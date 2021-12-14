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громадянство (911) МВС (2877) судимість (18) Гогілашвілі (75)

Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У розпорядженні Цензор.НЕТ опинилися документи із російської бази даних, згідно з якими, заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі має діючий паспорт громадянина Російської Федерації та індивідуальний податковий номер, а також притягувався до кримінальної відповідальності у 1998 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на документи, які в розпорядження редакції передало джерело з РФ.

Так, згідно з документами, Гогілашвілі народився в Грузії 26 грудня 1973 року. Він має діючий паспорт Російської Федерації. Гогілашвілі отримав паспорт громадянина Російської Федерації (номер 6004 531705) 12 листопада 2003 року у Ленінському районі Ростова-на-Дону. 14 червня 2012 року він отримав новий паспорт громадянина Російської Федерації (номер 6012 157035). Також він має закордонний паспорт РФ.

Крім того, йому йому належить індивідуальний податковий номер громадянина РФ (616404621705).

4 вересня 1998 року Гогілашвілі було засуджено на 5 років за статтею - 15 ч.2 147 (підробка документів).

Має індивідуальний особистий рахунок застрахованої особи, на якому накопичено пенсійний капітал, сформований із страхових внесків за період 2002 - 2014 роки в розмірі 5,5 тис.російських рублів.  

Також Гогілашвілі має 2 місяці та 5 днів робочого стажу. Наприкінці 2004 він працював у ТОВ "Кока-Кола Эйчбиси Евразия".

Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ 01
Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ 02
Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ 03
Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ 04
Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ 05
Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ 06
Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ 07
Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ 08
Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ 09
Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ 10
Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ 11
Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ 12
Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ 13
Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ 14
Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ 15
Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ 16
Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ 17
Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ 18
Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ 19
Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ 20
Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ 21

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений на секретарці президента України Марини Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+54
Українські журналісти, використовуючи свої російські джерела, за два дні (!!!) виконали роботу, яку мала зробити Служба безпеки УКраїни та Міністерство внутрішніх справ України перед призначенням довбойоба Гогілашвілі на посаду заступника Міністра... Отакі у нас спецслужби та правоохоронні органи...
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13.12.2021 11:01
+39
Какие же они мудаки
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13.12.2021 10:40
+38
зеля - злокачественное, пока что мелкое, пятно на теле Украины..
если эту хйню не удалить - у Украины большие проблемы, разрастание которых по экспоненте мы ужеинаблюдаем..
и да, спасибА дебилам выбравшим и жрущим с удовольствием это говно.. вашим детям тоже будет пофиг на вас, жлобов...
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13.12.2021 10:41
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Країна дураків. Залежний на троні і оточення підібране таке ж...
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13.12.2021 11:09 Відповісти
що ж їх так з Ростова тягне в Україну?
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13.12.2021 14:20 Відповісти
"Госсударством может руководить кухарка" Л.Д.Троцкий." Я их перетряхиваю, перетряхиваю" О.Г Лукашенко."Кадры решают всё" І.В. Сталін."+"До нашого берега прибивається чи то .авно чи тріска..?
Якщо такі друзі, кадри, керівництво то навіщо тоді вороги...?Хохлядо і Хохляндія...?!
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14.12.2021 09:09 Відповісти
Країна небачених можливостей! "Гордімося". Навіть наркозалежний ростовський зек з російським громадянством без досвіду роботи та освіти може стати заступником міністра.
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13.12.2021 11:09 Відповісти
Це вони називають - соціальний ліфт
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13.12.2021 12:32 Відповісти
Це потрійний пісець.
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13.12.2021 11:11 Відповісти
ЗЕ-уроборос: ЗЕбилы пожирают сами себя)


...Кстати, тот самый Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили в 2019 году фигурировал в уголовном производстве по сбыту наркотиков и "крышевал" наркоторговцев.
Соответствующую справку обнародовал в Facebook активист Сергей Стерненко.
"Добрые люди из полиции (да, и такие там бывают) мне прислали еще по Гогилашвили оперативную справку. Он в 2019 году фигурировал в одном из уголовных производств по сбыту наркотиков и, по словам оперативников, употреблял метадон и "крышевал" наркоторговцев.

Также в справке отмечено, что гражданство Украины Гогилашвили получил только в 2015 году благодаря заключению брака", - пишет активист.

