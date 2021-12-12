Через пандемію коронавірусу понад пів мільярда людей можуть зіткнутися з крайньою бідністю, - ООН

Згідно висновків ВООЗ і Світового банку, пандемія COVID-19 може зупинити два десятиліття глобального прогресу на шляху до всесвітнього охоплення послугами охорони здоров’я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ООН.

Як зазначається, пандемія призвела до перебоїв у наданні медичних послуг та викликала надмірне напруження в системах охорони здоров'я. У зв'язку з цим уперше протягом десятиліття знизилося охоплення населення імунізацією, а смертність від туберкульозу та малярії зросла.

Пандемія COVID-19, швидше за все, зупинить глобальний прогрес у напрямку загального охоплення населення світу послугами охорони здоров'я.

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У звітах, опублікованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) та Світовим банком, йдеться про те, що понад пів мільярда людей стикаються з крайньою бідністю, тому що їм доводиться платити за медичні послуги з власної кишені.

Пандемія також спровокувала найгіршу економічну кризу з 1930-х років, через що людям стає все важче оплачувати медичну допомогу, що рятує життя.

Ще до пандемії пів мільярда людей опинилися на межі крайньої бідності через виплати за медичне обслуговування. В ООН очікують, що зараз ця цифра значно вища й надалі зростатиме.

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