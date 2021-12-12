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Глави МЗС країн "Великої сімки" попередили РФ про "серйозні наслідки" і "значну ціну" у разі нападу на Україну, - заява

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глави МЗС країн

Глави МЗС країн "Великої сімки" (G7) в неділю, 12 грудня закликали Росію дотримуватися міжнародних зобов'язань і транспарентності військової активності, а також попередили про серйозні наслідки у разі нападу на Україну.

Про це йдеться в заяві, випущеній за підсумками зустрічі в Ліверпулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Будь-яке застосування сили для зміни кордонів заборонено міжнародним правом. Росія не повинна сумніватися, що будь-яка військова агресія щодо України спричинить у відповідь серйозні наслідки і значну ціну", - йдеться в документі.

Країни також закликали Росію "знизити рівень ескалації, використовувати дипломатичні канали і дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Закликаю до серйозного міжнародного діалогу", - Папа Римський Франциск про ситуацію в Україні

Зустріч глав МЗС "Групи семи" проходить на вихідних в Ліверпулі на тлі загострення міжнародної обстановки, пов'язаної із занепокоєння західних країн у зв'язку з переміщеннями російських військових на кордоні з Україною. Західні країни вважають, що Росія може планувати вторгнення на Україну і загрожують санкціями, якщо це станеться.
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Топ коментарі
+8
може сьомка вивісить цінник життів украців ?

скажіть, не соромтесь, скільки коштує вбитий українець !
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12.12.2021 17:43
+8
Та рашці глибоко нsratь на G7, ООН і тому подібні імпотентні організації. Вони планують в Україні забрати все те, чого їх МОЖЛИВО позбавлять у вигляді чергових мікросанкцій. Кацапи уже мають 8-річний досвід "впливу" глибокої стурбованості і надзвичайної схвильованості від даних організацій.
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12.12.2021 17:49
+6
"А Васька слушает ,да ест " !!!)))
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12.12.2021 17:38
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"А Васька слушает ,да ест " !!!)))
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12.12.2021 17:38 Відповісти
Злякали їжака голою дупой !!!)))
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12.12.2021 17:39 Відповісти
)(уйло не кот и не ежик - он отмороженное питерское быдло с одной манией вяличия и вагоном комплексов !
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12.12.2021 17:49 Відповісти
Параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма ,це генетична хвороба росєян,донбаситів,крисчан ,це зайвохромосомні мутовані потвори кремлівської селекції!!!!)))
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12.12.2021 18:08 Відповісти
Уже пугают целую неделю.
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12.12.2021 17:55 Відповісти
може сьомка вивісить цінник життів украців ?

скажіть, не соромтесь, скільки коштує вбитий українець !
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12.12.2021 17:43 Відповісти
Краще пізно ніж ніколи. Але що робила московська орда раніше, особливо з 2014 року? G-7 не хоче застосувати зворотню силу до "імперії Зла"?
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12.12.2021 17:44 Відповісти
тусовка обеспокоена...С 2008 года понять не могут ,с каким шизанутым кремлевским гопником приходится иметь дело.
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12.12.2021 17:46 Відповісти
Та рашці глибоко нsratь на G7, ООН і тому подібні імпотентні організації. Вони планують в Україні забрати все те, чого їх МОЖЛИВО позбавлять у вигляді чергових мікросанкцій. Кацапи уже мають 8-річний досвід "впливу" глибокої стурбованості і надзвичайної схвильованості від даних організацій.
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12.12.2021 17:49 Відповісти
а в это время ***** распинается, что оно по гипероружию впереди планеты всей )))
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12.12.2021 17:53 Відповісти
Опоздали на лет этак восемь. И какую цену за жизнь украинца определят господа хорошие?
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12.12.2021 17:55 Відповісти
Нападение правда уже состоялось 2014 но видимо уже забыли.
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12.12.2021 17:58 Відповісти
На Аляске вчера ночью США запустили суперпроэкт по сдерживанию РАБссии во всех военных делах...включая скрытую связь...

