - якщо раніше жертвами геноциду розглядали тих, хто загинув в Україні від голоду, то зараз розглядаються всі вбивства, зокрема і розстріли, і знищення під час депортацій… І це правильно. Євреї не розділяють своїх жертв під час Другої світової війни на тих, хто загинув у концтаборах, у гетто чи просто від голоду, переслідувань, ховаючись від нацистів».

Інший важливий момент - дослідження враховує втрати української нації не тільки в межах тогочасної України, а й на територіях, де компактно проживали українці. «У роки Голокосту в євреїв не було своєї держави, вони гинули в різних країнах, - наголошує Микола Герасименко. - Тому й рахували загальні втрати єврейської нації. І це правильний підхід. Точно такий шлях обрала Україна».

Тому в рамках вищезгаданої експертизи було досліджено не тільки територію УСРР, а й регіони Північно-Кавказького краю (Дон, Кубань). - https://holodomormuseum.org.ua/news/ukraina-moloda-naukovtsi-predstavyly-novi-metodyky-***********-zhertv-holodomoru-henotsydu-ukraintsiv/
показати весь коментар
12.12.2021 18:42 Відповісти
"дослідження враховує втрати української нації не тільки в межах тогочасної України, а й на територіях, де компактно проживали українці." Это грубейшая ошибка. Попытка "притянуть за уши". Тогда и умерших в Канаде считать надо. Вдруг и там кто-то от голода умер. Представляете себе весь этот механизм поиска украинцев на других территориях? При ходят и спрашивают: "Тут живут украинцы? - Забрать зерно. Не украинцы? - оставить".
показати весь коментар
12.12.2021 22:30 Відповісти
Прочитайте тут,як рахували жертв голокосту-------------------''
Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови''-------------у них з кожним роком кількість постраждалих збільшується.
показати весь коментар
13.12.2021 07:52 Відповісти
тут, это где?
показати весь коментар
13.12.2021 12:23 Відповісти
Від Вас, добродію, також смердить ґебнею. Бо Ви використовуєте ґебнюцький прийом: кажучи загалом правильні речі, вкидаєте гебнюцьку байку про Лебедя.
показати весь коментар
12.12.2021 18:53 Відповісти
Ну то скажи мені - кому "на руку" (крім нацистів та НКВС) були "морди" на Волині? Адже ні "УПА-Схід" ні "Упа-Захід" цього не робили! Ні на Житомирщині з Поділлям ні в Галичині подібного не було! "Кордоном" була річка Случ - саме через неї тікали поляки на схід від "лебедиків"
показати весь коментар
12.12.2021 19:05 Відповісти
От бачите, Ваш "тикання" до незнайомого вже видає ваше ґебнюцьке нутро. А тепер до суті. Якби після WWII можна було об'єктивно розслідувати хто кому винний, то я погодився б. Але ж так не було. Поляки мали змогу описати всі свої жертви, ще й помноживши на два та приплюсувавши жертви переодягнених в вояків УПА нквд-истів. Українці ж не мали такої змоги. Бо ґебня робила все, щоб очорнити УПА. Вся брехня для них годилася. А зі здобуттям незалежности робити такі дослідження було вже пізно. Бо залишилося мало свідків. Але ґебня на кшталт "ярів-холодних" продовжує наполягати на польсько-ґебнюцькій версії подій. Почитайте спогади учасників "партизанського_загону" "Єще_польска_нє_зґінєла", очолюваного польським шовіністом і головорізом Робертом Сатановським. Свої злочини проти українців вони сором'язливо називають "позасудовими_вироками". І це стосувалося цивільних. Але Роберт Сатановський був облизаний, як совком, так і РПЛ. Під час WWII з москви для нього особисто було надіслано літака, завезено до москви, де поставлено відповідні завдання. І полягали вони, по суті, в дискредитації УПА та знищенні українського руху.
показати весь коментар
12.12.2021 19:21 Відповісти
Я задав питання: "Чому "різня" обмежувалася чіткими географічними кордонами діяльності "УПА-Північ" і не розповсюджувалася на інші регіони України? Там не було поляків? Були! Там не було загонів АК? Були! То чому ж поляків там не вбивали?

