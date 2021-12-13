Мета Путіна - не тільки захопити Україну, а й витіснити НАТО та ЄС зі Східної Європи, - Порошенко

Президенту Росії Путіну не можна вірити, бо він не тримає свого слова, і європейським країнам ватро завжди пам’ятати про це. Путін не буде ні з ким домовлятися, він лише буде намагатися у будь-який спосіб розширити свій вплив, відтіснивши НАТО та Євросоюз.

Про це сказав п’ятий Президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в інтерв’ю авторитетному німецькому виданню "Frankfurter Allgemeine Zeitung", передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Петро Порошенко пригадав переговори з очільником Кремля про звільнення заручників. В одній із розмов з Путіним він обговорював звільнення українського кінорежисера Олега Сенцова, якого захопили росіяни. "Під час телефонного дзвінку в той час, ми говорили про справу російського журналіста Афанасьєва. Його знайшли наші війська на сході України з реактивною системою залпового вогню в руках. Ми маємо відео докази цього. Тоді Путін попросив мене звільнити журналіста. Я сказав, добре, але ви там захопили українського кінорежисера Олега Сенцова з Криму. Тож поверніть мені Сенцова, а я віддам вам цих так званих журналістів. Тоді Путін попросив мене зробити перший крок. Я зробив, а він порушив своє слово – Сенцова ув’язнили на роки в Росії. Це був перший урок, який я тоді засвоїв, і який я хочу передати вашим читачам: будь ласка, не вірте Путіну", – сказав він.

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Лідер "Європейської Солідарності" також прокоментував збільшення кількості російських військ на кордоні з Україною.

"У короткостроковій перспективі мета президента Путіна — дестабілізувати Україну зсередини та атакувати її ззовні, послабивши до такої міри, що нас можна буде завоювати. Його довгострокова мета – знищити український суверенітет і територіальну цілісність, щоб мати можливість реалізувати свою божевільну ідею Радянського Союзу 2.0. Я посилаюся лише на його відоме есе, у якому він півроку тому писав, що Україна і Росія "один народ", і тому Україна не має права на існування", – зазначив Петро Порошенко.

"На Заході його короткострокові цілі – витіснити НАТО та ЄС зі Східної Європи та знищити цінності, суспільства та демократії Заходу", – застеріг політик.

Петро Порошенко також додав, що в одній з телефонних розмов у 2014 році Путін сказав, що на його столі була книга відомого німецького письменника про кризу в Європі "Падіння Заходу" Освальда Шпенглера. "Він справді в це вірить", – зауважив Порошенко.

"В довгостроковій перспективі він хоче створити нову систему, на кшталт тієї, що утворилася після Ялтинської конференції, тобто створити нові зони впливу в Європі", – наголосив політик.

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"Путін не зупиниться на Україні. Він піде на стільки далеко, на скільки ви дозволите йому. Тому я пишаюся тим, що 30 червня 2014 року, будучи новим президентом, віддав наказ нашій армії завдати удару у відповідь на Сході України. Більше того, тоді ми звільнили дві третини територій, які підконтрольні Москві бойовики раніше завоювали", – додав лідер "Європейської Солідарності".