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Німеччина (4521) Євросоюз (7010) Північний потік (1369) Анналена Бербок (325)

"Північний потік-2" не відповідає нормам ЄС: при нинішньому стані справ він не може бути схвалений, - глава МЗС Німеччини Бербок

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

За словами глави МЗС, зараз газопровід не можуть схвалити.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що російський газопровід "Північний потік-2" не може бути схвалений через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства. Про це вона сказала в інтерв'ю ZDF, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, в новій коаліційній угоді закріплено, що до енергетичних проєктів слід застосовувати Європейське право.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина має зайняти чітку позицію стосовно "Північного потоку-2". Його не можна запускати, якщо Росія нападе на Україну, - голова комітету у закордонних справах Бундестагу Реттген

"А це означає, що при нинішньому стані справ цей трубопровід не може бути схвалений таким чином. Це пов'язано з тим, що вимоги Європейського енергетичного законодавства не дотримуються, а питання безпеки залишаються відкритими", - сказала Бербок.

Також глава МЗС зазначила, що суверенітет України є основою для будь-яких дій з боку ЄС.
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Топ коментарі
+23
Молодець Фрау. Наплачуться ще паРашинці від зелиних гіркими сльозами.
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13.12.2021 08:46
+16
Русофобія триває...
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13.12.2021 08:38
+15
труба не того диаметра, надо бы переложить все заново
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13.12.2021 08:43
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Русофобія триває...
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13.12.2021 08:38 Відповісти
Молодець Фрау. Наплачуться ще паРашинці від зелиних гіркими сльозами.
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13.12.2021 08:46 Відповісти
Прикольная фотка к этой новости, которая троллит лишнехромосомных. Напомнило

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13.12.2021 11:49 Відповісти
Уже надоела эта игра ЕС и их озабоченность. То они против путинского г-внопотока, то против только сейчас, то за, а Путин меж тем его достроил. Пора уже ЕС определиться за 8 лет. Если бы приняли Украину в НАТО , то всего этого путинского бесовства не было бы давно. ЕС сама не знает чего хочет и хочется и колется и мама не пускает. Нет всеобщего антипутинского категоричного настроя, зло притаилось и растет, вредит, а его нужно было задавить в самом начале. Даже Байден уже не говорит с Путиным и Крыме, как будто это уже рос. законная территория. Каждый кто способствует бесовству скоро его на своей шкуре ощутит, пусть не забывают. А Украина должна опираться только на себя, на свою армию, на свои интересы и находить тех ,у кого интересы с ней совпадают. Это Китай, это Япония, это Канада, это страны ЕС , которые вблизи Украины.
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13.12.2021 09:11 Відповісти
Китай?!
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14.12.2021 07:25 Відповісти
Кроме финансовой поддержки от продажи газа кремлевских террористов,фирмы по обслуживанию потока будут накачаны фсбшной агентурой и деньгами в самом центре Европы
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13.12.2021 09:23 Відповісти
скоріше - русохейтерство, а фобія - то якраз про москалів.
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13.12.2021 11:42 Відповісти
"при нинішньому стані справ цей трубопровід не може бути схвалений таким чином" - а при "іншому стані справ" або "іншим чином"?
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13.12.2021 08:42 Відповісти
"утром отвод войск, вечером поток"

