У США та РФ призначать представників для перемовин щодо ситуації навколо України, а потім Байден і Путін проведуть ще одну розмову, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін можуть провести ще одну відеоконференцію у зв’язку із ситуацією навколо України.
Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Він нагадав, що під час розмови 7 грудня Путін і Байден домовилися призначити довірених представників, які продовжать "предметну розмову" про ситуацію навколо України.
"Президенти домовилися, що після того, як ось ці довірені представники попрацюють, їм потрібно буде ще раз переговорити, можливо, задіявши ось цей же відеоформат, він сподобався двом президентам", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, переговори між президентами США та Росії відбулися 7 грудня і тривали понад дві години. На них вони обговорювали Україну та інші теми.
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Их смогут нести и "лёгкие" F-35, подход которых на дистанцию удара этими бомбами по параше }{уйло даже не заметит, и спокойно отправится в свой "рай".
В числе "доверенных" представителей зебилья не будет.
Но это не значит, что Украина никем не будет представлена.
На самом деле (в команде от США) будет, но не зебилами...
Я хотел бы, чтобы это было неправдой, но я думаю, что мы движемся в мир, в котором открытое использование военной силы будет гораздо более вероятным. И следующим серьезным случаем может стать агрессия Китая против Тайваня - с целью его захвата».
«Украина и Тайвань связаны, - предостерегает Фукуяма. - Поэтому китайцы будут очень внимательно следить за тем, как западный мир отреагирует на агрессию России против Украины». - https://ru.krymr.com/a/kitay-rossiya-agressiya-ukraina-zapad-eksperty/31605559.html