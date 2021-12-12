Єдиною справжньою причиною відмови Берліна сильніше тиснути на Москву є патологічний страх перед Путіним, - посол Мельник
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Німеччина, з одного боку, добре обізнана про загрозу, яку становить для України Росія, а з іншого німецький політикум нічого не пропонує задля реального гарантування безпеки.
І це один з головних викликів у двосторонніх відносинах Києва та Берліна, який був, є, і, ймовірно, ще певний час залишатиметься, наголошує в інтерв’ю ZN.UA посол України Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.
За його переконанням, як член НАТО Німеччина має засоби розвідки і добре обізнана про безпрецедентні масштаби пересування і скупчення російських військ вздовж українських кордонів, розуміє реальний рівень загроз, добре бачить, що Росія загрожує Україні і зі сходу, і з півдня, і вже з півночі
"Але в Берліні при цьому чомусь забувають, що не лише застосування збройної сили, але так само і погроза її використання - заборонена Статутом ООН (ст. 2(4)) як грубе порушення міжнародного права, що тягне за собою дуже серйозні юридичні наслідки", - пояснює посол.
Німеччина відмовляється визнавати очевидний факт: лише завдяки членству в НАТО - єдиній дієвій міжнародній організації колективної оборони, Україна може гарантувати свою безпеку, наголошує Мельник.
"Наші німецькі партнери не наважуються визнати, що лише завдяки нашому членству в Альянсі можна було б також покласти край усім цим нескінченним погрозам з боку Росії не лише в бік Києва, але так само й іншим серйозним ризикам щодо самої Німеччини, котрі, можливо, сьогодні ще не відчуваються так гостро, але з часом можуть виникнути", - додає він.
На думку дипломата, єдиною справжньою причиною відмови Берліна надавати Києву оборонне озброєння, набагато сильніше тиснути на росіян у ролі посередника і задіювати увесь інструментарій важелів впливу на Москву, включно із зупинкою "Північного потоку- 2", є патологічний страх Німеччини перед президентом РФ Володимиром Путіним.
"Страх спровокувати Росію на щось таке, що, на думку самих німців, може стати для насильницького режиму Кремля приводом для масштабного застосування зброї і реалізації інших апокаліптичних сценаріїв", - пояснює Мельник.
Навіть перед загрозою повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Німеччина не тільки продовжує вперто відмовляти нашій країні в постачанні оборонної зброї, а й блокує отримання Києвом озброєння, вже купленого і оплаченого через відповідну структуру НАТО, заодно гальмуючи як надання Україні ПДЧ, так і її подальше зближення з Альянсом.
Будь ласка, зачекайте...
З тих часів коли ще полемізував з кацапами.
то есть гастроли культурные для европейского зрителя.
В посольствах раши регулярно проводят пати для русскоговорящих и разные мероприятия
на 9 мая кацапы устраивают возжложнние венков с журналистами и весь народ видит - русские воевали с гитлером.
А ЧТО ДЕЛАЕТ УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ УКРАИНЫ? НИЧЕГО
А вот кацапы орут про плохих бандеровцев
Європа не хотіла революцію гідності, - Олег Тягнибок / Український контекст • 147 студія / 4.12.2021
https://youtu.be/YdAd1S34ktw
рекомендую
Хорошие поля сейчас где ? Украина, Румыния, Венгрия
Ниже по глобусу жарко , выше по глобусу - холодно . Слева по карте - сплошной горный массив АЛЬПЫ , справа по карте - неадекватные кацапы.
ВОТ И СУДИТЕ У КОГО МОЖНО РАЗВОРОВАТЬ ДОРОГИЕ ЗЕМЛИ
Той.
Це не той Тягнибок, який проштовхував фейкові "ліки від раку", спекулюючи назвою "україн", які визнано судом Австрії фальшивими?
Той...
Чи не забагато для одного "діяча"?
По сути, достоверно известно про Гогилашвили только одно - прибыв в Украину по одним данным в 2010-м, а по другим в 2013 году, он женился на личном секретаре Владимира Зеленского Марии Левченко. И Гогилашвили, судя по многочисленным фото, лично дружит с Зеленским.
В связи с этим важно вспомнить, что секретарь Мария Левченко находилась на совещании в кабинете президента, где Зеленский заслушал доклад начальника ГУР МО Василия Бурбы о готовности захватить вагнеровцев.
боятися та воювати треба здалеку.
сша, розумніші. ті хоч щось давали щоб бойові дії йшли подалі.
а ці дебіли хочуть бачити війська рф під пошею словакією та болгаріею.
потім ці рушниці в дупу собі засунете
Так лєбєзіть перед мокшою-ерзьою і мордвою.
Официальным Берлином не столько страх движет, сколько шкурный интерес в области экономики, которая, по их мнению, "к политике отношения не имеет", это просто "коммерческие проекты".
"Роками я говорю одне й те саме: нам потрібна єдність держав в ЄС і в НАТО. Крім того, нам потрібна ваша солідарність, тому що Україна бореться не лише за себе, а й за свободу та демократію", - зазначив він.
"Нам потрібні санкції проти Росії. Друге - Україні потрібен План дій щодо членства в НАТО. По-третє, нам потрібні поставки з Європи, в тому числі з Німеччини, летальної оборонної зброї. Ми не збираємося цим атакувати російські війська на території Росії, це неможливо. Але коли російські ВПС бомбардують українські території, нам потрібні протиповітряні ракети. Також бойові дрони та радари. Путін повинен знати, що ціна атаки буде високою і що він програє війну на внутрішньому фронті".
Порошенко наголосив і на важливості економічних санкцій проти Росії: "Це стосується насамперед нового федерального уряду: санкції проти "Північного потоку-2". Введення цього газопроводу в експлуатацію було б запрошенням Путіна атакувати українські газотранспортні магістралі. "Північний потік" є проблемою для європейської та глобальної безпеки", - сказав п'ятий президент.
Він нагадав, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель не сприяла подальшому будівництву газопроводу: "Ангела Меркель була великим дипломатом, великим лідером у Європі. Я захоплююся нею і тим, як вона вела переговори з Путіним у Мінську. Ба більше, це зупинило будівництво трубопроводу навіть без відкритих розмов про це. Будівництво набрало швидкість лише у 2019 та 2020 роках", - зауважив Порошенко.
П'ятий президент високо оцінив вклад Ангели Меркель у порятунок України протягом важких часів: "Вона може вважати себе хрещеною матір'ю України. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати їй і всім, хто долучився", - переконаний він.
Лідер "Європейської Солідарності" підкреслив, що постачання електроенергії може посприяти розгортанню конфлікту.
"Росія блокує поставки вугілля з Казахстану та інших країн до України. Це велика проблема. ЄС і Київ мають негайно обговорити це. Ця проблема може поставити під серйозно загрозу постачання енергії. Природний газ є інструментом корупції і може бути використаний як зброя в гібридній війні. Тепер Путін намагається шантажувати Європу через високу ціну на газ" - підкреслив Петро Порошенко.
фуйло цьому малоросу мабуть давно вже аплодує, стоя...
сраний кацап
Проблема в том, что если страх виден, то сопротивление жертвы будет ломаться повышением ставок - известно изначально, что жертва сломается.
А у страха глаза велики - и того чего нет нарисуют сами себе.
Почитай - как было на самом деле, будет интересно!