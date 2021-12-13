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Новини За кордоном
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затримання (4142) Росія (47164) ФСБ (1343)

ФСБ РФ заявила про затримання 106 "українських неонацистів", двоє із яких начебто готували напади на освітні установи

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ФСБ РФ заявила про затримання 106

ФСБ Росії заявляє про затримала у 37 російських регіонах 106 нібито прихильників "українського неонацистського угруповання "МКУ", двоє з них підозрюються у нібито підготовці нападів на освітні установи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Kotsnews

"Угруповання було створено громадянином України Єгором Красновим, 2000 року народження, оголошеним у міжнародний розшук", - заявили у ФСБ РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ звинувачує корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки (оновлено)

"У числі затриманих прихильників "МКУ" встановлено трьох адміністраторів інтернет-спільнот цієї організації, які пропагували за вказівкою Краснова екстремістську ідеологію і закликали здійснювати насильницькі акції. Ще двоє затриманих підозрюються в підготовці збройних нападів на освітні установи", - додали у ФСБ РФ.

"При цьому в Пензенській області та Республіці Комі припинено злочинну діяльність афілійованих з "МКУ" двох екстремістських груп чисельністю п'ять та вісім осіб відповідно. За адресами їх проживання вилучили гладкоствольну та нарізну цивільну мисливську зброю та боєприпаси до неї, пневматичні пістолети, охолощені пістолети та автомати. Наразі перевіряється інформація про наміри їх переробки у бойові аналоги. Також вилучено велику кількість холодної зброї, балончики зі сльозогінним газом", - зазначили в ФСБ РФ.
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Топ коментарі
+103
Касапы , берегитесь теперь "мешков с сахаром" в подвалах. и внимательно следите за словами Жириновского
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13.12.2021 09:17
+53
да тут размах посірьознєй чим ІГІЛ і Талібан вмєстє взятыє🤣
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13.12.2021 09:19
+42
Украинские нацисты в Пензе.

Оно и понятно, хрен проверишь, что в той жопе Мира вобще происходит. Можно было там и инопланетян легко найти.
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13.12.2021 09:30
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Касапы , берегитесь теперь "мешков с сахаром" в подвалах. и внимательно следите за словами Жириновского
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13.12.2021 09:17 Відповісти
Тобто ви проти, щоби "братушки" самовипилювались?
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13.12.2021 10:45 Відповісти
"Мешки с сахаром" дали повод вторжения в Ичкерию и убийства сотни тысяч людей. Не тяжело провести аналогию.
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13.12.2021 13:13 Відповісти
Патрушев (организатор взрывов домов в Москве и в других городах, с многочисленными жертвами, чтобы начать вторую чеченскую войну) недавно ездил к Лукашенко, и к его КГБ (уже давно филиал ФСБ РФ) - чтобы организовать казус белли для начала военных действий Беларуси с Украиной.
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13.12.2021 17:05 Відповісти
По "приказу" Патрушева уже український гелікоптер "залітав" на територію Білорусі.(((
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13.12.2021 18:34 Відповісти
кстати, Светлана. Когда продали инфу про вагнеровцев, самолет Николая Платоновича (Патрушева) три дня стоял в Минске, но таракан обиделся и его не принял, потом прилетел СРВ Нарышкин и вроде договорились о версии Эрмака. И уже потом таракан погнал пургу на поца ( родом с Украины) даже местечковые с Брайтон Бич не погасили конфликт
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13.12.2021 20:50 Відповісти
да тут размах посірьознєй чим ІГІЛ і Талібан вмєстє взятыє🤣
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13.12.2021 09:19 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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13.12.2021 09:20 Відповісти
Чим більше здадуть - тим краще.
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13.12.2021 09:20 Відповісти
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13.12.2021 09:21 Відповісти
Хутин на этом фото молод и еще похож на человека, а когда прявился ПС оно уже было рептилоидоподобное и мразевидное
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13.12.2021 14:13 Відповісти
А гуманоїдів ще не затримали? Шукайте, вони вже десантувались у вас.
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13.12.2021 09:22 Відповісти
скрєпи скріпят і рвуцца

В городе Серпухов в Московской области на территории женского монастыря произошел взрыв, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.

