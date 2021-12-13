Запуск "Північного потоку-2" збільшує можливості тиску Росії на Україну та ЄС, тому краще не допустити цього, - Моравецький

Введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" буде "затягуванням політичного й енергетичного зашморгу" навколо України, тож найкращим сценарієм розвитку ситуації буде недопущення введення цього газопроводу в експлуатацію.

На цьому під час спільної пресконференції з новим німецьким канцлером Олафом Шольцом в неділю у Варшаві заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як підкреслив Моравецький, введення "Північного потоку-2" в експлуатацію збільшує можливості тиску Росії на Україну та ЄС і, потенційно, є інструментом цінового диктату ще перед відкриттям цього газопроводу, що зараз і спостерігається.

"Ще більше нас непокоїть, які сценарії є можливими після відкриття "Північного потоку-2". Ми звертаємо увагу на ці ризики, на можливість шантажу і затягування політичного й енергетичного зашморгу навколо нашого східного сусіда – України, а це може нести далекосяжні політичні наслідки як для Польщі так і ЄС",- підкреслив польський прем’єр.

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За його словами, Варшава вказує на ці ризики Берліну і намагається напрацювати з німецькою стороною відповідні рішення.

"Найкращим рішенням було б недопущення відкриття "Північного потоку-2", оскільки ризики, пов’язані з його введенням в експлуатацію, ще до кінця не вивчено",- наголосив Моравецький.

За його словами, Варшава дуже не хотіла б, щоб Росія шантажувала Україну газом, що означатиме дестабілізацію на східному фланзі НАТО та ЄС.

Моравецький констатував, що зараз Росія реалізовує сценарій щодо якого застерігала Польща. Відтак, є ризики подальшого погіршення ситуації навколо України.

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