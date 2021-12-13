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Мета Путіна - не тільки захопити Україну, а й витіснити НАТО та ЄС зі Східної Європи, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Мета Путіна - не тільки захопити Україну, а й витіснити НАТО та ЄС зі Східної Європи, - Порошенко

Президенту Росії Путіну не можна вірити, бо він не тримає свого слова, і європейським країнам ватро завжди пам’ятати про це. Путін не буде ні з ким домовлятися, він лише буде намагатися у будь-який спосіб розширити свій вплив, відтіснивши НАТО та Євросоюз.

Про це сказав п’ятий Президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в інтерв’ю авторитетному німецькому виданню "Frankfurter Allgemeine Zeitung", передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Петро Порошенко пригадав переговори з очільником Кремля про звільнення заручників. В одній із розмов з Путіним він обговорював звільнення українського кінорежисера Олега Сенцова, якого захопили росіяни. "Під час телефонного дзвінку в той час, ми говорили про справу російського журналіста Афанасьєва. Його знайшли наші війська на сході України з реактивною системою залпового вогню в руках. Ми маємо відео докази цього. Тоді Путін попросив мене звільнити журналіста. Я сказав, добре, але ви там захопили українського кінорежисера Олега Сенцова з Криму. Тож поверніть мені Сенцова, а я віддам вам цих так званих журналістів. Тоді Путін попросив мене зробити перший крок. Я зробив, а він порушив своє слово – Сенцова ув’язнили на роки в Росії. Це був перший урок, який я тоді засвоїв, і який я хочу передати вашим читачам: будь ласка, не вірте Путіну", – сказав він.

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Лідер "Європейської Солідарності" також прокоментував збільшення кількості російських військ на кордоні з Україною.

"У короткостроковій перспективі мета президента Путіна — дестабілізувати Україну зсередини та атакувати її ззовні, послабивши до такої міри, що нас можна буде завоювати. Його довгострокова мета – знищити український суверенітет і територіальну цілісність, щоб мати можливість реалізувати свою божевільну ідею Радянського Союзу 2.0. Я посилаюся лише на його відоме есе, у якому він півроку тому писав, що Україна і Росія "один народ", і тому Україна не має права на існування", – зазначив Петро Порошенко.

"На Заході його короткострокові цілі – витіснити НАТО та ЄС зі Східної Європи та знищити цінності, суспільства та демократії Заходу", – застеріг політик.

Петро Порошенко також додав, що в одній з телефонних розмов у 2014 році Путін сказав, що на його столі була книга відомого німецького письменника про кризу в Європі "Падіння Заходу" Освальда Шпенглера. "Він справді в це вірить", – зауважив Порошенко.

"В довгостроковій перспективі він хоче створити нову систему, на кшталт тієї, що утворилася після Ялтинської конференції, тобто створити нові зони впливу в Європі", – наголосив політик.

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"Путін не зупиниться на Україні. Він піде на стільки далеко, на скільки ви дозволите йому. Тому я пишаюся тим, що 30 червня 2014 року, будучи новим президентом, віддав наказ нашій армії завдати удару у відповідь на Сході України. Більше того, тоді ми звільнили дві третини територій, які підконтрольні Москві бойовики раніше завоювали", – додав лідер "Європейської Солідарності".
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Топ коментарі
+12
Білорусь вони вже анексували. Наступна для Путіна - це Україна. Вони щиро вважають, що мають право на радянську сферу впливу - а це всі країни екс-СРСР та колишнього Варшавського Договору. Якщо не зупинити їх, то вони підуть далі. З путіним, без путіна, там сидять великодержавні шовіністи, вони всі такі.
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13.12.2021 09:02
+10
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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13.12.2021 09:05
+7
Поки наркоман ловить приходи, Петро дає інтерв'ю західним медіа.
Очевидно, кого ЄС та США вважають справжнім президентом України.
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13.12.2021 09:10
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Не поспоришь , конечно же **** ,не остановиться на Украине
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13.12.2021 09:01 Відповісти
Не остановится, или может не остановитЬся?
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13.12.2021 09:09 Відповісти
Не ципляйся,Ти чудово зрозумів. Порошенко не зЕленський,коли його слухаєш чи читаєш все прекрасно розумієш.Це "Зелений Брежнєв" може зранку записати відосік з спортзалу з закликом до народу "не заздріть",бо на більше "КЛЕПКИ В ГОЛОВІ НЕ МА"!🧐
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13.12.2021 09:29 Відповісти
Білорусь вони вже анексували. Наступна для Путіна - це Україна. Вони щиро вважають, що мають право на радянську сферу впливу - а це всі країни екс-СРСР та колишнього Варшавського Договору. Якщо не зупинити їх, то вони підуть далі. З путіним, без путіна, там сидять великодержавні шовіністи, вони всі такі.
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13.12.2021 09:02 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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13.12.2021 09:05 Відповісти
Поки наркоман ловить приходи, Петро дає інтерв'ю західним медіа.
Очевидно, кого ЄС та США вважають справжнім президентом України.
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13.12.2021 09:10 Відповісти
Яке воно розумне...
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13.12.2021 10:15 Відповісти
Спочатку анексували Крим і щоб не відповідати, розв'язали війну в Донецькій і Луганській областях і сьогодні вся увага на цю війну. Анексували Білорусь і завезли "біженців" на кордон з Польщею і проривають кордон і вся увага на "біженців" із Сірії, Іраку, а не на анексію Білорусі. Сьогодні ведуть підготовку до анексії всієї України і стягнули війська під її кордони, вся увага на ці війська, а вони окупували Азовське море і так будуть діяти і далі. Наш Косоворотка мовчить і навіть говорив, що америтканці брешуть, ніяких військ немає. Якими спецами окружив себе Косоворотка ми побачили на прикладі заступника міністра внутрішніх справ, офісу президента та інших відомств. Як вам 73% проковтнули наживку ху@ла через бенямедчуковський канал "1+1" і кіно Голобородько? Привели до влади тих, хто дозволяє московитам так себе вести і навіть в Раді дали їм монобільшість, щоб ніяких ричагів протидії в опозиції не залишилося.
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13.12.2021 09:12 Відповісти
Создайте армию -- а не парадные войска
Тогда нам не нужно будет НАТО
Никто кроме самих украинцев не будет воевать за Украину
Посмотрели на переговорах Байдена и Путина
/украинцы вы воюцте с Россией а мы потом /
НАТО поле зло на восток
И естественно реакция России
Вспомните реакцию США --- Корея , Вьетнам лаос авганистан
Египет куба
Путин ясно сказал не допущу НАТО в Украину
Не дразнит Путина
А укрепляйте армию /стреляем патронами СССР
танки тоже оттуда только :списанные катера с США /
Лозунг Украина прежде всего -- а не что скажет США
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13.12.2021 09:16 Відповісти
...Империя заканчивается тогда, когда кончается возможность беспрепятственно наращивать территории идеологическим, военным или экономическим путем. То есть когда внешних успехов нет, а народ по-прежнему бедствует - возникают вопросы: "Ради чего?".

