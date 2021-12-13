"Слуга народу" сьогодні проведе засідання: Представлять делегатів до Нацради з питань телебачення і радіомовлення

Фракція "Слуга народу" 13 грудня о 19:00 проведе засідання.

Про це у Telegram повідомила речниця політсили Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема під час засідання фракції планується заслухати інформацію голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича щодо Закону України "Про публічні закупівлі" в частині особливостей застосування переговорної процедури закупівлі (№6273).

Також парламентарі розглянуть питання внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей (№ 2713-д).

"Слуги народу" також обговорять законопроєкти щодо розвитку медичної реформи: Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги (№6306), Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині (№ 5831), Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення (№ 5873), Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну (№ 4358).

Нардепи монобільшості планують представити делегатів від фракції до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на три вакантні посади за квотою Верховної Ради України.

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