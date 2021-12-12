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війна (56290) Польща (5147) Росія (47164) Північний потік (1369) Шольц Олаф (718)

Канцлер Німеччини Шольц під час візиту до Польщі планує обговорювати нарощування військ РФ біля кордонів України та "Північний потік-2"

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Канцлер Німеччини Шольц під час візиту до Польщі планує обговорювати нарощування військ РФ біля кордонів України та

Новообраний канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Варшави для переговорів, присвячених кризі з мігрантами на кордоні з Білоруссю, незалежності судової влади у Польщі, нарощуванню російських військ біля кордонів України та ситуації з російським газопроводом "Північний потік-2".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Хоча Шольц заявляв про своє прагнення збереження добрих відносин між Німеччиною та Польщею на довгі роки, лідери двох країн висловили недвозначні очікування один від одного.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що він закликатиме Шольца виступити проти "Північного потоку-2", яким передбачається доставляти російський газ до Німеччини в обхід України. На думку Моравецького, Росія може використати газопровід проти Європи як політичного тиску.

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У свою чергу Німеччина підтримала зусилля Польщі щодо зупинки потоку мігрантів, які намагаються потрапити до країни з Білорусі. Берлін заявив, що допоможе Варшаві та Брюсселю у врегулюванні цієї кризи.

Судова система Польщі, однак, залишається однією з причин розбіжностей.

Європейський суд оштрафував Польщу, встановивши, що судові реформи, здійснені правою партією "Право і справедливість", порушують законодавство ЄС.

Польща відмовилася сплачувати штраф, і її вищий суд ухвалив, що національне законодавство має пріоритет над правилами ЄС.

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Новий уряд Німеччини, приведений до присяги у середу, незважаючи на вимоги Польщі та США, не взяв на себе публічних зобов'язань зупинити роботу "Північного потоку-2" у разі вторгнення Росії до України.

Американські чиновники заявили членам Конгресу, що вони досягли порозуміння з Німеччиною щодо зупинки газопроводу, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомив у вівторок високопоставлений співробітник Конгресу США.

Німецькі офіційні особи не підтвердили ці повідомлення, але Шольц у середу попередив про наслідки, якщо Росія порушить кордон України, і цю позицію в неділю підтвердили представники "Групи семи".

Автор: Анна Судак
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Мабуть Захід щось не договорює нам.
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13.12.2021 00:13 Відповісти
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией.
Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо.
Северный Гондурас с ботоксным фюрером Путлером - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
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13.12.2021 00:25 Відповісти
Наверно Шольц не выставился.
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13.12.2021 00:32 Відповісти
это правильно, нужно обсуждать наращивание войск. А то чего то мало войск. Главное вечный страх. Так и воровать проще
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13.12.2021 00:14 Відповісти
Пугают украинцев специально, чтобы приняли путинский минский формат соглашения и отрезали для Украины все пути в НАТО. И шизанутые предатели клоуны уже согласились и продали Украину Путину.
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13.12.2021 00:18 Відповісти
Тупое раша трололо твоя параша напала на Украину еще в 2014 году обстреливала градами украинские посёлки, поэтому союзники не пугают, а предупреждают Украину, что с вами неадекватами надо быть на чеку 24/7.
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13.12.2021 05:00 Відповісти
А что с Германии взять кроме анализа? Она только за свое бабло. Разрешила Путину достроить его ср-ный поток. Украина не может рассчитывать ни на Германию, ни на Францию, ни на США ( предателей пропутинских) А только на себя и свою армию. Нужно послать всех нах с их пандемией, ваксацией , которая чипизация, лохдаунами и прочей гыдотой. А Зелю с его зелеными слугами сатаны отправить на перевыборы, накерувався, что в его офисе говорят, сидит путинский шпион. ЖАХ.
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13.12.2021 00:15 Відповісти
Тупые кацапские троли все на одних и тех же граблях палятся.
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13.12.2021 04:56 Відповісти
Ну так ты о себе и пишешь. Я украинка и пишу тут с 2012 года и все знают меня, а вот забежавшие сюда кацапские тролли путаются, себя путают с украинцами, которые переживают за страну. Вон отсюда.
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13.12.2021 08:53 Відповісти
Ще би навчились державною мовою писати...))) Бо руzzкій мірр ,прийшов АсвабАждать рузгечелюсних потвор і вбиває Україну!.
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03.05.2022 14:05 Відповісти
порабы балтийским шпротам случайно подзакусить этой трубой.
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13.12.2021 01:03 Відповісти
Польша достроит свой газогон из Норвегии "Baltic Pipe",ветка пойдет и в Украину,но только в 2023 году...
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13.12.2021 06:14 Відповісти
будут прокачиваться ежегодно до 10 млрд кубометров газа.
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13.12.2021 07:49 Відповісти
Читаю коменти деяких обісраних а може проплачених кацапньою ,хАхлів про толерантність до шольца і стає бридко!!ФУУ! Добре ,що таких сцикунів та безхребетних підлабузників в Україні меншість!!
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03.05.2022 14:02 Відповісти
 
 