А щодо "плювків" твоїх щодо "гебняцького" нутра" то я тобі повідомляю - мені про "гебняцьку шкуру" вже писали Тільки не "вишиватні патріоти" а польські радикали - коли я нагадав про "полонізацію" "осадництво" "пацифікацію" і "Єдну Польску од можа до можа" А потім спитав - "Лебідь десятки років жив у США Про його роль у "мордах" багаточисельна польська діаспора знала Чому не ставили питання ні вони ні польский уряд післявоєнної Польщі про притягнення його до відповідальності за злочини проти людства?"
Запам"ятай: мисляча людина керується об"єктивністю а не ділить усіх на "чорних" і "білих" вважаючи що "своє гімно не смердить!"
показати весь коментар
12.12.2021 19:50 Відповісти
Слово "вишиватний" також вкинуте ґебнею. Хто його повторбє або ґебня, або недоумок, що паплюжить один з українських символів. Тому, пане ґебнюче, з Вами розмову припинено. Прощавайте.
показати весь коментар
12.12.2021 20:05 Відповісти
Ясно! Аргументів по суті суперечки нема... На мої запитання відповіді дать не здатен!... Залишається одне - "гордо хряпнуть дверима" і піти - "Общипаним" але "непереможеним"!!!
"Вишивата" - вона і є "вишивата"... Чим тупіша , тим упертіша і агресивніша!

- Куме! А скажіть мені чим відрізняється кацапська "вата" від нашої "вишивати"?
- Сорочкою... Кацапи носять "ватянку" а "наші" - "вишиванку"... Однак мізків , щоб думать, нема ні в одних, ні в інших!
показати весь коментар
12.12.2021 20:23 Відповісти
Якого дідька ти паплюжиш Українців і Вишиванку? Як смієш ти порівнювати кацапа з Українцем? Відповідь сам знаєш... (див. вище)
показати весь коментар
13.12.2021 08:35 Відповісти
Я не "паплюжу" українців і "вишиванку" а критикую і висміюю дурну "вишивату" яка не хоче зрозуміть що її дурний вереск на мітингах та рвання вишиванки на грудях діють на руку ворогам які не хочуть сильної України! Це про вас "пришелепкуватих" писав ще Шевченко :
"... А ґвалту! а крику!
«І гармонія, і сила,
Музика та й годі.
А історія!.. поема
Вольного народа!
Що ті римляне убогі!
Чортзна-що - не Брути!
У нас Брути! і Коклеси!
Славні, незабуті!
У нас воля виростала,
Дніпром умивалась,
У голови гори слала,
Степом укривалась!»
Кров'ю вона умивалась,
А спала на купах,
На козацьких вольних трупах,
Окрадених трупах!
Подивіться лишень добре,
Прочитайте знову
Тую славу. Та читайте
Од слова до слова,
Не минайте ані титли,
Ніже тії коми,
Все розберіть... та й спитайте
Тойді себе: що ми?..
Чиї сини? яких батьків?
Ким? за що закуті?.."
("І мертвим і живим..." )
показати весь коментар
13.12.2021 08:50 Відповісти
Судячи з усього тут - ти майстер мацькати клавіатуру, переписуючи з книжок... ба, дещо навіть видаючи за "своє". Дам тобі добру пораду - почитай "Mein Kampf" - навіть націонал-соціалісти не паплюжили своїх національних Святинь і Цінностей.
показати весь коментар
13.12.2021 18:14 Відповісти
Чуєш , "суперпатріот"! На відміну від тебе , я "Майн кампф" читав! І нічого "супержахливого" там не бачив - у цій книжці не написано про геноцид і вбивства людей Так - погляди людини - крайнього націоналіста , ображеної за долю країни , що була переможена у війні і вважала винною в поразці окремі етнічні групи населення Та й до воєн та масових убивств нацисти прийшли лише через десять років після її написання У Леніна про розстріли заложників і грабунки людей написано прямо і відразу!
Так що не корч з себе "бібліофіла" і не причисляй себе до "патріотів" і "націоналістів" - подібні тобі ні ті ні інші Патріот і націоналіст - люди , що звеличують свою націю шляхом підвищення її досягнень у науці , культурі , економіці і активно сприяє цьому на практиці А "шовініст" - той , що звеличує свою націю і державою шляхом приниження здобутків оточуючих його представників іншої нації та держави
Ти ні історії не знаєш , ні літератури - тому не "сучи ногами" Тільки сміх викликаєш! І жаль - жаль до українців , яких ********* подібні неуки!
показати весь коментар
13.12.2021 19:32 Відповісти
Насколько я помню из истории, то Пилсудский выделял полякам земли на территории западной Украины, находившейся в то время в составе Польши. Причем эти новые поселенцы были военными. Не думаю что в условиях ограниченных пахотных земель это вызывало бурную радость у местного населения и они с радостью принимали "чужаков". Плюс вся остальная политика Пилсудского и привела к ненависти местного населения к польским переселенцам.
показати весь коментар
13.12.2021 12:32 Відповісти
Саме про це я і писав! То були не просто "військові" а "легіонери" - саме вони громили ЗУНР і придушували український національно-визвольний рух в Західній Україні! (Їх поляки хотіли використать (і використовували) як опору в "полонізації" українських земель) Користуючись підтримкою варшавської влади вони захоплювали владу в місцевих органах самоврядування змушували українських селян (навіть погрозами вбивства) покидать рідні землі і продавать землю та майно їм же - за безцінь
показати весь коментар
13.12.2021 13:26 Відповісти
реально жертв Голодомора по самым ранним исследованиям 6-7 млн... и это цифра наверное соответствует реалиям..

