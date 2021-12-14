Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ. ДОКУМЕНТ
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У розпорядженні Цензор.НЕТ опинилися документи із російської бази даних, згідно з якими, заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі має діючий паспорт громадянина Російської Федерації та індивідуальний податковий номер, а також притягувався до кримінальної відповідальності у 1998 році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на документи, які в розпорядження редакції передало джерело з РФ.
Так, згідно з документами, Гогілашвілі народився в Грузії 26 грудня 1973 року. Він має діючий паспорт Російської Федерації. Гогілашвілі отримав паспорт громадянина Російської Федерації (номер 6004 531705) 12 листопада 2003 року у Ленінському районі Ростова-на-Дону. 14 червня 2012 року він отримав новий паспорт громадянина Російської Федерації (номер 6012 157035). Також він має закордонний паспорт РФ.
Крім того, йому йому належить індивідуальний податковий номер громадянина РФ (616404621705).
4 вересня 1998 року Гогілашвілі було засуджено на 5 років за статтею - 15 ч.2 147 (підробка документів).
Має індивідуальний особистий рахунок застрахованої особи, на якому накопичено пенсійний капітал, сформований із страхових внесків за період 2002 - 2014 роки в розмірі 5,5 тис.російських рублів.
Також Гогілашвілі має 2 місяці та 5 днів робочого стажу. Наприкінці 2004 він працював у ТОВ "Кока-Кола Эйчбиси Евразия".
Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.
Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.
Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.
Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений на секретарці президента України Марини Левченко і в них є спільні фото з президентом.
Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.
12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство
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Якщо такі друзі, кадри, керівництво то навіщо тоді вороги...?Хохлядо і Хохляндія...?!
...Кстати, тот самый Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили в 2019 году фигурировал в уголовном производстве по сбыту наркотиков и "крышевал" наркоторговцев.
Соответствующую справку обнародовал в Facebook активист Сергей Стерненко.
"Добрые люди из полиции (да, и такие там бывают) мне прислали еще по Гогилашвили оперативную справку. Он в 2019 году фигурировал в одном из уголовных производств по сбыту наркотиков и, по словам оперативников, употреблял метадон и "крышевал" наркоторговцев.
Также в справке отмечено, что гражданство Украины Гогилашвили получил только в 2015 году благодаря заключению брака", - пишет активист.
"Аваков, зная это, в 2019 году назначил этого кадра своим заместителем и дал ему зону ответственности - противодействие наркопреступности. Кажется, Гогилашвили по уровню одиозности может смело соперничать с такими воспитанниками Авакова, как Дейдей и Кива. Последний, кстати, сейчас активно критикует МВД относительно этого скандала.
Но почему-то забывает рассказать об Авакове, который Гогилашвили взял себе заместителем. Интересно, а чем сам Кива занимался в 2015 году, когда по указанию Авакова был председателем Департамента противодействия наркопреступности? Уверен, время нам покажет еще немало интересных открытий", - отмечает Стерненко.
Сколько ещё таких швили с судимостями и нулем компетенций во власти? Швили это нарицательное! Если что.
З вами все ясно.
И чтоб два раза не вставать, вот уволили и всё? А где открытые уголовные дела, где расследование каким образом этот хрен прошел спецпроверку, кто назначал его на должность, где дело о госизмене на Шмарклю который ему ещё и орден дал, где расследование каким образом его жена работает секретарём президента и при этом числится в 95 квартале каким образом человек, который даже не работает в ОП имеет доступ в гос тайне, а не похоже ли это на спецоперацию разведки одной недружественной к нам стране.
лютый треш....