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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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Грузія (1418) Саакашвілі Міхеіл (2104) лікування (561)

Неврологічний стан Саакашвілі складний: є проблеми з пересуванням та координацією, необхідна спеціальна реабілітація, - лікар

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Неврологічний стан Саакашвілі складний: є проблеми з пересуванням та координацією, необхідна спеціальна реабілітація, - лікар

Особистий лікар колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе назвав стан політика незадовільним, вважає, що для його лікування у військовому госпіталі у Горі потрібна висококваліфікована діагностика та передові препарати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Стан Міхеіла Саакашвілі незадовільний. У нього загальна слабкість, додалися останні два дні шлункові та кишкові проблеми. Необхідні висококваліфікована діагностика та передові препарати. Також виявлено анемію, якої у нього до цього не було", - сказав Кіпшидзе в неділю ввечері після огляду пацієнта.

При цьому також член альтернативного медичного консиліуму, створеного під егідою Народного захисника Грузії, невролог Отар Тоїдзе, який оглянув Саакашвілі в неділю, назвав неврологічний стан екс-президента складним, що потребує його направлення до психоневрологічного реабілітаційного центру.

"Неврологічний стан Міхеіла Саакашвілі складний. У нього відзначається проблема пересування, координації, зміна настрою. Його неврологічний статус говорить про необхідність спеціальної реабілітації. Йому потрібна спеціальна установа, яка, я сумніваюся, що знайдеться в Грузії", - сказав лікар журналістам.

Він також повідомив, що Саакашвілі приймав у Руставській в'язниці та у тюремній лікарні психотропний препарат, який не слід приймати, від якого його стан погіршився.

"Думаємо, що цей препарат погіршив загальний психологічний та неврологічний статус Міхеіла Саакашвілі", - сказав Тоїдзе.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, якою є позиція Саакашвілі щодо можливого продовження лікування за кордоном, невролог сказав, що той категорично проти.

"Саакашвілі сказав мені, що він повернувся до Грузії, щоб допомогти своєму народу, тому він має залишитись тут", - зазначив Тоїдзе.

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Раніше лікарі офіційного медичного консиліуму, заснованого Мін'юстом Грузії, повідомили журналістам, що психотропний препарат, який приймав Саакашвілі у невеликих дозах, був прописаний йому голландським лікарем після перенесеного у 2020 році зараження коронавірусною інфекцією та Саакашвілі приймав його від безсоння.

Екс-президент Грузії, нині громадянин України Саакашвілі, таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі, після чого поміщено у в'язницю у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). Згодом, 20 листопада його було переведено до військового шпиталю в Горі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальшованими.
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Топ коментарі
+20
Задовбали ви своїми Саакашвілі, Гогіашвілі... В нас що немає інших проблем? Що вони нормального зробили для України? Для Саакашвілі, коли напала Росія, наш президент Ющенко відправив військову техніку і поїхав разом з іншими президентами став у Тбілісі на площі, щоб московити не бомбили. А Саакашвілі, прибувши в Україні, пчав схвастатися, як він вивів Грузію в інший світ і отримавши посаду голови Одеської обладміністрації тільки їздив і піарився і почав виступати проти президента, який його покликав допомогти. Збирав якісь невдоволенні маси, брав "Жовтневий" і розгортав пусті палаточні містечка. Діяв на користь ворога. Понавозив з Грузії криміналітет... після того, як втратив наше громадянство, порушив кордон "прорвавши" його, бив прикордонників і при "зеленому" малоросу отримав високу посаду на якій не зробив нічогісінько, зато пішов з нашим паспортом порушувати закони в Грузії.
Гогіашвілі, хто такий? охоронник депутата від "единоросів" Валуєва, громадянин росії, раніше засуджений... призначений зразу на посаду замміністра і не знаючи слова українською. Як він і ким був атестований? Чи ми будуємо новоросію? Реальний зек і бидло в поганах поліцейського мав допуск до секретів держави, зливав їх на московії і знущався над поліцейськими і Україною, точно так, як його "вождь" володя обзивав Україну і не сприймає її своєю. Вони "заточені" на росію.
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13.12.2021 07:59
+14
Читай мокша уважно, там написано, що на площі був Ющенко з іншими президентами. Тобі до Ющенко далеко, твій Овощ ватік, ото тобі до нього.
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13.12.2021 08:13
+9
все норм с ним. ломки...
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13.12.2021 07:49
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Чего было переться в Грузию ?
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13.12.2021 07:45 Відповісти
жажда власти
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13.12.2021 07:47 Відповісти
соскучился по своей Родине наверное - зов крови

- вот когда Зеленский с Беней уедут в Израиль, то уже не вернутся - там сантиментов не будет..
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13.12.2021 07:48 Відповісти
они не идиоты чтобы туда переться - там жестко мочат даже единоверцев
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13.12.2021 07:51 Відповісти
Він сподівався, що після програшу на виборах його ув'язнюють, а люди виходять на Майдан (мучеництво додає +50 до рейтингу). Проте не так сталося, як гадалося- система десь дала збій.
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13.12.2021 08:28 Відповісти
цікаво а нього в камері є фото гогіашвілі чи він знає йго в є..о.
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13.12.2021 09:56 Відповісти
все норм с ним. ломки...
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13.12.2021 07:49 Відповісти
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13.12.2021 07:51 Відповісти
Кому цікавий соросячий Саакашвілі, коли розгул нквд-шного терору проти громадян.
youtube.com/watch?v=DA6-ZVNnLDo
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13.12.2021 07:55 Відповісти
Задовбали ви своїми Саакашвілі, Гогіашвілі... В нас що немає інших проблем? Що вони нормального зробили для України? Для Саакашвілі, коли напала Росія, наш президент Ющенко відправив військову техніку і поїхав разом з іншими президентами став у Тбілісі на площі, щоб московити не бомбили. А Саакашвілі, прибувши в Україні, пчав схвастатися, як він вивів Грузію в інший світ і отримавши посаду голови Одеської обладміністрації тільки їздив і піарився і почав виступати проти президента, який його покликав допомогти. Збирав якісь невдоволенні маси, брав "Жовтневий" і розгортав пусті палаточні містечка. Діяв на користь ворога. Понавозив з Грузії криміналітет... після того, як втратив наше громадянство, порушив кордон "прорвавши" його, бив прикордонників і при "зеленому" малоросу отримав високу посаду на якій не зробив нічогісінько, зато пішов з нашим паспортом порушувати закони в Грузії.
Гогіашвілі, хто такий? охоронник депутата від "единоросів" Валуєва, громадянин росії, раніше засуджений... призначений зразу на посаду замміністра і не знаючи слова українською. Як він і ким був атестований? Чи ми будуємо новоросію? Реальний зек і бидло в поганах поліцейського мав допуск до секретів держави, зливав їх на московії і знущався над поліцейськими і Україною, точно так, як його "вождь" володя обзивав Україну і не сприймає її своєю. Вони "заточені" на росію.
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13.12.2021 07:59 Відповісти
Забув, чи що, дрищівський коментаторе, що тоді на площі, крім твого хероїчного Юща-Дрища, виступав також президент Польщі Качинський а також президент Литви (забув хто тоді був ним).
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13.12.2021 08:09 Відповісти
Читай мокша уважно, там написано, що на площі був Ющенко з іншими президентами. Тобі до Ющенко далеко, твій Овощ ватік, ото тобі до нього.
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13.12.2021 08:13 Відповісти
А де була "ВАНА"?!
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13.12.2021 08:38 Відповісти
А де було ВОНО в той час?
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13.12.2021 08:44 Відповісти
Ну - "ВАНУ" знає вся Україна ... А от хто це "ВОНО"? "Просвіти" будь ласка!
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13.12.2021 08:53 Відповісти
І що далі? Це було в період після початку російсько-української війни?
Колись я бачив придурка, схожого на тебе - він відмовився від послуг свого адвоката (розумного до речі чоловіка) бо побачив , що він сів за один стіл зі мною в привокзальному кафе (ми обоє поверталися з судового засідання , де я представляв інтереси протилежної сторони і в очікуванні поїзда вирішили (кожен окремо) перекусить І адвокат вибрав місце з найбільш "пристойним" сусідом)
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13.12.2021 13:08 Відповісти
ЮВТ працювала! А ти в той час напевне з Петьком обійнявшись дивився виступ 95 кварталу і кінчав від захвату!
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13.12.2021 11:02 Відповісти
Так ти ж відразу уточняй - ЯК "працювала"? "ДЛЯ ЧОГО "працювала"? Та НА КОГО працювала"?
На Черкащині де (як не дивно) вона має немало прихильників розумні люди її називають "дротянка" Це такий жовтенький черв"ячок що точить картоплю та інші коренеплоди на городах Бо вона завжди працювала лише на саму себе - навіть своїх союзників постійно зраджувала і обманювала коли того вимагала ситуація!



