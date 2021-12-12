Через пандемію коронавірусу понад пів мільярда людей можуть зіткнутися з крайньою бідністю, - ООН
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Згідно висновків ВООЗ і Світового банку, пандемія COVID-19 може зупинити два десятиліття глобального прогресу на шляху до всесвітнього охоплення послугами охорони здоров’я.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ООН.
Як зазначається, пандемія призвела до перебоїв у наданні медичних послуг та викликала надмірне напруження в системах охорони здоров'я. У зв'язку з цим уперше протягом десятиліття знизилося охоплення населення імунізацією, а смертність від туберкульозу та малярії зросла.
Пандемія COVID-19, швидше за все, зупинить глобальний прогрес у напрямку загального охоплення населення світу послугами охорони здоров'я.
У звітах, опублікованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) та Світовим банком, йдеться про те, що понад пів мільярда людей стикаються з крайньою бідністю, тому що їм доводиться платити за медичні послуги з власної кишені.
Пандемія також спровокувала найгіршу економічну кризу з 1930-х років, через що людям стає все важче оплачувати медичну допомогу, що рятує життя.
Ще до пандемії пів мільярда людей опинилися на межі крайньої бідності через виплати за медичне обслуговування. В ООН очікують, що зараз ця цифра значно вища й надалі зростатиме.
Будь ласка, зачекайте...
такси рулит. я зы все время видел только двух таксистов в маске.
продмаги пускают. для остального есть доставка.
что сказать, я достаточно зарабатываю, чтобы пережить всё это и не уколоться.
и два года психоза говорят, что я прав, а не уколотые
Австрия, Греция- это как лакмусовые бумажки, вы не можете этого не понимать. Уже главари Германии и Бельгии говорят об обязательной вакцинации... Не так?
А потому, ещё всё впереди... Я- о самом плохом. Ничего хорошего произойти уже не может, вакцанутые слишком далеко зашли...
Но посмотрим, как оно будет.
Прибыль получит менеджмент госпиталя, причем хирурги менеджменту больше не нужны, медсестры операционные, высшей квалификации, больше не нужны, предоставляй услуги по лечению ковидлы - да зарабатывай (а страдальцы от иных болезней могут лечиться по Чумаку, прикладывая больные места к экранам телевизора, а хирурги могут идти на паперть).
Краткая "выжимка" из статьи по ссылке:
за лечение обычной пневмонии у пациента менеджмент госпиталя получает по Медикэр 5 тысяч баксов, за лечение пневмонии ковидловой получает 13 тысяч баксов, за пациента с ковидлой на вентиляторе получает 39 тысяч баксов.
Эфиопу ВОЗовскому следует подучить базовую арифметику.
Зря, что-ли, Собянин, московский почетный оленевод, в столице у суседей ковидловый сарай открыл для "лечения" ковдлы? На масках с перчатками так не поднимешься.
"Fact check: Hospitals get paid more if patients listed as COVID-19, on ventilators
Jensen said, "Hospital administrators might well want to see COVID-19 attached to a discharge summary or a death certificate. Why? Because if it's a straightforward, garden-variety pneumonia that a person is admitted to the hospital for - if they're Medicare - typically, the diagnosis-related group lump sum payment would be $5,000. But if it's COVID-19 pneumonia, then it's $13,000, and if that COVID-19 pneumonia patient ends up on a ventilator, it goes up to $39,000."э
https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/04/24/fact-check-medicare-hospitals-paid-more-covid-19-patients-coronavirus/3000638001/
Теперь будут сидеть на самоизоляции 2 недели за свой счет (раньше платило государство).
https://www.youtube.com/watch?v=CPB1-2bdPxA&t=1s
Братья по разуму ньюкасловских любителей ночных клубов решили отдохнуть в круизе. Теперь будут самизолироваться (в круиз можно только дважды проколотым, а, возможно, и с третьим бустером), однако и они пали жертвами ковидловой инфестации:
"COVID-19 Outbreak Reported on US Cruise Ship Despite Fully Vaccinated Passengers
At least 10 cases of COVID-19 have been reported on a Norwegian Cruise Line ship disembarking in New Orleans, officials said.
