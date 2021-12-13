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Новини Політика України
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"Слуга народу" сьогодні проведе засідання: Представлять делегатів до Нацради з питань телебачення і радіомовлення

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція "Слуга народу" 13 грудня о 19:00 проведе засідання.

Про це у Telegram повідомила речниця політсили Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема під час засідання фракції планується заслухати інформацію голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича щодо Закону України "Про публічні закупівлі" в частині особливостей застосування переговорної процедури закупівлі (№6273).

Також парламентарі розглянуть питання внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей (№ 2713-д).

"Слуги народу" також обговорять законопроєкти щодо розвитку медичної реформи: Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги (№6306), Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині (№ 5831), Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення (№ 5873), Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну (№ 4358).

Нардепи монобільшості планують представити делегатів від фракції до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на три вакантні посади за квотою Верховної Ради України.

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Автор: Богдан Гуньковський
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блін, прочитав "представлять дегенератів до нацради з ТРМ"...посміхнувся...а потім подумав...а таки правильно я прочитав...на жаль....(
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13.12.2021 09:22 Відповісти
"Гогілашвілі на початку вересня 2019 року повідомив близькому оточенню, що у найближчому майбутньому його буде призначено на посаду заступника міністра внутрішніх справ, та те, що після призначення у них не буде проблем із правоохоронними органами", - сказано у документі.

https://incident.obozrevatel.com/ukr/crime/skandalnij-gogilashvili-u-2019-rotsi-figuruvav-u-kriminalnomu-provadzhenni-schodo-zbutu-narkotikiv-dokument.htm

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13.12.2021 09:35 Відповісти
Представлять якихось "гогів і швілі" з "ара і хамами".
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13.12.2021 09:35 Відповісти
"Нардепи монобільшості планують представити делегатів від фракції до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на три вакантні посади за квотою Верховної Ради"
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13.12.2021 09:38 Відповісти
козлы которые нам постоянно мешают жить
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13.12.2021 09:41 Відповісти
 
 