Это неправильно идти по лекалам евреев доводя жертв Холокоста, Голодомора до нереальных величин...

Убийство даже одного человека голодом это геноцид и трагедия..
показати весь коментар
12.12.2021 16:22 Відповісти
фальсифікаціями дослідження кількості людських втрат через геноцид. -Плагиат. Была в Украине редкостная гнида Корнилов Владимир Владимирович , слившаяся в Москву. Автор книга с таким же наванием: Голодомор: фальсификация национального масштаба. Где утверждается : причины смертей украинцев не голод, а отравление алкоголем ,алкогольная депрессия ,убит автомашиной , убит молнией и тд. Дробович этой темой продолжает пакостить украинцам.
показати весь коментар
12.12.2021 16:24 Відповісти
корнілов - мєлкая вошь у цій гебешній бандоті
маліна ру глубоко ешелонірована - аж до уровня гарвардскіх амєріканскіх акадєміков-сексотов тіпа Романа Якобсона

Як мовознавець Шевельов розніс "русский мир", переміг НКВД і гестапо, а потім - втер носа Кернесу https://www.youtube.com/watch?v=sAB6zGgCPks&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
показати весь коментар
12.12.2021 17:46 Відповісти
Слід відрізняти прямі і демографічні втрати. Але ... навіть 1 млн чи 500 тис. прямих втрат це великі втрати не тільки з погляду статистики. Шкоди найбільше завдали терор і приниження.