Я так понял этот проэкт давно прошел тестовые испытания и теперь поставлен на боевое дежурство....Бедная РАБссия и подлодка Курск...
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12.12.2021 17:59 Відповісти
росию надо было поставить РАКОМ еще за Ичкерию !!!! потом , как крайний раз за Грузию !!! росия ОБОРЗЕЛА и полезла на Украину !!!!(((( очередное ВОЛНЕНИЕ им ума не вставит !!! их надо ХЛЕБАЛО выворачивать при любом выкрутасе !!!! тогда они послушные и ВЕЖЛИВЫЕ , 100 грам наливают и в братья НАПРАШИВАЮТСЯ !!! проверенно жизнью !!!(((((
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12.12.2021 18:08 Відповісти
Через неделю могут обвалиться Акции ведущих компаний Мира....,опять доктор доллар будет стоить 10 копеек Путлера.... Мндексы Доу Джонса и Наздак нанесут экономике Мира удар в спину? Кто против? Воздержался?...принято единогласно...
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12.12.2021 18:09 Відповісти
Буде то, що було в 2014-ом - велика озабочєнность.
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12.12.2021 18:10 Відповісти
Дохлый Ссср,по словам Марка Солонина нападал на Финляндию 3 раза...,30 ноября 1939 года,25 июня 1941 года и летом 1944 года...,вопрос простой как и чем Маршал Маннергейм обосрал Ссср со своими 30 танками и берданками охотьничими вместо автоматов? *
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12.12.2021 18:14 Відповісти
А чого не вимагають від касапів звільнити окуповані території?
А все дуже просто: не було кому підказати. Бо ніхто ні з ОП, ні навіть з МЗС в Лондон не полетів. Щоб хоча би зустрітись з одним-двома колегами з G7 перед їх засіданням.
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12.12.2021 18:16 Відповісти
Песенка о Бумеранге для РАБссии...
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12.12.2021 18:19 Відповісти
Так ви ж ніхрена не робите. Ху.ло вже окупував крим і веде війну на частині теріторіі Украіни а ви знову його підначуваете вот захвати ще що небудь і ми УХХХХ
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12.12.2021 18:44 Відповісти
как там ***** , 6 махов ракета
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12.12.2021 18:59 Відповісти
В какой то мере эти ребята из "цивилизованного" мира похожи на кремлевских маньяков.
И те, и те считают себя, т.е. граждан той или иной страны особенными.
Даже блок НАТО призван защищать исключительно особенных людей, стран членов этого блока.
А как же люди, которые вне блока?
Цивилизованные люди не обчзаны не только их защищать, но и даже не замечать их смертей. Не замечать и продолжать бизнес с убийцами. Де факто продолжать и спонсировать убийц.
Для цивилизованного запада всё нормально. Все кто под зонтиком блока НАТО - это люди высшего сорта. А другие сорта убиццы могут убивать?
Кремль тоже считает, что он особенный и притендует на всё, что находится за пределами зонтика НАТО.
Неосовок убил сотни тысяч в Чечне, сотни грузин, тысячи сирийцев и 14 тысяч украинцев.
Какова реакция "цивилизованного" мира на эти смерти? Бизнес успешно развивается на фоне косметических, ну чтоб совесть вообще не замучала, санкциях.
Хотелось бы спросить у "цивилизованных": украинцы у них какого сорта? 14 тысяч смертей как бы никто и не заметил. Сколько надо смертей, чтобы "цивилизованные" или особенные страны поняли, что живут на планете Земля?
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12.12.2021 19:06 Відповісти
Главы МИД стран "Большой семерки" (G7) в воскресенье, 12 декабря, призвали Россию соблюдать международные обязательства и транспарентность военной активности, а также предупредили о серьезных последствиях в случае нападения на Украину.
Я вот не пойму - нападение на Украину состоялось восем лет тому назад!!!!!! Мы уже имеем аннексированные территории!!!! У меня вопрос кто дебил - главы МИД G7 или цензор?
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13.12.2021 00:30 Відповісти
 
 