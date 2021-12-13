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Варіант коронавірусу Omicron заразніший за Delta, але викликає легші симптоми, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Варіант коронавірусу Omicron заразніший за Delta, але викликає легші симптоми, - ВООЗ

Варіант коронавірусу Omicron більш заразний, ніж Delta, і знижує ефективність вакцини, але викликає менш серйозні симптоми.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це свідчать попередні дані ВООЗ, які наводить AFP

Перші дані свідчать, що "Омікрон" викликає "зниження ефективності вакцини проти інфікування та передачі". Повідомляється, що "враховуючи поточні доступні дані, цілком імовірно, що Omicron випередить варіант Delta".

Omicron досі викликав "легкі" захворювання або безсимптомні випадки, але ВООЗ заявила, що даних недостатньо, щоб встановити ступінь серйозності.

За даними ВООЗ, станом на 9 грудня Omicron виявили в 63 країнах. Швидша передача була відзначена в Південній Африці, де Delta менш поширена, і у Великій Британії, де Delta є домінуючим штамом. Наголошується, що відсутність даних означає, що наразі не можна сказати, чи була швидкість передачі "Омікрону" спричинена меншою схильністю до імунних відповідей, більш високою трансмісивністю чи поєднанням того й іншого.

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Нагадаємо, 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529, "Омікрон".

Повідомлялося, що "Омікрон" має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. 

Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19. Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус більш заразним.
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Топ коментарі
+2
Omicron досі викликав "легкі" захворювання або безсимптомні випадки, але ВООЗ заявила, що даних недостатньо, щоб встановити ступінь серйозності. Джерело: https://censor.net/ua/n3304815
Але попри це лобісти бігфарми вже волають по всіх інфоресурсах про необхідність бустерної дози. Хоч ефективність вакцин проти нового вірусу нічого невідомо.
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13.12.2021 08:04
+1
Інакше кажучи --- Ше не придумали, точно, шо брехать.
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13.12.2021 08:07
+1
нарешті ця ПІДОЗРІЛА КОНТОРА ВОЗ визнала те,що й без них відомо..
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13.12.2021 08:46
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Omicron досі викликав "легкі" захворювання або безсимптомні випадки, але ВООЗ заявила, що даних недостатньо, щоб встановити ступінь серйозності. Джерело: https://censor.net/ua/n3304815
Але попри це лобісти бігфарми вже волають по всіх інфоресурсах про необхідність бустерної дози. Хоч ефективність вакцин проти нового вірусу нічого невідомо.
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13.12.2021 08:04 Відповісти
відомо.

малоефективна..

але бустерні дози теоретично допомагають/будуть допомагати проти інших штамів....
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13.12.2021 08:47 Відповісти
Кое-что известно
Boosters significantly restore protection vs Omicron, UK says
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13.12.2021 10:08 Відповісти
Інакше кажучи --- Ше не придумали, точно, шо брехать.
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13.12.2021 08:07 Відповісти
Або прийшла команда з'їжджати з теми.
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13.12.2021 09:01 Відповісти
Законопроект 4142. Білоруський тоталітаризм відпочіває.
youtube.com/watch?v=poCYeYn5qy8
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13.12.2021 08:26 Відповісти
Кабінет міністрів ...

приймає рішення про проведення додаткових обов'язкових профілактичних щеплень населення за епідемічними показаннями при загрозі епідемії інфекційної хвороби на території України;
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13.12.2021 11:30 Відповісти
нарешті ця ПІДОЗРІЛА КОНТОРА ВОЗ визнала те,що й без них відомо..
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13.12.2021 08:46 Відповісти
Начинаем потроху давать заднюю
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13.12.2021 10:21 Відповісти
 
 