"Аваков, зная это, в 2019 году назначил этого кадра своим заместителем и дал ему зону ответственности - противодействие наркопреступности. Кажется, Гогилашвили по уровню одиозности может смело соперничать с такими воспитанниками Авакова, как Дейдей и Кива. Последний, кстати, сейчас активно критикует МВД относительно этого скандала.
Но почему-то забывает рассказать об Авакове, который Гогилашвили взял себе заместителем. Интересно, а чем сам Кива занимался в 2015 году, когда по указанию Авакова был председателем Департамента противодействия наркопреступности? Уверен, время нам покажет еще немало интересных открытий", - отмечает Стерненко.
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13.12.2021 11:12 Відповісти
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13.12.2021 11:13 Відповісти
вместо ..проффесора.. януковича нам из ростова прислали другого бандюка гогушвили
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13.12.2021 11:13 Відповісти
хотел написать дурдом...но скорее наркопритон !!! с кордебалетом...
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13.12.2021 11:13 Відповісти
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13.12.2021 11:35 Відповісти
Це ті новиє ліца нє із сістєми, які обіцяв Блазень у 2019.
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13.12.2021 11:14 Відповісти
Сколько же он заплатил?
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13.12.2021 11:14 Відповісти
Той хто його призначив на посаду має нести ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ! Але при янєлохє така навряд станется....
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13.12.2021 11:15 Відповісти
А кто то до этой новости сомневался? Тю... назначение подобных организмов это ведь не в диковинку ни при зеленной макаке, ни при соевом ублюдке, ни при овоще, ни при почетном пчеловоде и так далее. Для нас это вопрос последствий. А последствия уже начались давно, начиная с 1991 года и будут только обострятся.
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13.12.2021 11:19 Відповісти
Так ты,мудак,все делаешь ,чтоб у власти были то овощь ,то зелёная макака
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13.12.2021 11:24 Відповісти
Валерка, узбагойся, а то пердак выгорит. Ну или тромб оторвется. Оно т**я надо? Но для твоего успокоения могу т**я заверить, что не причастен ни к **...тому выбору мудрого нарида ни в 2010 году, ни в 2014 году, ни в 2019 году. И еще раз, следи за артериальным давлением, а то все на ковид спишут.
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13.12.2021 11:28 Відповісти
Дмитро Чобіт. Книги "Час підлої влади", "Свистун", "Нарцис".
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13.12.2021 11:42 Відповісти
Почему меня это не удивляет?
Сколько ещё таких швили с судимостями и нулем компетенций во власти? Швили это нарицательное! Если что.
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13.12.2021 11:19 Відповісти
не ,ну мужу секретарши можно было министра давать, заслужил.
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13.12.2021 11:20 Відповісти
Уволили эту заразу,а жену заразы оставили -в этом вся зекрыса,которая теперь в наглую будет все заминать,чтоб все забыли про ее дружков ...
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13.12.2021 11:22 Відповісти
Пацан к успеху шел, не получилось, не фортануло.
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13.12.2021 11:23 Відповісти
вот это социальный лифт..., да любая собака при зеленском может занять любую должность в Украине, если это собака засветилась на фото с семьей президента...
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13.12.2021 11:23 Відповісти
А без такого послужного списка на службу и не берут. Необходимое условие-косяки в прошлом и настоящем, тогда человек лоялен и управляем.
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13.12.2021 11:24 Відповісти
А що? Типовий представник зеленої команди. Новіє літца, так би мовити... Там кого не візьми то з душком. Тут правда навіть не душок, тут ціла клоака. Якби не так смерділо то ЗЕленський його і цілим міністром б призначив. А що, цілий ж чоловік секретарки! Заступником довелось обмежитись. Пілять, то ж повний звіздець, а зебуїни кажуть свинарчуки...
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13.12.2021 11:24 Відповісти
ТВАРЬ --аваков --по приказу зеленского ВЕСЬ ГАНЕБНЫЙ СБРОД ПРИНЯЛИ В РЯДЫ ПОЛИЦИИ И ВЛАСТИ !!!
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13.12.2021 11:28 Відповісти
да аваков много нам рассказывал про Майдан, про правильность в действиях, про системность... Хотя мне все стало понятно после его договорняка с каламойским в 2019 г...., а уж после случая с Рифмастером..... Так что почему то сейчас я не удивлен тмаким кадровым подбором замминистров при министре авакове.... К сожалению
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13.12.2021 11:56 Відповісти
ну шо вы хочите хлопчики,коли в Украине нет кандидатов в министры нежели малограмотный гопник Гоги ,выпускник из под нар ростовской тюряги ?
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13.12.2021 11:44 Відповісти
Так погодите ,это вот такие новые лица должны быть или всё опять не так поняли?