Потім була ДСВ і ще більші втрати населення, економіки, культури.
показати весь коментар
12.12.2021 16:27 Відповісти
Кацапе, трындеть - на Волгу. Бо там люд тоже с голоду умирал, мама не горюй . А вы кацапы, язычок - в дупу, замалчиваете. Авгиевы конюшни как раз на лаптестане.
показати весь коментар
12.12.2021 17:12 Відповісти
Ось в цьому питанні треба спиратися на залізобетонні аргументи. Голодомор був - це факт. Але ворог знатиме про брехню в якомусь документі і, апелюючи до нього, буде валати на весь світ - "Вы всё врёте! Голодомора вообще не было!".
показати весь коментар
12.12.2021 16:44 Відповісти
Надо все время повторять "был", число повторов - единственный железобетонный довод, а остальное твердым не выйдет сделать, все рушится при малейшей критике.
показати весь коментар
13.12.2021 01:22 Відповісти
Це тільки у москалів "рушится". Бо у брехунів аргумент - "сами врёте".
показати весь коментар
13.12.2021 12:39 Відповісти
Можно конкретно рассмотреть все аргументы и их критику, но со специалистами по геноциду невозможно спорить, они никогда не отвечают на обоснованную критику или "нехорошие" вопросы. Я на сайте УИНП нашел несколько загадочных утверждений, вроде того, что из урожая 1932 хлебозаготовка составила 53%, задал им вопрос, откуда данные, мне обещали ответить через месяц но вообще не ответили, несмотря на напоминания. Точно то же с институтом истории и даже с авторами различных лекций по истории, на "нехорошие" комменты не отвечают.
показати весь коментар
13.12.2021 16:43 Відповісти
Ірина Батирєва і Тетяна Швидченко сказали у фейсбуці.... Одна етнолог/імунолог/астролог а о ступіні другої взагалі ничого не відомо, але чому вони такі "борцуни" за наукову чистоту так довго мовчали? Чому голодомором займаються незрозумілі люди з мокшанськими призвищами?
показати весь коментар
12.12.2021 16:54 Відповісти
Каарочи, сплетни от бабуси с привоза торгующей семечками на стаканчики... Копия бубочкин почерк, мол, переворот... А в этом случае еще и фамилия кацапская батырева.
показати весь коментар
12.12.2021 17:00 Відповісти
Когда полностью откроются архивы, там окажется , что потери украинцев на порядок выше... По переписи в 1926-1927 г.г. украинцев было 81 млн. Перед войной было только около 40млн. Пусть Батырева дальше брешет на пользу кремля. Не долго бесноватым осталось хороводы водить.
показати весь коментар
12.12.2021 17:07 Відповісти
81 млн. - це щось забагато. Може на території Союзу ??
показати весь коментар
12.12.2021 18:38 Відповісти
Ні, Шамов пише правду. Чудом зберігся один документ з тіх часів. Там майже 82 млн.

До того ж, деяки вчені вважають, що українців, тільки в Україні повинно бути більш 100 млн, але ми ж з вами бачимо, скільки зараз. І це Геноцід євреїв та кацапів проти української нації.
показати весь коментар
12.12.2021 19:06 Відповісти
«НА ВЕЛИКОЙ СТРОЙКЕ»- книга, которую кацапы почти во всех библиотеках изъяли.. 1927 год - РУССКИЕ ........77 791 000.
УКРАИНЦЫ....81 195 000.
Белоруссы......4 789 000.
показати весь коментар
12.12.2021 20:09 Відповісти
Дякую.
показати весь коментар
12.12.2021 20:19 Відповісти
Тогда цифры не сойдутся.

И вот вам еще вопрос, на сообразительность. А почему СССР и его правопреемница РФ засекретили ВСЕ переписи населения?
показати весь коментар
13.12.2021 16:49 Відповісти
Демоскоп. Приложения. Там все "засекреченные" переписи
показати весь коментар
13.12.2021 20:38 Відповісти
Якщо ми вимагаємо міжнародного визнання Голодомору як геноциду українців то повинні повністю виключити будь які сумніви стосовно масштабів цього злочину. Для цього потрібно під егідою ООН створити міжфахову групу з визнаних світових фахівців і ретельно перевірити всі наявні дані. Отримані достовірні результати повинні стати вагомими доказами на Суді над комуно-фашистським режимом. Нам точно не потрібно щоб будь хто міг звинувачувати нас в фальсифікації і вимагати "ревізії" як це сьогодні відбувається стосовно кількості жертв Холокосту. На Нюрнберзському процесі оголосили "зі стелі" цифру в 6 млн. жертв, але сьогодні ревізіоністи довели що реальна їх кількість не перевищувала 1,2 млн.. Це не відміняє Холокост але реально дискредитує фальсифікаторів які десятиліттями паразитували на Холокості. Воно нам треба? Навіть маленька брехня "з добрими намірами" породжуватиме величезну недовіру до України.
показати весь коментар
12.12.2021 17:10 Відповісти
Для начала, все архивы открыть, после только делать оргвыводы.
показати весь коментар
12.12.2021 17:14 Відповісти
Мало відкрити архіви, потрібно до того зробити дійсно міжнародну групу цпеціалістів, яким повіре мірове співтовариство. І щоб в цій групі не було ні кацапів, ні євреїв, яки зацікавлені в споплюженні такої роботи.
показати весь коментар
12.12.2021 19:09 Відповісти
Это само собой разумеющееся.
показати весь коментар
12.12.2021 20:10 Відповісти
Если по чесноку, то статья - как овчинка , выделки не стоит... Бо ключевое слово , мол, бывшая работница музея... И этим все сказано. И нефиг здесь сплетны разводить от беззубой бабы Мани.
показати весь коментар
12.12.2021 17:19 Відповісти
Герасименко розслідував так звану "справу 9 березня" під час акцій "Україна без Кучми".

