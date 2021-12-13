Секретарка Зеленського Марія Левченко ніяк не оформлена в Офісі президента і отримує зарплату у студії "Квартал 95". ДОКУМЕНТ
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Секретарка президента Володимира Зеленського - Марія Левченко ніяк не оформлена в Офісі глави держави та отримує зарплату у студії "Квартал 95".
Про це журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко пише на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".
"Мені здається, що звільненням Гогілашвілі скандал навколо цієї родини і Зеленського не завершиться, бо бикуватість цього мужлана - це ще квіточки. Але маємо ще одне питання. Мені так здається, що Левченко Марія Валентинівна ніяк не оформлена в Офісі президента.
У воюючій країні особа, яка найбільше часу проводить біля президента, точно може навіть не значитись у штаті Офісу президента? Як вона взагалі на режимний об'єкт щодня заходить? Чому я роблю такий висновок. Я просто не знайшла декларацій Левченко, тільки її чоловіка Гогілашвілі, який в МВС за останній рік заробив 800 тисяч, в жовтні щось продав автомобільній компанії за пів мільйона, а потім у тої ж компанії купив автівку за ціною нижче ринкової.
Але ця оборудка в декларації заступника мінстра внутрішніх справ не головне. Головне там те, що його дружина отримала зарплату не лише у 2018, а й за 2020 рік (тадададам!!!!) у студії "Квартал 95"", - пише журналістка.
Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.
Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.
Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.
Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.
Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.
12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.
Будь ласка, зачекайте...
https://bykvu.com/ua/bukvy/zukhvala-povedinka-ta-khamstvo-rozkrylysia-novi-detali-povedinky-hohilashvili/
Де трибунал?
як і шифер, і вся ОПа
вся верхівка держави - зрадники та шпигуни !
унікальний випадок в державі, панове....
Стаття 111. Державна зрада ККУ
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
сядет много, если не будут "убиты при попытке сопротивления"
Такої кількості лайна, яке заливає всю країну, навіть порохоботи не очікували...Це повний треш...
5 ч. ·
Знаєте що ще більш огидно в цих історіях «маладой каманди Зеленського»?
Їх відверта зневага до української мови. Єдиної державної мови країни.
Чиновник, заступник міністра веутрішніх справ, навіть не намагається говорити державною мовою. І в першому, і у другому випадках вся ця «матєрная брань» відбувається на мові іншої держави, тої що якраз і окупувала 7% нашої території.
Це не просто зневага до мови, це зневага до країни.
Слухайте, а хіба може бути інакше, коли громадянина РФ, помічника єдинороса Валуєва, без освіти, без будь якокого досвіду призначають цілим ЗАСТУПНИКОМ МІНІСТРА. Та плював він на все. Дружок Зеленський все «порішає».
І оця зневага до Законів, до мови країни куди приперлось ось це - вже є системою.
Вони НЕ асоціюють себе з Україною.
Весь цей шабашний «квартал» асоціює себе з малоросією, з «русскій міром», але точно не з Україною. Для них наша держава лише джерело прибутку. Де ж іще можна так красти, зневажати і принижувати , а тобі за це нічого не буде.
Поки не почнемо поважати себе. Поважати свою мову, закони, культуру і країну загалом - ось такі покидьки і будуть нами керувати.
Ещё скажите, что она никак не отрабатывает.
Напомню вам про 2014-й и 2019-й года
если эту хйню не удалить - у Украины большие проблемы, разрастание которых по экспоненте мы уже наблюдаем..
и да, спасибА дебилам выбравшим и жрущим с удовольствием это говно.. вашим детям тоже будет пофиг на вас, жлобов...