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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Жителі окупованих Донбасу та Криму, яких змусили отримати паспорти РФ, не втратять громадянство України, - "слуга народа" Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Жителі окупованих Донбасу та Криму, яких змусили отримати паспорти РФ, не втратять громадянство України, -

Україна не визнає чинними російські паспорти, які були видані насильницьким шляхом громадянам України в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) та окупованому Криму. Тому на цих громадян не поширюються положення закону про множинне громадянство.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив депутат "Слуги народу", представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ.

"Держава Україна не визнає факту іноземного громадянства (в цьому випадку російського), яке особи отримали насильницьким шляхом, були змушені піти на це через певні загрози для їхньої свободи, життя, для нормального існування на тимчасово окупованих територіях. Ми вважаємо, що ці дії [Росії] порушують міжнародні стандарти у галузі прав людини, Загальну декларацію прав людини, Конвенцію про захист прав людини та основних свобод. Тобто в цьому випадку, на наш погляд, ці документи (російські паспорти. - Ред.) є нікчемними й тому вони особливих юридичних наслідків за собою не тягнуть", - пояснив народний депутат.

Він додав, що якщо після повернення під юрисдикцію України тимчасово окупованих територій громадяни заявлять, що їх фактично змусили прийняти російське громадянство, то жодних негативних наслідків для українського громадянства вони не матимуть.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 50% українців проти запровадження подвійного громадянства, 47% - за, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти щодо множинного громадянства. Веніславський нагадав, що у базовому законопроєкті чітко сказано, що не може бути подвійного громадянства з країною-окупантом, країною-агресором.

"Тобто не може мати громадянин України одночасно громадянство Російської Федерації", - наголосив він.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+35
Цікаво ,яким чином відрізнити примусово чи з доброї волі отримано ординське громадянство ???)))
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12.12.2021 22:53
+20
пидурок
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12.12.2021 22:43
+15
У них на лобі написано що їх змусили?
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12.12.2021 22:45
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Ось чому ці скоти заговорили про подвійне громадянство. Половина мвдешників, сбушників, весь ОП і їх агентура мають російські паспорти, і їх потрібно якось легалізувати. І в випадку військової заворухи всі ці кроти будуть стріляти нам в спину!
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13.12.2021 00:27 Відповісти
ЗЕ и СН нуждаются в электорате из Донбабве.

А почему бы донбабвийцам не голосовать одновременно и в Госдуму РФ за ЕР и в ВР Украины за СН?

Красиво и элегантно.
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13.12.2021 01:46 Відповісти
Хня полная. Чтобы проверить на "свой-чужой" должен быть экзамен: язык, история, литература. По принципу работы иммунитета: не допустить попадания вирусов в организм. Плюс лишения права голосовать на определённый период.
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13.12.2021 03:24 Відповісти
ох и сволота! "примусили"... в 14 г.ложиться под танки ВСУ, что б Украины небыло! но пенсию получать надо, даже боевикам, и для этого двойное гражданство сепарам втюхивают... тоже "насильно"
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13.12.2021 03:28 Відповісти
Заступника міністра МВС, з грузинським прізвищем, змусили паспорт РФ отримати, а там якісь шахтарі....
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13.12.2021 03:52 Відповісти
Щось намічається. Цікавий рік нас чекає. ІМХО.
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13.12.2021 04:37 Відповісти
У мирний план врегулювання по зловмисній кремлівській формулі ШВАЙНмайера, обов'язково входять злочинні вибори на окупованій кремлем бандитській резервації "лугандоніі - ордло". Вибори під дулами автоматів на яких 100% повинні перемогти: криваві нелюди, терористи, вбивці, колаборанти, місцеві "ватажки" бандити. Про те, яким чином і кого з цих кривавих ватажків допускатимуть до виборного процесу. це питання буде поставлено на розсуд кремлівських окупантів. Також не сказано про те що під кожною виборчою дільницею і округом буде стояти окупаційний російський танк для гарантії вільного вибору, і ці вибори проведуть під дулами автоматів кривавих окупантів і терористів. А може навіть бути що їх прокремлівська ОБСЄ зобов'яже на час виборів зброї заховати під полою а може і ні ... А навіщо ховати якщо ця проросійська ОБСЄ під зав'язку забита російськими фашистами спостерігачами, і вона точно що автоматів не побачить і визнає вибори чесними і демократичними ..... Сильно хочуть кремлівські фашисти )(уйла цією Мінською змовою за кремлівською формулою московського холуя ШВАЙНмайера злочинно капітуляцією знищить Україну як державу. Якщо звичайно їм дозволить не наша проклята продажна антиукраїнська влада, а дозволить Український народ ..
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13.12.2021 05:05 Відповісти
...гуманный слуга народа... другие только обещают концтабора и бесплатный чемодан одноразовый
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13.12.2021 05:15 Відповісти
Ще б з*ясовували добровільно чи примусово бігли на референдум в 2014 році, причому без поспіху, ретельно, протягом не менше 50-ти років.
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13.12.2021 06:43 Відповісти
Всіх хто звав кацапію на українську землю, геть з України.
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13.12.2021 07:02 Відповісти
Дедываевалов из ОРДЛО повезут в Берлин на экскурсию и датут паспорта ЕС... и назад чуваки не вернутся с ГУЛАГ Путлера....
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13.12.2021 07:26 Відповісти
Так, "зелений" Веніславський, вони не тільки залишаються громадянами України, а ще і герої, що не відмовилися взяти паспорт із дохлою двохголовою куркою. А ще їх діти будуть поступати у виші без екзакменів і вчитися безкоштовно, правда діти тих, хто захищав Україну будуить вчитися за гроші, якщо їм вистачить місць у вишах.
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13.12.2021 07:33 Відповісти
а як визначити,хто взяв паспорт з двоголовою куркою добровільно ,а хто ні ?
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13.12.2021 08:49 Відповісти
Веніславського слухати- себе не поважати!
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13.12.2021 08:52 Відповісти
Давай, ****, готов гангренну кров у тіло України після визволення цих територій... 10 років паспорт "не громадянина" ,в подальшому - отримання громадянства через знання української мови, літератури та історії!
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13.12.2021 09:03 Відповісти
во время войны американцев с немецкими и японскими корнями отправили далече , чтоб не было терактов и т.д. вообще это "кривой " закон не на часі ... если рассматривать его вместе с земельным , то это бомба !!!!
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13.12.2021 10:37 Відповісти
Украина не признает, а остальные?
Как отличить "насильно" или "нет"?
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13.12.2021 11:21 Відповісти
Так и хочется спросить этого придурка Вениславского!!Как ты думаешь?. При проведении референдума . который хочет провести офшорный дебил и клоун Зеленский, за кого будут голосовать это пророссийское ****** с ОРДЛО , с российскими паспортами?? За Украину или за террориста и убуйцу Пуйла-*****"???. Можете не сомневать , что проголосуют они все за путина и за отделении ОРДЛО От УКраины!! Так что жопализ Венисоавскиий прикройте свою подхолуйскую варежку и сопите вместе с зеленским в одну дырочку!! Не видать вам ОРДЛО . пока не здохнет эта кремлёвская крыса-Путин!! Не тешьте себя и Зеленского иллюзиями !! Зеленский не БОНАПАРТ и даже не мини БОНАПАРД!! Тот Бонапард Франции, был великим Императором, единственным из всех императоров в мире , Законно коронованым ПАПОЙ Римским!! А все остальных псевдоимператоры это фуфло и самозванцы!!! В том числе и Пётр-1 и великая проститутка КатЯ!
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13.12.2021 12:38 Відповісти
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