По данным собеседника «Интерфакса», местный житель принес самодельное взрывное устройство в монастырь и привел в действие.

В результате взрыва повреждена дверь расположенной в монастыре православной классической гимназии, рассказала собеседник ТАСС.

По словам источника «Интерфакса», бомбу привел в действие подросток, который в прошлом был воспитанником церковно-приходской школы при обители.

«По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», - сказал источник, добавив, что во время учебы нападавший подвергался буллингу.
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13.12.2021 09:34 Відповісти
Не буллингу, а боулингу, как сказал бункерный сиделец.
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13.12.2021 09:38 Відповісти
Мені цікаво - хоч один з "українських неонацистів" українську мову знає? А промовить правильно "паляниця" і "нісенітниця" здатен?
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13.12.2021 09:55 Відповісти
та они своих доморощенных нациков под новым брендом мочат, шанс звезду получить выше! Двоих вон на " месте преступления" взяли - забивали на заборе рекламу наркоты трафаретом - " россия для русских",а их главный воевал за Лугандонию
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13.12.2021 10:06 Відповісти
Что то я больше нигде этой новости не нашел. Секретная наверно.
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13.12.2021 10:10 Відповісти
Патаму шо ти дебіл, тому й не знайшов.

Происшествия
Эксклюзив kp.ru
13 декабря 2021 10:11
ФСБ задержала в России более сотни завербованных украинскими националистами подростков. Их главарь обвиняется в десятке убийств
В следствии подозревают, что школьников "обрабатывали" уголовники по заданию сотрудников иностранных спецслужб

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/28368/4517930/
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13.12.2021 10:16 Відповісти
Ух ты, что вы читаете. У нас эта КП запрещена, как экстремистская.
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13.12.2021 11:08 Відповісти
Расслабься. На зоне много чего запрещено.

И пользуйся прокси-серверами, если Таракан за это в карцер ещё не бросает.
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15.12.2021 15:31 Відповісти
Або "багаття"...
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13.12.2021 17:47 Відповісти
... або що таке рушниця (!)
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13.12.2021 18:38 Відповісти
Ще скажіть, що Цимбалюк був "куратором" для більшої "достовірності".
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13.12.2021 09:23 Відповісти
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13.12.2021 10:10 Відповісти
Кацапів наловили . А вони ж за хутіна голосували і орали Крим -наш !!!
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13.12.2021 09:25 Відповісти
И не забудьте жахнуть по воронежу...
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13.12.2021 09:29 Відповісти
Найпаскудніше що є в світі це "русский мир", це брехня ,цинізм,печерний шовінізм ,ненавість до інших народів,агресія ,а тоді запитують чому іх ніде не *******.
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13.12.2021 09:29 Відповісти
Українські НЕОнацисти...так от ким був НЕО з Матриці!
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13.12.2021 09:30 Відповісти
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13.12.2021 09:33 Відповісти
матрица 4 в четверг)
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13.12.2021 09:45 Відповісти
Украинские нацисты в Пензе.

Оно и понятно, хрен проверишь, что в той жопе Мира вобще происходит. Можно было там и инопланетян легко найти.
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13.12.2021 09:30 Відповісти
надо быть крайне тупым чтоб ехать работать в роССию, даже в фсб никто не верит, что есть такие идиоты
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13.12.2021 10:14 Відповісти
Це дуже добре, якщо то були малороси-хохли, то нема чого по московії шлятись, якщо то рузьге - теж непогано, нехай саджають своїх.
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13.12.2021 09:31 Відповісти
106 хохлов словили, что поехали за рублем к оккупанту.
Ни один украинец не пострадал.
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13.12.2021 09:31 Відповісти
Скорее лугандонов понаехавших с рос. паспортами задержали, формально граждане Украины.
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13.12.2021 09:35 Відповісти
Судя по всему там даже не "хохлов" с "лугандонцами", а самих же кацапят "прихильників "українського неонацистського угруповання "МКУ" и наловили) Типичная тактика кацапни "бей своих, чтоб чужие боялись". Шутка про бомбежку Воронежа не на ровном месте же появилась.

