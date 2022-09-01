У США та РФ призначать представників для перемовин щодо ситуації навколо України, а потім Байден і Путін проведуть ще одну розмову, - Пєсков

Президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін можуть провести ще одну відеоконференцію у зв’язку із ситуацією навколо України.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Він нагадав, що під час розмови 7 грудня Путін і Байден домовилися призначити довірених представників, які продовжать "предметну розмову" про ситуацію навколо України.

"Президенти домовилися, що після того, як ось ці довірені представники попрацюють, їм потрібно буде ще раз переговорити, можливо, задіявши ось цей же відеоформат, він сподобався двом президентам", - сказав Пєсков.

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Нагадаємо, переговори між президентами США та Росії відбулися 7 грудня і тривали понад дві години. На них вони обговорювали Україну та інші теми.