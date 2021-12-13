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Нормандський формат потрібно використовувати і далі, це обговорюватиметься на засіданнях Європейської ради, - канцлер Німеччини Шольц

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Нормандський формат потрібно використовувати і далі, це обговорюватиметься на засіданнях Європейської ради, - канцлер Німеччини Шольц

Німеччина прагне захистити роль України як транзитного маршруту для газу в Європу.

Про це заявив новий канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Політик зазначив, що Європейський союз стурбований ситуацією біля кордонів України, і дав чітко зрозуміти, що порушення не обійдеться без серйозних наслідків.

"До цього відноситься і нормандський формат, який потрібно і далі використовувати як інструмент переговорів один з одним. Шкода, що в минулі роки розвиток був не таким, як нам би хотілося. Ми будемо це питання разом обговорювати на засіданнях Європейської ради", - підкреслив Шольц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков дорікнув Німеччині через блокування постачання зброї Україні та роботу над запуском "Північного потоку-2", - Financial Times

Німеччина прихильна захисту ролі України як транзитного маршруту для газу в Європу, заявив Шольц, оскільки пересування російських військ уздовж кордону з Україною посилило тиск на "Північний потік-2".

Автор: Анна Судак
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Хорошо , что новьій канцлер ФРГ понимает , что вопросьі безопасности континента имеют приоритет над бизнес-интересами Германии . И за позицию по Нормандскому формату - респект!
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13.12.2021 07:12 Відповісти
як всі дружно насрали на будапештський меморандум! НІХТО НІКОЛИ НІ СЛОВА в жодній владі кожної країни, яка підписала той туалетний папір не сказав....
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13.12.2021 10:34 Відповісти
Почитайте внимательно этот меморандум
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13.12.2021 10:47 Відповісти
 
 