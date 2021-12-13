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Україна знову на другому місці в світі та Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна знову на другому місці в світі та Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 13 грудня у світі зареєстрували 435 946 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 4 190 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 270 431 176 випадків інфікування, з них 435 946 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 322 096 осіб, з них 4 190 за минулу добу.

Україна знову на другому місці в світі та Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 243,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна знову на другому місці в світі та Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 16-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту, за летальними випадками - 2-гу у світі та Європі.

Україна знову на другому місці в світі та Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна знову на другому місці в світі та Європі за добовою смертністю від COVID-19 04
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Топ коментарі
+6
В Европе лечат человека в целом и в комплексе независимо от того есть у него коронавирус или нет, но лечение проводят по всем заболеваниям, а у нас лечат только коронавирус, а сопутствующий инсульт или инфаркт или онкологию не лечат, отделения позакрывали. Медицина окончательно развалена, какая тут может быть статистика?
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13.12.2021 08:48
+2
А на якому місці ми маємо бути? Ви подивіться які у нас міністри і заступники міністрів, якісь гопники і зеки і не тільки в МВС, а у всіх міністрерствах, без освіти, без стажу і навиків. То що від них чекати?
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13.12.2021 08:42
+2
мазальтович, эта тенденция набирает обороты. не всем же ходить с желтыми звездами
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13.12.2021 09:15
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Где там наш рекордсмен по борьбе с коронавирусом? Уже попрощался с завтраком???
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13.12.2021 08:42 Відповісти
В Европе лечат человека в целом и в комплексе независимо от того есть у него коронавирус или нет, но лечение проводят по всем заболеваниям, а у нас лечат только коронавирус, а сопутствующий инсульт или инфаркт или онкологию не лечат, отделения позакрывали. Медицина окончательно развалена, какая тут может быть статистика?
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13.12.2021 08:48 Відповісти
Правильно вы сказали "В Европе лечат"
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13.12.2021 09:37 Відповісти
Золотые слова. Количество попавших в больницу заболевших COVID-19 на 1000 человек и умерших свидетельствует об уровне медицины.
О чем говорить если за семейным врачем закреплено около 2000 человек.
Это получается что семья для врача составляет 2000 человек? Бред.
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13.12.2021 11:18 Відповісти
А на якому місці ми маємо бути? Ви подивіться які у нас міністри і заступники міністрів, якісь гопники і зеки і не тільки в МВС, а у всіх міністрерствах, без освіти, без стажу і навиків. То що від них чекати?
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13.12.2021 08:42 Відповісти
Дело тут не в ковиде, а в состоянии медицины в целом. Оттого и такой результат.
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13.12.2021 08:52 Відповісти
Не тільк медицини, у нас дуже хворе суспільство - 1-е в світі місце з серцево-судинних захворювань (майже кожен 2-й) і 1-у місце в світі з ракових захворювань (десь на рівні кожного 30-го); а ще понад 1 мільйон діабетників і т.д. Ну і при таких хворобах, плюс нагнітанні істерії стосовно неіснуючого вірусу ковіду, але розпилення різних отрут, то й маємо такі результати...
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13.12.2021 09:33 Відповісти
ничего, по завтрашним данным будет на первом
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13.12.2021 09:55 Відповісти
нпасчёт несуществующего вируса "ковыда" ты, дядя, застрял где-то в начале 20-го года
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13.12.2021 09:56 Відповісти
barrakud2 Правильно. И даже если вдруг окажется что все будут привиты смертность не уменьшится. Очень низкий уровень медицины в стране. Начиная от квалификации персонала и кончая оснащенностью больниц. Ну и уровень зарплат отпугивает квалфицированных врачей. Одни едут за границу другие переходят в платные больницы.
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13.12.2021 11:26 Відповісти
А с такими ***.......тыми, как на демонстрации ,ковтд- фашизм не пройдёт, будет на первом месте с мире
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13.12.2021 09:04 Відповісти
мазальтович, эта тенденция набирает обороты. не всем же ходить с желтыми звездами
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13.12.2021 09:15 Відповісти
Зелений наркоман чемпіон по боротьбі з ковідом.
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13.12.2021 09:12 Відповісти
Ну сравнивая уровень медицины
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13.12.2021 09:35 Відповісти
У поляков в выходные корона оддыхает. Ничо, завтра нагонят.
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13.12.2021 10:10 Відповісти
 
 