Нагадаємо, 9 березня 2001 року учасники протесту, серед яких були унсовці, намагалися перешкодити президенту Леоніду Кучмі покласти квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Кількох затримала міліція, після чого учасники акції продовжили протести під МВС з вимогою звільнити затриманих.

Акція переросла в протистояння з міліцією. Цього дня правоохоронці затримали 300 осіб, але більшість з них були відпущені. 19 отримали кримінальні терміни - від двох до п'яти років. Справу розслідувала СБУ.
показати весь коментар
12.12.2021 17:35 Відповісти
Розбірки на кістках. Ганьба. Амбіції, що зростають навіть на попелі людському.
показати весь коментар
12.12.2021 17:39 Відповісти
Мета статті посіяти сумніви в достовірності кількості жертв. Їх може бути більше або менше. Головне щоб не вірили даним і це дозволяє заперечувати Голодомор як такий.
показати весь коментар
12.12.2021 19:42 Відповісти
Хорошие люди работали в институте над сокрытием масштабов Голодомора со времен ,когда он был.Причем неоднократно.45 и 46 вообще не высветлены,да и 43- 45 тоже.Только при освобождении Киева великие маршалы-душегубы утопили в Днепре более 300 000 в том числе и гражданских.Странно,что это печатается на страницах патриотичных изданий.Мне стыдно.Голодомор был и масштабы его ужасающие !.Большевики как могли,стирали общие масштабы Катастрофы все годы большевизма.Терли статистику .
показати весь коментар
12.12.2021 19:30 Відповісти
Тыць та й розвиднiлось... В 9-ом веке еще не было Ладоги, а значит и Новгорода. Эти поселения появились в 10-ом веке. В частности в 945 году Княгиня Ольга объединила 3 деревни и обнесла частоколом. Так и родился Новгород, которому была отведена роль опорного пункта по сбору дани, перед отправкой в Киев. Т.е. Новгород -Это сплошные склады с данью для киева. Далее, лапоть,аварцы вторглись в русь у Киева в 7-ом веке. Тогда исчезли анты, которые первыми приняли на себя удар. Часть антов поселились у Киева , прозвавшись русью. Для остолопа подчеркну, что Первое упоминания о русах киевских земель - Средневековая «Песнь о Нибелунгах» рассказывает, что свою свадьбу с Кримхильдой, вдовой нидерландского князя Зигфрида, Аттила (в «Песне» он назван Этцелем) сыграл в самом сердце Европы - Вене. В Авентюре (главе) ХХII, которая названа «О том, как Кримхильда обвенчалась с Этцелем», описан съезд на их свадьбу гостей из coceдниx с «империей Аттилы» земель:
То на дыбы вздымая своих коней лихих,
То снова с громким криком пришпоривая их
Скакали русы , греки, валахи и поляки.
Бесстрашием и ловкостью блеснуть старался всякий:
Из луков печенеги - они там тоже были -
Влет меткою стрелою любую птицу били.
Вослед за их шумливою и дикою ордою
Бойцы из Киевской земли неслись толпою. Несложный расчет позволяет установить дату «литературной свадьбы» Аттилы с Кримхильдой - 425 г. Дата эта важна для того, чтобы понять: именно 425-м годом датируется первое в европейской литературе упоминание имени русы. Далее, кацапа, 11-12-ый век - уже есть и Ладога , и Новгород, вот только новгородцы, владимирцы себя не соотносят к руси, ваши же летописи об этом сообщают: "После убийства Андрея Боголюбского владимирские бояре говорили чистую правду: «князь наш убьен, а детей у него нету, сынок его в Новгороде, а братья его в Руси». Новгородцы также понимали под «Русью» Киев и Киевскую землю. В летописной статье 1135 г. говорится: «иде в Русь архиепископ Нифонт». В 1142 г. новгородское посольство было задержано «в Руси» (в Киеве) до тех пор, пока оно не дало согласия на вокняжение в Новгороде князя Святослава . Изгнанный из Новгорода, князь Святослав "идущу в Русь к брату". Т.е., де юре Новгород вот уже более двухсот лет входит в состав РУСИ у Киева, но де факто, на уровне подсознания, приильменские словены к РУСИ себя не причисляют. Кац, шлобысни шкалик и не лезь в историю , которой у тебя нет...
