Мета Путіна - не тільки захопити Україну, а й витіснити НАТО та ЄС зі Східної Європи, - Порошенко
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Президенту Росії Путіну не можна вірити, бо він не тримає свого слова, і європейським країнам ватро завжди пам’ятати про це. Путін не буде ні з ким домовлятися, він лише буде намагатися у будь-який спосіб розширити свій вплив, відтіснивши НАТО та Євросоюз.
Про це сказав п’ятий Президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в інтерв’ю авторитетному німецькому виданню "Frankfurter Allgemeine Zeitung", передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
Петро Порошенко пригадав переговори з очільником Кремля про звільнення заручників. В одній із розмов з Путіним він обговорював звільнення українського кінорежисера Олега Сенцова, якого захопили росіяни. "Під час телефонного дзвінку в той час, ми говорили про справу російського журналіста Афанасьєва. Його знайшли наші війська на сході України з реактивною системою залпового вогню в руках. Ми маємо відео докази цього. Тоді Путін попросив мене звільнити журналіста. Я сказав, добре, але ви там захопили українського кінорежисера Олега Сенцова з Криму. Тож поверніть мені Сенцова, а я віддам вам цих так званих журналістів. Тоді Путін попросив мене зробити перший крок. Я зробив, а він порушив своє слово – Сенцова ув’язнили на роки в Росії. Це був перший урок, який я тоді засвоїв, і який я хочу передати вашим читачам: будь ласка, не вірте Путіну", – сказав він.
Лідер "Європейської Солідарності" також прокоментував збільшення кількості російських військ на кордоні з Україною.
"У короткостроковій перспективі мета президента Путіна — дестабілізувати Україну зсередини та атакувати її ззовні, послабивши до такої міри, що нас можна буде завоювати. Його довгострокова мета – знищити український суверенітет і територіальну цілісність, щоб мати можливість реалізувати свою божевільну ідею Радянського Союзу 2.0. Я посилаюся лише на його відоме есе, у якому він півроку тому писав, що Україна і Росія "один народ", і тому Україна не має права на існування", – зазначив Петро Порошенко.
"На Заході його короткострокові цілі – витіснити НАТО та ЄС зі Східної Європи та знищити цінності, суспільства та демократії Заходу", – застеріг політик.
Петро Порошенко також додав, що в одній з телефонних розмов у 2014 році Путін сказав, що на його столі була книга відомого німецького письменника про кризу в Європі "Падіння Заходу" Освальда Шпенглера. "Він справді в це вірить", – зауважив Порошенко.
"В довгостроковій перспективі він хоче створити нову систему, на кшталт тієї, що утворилася після Ялтинської конференції, тобто створити нові зони впливу в Європі", – наголосив політик.
"Путін не зупиниться на Україні. Він піде на стільки далеко, на скільки ви дозволите йому. Тому я пишаюся тим, що 30 червня 2014 року, будучи новим президентом, віддав наказ нашій армії завдати удару у відповідь на Сході України. Більше того, тоді ми звільнили дві третини територій, які підконтрольні Москві бойовики раніше завоювали", – додав лідер "Європейської Солідарності".
Будь ласка, зачекайте...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Очевидно, кого ЄС та США вважають справжнім президентом України.
Тогда нам не нужно будет НАТО
Никто кроме самих украинцев не будет воевать за Украину
Посмотрели на переговорах Байдена и Путина
/украинцы вы воюцте с Россией а мы потом /
НАТО поле зло на восток
И естественно реакция России
Вспомните реакцию США --- Корея , Вьетнам лаос авганистан
Египет куба
Путин ясно сказал не допущу НАТО в Украину
Не дразнит Путина
А укрепляйте армию /стреляем патронами СССР
танки тоже оттуда только :списанные катера с США /
Лозунг Украина прежде всего -- а не что скажет США
И шаг за шагом мы видели "остановку" этой адской махины рф: идеологически не осталось ни одного реального союзника. России даже удалось проиграть выборы в Молдове...
Идеологически идея о присоединении к Империи становится все более токсичной. С другой стороны, экономическое влияние постепенно падает - приходится идти на шантажи с газом, но это экстраординарное решение, которое работает 1-2 раза, а на этом реальные точки давления заканчиваются. В этом плане зависимость остального мира от Штатов и Китая колоссальна, а вот Россия, которая стремится в этот "клуб великих", таким влиянием похвастаться не может даже близко.
Остаётся война, но она не имеет смысла без идеологии и экономики. Вот и имеем перед носом "имперский цугцванг". - https://charter97.org/ru/news/2021/12/13/447416/
Хоча, останні досі "вносять"...
Чи мо Вован Вованович до спеціальних служб набирає шляхетних лицарів, для яких родинні зв'язки - найнедоторканніша сакральна цінність?
Розробляють, ще й як розробляють, - філігранно, витончено, але розробляють.
Він знову привіз придбані на кошти справи громад та фонду Порошенка системи відеоспостереження за лінією фронту. І за смаколики бійцям не забув