All of the crew members and passengers taking part in the cruise have been fully vaccinated for COVID-19"
https://www.youtube.com/watch?v=KcS2_dXQ1UQ
Мой семейный врач, который в отличие от этих кретинов имеет мозг, взяв отпуск на неделю, отдыхает вблизи от Мельбурна, живет из чемодана, чтобы в случае чего заскочить в машину - и вернуться домой мгновенно, а там пускай хоть самоизолируются, хоть в локдауны дауны запираются.
А кретины петицию пишут Премьеру штата Виктория, чтобы поддежал развитие регионального туризма!
Краткое руководство.
Покупаете в аптеке набор на тестирование антител на ковидлу (цена вопроса 24 австралийских бакса за 2 теста в наборе) и отправляетесь в гос учереждение.
https://www.chemistwarehouse.com.au/buy/114086/rightsign-covid-19-antigen-test-(nasal-swab)-self-test-2-pack-(not-for-sale-in-wa-sa)
Там прямиком заходите в сортир, и аккуратно проводите палкой из тестового набора по ободку унитаза. Если в кабинке имеется помойное ведро для отходов женских предметов туалета, то не побрезгуйте, суньте палку и там поводите (руки в перчатках).
Шансы очень велики, что тест будет положительным.
Почему?
Так работники же все вакцинированные, невакцинированные уволены, так что и писают и какают работники антителами, а сколько антител в тех выделениях (извините), которые хранятся в ящике для отходов, так же кровь (простите).
После чего выдвигаете любые денежные требования организации, которую вы предназначили на убой (чем и кормится последние месяцы правительство Дэниэла Эндрюса в штате Виктория, Австралия, после отключения Эндрюса от китайской денежной 'соски").
Не благодарите.
Делают они это красиво: у бизнеса обнаруживают ковидлу, работников отправляют на ПЦР-тестирование (и самоизоляцию до получения результатов теста), а в бизнес отправляют специально обученную дезинфекционную компанию, которая выставлает счет за особую, сложную, протовоководную дезинфекцию государству.
И никакой коррупции, никаких взяток, никакого распила бюджта, никаких поборов с бизнесов - лишь борьба за здоровье граждан.
Но, поскольку бизнесы в штате Виктория ныне убыточны, то много с них не возьмешь, и потому бодрые гопники из правительства решили "раздеть на бабки" уже богатых индивидуалов.
Недавно в прогороде Мельбурна, Морнингтон Пенинсула, обнаружили очаги ковидлы но .... НИЧЕГО НЕ ПОСЛЕДОВАЛО.
Это удивительно, потому что Морнигтон Пенинсула (полуостров) - это место загородных резиденций правящего класса Мельбурна, на пляжах они греются там.
То есть надо так понимать, что собирались друганы Эндрюса представителей правящего класса запереть в локдаун и вежливо, под вентилятором в ковидарии, попросить отписать имущество на правительство штата Виктория.
Однако, внезапно, в одном из районов Мельбурна, Верриби, себя самосожгла женщина (насмерть или нет - неизвестно, из поисковиков информация тщательно удаляется, однако она есть) в протест вакцинационным мандатам.
А поскольку в машине у нее обнаружили 4 канистры бензина, то властям штата "раскулачивание" проводить, по-видомому, расхотелось, ибо даже такие тупые подонки, как они, могут сложить два и два, и понять, а о чем, собственно, было это предупреждение.
щось схоже із моїми думками і висновками я прочитав ось тут: https://mises.in.ua/article/what-great-reset-part-i-reduced-expectations-and-bio-techno-feudalism/
Так же кардинально поменялся портрет среднестатистического преступника.
Теперь это:
Белый мужчина средних лет, натурал, антивакцинатор...