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13.12.2021 11:27 Відповісти
"Протокольна" зустріч міністрів української влади - Табачника і Порошенка з Путіним в 2012 році!
Ти хоч брехать правдоподібно навчися , "брехунець на зарплаті"!
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13.12.2021 13:32 Відповісти
Та ні. то резиденти з кличками шоколадний і недопалок на зустрічі з презом РФ і керівниками розвідувальних служб РФ! Чи президент вєлікой і магучєй удостоїв би своєю увагою просто якихось міністрів з України?
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13.12.2021 14:19 Відповісти
Х
Пане Холодноярський, звідкіля мені знати, що в тебе друзі Пінчук і Хвірташ! А вони злопам ятні, чортяки! На відміну від простих людей, які , може і підзабули про юлину тисячу і допомогу породіллям, і ще багато дечого. Ну, це, якщо тобі вірити, а приводу для цього не бачу.
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13.12.2021 14:25 Відповісти
Ти рот час від часу прополіскуєш? А то сильно лайном смердить!
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13.12.2021 14:36 Відповісти
Я жінок-політиків, колишніх державних діячів і не тільки України поважаю. якщо вони цього заслуговують На жаль таких дуже мало! А ти вигулькуєш з обсиранням і оббльовуванням ЮВТ під-час розгляду будь якої теми, ніякого відношення до неї не маючої! Як і відтепер! Та не дивно!
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13.12.2021 16:17 Відповісти
А чим же ВАНА "заслужила"? Кабальним газовим контрактом (документи необхідні для його підписання "змухлювала) Чи "розводняком" з "Таміфлю"? Чи контрабандою "ширпотребу" з Туреччини?
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13.12.2021 16:27 Відповісти
Язиком працювала? "Любі мої!"? Ти про це?
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07.02.2022 17:55 Відповісти
Старческий склероз у марченко, как у бабы йули?
Ющ тогда собрал Президентов и Качинського в том числе, Ющ их организовал и убедил поехать в Грузию, пока твоя любительница ***** тут фонтанировала тупыми версиями!
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14.12.2021 00:31 Відповісти
Твій зігнутий мізинчик навіть в кошмарному сні важко порівняти з могутнім грузинським членом. Я - про Саакашвілі і Гогіюшвілі! Основний твій аргумент - вони обидва ...швілі!
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13.12.2021 11:08 Відповісти
Камінг-аут від Георгії Іванової, зараховано.
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13.12.2021 12:24 Відповісти
"необходима высококвалифицированная диагностика и передовые препараты"(с)
Если речь о селёдке, то я согласен. Должна помочь.
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13.12.2021 08:08 Відповісти
остались только хвосты селёдки - это поможет Отцу Грузинской Рэволюции...?
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13.12.2021 10:01 Відповісти
Ни в коем случае! Эму нужна непременно целенькая, да что бы с молокой!
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13.12.2021 10:12 Відповісти
шкода - хай йому грець...!
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13.12.2021 10:17 Відповісти
Дайте ему мышьяку,хай не мучается.
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13.12.2021 08:08 Відповісти
Верните Михона в Голландию,к законной жене....она его за 5 минут вылечит....
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13.12.2021 08:09 Відповісти
Жизнь, она такая, то белая полоса, то чёрная.
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13.12.2021 08:18 Відповісти
"У нас было 2 пакетика травы, 75 ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламид лизергиновой кислоты, или ЛСД, солонка, на половину заполненая кокаином и целое море разноцветных амфитаминов, барбитуратов и транквилизаторов, а так же бутылка текилы, бутылка рома, ящик пива, пинта чистого эфира и две дюжины пузырьков амил нитрита...Чёртов Эфир после него вас развозит так, что вы похожи на пьяницу из старой Ирландской новеллы, полная утрата опорно двигательных навыков, галюцинации, потеря равновесия, немеет язык, начинаются бояки, отказывает позвоночник" ...
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13.12.2021 08:24 Відповісти
Быдло рехВОРматор Одессу на ноги поставил...почти Джугашвили...но не Каха Бендукидзе
