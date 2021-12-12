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Новини Політика України
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Нацполіція (13918) Гогілашвілі (75)

"Дуже х#йово, що ти начальство не впізнаєш! Ти що тупий? Ох#їв?", - з'явилося ще одне відео розмови Гогілашвілі з патрульними в Києві. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Після резонансного відео зі скандалом, який влаштував заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі на в'їзді в зону ООС рядові працівники поліції передали журналісту Михайлу Ткачу новий відеозапис вже іншого інциденту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

Як випливає з відео, 24 листопада автомобіль Гогілашвілі у Києві зупинили патрульні поліцейські аби перевірити документи.

Це розлютило високопосадовця і він почав ображати правоохоронців та запитувати, чому вони "не впізнали начальство". "Ти що, тупий? Ти що, о**вший, чи що?!? Що з тобою, тебе що, припудрило?", - звертається Гогілашвілі до патрульних.

Водночас поліцейські спокійно намагалися пояснити, що лише виконують свою роботу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заступник міністра МВС Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську: "Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я". ВIДЕО

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.
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Топ коментарі
+84
Тварь.
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12.12.2021 17:15
+58
Воно просто чергове тупе бидло при посаді.Але повторюю-якщо на горі лайно,то саме воно буде зтікати до низу а не пломбір...
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12.12.2021 17:17
+58
ТУПАЯ высокомерная обезьяна,но в зе-команде,сколько ТАКИХ тварей-не прикасаемых ??????
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12.12.2021 17:32
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Гарне питання завдало це хамло. "Гдє вас понабіралі." Нам теж цікаво клоуни.
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12.12.2021 21:05 Відповісти
Ну, теперь ***ло Гоги все узнают так же хорошо, как и преЗЕдентское. Знаменитость. Жесть
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12.12.2021 21:38 Відповісти
"..парни шо с вами..."- це звернення лунало багато разів, як відчай...
- скоріш за все правильні хлопці- поліцейські вже неодноразово "посипАли сіллю" це нещастя

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12.12.2021 21:46 Відповісти
Этому чмошнику Олександр Гогілашвілі нужно было набить харю а его ксиву в ротяку черноротую загнать
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12.12.2021 21:53 Відповісти
пристрелить и все он жетеррорист
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12.12.2021 22:01 Відповісти
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12.12.2021 22:02 Відповісти
В принципі в відповідь як реакція на москаля повинна бути автоматна черга, повезло ще що на нащадків бандерівців не напоровся.
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13.12.2021 09:05 Відповісти
пішов він у сраку.
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13.12.2021 10:03 Відповісти
земрази которых заслужили зебилы!
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12.12.2021 22:17 Відповісти
Серйозно я б на місці копа невитримав і пристрелив цю тварину 🤮🤬
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12.12.2021 22:33 Відповісти
Ця зелена паскуда ще питає поліцейського "Хто вас і звідки понабирав". Хоча він сам тупо ніхто. Єдина його заслуга в тому шо він одружений на секретарші Зеленського, який всюди розтавляє своїх людей. І при цьому Зеленському байдуже хто вони і які мають професійні навички, аби були "свої на 100%" та "паслушниє".
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12.12.2021 22:50 Відповісти
Посади свиню за стіл, то вона і ноги на стіл.
За прєбрік! курво! там тобі місце
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12.12.2021 23:52 Відповісти
Mіністр внутрішніх справ повинен подати у відставку!!!!! Він такий самий, якщо має таких заступників. Ганьба!!!!
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12.12.2021 23:58 Відповісти
В отставку? Слишком мягко.
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13.12.2021 12:15 Відповісти
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13.12.2021 00:01 Відповісти
По перше викликає подив, що прекрасна реформована поліція так дозволяє з собою розмовляти будь кому, а по друге , що до того пана , то незрозуміло взагалі , як керується країна, якщо така протоплазма працює заступником міністра МВС.
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13.12.2021 00:03 Відповісти
да надо сказать патрульным спасибо, что как раз не позволяют так разговаривать

