Секретарка Зеленського Марія Левченко ніяк не оформлена в Офісі президента і отримує зарплату у студії "Квартал 95". ДОКУМЕНТ

Секретарка президента Володимира Зеленського - Марія Левченко ніяк не оформлена в Офісі глави держави та отримує зарплату у студії "Квартал 95".

Про це журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко пише на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

"Мені здається, що звільненням Гогілашвілі скандал навколо цієї родини і Зеленського не завершиться, бо бикуватість цього мужлана - це ще квіточки. Але маємо ще одне питання. Мені так здається, що Левченко Марія Валентинівна ніяк не оформлена в Офісі президента.

У воюючій країні особа, яка найбільше часу проводить біля президента, точно може навіть не значитись у штаті Офісу президента? Як вона взагалі на режимний об'єкт щодня заходить? Чому я роблю такий висновок. Я просто не знайшла декларацій Левченко, тільки її чоловіка Гогілашвілі, який в МВС за останній рік заробив 800 тисяч, в жовтні щось продав автомобільній компанії за пів мільйона, а потім у тої ж компанії купив автівку за ціною нижче ринкової.

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Але ця оборудка в декларації заступника мінстра внутрішніх справ не головне. Головне там те, що його дружина отримала зарплату не лише у 2018, а й за 2020 рік (тадададам!!!!) у студії "Квартал 95"", - пише журналістка.

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.