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"Червона лінія" Москви проти вступу України до НАТО - це лише частина російської "тактики салямі" проти Альянсу, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що стратегія не провокувати Росію не працює і не працюватиме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на Financial Times.

Міністр оборонного відомства назвав помилковими побоювання західних союзників протистояти президентові РФ Володимиру Путіну із позиції сили.

"Не провокувати Росію – ця стратегія не працює і не працюватиме", – сказав він, нагадавши, що Москва вторглася до Грузії після того, як Берлін та Париж блокували шлях країни до вступу до НАТО у 2008 році.

За словами Резнікова, "червона лінія" Москви проти вступу України до НАТО була лише частиною російської "тактики салямі" проти Альянсу.

"Я вважаю, що США зрозуміли ці погрози. Вони мають зберегти єдність Альянсу", – заявив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков дорікнув Німеччині через блокування постачання зброї Україні та роботу над запуском "Північного потоку-2", - Financial Times

Він також нагадав, що Росія вдерлася до Грузії у 2008, хоча Німеччина й Франція блокували вступ країни до НАТО. Тоді вони теж побоювалися, що можуть Росію якось спровокувати. Тепер Росія гучно вимагає від Заходу "гарантій", що там не візьмуть до НАТО Україну.

Нагадаємо: на початку грудня в МЗС РФ заявили, що Росія наполягає на конкретних термінах вироблення правових гарантій нерозширення НАТО на схід.
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Топ коментарі
+11
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13.12.2021 08:07
+7
Интересно, а министра обороны найдётся сегодня время, чтобы объяснить на каких основаниях бронированный автомобиль командира спецназа ГРУ, подаренный посольством США, с двумя бойцами ГРУ, катал замминистра МВД Гогунарколашвили ???
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13.12.2021 08:13
+4
Московиты такие : дашь палец- откусят руку.
потому давить в зародыше без промедления и сомнения
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13.12.2021 08:06
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Резніков мабуть шось шаре у ковбасних обрізках...
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13.12.2021 08:00 Відповісти
Він взагалі-то "шаре" в тому, чим займається. На відміну від всякого бидла в коментах. Він, схоже, єдина свідома людина серед призначенців ЗЕлупи Янелоха. У всякому випадку кращий за совкового лампасника Тарана.
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13.12.2021 08:05 Відповісти
Тут не поспоришь) Но судить о нем будем по его действиям... Говорить у нас мастеров хватает... Хотя у зекоМанде и говорунами проблема)
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13.12.2021 08:53 Відповісти
+ Залужний
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17.12.2021 16:57 Відповісти
Щей як!
Він на пальцях показав Заходу, що рашка буде нарізати собі країни як ковбасу

Молодець!
Стаття у супер впливовому часописі
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13.12.2021 08:54 Відповісти
Московиты такие : дашь палец- откусят руку.
потому давить в зародыше без промедления и сомнения
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13.12.2021 08:06 Відповісти
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13.12.2021 08:07 Відповісти
Білоруси на картинці лишні- в них ні власної мови вже нема ні культури. Хіба що акцент їх відрізняє, та й то частіше їх чуєш з мацковським акцентом
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13.12.2021 12:32 Відповісти
на жаль, внаслідок зросійщення 99% білорусв не володіють рідною мовою, тільки кацапською. Але мову вони мають. ще з часів князівства Литовського...
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13.12.2021 12:35 Відповісти
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13.12.2021 08:08 Відповісти
Интересно, а министра обороны найдётся сегодня время, чтобы объяснить на каких основаниях бронированный автомобиль командира спецназа ГРУ, подаренный посольством США, с двумя бойцами ГРУ, катал замминистра МВД Гогунарколашвили ???
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13.12.2021 08:13 Відповісти
У даному випадку питання в першу чергу до нач ГРу
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13.12.2021 08:56 Відповісти
Панический страх только от одного имени Степан Бандера сразит наповал любое КГБшное быдло...Батько Наш Бандера... Україна Мати...https://youtu.be/5rL561B1Yao..город Славянск...
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13.12.2021 08:14 Відповісти
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13.12.2021 08:17 Відповісти
Голобородьки Стукачки...с чего вы взяли что США или Британия вам шото должны?
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13.12.2021 08:19 Відповісти
https://youtu.be/WSnjOLK5C88...Батько наш Бандера співають навіть у Колумбіі....
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13.12.2021 08:20 Відповісти
Батьків не оберають. Ими или гордятся как в Украине Бандерой да и тем же Шухевичем или стесняются как вы Власовым, или выдумывают оправдания как вы Сталину.
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13.12.2021 08:53 Відповісти
***** непередбачуване
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13.12.2021 08:24 Відповісти
Нинішній міністр оборони хоч має у'явлення і розуміння ,на відміну від попередного міністра і ОП.
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13.12.2021 09:01 Відповісти
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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13.12.2021 09:36 Відповісти
Тактика салямі (угор. Szalámitaktika) - термін для окреслення практики поступової ліквідації (крок за кроком) представницьких демократичних партій і захоплення влади комуністами в державах, зайнятих або звільнених під час Другої світової війни Радянським Союзом. Термін для сталінського плану був даний угорським комуністом Матяшом Ракоші. При застосуванні такої тактики певна партія входить в урядову коаліцію, а потім, застосовуючи шантаж та спираючись на силовиків, усуває з політичного життя спершу своїх опонентів, а згодом і союзників.

Ефективність тактики салямі залежала від наявності в окремих країнах сил Червоної Армії, яка надавала можливість підсилити місцеві слабкі комуністичні партії. Метою комуністів було отримати повну владу у відповідних країнах, тож вони утворювали тимчасові коаліції з окремими лівими чи центристськими об'єднаннями, беручи собі стратегічні урядові установи. Потім, використовуючи пропаганду і відпрацьовані засоби терору, комуністи звинувачували спільників по коаліції у фашистських та антирадянських поглядах, перемагаючи їх і переймаючи всю повноту державної влади. Комуністичні власті перейняли таким чином (у 1945-1947 рр.) уряд в Польщі, Угорщині, Румунії, Югославії, Болгарії та Албанії; Комуністи також зміцнили свої позиції в радянській зоні окупації Німеччини. Проте, в Чехословаччині, Комуністична партія намагалася отримати владу законними методами; після провалу цієї спроби провела державний переворот в 1948 році.
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13.12.2021 12:27 Відповісти
тактика «салямі», тобто ковбаси, що нарізається скибочками, за висловом Бруе
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13.12.2021 12:29 Відповісти
 
 