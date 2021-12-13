Український воїн зазнав мінно-вибухової травми на Донбасі. За добу війська РФ 4 рази відкривали вогонь, - штаб ООС
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Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це аповідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
Так, упродовж минулої доби, 12 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу населеного пункту Талаківка ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
В напрямку Кримського окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
В районі Попасної та Катеринівки, що на Луганщині, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
"Внаслідок підриву на вибуховому пристрої противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав мінно-вибухову травму. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли", - повідомили у штабі.
Станом на 7 годину ранку, 13 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - аголосили у пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
Воин, убей русского оккупанта!!!