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З початку доби російські окупанти 4 рази порушили перемир'я, - пресцентр штабу ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З початку доби російські окупанти 4 рази порушили перемир'я, - пресцентр штабу ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні відзначається: "Поблизу населеного пункту Талаківка ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

В напрямку Кримського окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі Попасної та Катеринівки, що на Луганщині, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби поранено воїна внаслідок російського обстрілу. Війська РФ тричі відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети та стрілецьку зброю, - ООС
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Бережи вас Господь, рідненькі
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12.12.2021 17:57 Відповісти
Гарний відосик...https://youtu.be/5QhY4o2mOA8
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12.12.2021 18:33 Відповісти
 
 