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Армія РФ застосовує дистанційне мінування на Донбасі - травму отримав український військовий, - ОТУ "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Армія РФ застосовує дистанційне мінування на Донбасі - травму отримав український військовий, - ОТУ

У неділю, 12 грудня, мінно-вибухову травму отримав 49-річний лейтенант Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ОТУ "Північ".

Пораненого евакуювали до військового шпиталю, де йому надали необхідну медичну допомогу. Стан військовослужбовця медики оцінюють як середньої тяжкості.

"Як з’ясувалося під час огляду пораненого, противник на лінії вогневого зіткнення застосовує дистанційне мінування пластиковими мінами, які є забороненими міжнародними конвенціями через спричинення значних страждань постраждалому як під час підриву на даному вибуховому пристрої, так і під час вилучення осколків з тіла пораненого.

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За даним випадком буде проведено розслідування, матеріали якого разом з уламками вибухового пристрою, вилученими з тіла постраждалого, будуть надані міжнародним спостережним організаціям", - йдеться в повідомленні.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+9
Швидкого одужання нашому захисникові.
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12.12.2021 21:59
+9
Дід Микола@DidMykola2

В Україні війна...
Але ви не зможете передати "вовину тисячу" на допомогу ЗСУ чи навіть допомогти пораненим бійцям у лікарні.
В Україні щодня тисячі хворіють на Ковід і сотні помирають.
Але ви не зможете купити за "вовину тисячу" ліки.
Зате зможете купити квиток на 95 Квартал.
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12.12.2021 22:03
+6
Да верховному главное чтобы Шефир или лысый не пострадали, а до защитников ему по фонарю.
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12.12.2021 21:39
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12.12.2021 21:37 Відповісти
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12.12.2021 21:55 Відповісти
Да верховному главное чтобы Шефир или лысый не пострадали, а до защитников ему по фонарю.
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12.12.2021 21:39 Відповісти
Дід Микола@DidMykola2

В Україні війна...
Але ви не зможете передати "вовину тисячу" на допомогу ЗСУ чи навіть допомогти пораненим бійцям у лікарні.
В Україні щодня тисячі хворіють на Ковід і сотні помирають.
Але ви не зможете купити за "вовину тисячу" ліки.
Зате зможете купити квиток на 95 Квартал.
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12.12.2021 22:03 Відповісти
Перекладання бабла з бюджету до кишені кварталу. Велике наіпалово лохів, а Вова нелох.
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12.12.2021 22:41 Відповісти
Розкидайте і на кацапів тих мін
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12.12.2021 21:45 Відповісти
Не получится, кацапы эту конвенцию не подписывали и она на них не распространяется а Украина таки подписала и нас за применение противопехотных мин могут Ая яй
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12.12.2021 22:00 Відповісти
Коли все це закінчиться, розмінуванням будуть займатися полоненні кацапи.
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12.12.2021 21:49 Відповісти
Надо бы их где-то набрать нужное количество (например на антивакционных митингах) и доставив на Восток Украины показать направление в сторону рабссеи. И минные поля разминируют, и добежавших рашоорки дострелят. Черный юмор, конечно, но с неисправимыми идиотами дешевле так действовать.
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12.12.2021 22:29 Відповісти
"Німецький представник в наглядовій раді Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA) заблокував передачу Україні вже куплених нею через цю структуру НАТО і оплачених протидронових гвинтівок."

А німецькі путінські шльондри блокують постачання потрібної нам зброї
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12.12.2021 21:51 Відповісти
Швидкого одужання нашому захисникові.
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12.12.2021 21:59 Відповісти
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12.12.2021 22:24 Відповісти
Якщо мінують, то наступати не збираються.
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12.12.2021 22:48 Відповісти
Падлюки. Все, що робить кацапня, то мерзота і підлість.
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12.12.2021 23:55 Відповісти
Откуда они прилетают, должен выяснить товарищ Байрактар.
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13.12.2021 00:35 Відповісти
 
 