И шаг за шагом мы видели "остановку" этой адской махины рф: идеологически не осталось ни одного реального союзника. России даже удалось проиграть выборы в Молдове...

Идеологически идея о присоединении к Империи становится все более токсичной. С другой стороны, экономическое влияние постепенно падает - приходится идти на шантажи с газом, но это экстраординарное решение, которое работает 1-2 раза, а на этом реальные точки давления заканчиваются. В этом плане зависимость остального мира от Штатов и Китая колоссальна, а вот Россия, которая стремится в этот "клуб великих", таким влиянием похвастаться не может даже близко.

Остаётся война, но она не имеет смысла без идеологии и экономики. Вот и имеем перед носом "имперский цугцванг". - https://charter97.org/ru/news/2021/12/13/447416/
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13.12.2021 09:33 Відповісти
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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13.12.2021 09:35 Відповісти
"На сьогоднішній день Мінські домовленості, які увійшли в резолюції Ради безпеки ООН, Генеральної асамблеї ООН, міжнародні документи, упевнений, що увійдуть у підручники дипломатії, є сьогодні єдиним і безальтернативним документом по деескалації конфлікту і деокупації українських територій", - сказав Порошенко.
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13.12.2021 10:08 Відповісти
І це правда, шоковані московити побувавши у східній Європі констатують, що там живуть як у радянському союзі, а те що совєти скопіювали принцип життя у заходу не зробило їх успішними. І вони дійсно марять не лише Україною, а і мріють повернути Варшавський договір
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13.12.2021 10:27 Відповісти
На чтО, вы променяли Пороха!!!!???? Цензор также внёс свою лепту!!!!!!
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13.12.2021 10:32 Відповісти
Розділяй: "censor" (як форум), і адміни, власники, модери (ой, я скільки раз був забанений, і навіть деактивований...)
Хоча, останні досі "вносять"...
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13.12.2021 10:53 Відповісти
Верьте Пороху, у него невестка Юлия Львовна, в девичестве Алиханова, из Питера, сестра жены вице-губернатора Ленинградской области, она знает. А кому ж знать-т, как не ей? Она-то Пороху и рассказала.
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13.12.2021 11:43 Відповісти
ну да, це ж невістка Пороха злила касапам операцію наших розвідників по захопленню "вагнерівців".
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13.12.2021 12:55 Відповісти
Коли у заручниках Вована Вовановича перебувають матуся, татусь і сестричка - не те, що зіллєш, а виконаєш, що завгодно. Бо у російських ФСБ, СЗР, Г(Р)У ГШ МО сидять такі жартівники-витівники, що в кримінальній хроніці можна ненароком прочитати, як в хатинку родичів проникли невідомі грабіжники, які з ріднесеньких живцем здерли шкіру, випустили кишки, а рештки - підсмажили на повільному вогні.
Чи мо Вован Вованович до спеціальних служб набирає шляхетних лицарів, для яких родинні зв'язки - найнедоторканніша сакральна цінність?
Розробляють, ще й як розробляють, - філігранно, витончено, але розробляють.
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13.12.2021 13:30 Відповісти
ааа, он воно шо... я то думаю, чого Барак Обама не дав зброї нам... Там в Нігерії розробляють його родичів... он воно шо...
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13.12.2021 15:02 Відповісти
Щаслива людина, розум якої дозволяє співставляти взаємини США- Нігерія з взаєминами РФ-Україна
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13.12.2021 17:33 Відповісти
***** не держит слово?! Не просто не держит слово. Он кроме вранья больше ничего другого и не говорит
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13.12.2021 12:11 Відповісти
сперва гидота сдала Украину,а теперь лякалками занимается.
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13.12.2021 12:12 Відповісти
В смысле - коксом обдолбывается? "вы сделали это вместе"
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13.12.2021 14:28 Відповісти
Петро Порошенко відвідав Авдіївку - відео
Він знову привіз придбані на кошти справи громад та фонду Порошенка системи відеоспостереження за лінією фронту. І за смаколики бійцям не забув
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13.12.2021 16:04 Відповісти
 
 