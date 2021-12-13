ФСБ РФ заявила про затримання 106 "українських неонацистів", двоє із яких начебто готували напади на освітні установи
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
ФСБ Росії заявляє про затримала у 37 російських регіонах 106 нібито прихильників "українського неонацистського угруповання "МКУ", двоє з них підозрюються у нібито підготовці нападів на освітні установи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Kotsnews
"Угруповання було створено громадянином України Єгором Красновим, 2000 року народження, оголошеним у міжнародний розшук", - заявили у ФСБ РФ.
"У числі затриманих прихильників "МКУ" встановлено трьох адміністраторів інтернет-спільнот цієї організації, які пропагували за вказівкою Краснова екстремістську ідеологію і закликали здійснювати насильницькі акції. Ще двоє затриманих підозрюються в підготовці збройних нападів на освітні установи", - додали у ФСБ РФ.
"При цьому в Пензенській області та Республіці Комі припинено злочинну діяльність афілійованих з "МКУ" двох екстремістських груп чисельністю п'ять та вісім осіб відповідно. За адресами їх проживання вилучили гладкоствольну та нарізну цивільну мисливську зброю та боєприпаси до неї, пневматичні пістолети, охолощені пістолети та автомати. Наразі перевіряється інформація про наміри їх переробки у бойові аналоги. Також вилучено велику кількість холодної зброї, балончики зі сльозогінним газом", - зазначили в ФСБ РФ.
Будь ласка, зачекайте...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
В городе Серпухов в Московской области на территории женского монастыря произошел взрыв, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.
По данным собеседника «Интерфакса», местный житель принес самодельное взрывное устройство в монастырь и привел в действие.
В результате взрыва повреждена дверь расположенной в монастыре православной классической гимназии, рассказала собеседник ТАСС.
По словам источника «Интерфакса», бомбу привел в действие подросток, который в прошлом был воспитанником церковно-приходской школы при обители.
«По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», - сказал источник, добавив, что во время учебы нападавший подвергался буллингу.
Происшествия
Эксклюзив kp.ru
13 декабря 2021 10:11
ФСБ задержала в России более сотни завербованных украинскими националистами подростков. Их главарь обвиняется в десятке убийств
В следствии подозревают, что школьников "обрабатывали" уголовники по заданию сотрудников иностранных спецслужб
Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/28368/4517930/
И пользуйся прокси-серверами, если Таракан за это в карцер ещё не бросает.
Оно и понятно, хрен проверишь, что в той жопе Мира вобще происходит. Можно было там и инопланетян легко найти.
Ни один украинец не пострадал.
У бешеных свинособак так всегда, если она не может до ненавидимого ею врага дотянуться, то начинает грозно сама себя грызть, ногу или хвост, представляя, что врага наказывает)
і керує краіною 😡
Другой, как оказалось, не причём..."
Молодой оперок,
Шил дела
С пролетарским размахом!"
Чекаємо на "підпал рейстагу"...
1. Крымнаш имел четкий аналог - аннексию Судет Третьим Рейхом в 1938. Предлог тот же - воссоединение исконно российских (германских у Третьего Рейха) земель. То, что за две с половиной тысячил лет истории Крыма российским он пробыл жалкие полтора века - "исконнорусскости" его никак не мешало. Как и то, что в середине 19 века русаков на ПМЖ там не было и 10 тысяч - на фоне сотен тысяч насельников других этносов.
Правда, с легитимностью крымнаша у Путина было куда хуже, чем у Гитлера с Судетами. Тот загодя заключил договор с двумя великими державами - Великобританией и Францией на аннексию Судет. И даже дождался, когда правительство Чехословакии под нажимом согласилось официально на эту аннексию. Этот же не известил даже двух единственных союзников на то время - Беларусь и Казахстан. И полез в Крым нахрапом.
2. Попытка продолжить аннексию не удалась. Гитлер после Судет полез в Чехословакию и аннексировал Чехию. Словакия получила суверенитет от немцев, пусть и марионеточный. А Путин хотел как минимум распилить Украину надвое (как Гитлер распилил Чехословакию) - по линии Харьков-Одесса, но обломилось. Украинцы не чехи, и под агрессора не легли. Россия смогла захапать лишь треть Донбасса, то есть треть двух областей. Да и то забздела их аннексировать - слишком большой шум поднялся в мире по крымнашу. Так и толчется на маленьком пятачке украинской земли
3. Сделать провокацию в Керченском проливе - как это сделали немцы в Гливице - тоже не удалось в той мере, как хотели. Даже три украинских судна пришлось вернуть
4. Сейчас на повестке - новый шаг по стопам Третьего Рейха. Путин пытается раскурить клон судебного процесса над Димитровым. Правда, нацисты провели его в открытом судебном процессе. И проиграли дело. А этот мерзопакостник вряд ли выйдет за пределы пиаровской раскрутки.
Для русской ваты и такая горбатая провокация сойдет - там давно уже не отличают жопу от уха, а фейки от фактов
Ну що пора затримувати п яту колону в Україні і кацапську резидентуру
Час настав. На одного Єрмака можна виміняти всіх полонених в тюрмах Кацапії Українців (кримчаків також).
новым нацистам и захватчикам - рашистам
сам геббельс завещал, что в методичках должно быть прописано:
а) добавлять к любому действию по захвату территории Украины слово "фашизм";
б) добавлять к любому аресту украинца - слово "неонацист", в крайнем случае - "экстремист".
Это вопрос России - кого они хотят нам отдать или не отдать.
как же так-то? шо ж теперь делать? как Путина свергать - нквд накрыло ячейку в П...е!
На следующий-же день должно быть заявление СБУ о задержании 107 русских неонацистов."
Розгон пурги о сотне нацистов, задержанных в рейхе, это отголоски литературного творчества "романистов" из ФСБ ( романистами их окрестил Варлаам Шаламов) Как говаривали предчети рускага мира Если на клетке слона написано носорог - НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ.