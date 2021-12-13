В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 4 073 нові випадки зараження, 9 966 особи одужали

В Україні зафіксовано 4 073 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 13 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 12 грудня в Україні:

зафіксовано 4 073 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 377, медпрацівників – 37);

53 291 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 16 551 людина, повністю імунізовані – 36 740 людей.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 456 осіб;

летальних випадків – 188;

одужало – 9 966 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 563 165 осіб;

одужало – 3 205 879 осіб;

летальних випадків – 91 215;

проведено ПЛР-тестувань – 16 306 176.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 131 445 людей, з них отримали першу дозу – 14 131 443 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 457 651 людина. Загалом проведено 26 589 094 щеплення", - розповіли в МОЗ.







