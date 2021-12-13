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Новини Політика України
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Північний потік (1369) транзит газу (307) Моравецький Матеуш (358)

Запуск "Північного потоку-2" збільшує можливості тиску Росії на Україну та ЄС, тому краще не допустити цього, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Запуск

Введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" буде "затягуванням політичного й енергетичного зашморгу" навколо України, тож найкращим сценарієм розвитку ситуації буде недопущення введення цього газопроводу в експлуатацію.

На цьому під час спільної пресконференції з новим німецьким канцлером Олафом Шольцом в неділю у Варшаві заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як підкреслив Моравецький, введення "Північного потоку-2" в експлуатацію збільшує можливості тиску Росії на Україну та ЄС і, потенційно, є інструментом цінового диктату ще перед відкриттям цього газопроводу, що зараз і спостерігається.

"Ще більше нас непокоїть, які сценарії є можливими після відкриття "Північного потоку-2". Ми звертаємо увагу на ці ризики, на можливість шантажу і затягування політичного й енергетичного зашморгу навколо нашого східного сусіда – України, а це може нести далекосяжні політичні наслідки як для Польщі так і ЄС",- підкреслив польський прем’єр.

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За його словами, Варшава вказує на ці ризики Берліну і намагається напрацювати з німецькою стороною відповідні рішення.

"Найкращим рішенням було б недопущення відкриття "Північного потоку-2", оскільки ризики, пов’язані з його введенням в експлуатацію, ще до кінця не вивчено",- наголосив Моравецький.

За його словами, Варшава дуже не хотіла б, щоб Росія шантажувала Україну газом, що означатиме дестабілізацію на східному фланзі НАТО та ЄС.

Моравецький констатував, що зараз Росія реалізовує сценарій щодо якого застерігала Польща. Відтак, є ризики подальшого погіршення ситуації навколо України.

Також читайте: Німеччина має зайняти чітку позицію стосовно "Північного потоку-2". Його не можна запускати, якщо Росія нападе на Україну, - голова комітету у закордонних справах Бундестагу Реттген

Автор: Анна Судак
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Когда ударят морозы, европе будет до одного места, какой ценой и по какой трубе к ним поступает газ. Или кто-то думает, что в случае нападения, евросоюз решит замерзнуть, в знак солидорности с украинцами??
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13.12.2021 02:28 Відповісти
Це така мрія у запоребриків, щоб хтось замерз без їх газу?
ЄС отримує з РФ близько 40% від загального споживання. Не 100%, а 40%.
Так що - ЄС не замерзне.
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13.12.2021 02:40 Відповісти
Веками Европа жила без кацапского газа и без газа создала великую цивиллизацию 😀
а тут появилось чмо - хутин и сразу без благодетеля замёрзнет Европа 😀
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13.12.2021 06:46 Відповісти
Надо, пока раша всеми войсками застряла под Украиной , развалить ее сзади на востоке . Бо достала уже всех конкретно .
И ГАЗ НЕ МОСКОВИТОВ , а оккупированных народов
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13.12.2021 06:49 Відповісти
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13.12.2021 06:50 Відповісти
Софья-Мария : сибирский газ поставляется в страньі ЕС , т.ч. и Германию , по украинскому маршруту с 80-х годов прошлого века. Введение в єксплуатацию "Севпотоков" никак не отразится на обьемах поставок в Европу , єто простая смена маршрута с геополитическими целями . И ничего более .
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13.12.2021 07:19 Відповісти
Зараз "побла-блакають" трішки та і запустять цей газогін. Адже свої бізнес-інтереси важливіше.
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13.12.2021 07:23 Відповісти
Евросоюз и Украина должны отказался от газа из кацапии, это будет для них существенным ударом.
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13.12.2021 08:12 Відповісти
 
 