показати весь коментар
13.12.2021 03:27 Відповісти
По поводу Аскольда, который крестил первый раз русь у Киева, до прихода Рюрика , дык об этом пишут греки, бо до Рюрика русь киевская ходила походами на Царь-град... И то, Рюрик никогда не был в Киеве, это его воевода подступно, уже после смерти Рюрика, захватил Киев , подло убив Аскольда и Дира... Летописи хоть свои прочти, кацапа.
В 860г. по более точной византийской хронике, Аскольд и Дир , приглашенные киевлянами княжить в Киев, совершили набег на Царьград на 200 кораблях. По Нестору в походе участвовала только русь. Следует отметить, что Аскольд и Дир уже не были подданными Рюрика, ибо они отпросились у него семьями удалиться жить в Царь-город. Получив разрешение Рюрика, в девятом веке они покинули навсегда селения Рюрика (в десятом веке переименованных в Новгород), но на пути в Царьград, открыли для себя щедрый край Руси - Киев с его землями, где и решили обосноваться. Так гласит летопись. Но в 882 году… 1130-лет прошло с тех пор, как попечитель (регент) малолетнего князя Игоря (сына норманнского конунга Рюрика), воевода Олег со своей дружиной прибыл в Киев и совершил государственный переворот, подло убил киевского князя Аскольда и захватил власть в Киеве. На Руси началась 106-ти летняя антихристианская языческая реакция.
Уже этот факт дает полное право Украинской Автокефальной Православной Церкви канонизировать невинно убиенного первокрестителя Руси - киевского князя Аскольда и причислить к лику святых. А на его убийцу Олега и Рюриковичей наслать анафему, как на душителей христианства.
показати весь коментар
13.12.2021 03:45 Відповісти
Просто этот герасименко,- агент кгб и кремля, каких в сбу 99,9999999999999999999%, и оно, этот герасименко, выполняло задание от руSSни!
показати весь коментар
12.12.2021 22:59 Відповісти
Чув дзвін, та не знає де він
показати весь коментар
13.12.2021 02:54 Відповісти
Согласно переписи населения 1926 года, в Украине проживало 29.018.187 человек
показати весь коментар
12.12.2021 23:28 Відповісти
Якісь дві квочки проквоктали і видно такі, які різним ківам дисертації фальсифікують.
Ставлять знак рівності між Голодомором і Геноцидом українського народу.
Голодомор, це лише частина Геноциду.
Експертиза науково обрахувала документально підтверджені факти Геноциду, яких значно більше за факти заморених голодом.
Курки мабуть не тільки на дисертаціях підробляють, а й з мацкви підгодовуються.
Наукові дискусії вирішуються не в фейсбуці, а в наукових виданнях.
показати весь коментар
13.12.2021 02:44 Відповісти
Не здивуюся, якщо згодом з"ясується, що це дві проплачені курви. Але удар відчутний: уявляю, який рейвах здіймуть жиди і кацапи...
показати весь коментар
13.12.2021 18:17 Відповісти
Лишнее подтверждение того, какая вся эта история в целом - чушь. Нами манипулируют, пишут что хотят, а мы потом ходим ноем. А всем руководят сбушники и прочие кгбшники
показати весь коментар
13.12.2021 08:41 Відповісти
 
 