бывший кацапо-замминистра даже не смог втиснуть это в свою картину мира
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13.12.2021 12:43 Відповісти
А що ж за гості з зам.міністра прямували , що навіть не розуміли український запит патрульного, мабуть відповідні служби перевірили ? Такі непонятки в прифронтовій зоні і до "казуса беллі" приведуть ...
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13.12.2021 00:23 Відповісти
Вали **** в Ростов гога
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13.12.2021 01:01 Відповісти
Перед отправкой в Ростов этот отморозок должен сначала отбыть срок по нескольким статьям:

Неподчинение полицейскому. Оскорбления сотрудника полиции. Злостное хулиганство.
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13.12.2021 11:23 Відповісти
73% біомаси привели до влади наркоманів-неадекватів!!!
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13.12.2021 02:27 Відповісти
Ну правильно, воно ж кацапське бидло, мислить на тому ж рівні. На росії ж - воно царь для своїх кріпосних.
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13.12.2021 07:09 Відповісти
Почему не растреляли?
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13.12.2021 08:08 Відповісти
А когда будет видос с бухим Трухиным?
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13.12.2021 08:12 Відповісти
В рашку чмаровоза!
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13.12.2021 09:29 Відповісти
Бешенных собак пристреливают , так как это очень заразная хрень ,
так почему эту тварюку уже второй раз отпустили ?
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13.12.2021 10:11 Відповісти
так он у Авакова служил замом?
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13.12.2021 10:54 Відповісти
Ну и чего вы все тут возмущаетесь? Для страны в которой главнокомандующий общается с солдатом категориями "лох-нелох" - это вполне адекватный стиль общения для замминистра МВД со своими подчиненными.
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13.12.2021 11:46 Відповісти
Гребаный стыд.....
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13.12.2021 11:58 Відповісти
Патрульному дать медаль!!!
Только вот видео нужно было сразу передать.

У кацапа в башке не умещается, что если он замминистра МВД, то ему патрульный не обязан в ноги падать.
Гнать таких мудаков в РФ, пусть там быкует.
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13.12.2021 12:41 Відповісти
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13.12.2021 12:43 Відповісти
Что *** у них происходит со службой занимающихся спецпроверками, знакомый пытался во времена Кучмы вступить в их ряды, они пробили о нем то, чего он сам не знал, о том что прадед сидел в царские времена, и о том что сидит его троюродный брат, которого он никогда не видел и даже не знал что у него есть такой брат, а спец проверка выдала и статью кодекса по которой он сидит и даже блатное погоняло...... не взяли, этого вообще никто не проверял? Или всем пох? Спецпроверка, через 5 минут после начала, по этому персонажу должна была выдать 10000 % ответ нет, а так же заняться тем ушлепком, который двинул это чучело на пост заместителя министра МВД в военное время, а заодно и проверить того, кто назначил этого двигателя на его собственный пост........
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13.12.2021 13:54 Відповісти
це рівень замміністра, бидло
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13.12.2021 14:29 Відповісти
От тепер цьому вилупку і по іпалу можна дати за всі приниження чесних міліціянтів. Ще одна макака недоколихана і така ж хамовита!
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13.12.2021 15:58 Відповісти
дибилашвили.
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13.12.2021 16:07 Відповісти
Тот чиновник , который закрыл глаза на мутное прошлое этого вылупка , совершил должностное преступление , дав ему незаконно высокую должность в МВС Украины ...
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13.12.2021 16:56 Відповісти
И этот быдлан ещё извиняется там перед кем-то...
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13.12.2021 17:44 Відповісти
И этот быдлан ещё извиняется там перед кем-то...
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13.12.2021 17:44 Відповісти
Мерзкое снобистское чмо. Я хозяин, ты §овно. И почему нет заявлений о аресте этого хача Гоги? Сколько еще евреи и грузины будут оскорблять и унижать украинцев в своей стране?
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13.12.2021 18:34 Відповісти
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