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13.12.2021 08:24 Відповісти
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13.12.2021 08:26 Відповісти
Сергей Поярков с семьей был на в этом году на отдыхе в Грузии... Каже полный Атас...Совок по полному тарифу...
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13.12.2021 08:27 Відповісти
В пансіонат "Пролісок" ?
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13.12.2021 08:29 Відповісти
Дважды не Зэк был,дважды не Наркоша был...,теперь надо выбрать нового украинского Моисея,типа трезвенника...и спартсмена...,баксера...типа предателя Ломаченка
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13.12.2021 08:36 Відповісти
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13.12.2021 08:43 Відповісти
Дайте вже йому варення.
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13.12.2021 08:47 Відповісти
...на восєм бєд -- адін отвєт: в тюрмє єсть тоже лазарєт... (с)
Нехай там реабілітується. Він хвалився, що реформував правоохоронну систему. Я сподіваюся, що вона буде однаково справедливою для всіх громадян Сакартвело.
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13.12.2021 08:53 Відповісти
Коломойский сравнил Саакашвили с "кусающей собакой без намордника".- Собак в таких случаях усыпляют , заявил Коломойский. Конфликт между Саакашвили и Коломойским начался после того, как Саакашвили был назначен в Одессу после увольнения соратника Коломойского Палицы. Коломойский, Боголюбов, Палица и Киперман - создатели группы "Приват. Палицу обвиняют в скупке за государственные средства семидесяти АЗС, в незаконном захвате акций предприятия Нефтехимик Прикорпатья. Губернатором Волыни Палица крышивал нелегальную добычу янтаря. Депутат Палица голосовал за скандальный языковой закон и за харьковские соглашения.
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13.12.2021 08:57 Відповісти
б***,та не пох?!
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13.12.2021 09:02 Відповісти
Так он и раньше не совсем вменяемый был
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13.12.2021 09:05 Відповісти
потрібна коритотерапія
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13.12.2021 09:21 Відповісти
У карлсона зміна настрою та кишечно-шлункові проблеми (срачка). З таким діагнозом - тільки лікування за кордоном, на Канарах чи Мальдівах.
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13.12.2021 09:26 Відповісти
Оце попала Ясько... Таке велике кохання, що тепер буде доглядати до скону це тіло? Чи кохання пройшло вже?
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13.12.2021 09:37 Відповісти
У нього з координацією проблеми давно. Навіть ще раніше від часів, коли він тікав по дахах від свого закадичного друзяки зі студентських років Петі -бариги.
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13.12.2021 09:50 Відповісти
Щось занадто розвелося всяких Ґоґі зі всякими Швілі. Ще й з Хламідіями.
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13.12.2021 09:55 Відповісти
так он шо туда поехал специально,шоб на халяву подлечиться?
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13.12.2021 09:59 Відповісти
Дайте ему уже немного кокса в порядке лечения
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13.12.2021 10:31 Відповісти
Ломка!
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13.12.2021 11:10 Відповісти
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13.12.2021 11:10 Відповісти
Дайте йому оселедця…
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13.12.2021 11:41 Відповісти
От порохнявим черговий вранішній інформаційний смаколик для радості. Мало того, що підлі, та ще й дурні йолопи.
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13.12.2021 12:27 Відповісти
Врач описал типичное состояние при ломке, смягченное медпрепаратами.
В чем проблема, какое такое "особое" лечение нужно наркоману?
Любая тюремная больничка с этим справится.При чем здесь "заграница"?

Или найвелычнейший рехформатор думал, что за заслуги Бендукидзе, народ простит его самодурство и авторитаризм, привычку жить на широкую ногу за чужой счет?
Он потерял чувство реальности, как и другой найвелычнейший...
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14.12.2021 00:43 Відповісти
 
 