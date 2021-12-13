"Червона лінія" Москви проти вступу України до НАТО - це лише частина російської "тактики салямі" проти Альянсу, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що стратегія не провокувати Росію не працює і не працюватиме.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на Financial Times.
Міністр оборонного відомства назвав помилковими побоювання західних союзників протистояти президентові РФ Володимиру Путіну із позиції сили.
"Не провокувати Росію – ця стратегія не працює і не працюватиме", – сказав він, нагадавши, що Москва вторглася до Грузії після того, як Берлін та Париж блокували шлях країни до вступу до НАТО у 2008 році.
За словами Резнікова, "червона лінія" Москви проти вступу України до НАТО була лише частиною російської "тактики салямі" проти Альянсу.
"Я вважаю, що США зрозуміли ці погрози. Вони мають зберегти єдність Альянсу", – заявив міністр.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков дорікнув Німеччині через блокування постачання зброї Україні та роботу над запуском "Північного потоку-2", - Financial Times
Він також нагадав, що Росія вдерлася до Грузії у 2008, хоча Німеччина й Франція блокували вступ країни до НАТО. Тоді вони теж побоювалися, що можуть Росію якось спровокувати. Тепер Росія гучно вимагає від Заходу "гарантій", що там не візьмуть до НАТО Україну.
Нагадаємо: на початку грудня в МЗС РФ заявили, що Росія наполягає на конкретних термінах вироблення правових гарантій нерозширення НАТО на схід.
Будь ласка, зачекайте...
Він на пальцях показав Заходу, що рашка буде нарізати собі країни як ковбасу
Молодець!
Стаття у супер впливовому часописі
потому давить в зародыше без промедления и сомнения
Ефективність тактики салямі залежала від наявності в окремих країнах сил Червоної Армії, яка надавала можливість підсилити місцеві слабкі комуністичні партії. Метою комуністів було отримати повну владу у відповідних країнах, тож вони утворювали тимчасові коаліції з окремими лівими чи центристськими об'єднаннями, беручи собі стратегічні урядові установи. Потім, використовуючи пропаганду і відпрацьовані засоби терору, комуністи звинувачували спільників по коаліції у фашистських та антирадянських поглядах, перемагаючи їх і переймаючи всю повноту державної влади. Комуністичні власті перейняли таким чином (у 1945-1947 рр.) уряд в Польщі, Угорщині, Румунії, Югославії, Болгарії та Албанії; Комуністи також зміцнили свої позиції в радянській зоні окупації Німеччини. Проте, в Чехословаччині, Комуністична партія намагалася отримати владу законними методами; після провалу цієї спроби провела державний переворот в 1948 році.