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13.12.2021 11:45 Відповісти
все же наверное понимают, что если судимый в рф, это почти автоматически означает большую вероятность вербовки со стороны фсб....
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13.12.2021 11:50 Відповісти
Шариков какой-то..
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13.12.2021 11:57 Відповісти
У них (зеленых) других нет, Все такие.
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13.12.2021 15:38 Відповісти
Бляха, їх треба всіх перевірити. Там у владі з "нових облич" напевно більша половина таких
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13.12.2021 11:58 Відповісти
Перспективи реформування МВС "на ліцо".
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13.12.2021 11:58 Відповісти
Самое время из открытых источников получить всю информацию о находящихся у власти. Там бездна интересно про власть имущих и их родственниках.
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13.12.2021 12:15 Відповісти
Что тут можно сказать, только маты
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13.12.2021 12:16 Відповісти
у зеленой плесени ХОТЬ ОДИН ДЕНЬ будет без зашкваров? это просто сон какой-то
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13.12.2021 12:42 Відповісти
Питання: скільки ще таких гогілашвілі в Україні на серйозних посадах????!!!!😡😡😡😡😡😡😡😡😁
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13.12.2021 12:50 Відповісти
Прочитав, що на момент вироку суду він був одружений, а також, що в нього є дитина. Гогі розвівся чи живе зараз на дві сім'ї, а може і більше.
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13.12.2021 13:13 Відповісти
Якщо зек міг бути президентом , то заступником міністра і поготів . Бачили очі , що купували . А так , мальчік он хароший !
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13.12.2021 13:34 Відповісти
Если бы такое случилось я Якуневичем году в 2012 ,его бы уже начали тогда сносить? И еще если еля американский сукин сын то может это и не зашквар. Мы же и самосу и Бокассу все помним. Верные сыны америки))
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13.12.2021 14:01 Відповісти
Обменять его на наших пленных
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13.12.2021 14:13 Відповісти
ВСЕ ОТЛИЧНО!! НО ГДЕ ВЫ РАНЬШЕ БЫЛИ ТЕ , КТО ЭТИ ФАКТЫ ПИШЕТ!!?????? ГДЕ?????? ТО ЛИ ВЫ МУДАКИ АНТИУКРАИНЦЫ ТО ЛИ ПО ЗАКАЗУХЕ РАБОТАЕТЕ!!!!!! ДАВАЙТЕ НА ВСЮ ВАТУ ВО ВЛАСТИ ИНФОРМАЦИЮ , А НЕ КУСКАМИ , КАК ЗДЕСЬ ПОДАЕТЕ!!!
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13.12.2021 14:46 Відповісти
С таким количеством преступлений и на свободе?!
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13.12.2021 15:34 Відповісти
А вот не надо было орать всем о том кто он. Так бы и не знали, а теперь все знают. Кст. на брата агрохимиии похож в каком то колене.
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13.12.2021 16:38 Відповісти
Українці, вам таварісчі уже сцють у вічи, а вам все роса Божа.
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13.12.2021 17:43 Відповісти
Это же надо было так вляпаться перед днюхой
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13.12.2021 18:04 Відповісти
А как же спецпроверка СБУ когда он идет на такую государственную должность? Украине пи..ц.
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14.12.2021 07:28 Відповісти
нда... не успел стать министром МВД))))
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14.12.2021 07:55 Відповісти
ну минимум Нат Пинкертон... судимость есть, бандитом был, все знает, наркотиками заведовал... да ему в министры прямиком, чтобы еще жидее стали ряды украинского криминала...
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14.12.2021 08:07 Відповісти
Джерело в рф. Ну ну...
З вами все ясно.
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14.12.2021 08:14 Відповісти
Это "чмо" с биографией где уже "штампы ставить негде" занимало должность ЗАМ МИНИСТРА МВД в воюющей стране...Ну и спрашивается, почему мы удивляемся почему в "-опе песца". ( мы конечно в ней очень давно, но погружаемся с каждым разом все глубже и глубже..) Возникает смутное ощущение что проверь там каждого второго и результат будет тот же...
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14.12.2021 08:15 Відповісти
какой ******..... такое ощущение, что я живу в каком то туповатом сериале типа "скотов", ну не могут же в воюющей стране назначить замминистра малограмотного урку из Ростова, правда же, так не бывает.....

И чтоб два раза не вставать, вот уволили и всё? А где открытые уголовные дела, где расследование каким образом этот хрен прошел спецпроверку, кто назначал его на должность, где дело о госизмене на Шмарклю который ему ещё и орден дал, где расследование каким образом его жена работает секретарём президента и при этом числится в 95 квартале каким образом человек, который даже не работает в ОП имеет доступ в гос тайне, а не похоже ли это на спецоперацию разведки одной недружественной к нам стране.

лютый треш....
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14.12.2021 08:55 Відповісти
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