хотя бы так
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13.12.2021 08:48 Відповісти
Саме такої обіцянки чекають у кремлі. Бо їм поки що сказали, що потік буде не раніше весни.
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13.12.2021 08:52 Відповісти
а чо так мiлко? Донбас Крим повeрнути тодi Потiк
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13.12.2021 09:04 Відповісти
Так же ж не вечір.
На трубі два крани - входу та виходу.
Другий в руках Заходу...... 😂
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13.12.2021 09:56 Відповісти
алe якщо нe запустять будe знатний облом - скiки бабла убахали а дулю получили!
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13.12.2021 10:57 Відповісти
так це й був задум - з початку, типу санкції, але так що б строїли й далі й бабло закопували й утоплбювали в океан, а коли все готове - сказати - ну гудбай.
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13.12.2021 11:44 Відповісти
труба не того диаметра, надо бы переложить все заново
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13.12.2021 08:43 Відповісти
Да и газ кровью попахивает.
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13.12.2021 08:53 Відповісти
нe нiмeцькою кров"ю пахнe
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13.12.2021 09:05 Відповісти
Невже? Аж не віриться...
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13.12.2021 08:46 Відповісти
Введение в строй СП-2 при закрьітии маршрута поставок газа через Украину , однозначно подрьівает єнергобезопасность ЕС , что и констатировала фрау Бербок . Так держать , Германия!
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13.12.2021 08:46 Відповісти
Якщо джерело газу одне і те ж, то яка різниця як іде постачання? Якщо захочуть то перекриють обидва.
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13.12.2021 08:52 Відповісти
А какже контракт.?
ЕС в таком же порядке окажет Мордору нефтяное эмбарго.
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13.12.2021 08:55 Відповісти
Перекроют себе источник пополнения бюджета? Мудро поступят...
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13.12.2021 09:02 Відповісти
Поки не погодяться на постачння через ПП-2.
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13.12.2021 09:05 Відповісти
При такій грі кацапня більше постраждає.
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13.12.2021 09:28 Відповісти
5 копійок : для вас бесплатно - мгновенно могут бьіть перекрьітьі только "Потоки" , украинская ГТС имеет буферньіе емкости ПХГ в 30+ млрд.кубов , что гарантирует продолжение прокачки минимум в 2-3 недели. За єто время успеют подойти газовозьі СПГ из Штатов и Европа гарантированно не замерзнет. Ферштейн ?
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13.12.2021 10:06 Відповісти
да только газовозы в азию идут, где цена сильно больше, а в европу и дальше и дешевле, так что европе фиг что обломится
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13.12.2021 12:59 Відповісти
А Европа разве осталась без газа ? Сейчас там нормальная ситуация , если не считать вьісоких цен на спотовом рьінке газа , которьій занимает небольшую часть от общего обьема .
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13.12.2021 13:07 Відповісти
ага нормальная 🤣🤣, всё хорошо прекрасная маркиза, газ 1400, предприятия пачками закрываются, газа хватит лишь на очень теплую зиму, а так да всё огонь .
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14.12.2021 22:45 Відповісти
Облом...😁
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13.12.2021 08:50 Відповісти
та всьо то херня...німці опять виляють , значить так зараз просто треба. А без газу німціям ніяк.....Тимчасова стурбованість або фінт ушами.
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13.12.2021 08:54 Відповісти
Вигнать на фіг кацапів з Сирії, побудувати газопровід з Саудівської Аравії і огородити мордор забором
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13.12.2021 09:07 Відповісти
Трубы демонтировать а что останется развернуть в направлении Х#йла и пусть себе качает... Проект закрыт как несоответствующий.
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13.12.2021 09:11 Відповісти
неожиданно. ***** прилетело с той стороны, откуда он не ждал. что это с бюргерами приключилось?
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13.12.2021 09:21 Відповісти
Пропоную вирішення цієї проблеми-перейменувати ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 в НАФТОГАЗ-2 і подарувати Україні в знак підтримки і поваги. А то зуби заговорюють а зроблять як і планували-цинічно і підло.
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13.12.2021 09:21 Відповісти
Шредерята еще денег хотят.
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13.12.2021 09:24 Відповісти
от кремльовський гопнік і докатався ржавими танкими біля українського кордону
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13.12.2021 09:24 Відповісти
Хоть что-то внятное. Кацапня конечно продолжит чемоданы с деньгами носить из кабинета в кабинет немчуре.
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13.12.2021 09:26 Відповісти
Україні теж репарацій підкиньте, ганси.

Можемо взяти танками та MG-3 😂
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13.12.2021 10:01 Відповісти
Так а для чого ж тоді давали дозвіл на його будівництво! Якщо, щоб "викачати" гроші рашки, то це було б зрозуміло.
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13.12.2021 09:40 Відповісти
для акций грязьпрома)
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13.12.2021 09:51 Відповісти
Здравствуйте. А когда будет судебный процесс на меркельшей?
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13.12.2021 09:51 Відповісти
Пуйло хотело сделать дефицит газа в ЕС и искусственно поднять цену,но никто на это не повелся кроме венгров.А вот теперь и ответочка на шантаж.
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13.12.2021 09:52 Відповісти
Я не понимаю,почему Запад не использует этот рычаг давления. - Должно быть - не уберете войска от границ - газоводу не быть.
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13.12.2021 10:14 Відповісти
Оно-то может и так... да только, скажем, +300 баксов к цене газа за тысячу кубов - могут магическим образом поменять её мнение.
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13.12.2021 10:21 Відповісти
Хоть одна там адекватная... Это вселяет надежду.
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13.12.2021 11:14 Відповісти
РУ! Та-та-та, та-та, та-та...

КО! Та-та-та, та-та, та-та...

ЖО! Та-та-та, та-та, та-та...

ПЫ! Та-та-та, та-та, та-та...

РУ-КО-ЖО-ПЫ!!!
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13.12.2021 12:26 Відповісти
Опять проклятый Госдеп козни строит
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13.12.2021 15:23 Відповісти
 
 