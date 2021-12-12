Єдиною справжньою причиною відмови Берліна сильніше тиснути на Москву є патологічний страх перед Путіним, - посол Мельник

Німеччина, з одного боку, добре обізнана про загрозу, яку становить для України Росія, а з іншого німецький політикум нічого не пропонує задля реального гарантування безпеки.

І це один з головних викликів у двосторонніх відносинах Києва та Берліна, який був, є, і, ймовірно, ще певний час залишатиметься, наголошує в інтерв’ю ZN.UA посол України Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

За його переконанням, як член НАТО Німеччина має засоби розвідки і добре обізнана про безпрецедентні масштаби пересування і скупчення російських військ вздовж українських кордонів, розуміє реальний рівень загроз, добре бачить, що Росія загрожує Україні і зі сходу, і з півдня, і вже з півночі

"Але в Берліні при цьому чомусь забувають, що не лише застосування збройної сили, але так само і погроза її використання - заборонена Статутом ООН (ст. 2(4)) як грубе порушення міжнародного права, що тягне за собою дуже серйозні юридичні наслідки", - пояснює посол.

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Німеччина відмовляється визнавати очевидний факт: лише завдяки членству в НАТО - єдиній дієвій міжнародній організації колективної оборони, Україна може гарантувати свою безпеку, наголошує Мельник.

"Наші німецькі партнери не наважуються визнати, що лише завдяки нашому членству в Альянсі можна було б також покласти край усім цим нескінченним погрозам з боку Росії не лише в бік Києва, але так само й іншим серйозним ризикам щодо самої Німеччини, котрі, можливо, сьогодні ще не відчуваються так гостро, але з часом можуть виникнути", - додає він.

На думку дипломата, єдиною справжньою причиною відмови Берліна надавати Києву оборонне озброєння, набагато сильніше тиснути на росіян у ролі посередника і задіювати увесь інструментарій важелів впливу на Москву, включно із зупинкою "Північного потоку- 2", є патологічний страх Німеччини перед президентом РФ Володимиром Путіним.

"Страх спровокувати Росію на щось таке, що, на думку самих німців, може стати для насильницького режиму Кремля приводом для масштабного застосування зброї і реалізації інших апокаліптичних сценаріїв", - пояснює Мельник.

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Навіть перед загрозою повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Німеччина не тільки продовжує вперто відмовляти нашій країні в постачанні оборонної зброї, а й блокує отримання Києвом озброєння, вже купленого і оплаченого через відповідну структуру НАТО, заодно гальмуючи як надання Україні ПДЧ, так і її подальше зближення з Альянсом.