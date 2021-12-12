Глави МЗС країн "Великої сімки" попередили РФ про "серйозні наслідки" і "значну ціну" у разі нападу на Україну, - заява
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глави МЗС країн "Великої сімки" (G7) в неділю, 12 грудня закликали Росію дотримуватися міжнародних зобов'язань і транспарентності військової активності, а також попередили про серйозні наслідки у разі нападу на Україну.
Про це йдеться в заяві, випущеній за підсумками зустрічі в Ліверпулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Будь-яке застосування сили для зміни кордонів заборонено міжнародним правом. Росія не повинна сумніватися, що будь-яка військова агресія щодо України спричинить у відповідь серйозні наслідки і значну ціну", - йдеться в документі.
Країни також закликали Росію "знизити рівень ескалації, використовувати дипломатичні канали і дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань".
Зустріч глав МЗС "Групи семи" проходить на вихідних в Ліверпулі на тлі загострення міжнародної обстановки, пов'язаної із занепокоєння західних країн у зв'язку з переміщеннями російських військових на кордоні з Україною. Західні країни вважають, що Росія може планувати вторгнення на Україну і загрожують санкціями, якщо це станеться.
Будь ласка, зачекайте...
скажіть, не соромтесь, скільки коштує вбитий українець !
Я так понял этот проэкт давно прошел тестовые испытания и теперь поставлен на боевое дежурство....Бедная РАБссия и подлодка Курск...
А все дуже просто: не було кому підказати. Бо ніхто ні з ОП, ні навіть з МЗС в Лондон не полетів. Щоб хоча би зустрітись з одним-двома колегами з G7 перед їх засіданням.
И те, и те считают себя, т.е. граждан той или иной страны особенными.
Даже блок НАТО призван защищать исключительно особенных людей, стран членов этого блока.
А как же люди, которые вне блока?
Цивилизованные люди не обчзаны не только их защищать, но и даже не замечать их смертей. Не замечать и продолжать бизнес с убийцами. Де факто продолжать и спонсировать убийц.
Для цивилизованного запада всё нормально. Все кто под зонтиком блока НАТО - это люди высшего сорта. А другие сорта убиццы могут убивать?
Кремль тоже считает, что он особенный и притендует на всё, что находится за пределами зонтика НАТО.
Неосовок убил сотни тысяч в Чечне, сотни грузин, тысячи сирийцев и 14 тысяч украинцев.
Какова реакция "цивилизованного" мира на эти смерти? Бизнес успешно развивается на фоне косметических, ну чтоб совесть вообще не замучала, санкциях.
Хотелось бы спросить у "цивилизованных": украинцы у них какого сорта? 14 тысяч смертей как бы никто и не заметил. Сколько надо смертей, чтобы "цивилизованные" или особенные страны поняли, что живут на планете Земля?
Я вот не пойму - нападение на Украину состоялось восем лет тому назад!!!!!! Мы уже имеем аннексированные территории!!!! У меня вопрос кто дебил - главы МИД G7 или цензор?