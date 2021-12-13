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В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 4 073 нові випадки зараження, 9 966 особи одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 4 073 нові випадки зараження, 9 966 особи одужали

В Україні зафіксовано 4 073 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 13 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 12 грудня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 4 073 нові випадки зараження, 9 966 особи одужали 02 зафіксовано 4 073 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 377, медпрацівників – 37);

В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 4 073 нові випадки зараження, 9 966 особи одужали 02 53 291 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 16 551 людина, повністю імунізовані – 36 740 людей.

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Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 4 073 нові випадки зараження, 9 966 особи одужали 02 госпіталізовано – 1 456 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 4 073 нові випадки зараження, 9 966 особи одужали 02 летальних випадків – 188;

В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 4 073 нові випадки зараження, 9 966 особи одужали 02 одужало – 9 966 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 4 073 нові випадки зараження, 9 966 особи одужали 02 захворіло – 3 563 165 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 4 073 нові випадки зараження, 9 966 особи одужали 02 одужало – 3 205 879 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 4 073 нові випадки зараження, 9 966 особи одужали 02 летальних випадків – 91 215;

В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 4 073 нові випадки зараження, 9 966 особи одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 16 306 176.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 131 445 людей, з них отримали першу дозу – 14 131 443 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 457 651 людина. Загалом проведено 26 589 094 щеплення", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 4 073 нові випадки зараження, 9 966 особи одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 4 073 нові випадки зараження, 9 966 особи одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 4 073 нові випадки зараження, 9 966 особи одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 4 073 нові випадки зараження, 9 966 особи одужали 13
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Вот так! Это всё из-за выходных. Народ начинает бухать в пятницу, и бухает до вечера воскресенья. Результат: барановирус гибнет в огромном количестве.
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13.12.2021 08:32 Відповісти
ковидобесию тоже нужно иногда отдыхать, вот и берут перерыв с пятницы по понедельник .А вообще смешно, люди в атб тарятся, маска только на кассе и то при расчете, весь магазин без масок, по теории ковидобесия: вирус живет на поверхности неделю, 1 заражает 100 и тп. чуше, после аванса к зарплате никто не должен скупляться все должны слеч.
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13.12.2021 08:59 Відповісти
Не должны все слечь, потому что у большинства людей ковид протекает бессимптомно. Писать откровенный маразм (вроде недели на поверхности) и потом гордо это "опровергать" это поведение ботов, которые стремятся вбросить нужную мысль в массы. РашеЗомбоТВ точно так же действует.
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13.12.2021 21:10 Відповісти
Посмотрим, что будет после новогодних праздников. По многим отзывам знакомых, болели после совместных тусовок.
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13.12.2021 12:26 Відповісти
Слава Богу , уряд своїми обмеженнями щодо невакцинованих , щодня зменшує їхні втрати , збільшуючи кількість вакцинованих .
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13.12.2021 12:53 Відповісти
 
 