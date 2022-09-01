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У США та РФ призначать представників для перемовин щодо ситуації навколо України, а потім Байден і Путін проведуть ще одну розмову, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У США та РФ призначать представників для перемовин щодо ситуації навколо України, а потім Байден і Путін проведуть ще одну розмову, - Пєсков

Президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін можуть провести ще одну відеоконференцію у зв’язку із ситуацією навколо України.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Він нагадав, що під час розмови 7 грудня Путін і Байден домовилися призначити довірених представників, які продовжать "предметну розмову" про ситуацію навколо України.

"Президенти домовилися, що після того, як ось ці довірені представники попрацюють, їм потрібно буде ще раз переговорити, можливо, задіявши ось цей же відеоформат, він сподобався двом президентам", - сказав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден про можливість введення американських військ до України: Це ніколи не розглядалося. РФ заплатить "жахливу ціну" у разі вторгнення

Нагадаємо, переговори між президентами США та Росії відбулися 7 грудня і тривали понад дві години. На них вони обговорювали Україну та інші теми.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+10
Никаких переговоров об Украине без Украины?
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12.12.2021 19:04
+5
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12.12.2021 19:30
+4
А рашистскому лохторату вотрут, что Х*йло стал очень популярным в американском телевизере, и что его показывали 17 секунд, а Байдена 16,3 секунды.
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12.12.2021 19:05
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Никаких переговоров об Украине без Украины?
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12.12.2021 19:04 Відповісти
Такого не было. И не будет. Байден уже высказался: похер мне твои красные линии, Украина имеет право идти в НАТО, это решает народ. Но так как Х*йло боится тех самых 140 ядерных ракет, размещённых в Харькове и Сумах, то Байден может ему пообещать, что Украина будет в НАТО, но ракет НАТО размещать вот прямо так сразу не будет. Может потом, постепенно. Или скрыто. Чтобы Х*йло не пугался и не писался в матрац, набитый шерстью мороженых мамонтят, добытых отечественными учёными на рудниках Крайнего Севера.
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12.12.2021 19:12 Відповісти
После подтверждения заказа Пентагона на следующие 480 планирующие "умные" термоядерные бомбы B61-12 (для }{уйла) размещение их в Украине даже и не потребуется.
Их смогут нести и "лёгкие" F-35, подход которых на дистанцию удара этими бомбами по параше }{уйло даже не заметит, и спокойно отправится в свой "рай".
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12.12.2021 19:33 Відповісти
Мабуть у Байдена Зєлєнскій з Україною не асоціюється.
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12.12.2021 19:20 Відповісти
До дурного путіна ніяк не дійде шо його місце на раші у параші...
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12.12.2021 19:04 Відповісти
А рашистскому лохторату вотрут, что Х*йло стал очень популярным в американском телевизере, и что его показывали 17 секунд, а Байдена 16,3 секунды.
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12.12.2021 19:05 Відповісти
😀😀😀
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12.12.2021 19:31 Відповісти
І що, ***** визнає Мордор стороною у війні з Україною, та почне виконувати Мінські домовленості?
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12.12.2021 19:07 Відповісти
_Людоеды и фашисты за спиной Украины договариваются с подлецами об убийстве Украины! Подлецы надеются что фашисты остановятся на Украине, тупые дегенераты...
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12.12.2021 19:10 Відповісти
якщо американці на такій "предметній розмові" не нагадуватимуть касапам про окупований ними Крим, про їхні війська на окупованому Донбасі і про необхідність виведення касапів з окупованих територій - то це означатиме, що бубочка янелох-42 провалив комунікацію з стратегічними союзниками.
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12.12.2021 19:11 Відповісти
_Бабайден Украине - не союзник. Не был раньше, не есть ныне. Вот кремль он неизменно своими делами поддерживает, а на слова этой твари - наплевать!
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12.12.2021 20:00 Відповісти
то вінтамє чи йоготамнет. якщо йоготамнет, то якого куя вінтамрішає.
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12.12.2021 19:16 Відповісти
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12.12.2021 19:21 Відповісти
"Путин и Байден договорились назначить доверенных представителей..."
В числе "доверенных" представителей зебилья не будет.
Но это не значит, что Украина никем не будет представлена.
На самом деле (в команде от США) будет, но не зебилами...
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12.12.2021 19:29 Відповісти
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12.12.2021 19:30 Відповісти
Ничего хорошего от этого ждать не придётся вот к чему приводит дилетантская и беззубая внешняя политика
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12.12.2021 19:32 Відповісти
называется такое - забалтывание...
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12.12.2021 19:49 Відповісти
во,б.твм, как надо работать - не успели по телефону поговорить - так уже сразу по грамофону!
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12.12.2021 19:41 Відповісти
«Порой слышишь: мол, США тоже вводили войска на территории других стран, - говорит старший научный сотрудник Института международных исследований Фримана Спогли Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма (Francis Fukuyama, Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford University). - Да, США направляли военных в другие страны, но никогда это не происходило с целью аннексии чужой территории. С 1945 года в мире существует довольно строгая норма против использования великими державами военной силы с целью увеличения своей территории. Эта норма сохранялась до 2014 года, когда Путин захватил Крым, а затем оказался и в Донбассе.
Я хотел бы, чтобы это было неправдой, но я думаю, что мы движемся в мир, в котором открытое использование военной силы будет гораздо более вероятным. И следующим серьезным случаем может стать агрессия Китая против Тайваня - с целью его захвата».
«Украина и Тайвань связаны, - предостерегает Фукуяма. - Поэтому китайцы будут очень внимательно следить за тем, как западный мир отреагирует на агрессию России против Украины». - https://ru.krymr.com/a/kitay-rossiya-agressiya-ukraina-zapad-eksperty/31605559.html
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12.12.2021 20:15 Відповісти
Схоже, що Байдена взяли на понт і він повівся. Всі кажуть, що рф ізолюють від демократичного світу санкціями тощо. Але справи доводять зворотьнє. США розмовляє з нею як з рівним. Пиня добивається свого залякуванням. І цей процес буде тривати допоки не будуть розділені сфери впливу, до чого він прагне. Це гра в одні ворота. А гроші на таку поведінку пині виділяє сам захід, купуючи в рф нафту і газ.
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12.12.2021 20:15 Відповісти
А чем Нуланд не подошла?Не получилось протолкнуть Минск с ней,теперь будут пытаться протолкнуть через новую переговорщицу Карен Донфрид.Которая молодость провела в Германии и имеет хорошие отношения с европейцами.Таким образом москали надеются с помощью Парижа и Берлина,вербануть Карен Донфрид и щоб вона согласилась проталкивать трактовку Минска москалей.Як вариант
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12.12.2021 20:41 Відповісти
Кидают кости на жизни украинцев.
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12.12.2021 22:17 Відповісти
Об Украине без Украины не ну че зашибись... где этот наркоштырь жыдовский чем эта **** занята?
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13.12.2021 00:34 Відповісти
 
 