Резніков дорікнув Німеччині через блокування постачання зброї Україні та роботу над запуском "Північного потоку-2", - Financial Times
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Міністр оборони України Олексій Резніков звинуватив Німеччину у блокуванні постачання зброї Україні через НАТО, попри загрозу нового вторгнення з боку Росії.
Про це Резніков розповів виданню Financial Times, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.
За його словами, минулого місяця Берлін наклав вето на закупівлю Україною гвинтівок проти дронів і протиснайперських систем через Агентство НАТО з підтримки та постачання. Хоча з того часу Німеччина поступилася гвинтівками, визнавши цю зброю несмертельною.
Резніков заявив, що з огляду на те, що уряд Німеччини блокує закупівлі летальної зброї, Україна намагатиметься придбати її за допомогою двосторонніх угод із союзниками, зокрема США, Великою Британією, Литвою та Францією.
Міністр оборони також заявив, що перебуває в "дуже оптимістичному настрої" щодо отримання ракет та іншого оборонного озброєння від США та інших партнерів після переговорів. Однак, поки не ясно, чи зможуть таку зброю доставити достатньо швидко на тлі загрози нового вторгнення з боку Росії.
Він також заперечив, що Київ нібито зазнав якогось тиску з боку США щодо надання особливого статусу або більшої автономії окупованим регіонам Донбасу.
Резніков заявив про несправедливість з боку Німеччини, яка блокує постачання зброї та продовжує роботу над запуском російського газогону "Північний потік-2".
Будь ласка, зачекайте...
Он, особистий перекладач Гройсмана Єжов не мав іншого громадянства, окрім нашого...
Тим часом багато громадян РФ і РБ й досі воюють на фронті в добровольчих батальонах...
Ні, це не показник зради.
А от те, що - наприклад: операція наших розвідників по "Вагнеру" була злита - оце показник!
Для тех кто не знает - когда принимаешь гражданство - даешь присягу на верность стране!!! Так кому потом служат эти деятели: Украине или РФ?
46-му президенту США містеру Джо Байдену не вийшло в телефонній розмові з Верховним Головнокомандувачем Збройних Православних Сил московії переконати Путіна вивести сорокатисячне військове угруповання з тимчасово окупованого росіянами Криму, повернути півострів України, повісити в музей Айвазовського у Феодосії 36 викрадених та вивезених у московію картин великого художника, видати шинелі сімом тисячам російським офіцерам, інструкторам та радникам, які перебувають на українському Донбасі та відправити «іхтамнетів» додому, до місць постійної дислокації.
Байден нагадав «збирачеві земель і морів руських», що якщо він не бажає в майбутньому мати проблем з ЄС, НАТО та платіжною системою «СВІФТ», то необхідно повернути Україні не лише захоплені силовим способом у Криму військові кораблі, техніку, **********, паливо, 300 кілограмів золота «ОЩАДБАНКУ», «приватизованого» «ввічливими зеленими чоловічками» в Криму, але й обладнання заводів, вкрадені на Донбасі, і заплатити Україні за десятки тисяч тонн вугілля вивезених за час окупації ешелонами та «КАМАЗАМИ» до снігової Нігерії, а також виплатити грошові компенсації вдовам та сиротам, чоловіки та батьки яких, загинули на Донбасі від куль снайперів та обстрілів «Градами».
Оскільки між двома президентами консенсус не був досягнутий, то в кінці грудня, в Одесі очікують на прибуття суховантажу «Ocean Glory», що спеціалізується на військових перевезеннях, який доставить для ЗСУ протикорабельні ракети «Гарпун», для захисту від московітів базу НАТО у Бердянську та острова Зміїний і першу партію антидронових рушниць, які допоможуть знищувати в українському небі російські БПЛА (дрони).
Так відреагував Держдеп на нарощування московітами військової техніки та особового складу на східних кордонах України.
"Роками я говорю одне й те саме: нам потрібна єдність держав в ЄС і в НАТО. Крім того, нам потрібна ваша солідарність, тому що Україна бореться не лише за себе, а й за свободу та демократію", - зазначив він.
"Нам потрібні санкції проти Росії. Друге - Україні потрібен План дій щодо членства в НАТО. По-третє, нам потрібні поставки з Європи, в тому числі з Німеччини, летальної оборонної зброї. Ми не збираємося цим атакувати російські війська на території Росії, це неможливо. Але коли російські ВПС бомбардують українські території, нам потрібні протиповітряні ракети. Також бойові дрони та радари. Путін повинен знати, що ціна атаки буде високою і що він програє війну на внутрішньому фронті".
Порошенко наголосив і на важливості економічних санкцій проти Росії: "Це стосується насамперед нового федерального уряду: санкції проти "Північного потоку-2". Введення цього газопроводу в експлуатацію було б запрошенням Путіна атакувати українські газотранспортні магістралі. "Північний потік" є проблемою для європейської та глобальної безпеки", - сказав п'ятий президент.
Він нагадав, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель не сприяла подальшому будівництву газопроводу: "Ангела Меркель була великим дипломатом, великим лідером у Європі. Я захоплююся нею і тим, як вона вела переговори з Путіним у Мінську. Ба більше, це зупинило будівництво трубопроводу навіть без відкритих розмов про це. Будівництво набрало швидкість лише у 2019 та 2020 роках", - зауважив Порошенко.
П'ятий президент високо оцінив вклад Ангели Меркель у порятунок України протягом важких часів: "Вона може вважати себе хрещеною матір'ю України. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати їй і всім, хто долучився", - переконаний він.
Лідер "Європейської Солідарності" підкреслив, що постачання електроенергії може посприяти розгортанню конфлікту.
"Росія блокує поставки вугілля з Казахстану та інших країн до України. Це велика проблема. ЄС і Київ мають негайно обговорити це. Ця проблема може поставити під серйозно загрозу постачання енергії. Природний газ є інструментом корупції і може бути використаний як зброя в гібридній війні. Тепер Путін намагається шантажувати Європу через високу ціну на газ" - підкреслив Петро Порошенко.
Резников упрекнул Германию в блокировке поставок оружия Украине из за чего московская Орда может оказаться на германской границе
Я не є його фанатом, але він у даному випадку цілком правий: не тільки постачання зброї блокують німці, навіть раніше неодноразові запити про придбання автомобілів для армії отримувади відмову. Привід - війна в України, а по суті - небажання дратувати *****.
Только не в Харькове - иначе это разработка для врага за наши деньги.
Все должно быть для фронта, для победы над московскими захватчиками ...