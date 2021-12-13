Варіант коронавірусу Omicron заразніший за Delta, але викликає легші симптоми, - ВООЗ
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Варіант коронавірусу Omicron більш заразний, ніж Delta, і знижує ефективність вакцини, але викликає менш серйозні симптоми.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це свідчать попередні дані ВООЗ, які наводить AFP
Перші дані свідчать, що "Омікрон" викликає "зниження ефективності вакцини проти інфікування та передачі". Повідомляється, що "враховуючи поточні доступні дані, цілком імовірно, що Omicron випередить варіант Delta".
Omicron досі викликав "легкі" захворювання або безсимптомні випадки, але ВООЗ заявила, що даних недостатньо, щоб встановити ступінь серйозності.
За даними ВООЗ, станом на 9 грудня Omicron виявили в 63 країнах. Швидша передача була відзначена в Південній Африці, де Delta менш поширена, і у Великій Британії, де Delta є домінуючим штамом. Наголошується, що відсутність даних означає, що наразі не можна сказати, чи була швидкість передачі "Омікрону" спричинена меншою схильністю до імунних відповідей, більш високою трансмісивністю чи поєднанням того й іншого.
Нагадаємо, 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529, "Омікрон".
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Але попри це лобісти бігфарми вже волають по всіх інфоресурсах про необхідність бустерної дози. Хоч ефективність вакцин проти нового вірусу нічого невідомо.
малоефективна..
але бустерні дози теоретично допомагають/будуть допомагати проти інших штамів....
Boosters significantly restore protection vs Omicron, UK says
youtube.com/watch?v=poCYeYn5qy8
Насправді, пункти, що стосуються вакцинації у законопроєкті №4142 походять з законів, які були прийняті значно раніше. Закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 1994 року та Закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" від 2000 року. Законопроєкт №4142 (у версії до першого читання) пропонує лише кілька нововведень, які, до того ж, не стосуються обов'язковості вакцинації, позбавлення прав за відмову від неї тощо. А саме: формальне спрощення процедури вакцинації; розширення кількості інфекційних захворювань, від яких будуть вакцинувати населення.
приймає рішення про проведення додаткових обов'язкових профілактичних щеплень населення за епідемічними показаннями при загрозі епідемії інфекційної хвороби на території України;