У бешеных свинособак так всегда, если она не может до ненавидимого ею врага дотянуться, то начинает грозно сама себя грызть, ногу или хвост, представляя, что врага наказывает)
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13.12.2021 11:06 Відповісти
Я так понимаю 37 год и парагвайские шпионы?
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13.12.2021 09:32 Відповісти
Главному, который Краснов, всего 21 год... Надо же, какой крутой парнишка, вона какую сеть создал и руководил!
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13.12.2021 09:33 Відповісти
Гогилашвили 100 % был диллером и поставлял наркоту через "несунов " в ОРДЛО , где ФСБ и распространяло наркотики , так что задержание "неонацистов " в России , это просто месть за ликвидацию шикарного канала .
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13.12.2021 09:34 Відповісти
Не "фантазуй"! В ОРДЛО своєї наркоти - "хоч греблю гати"! Якщо він і був "куратором" наркотрафіку - то "в протилежному напрямку" Бо саме з Росії через ОРДЛО іде героїн та інша "дурь" в Україну а через неї - в Європу!
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13.12.2021 10:24 Відповісти
Правда это или нет, насчет наших сподвижников, но видно , шо боятся - значит уважают.
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13.12.2021 09:34 Відповісти
шиза все толще и продолжает расти!
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13.12.2021 09:34 Відповісти
толще и расти - это к Киве))))
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13.12.2021 09:38 Відповісти
уже напали "В православной гимназии при женском монастыре в Серпухове произошел взрыв. По предварительным данным, взорвалось самодельное взрывное устройство, которое принес подросток"
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13.12.2021 09:36 Відповісти
а когда же у нас начнут ватную мразь арестовывать???
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13.12.2021 09:37 Відповісти
У нас вся ватна мразота , яка найкрутіша за всіх , сидить на Банковій
і керує краіною 😡
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13.12.2021 13:58 Відповісти
"Один из них был левым уклонистом,
Другой, как оказалось, не причём..."
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13.12.2021 09:38 Відповісти
рязанский сахарок уже в дороге подсказка - все кацапы пересекавших границы Украины с 1991 года автоматически завербованы в неонацисты
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13.12.2021 09:40 Відповісти
статья 58.
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13.12.2021 09:42 Відповісти
116 - та стаття ... дєло маладєжноє )))
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13.12.2021 18:00 Відповісти
Матвиенко и Кириенко забыли. Они тоже на Украину работают.Это секрет,тсссс.
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13.12.2021 09:52 Відповісти
"А в Тверском ГПУ,
Молодой оперок,
Шил дела
С пролетарским размахом!"
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13.12.2021 10:35 Відповісти
Зєля, де закон про колабораціонізм!?
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13.12.2021 09:56 Відповісти
Ну не може ж він сам на себе статтю робить?
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13.12.2021 21:43 Відповісти
может после етих арестов перестанут ездить в кацапию
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13.12.2021 10:07 Відповісти
Нео из матрицы и нацисты или неопацифисты
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13.12.2021 10:12 Відповісти
Что то мало. Надо тысячашишот.
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13.12.2021 10:22 Відповісти
Мало... Хай фігачать всіх - хто "па дєлам прієхал" ібо нє@уй шастать, коли ці закінчаться - хай "перебєжчіков" луплять - цих надовго вистачить. Показники - вони і в Мордорі показники...
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13.12.2021 10:29 Відповісти
Раша стремительно движется в направление к сталинской СССР в самые темные времена тамошнего режима.. Тогда объявляли террористами по национальному признаку и проводили целые компании по их арестам ,осуждениям и расстрелам. Перечень национальностей на столько длинный что перечислять их времени не хватит это были и немцы, и поляки, финны, корейцы, китайцы, греки, курды, латыши, ингерманландцы.. И это не считая репрессий в конце и после окончания мировой войны когда дошла очередь до крымских татар ,чеченцев турок месхетинцев и т.д. Теперь вот согласно "спущенного плана" это украинцы. Фашизмус- сталинизмус в форме путинизма установился от Чукотки до Балтики и раскидывает свои щупальцы по всему миру... Круг истории опять повернулся к "черным" временам. При этом остальной мир замер как бандерлоги перед удавом.
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13.12.2021 10:34 Відповісти
мку - це що? Митний Кодекс України?
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13.12.2021 10:46 Відповісти
Вони рили тунель з Бомбею до Кремля, щоб убити дарагова таваріща Путєна
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13.12.2021 11:03 Відповісти
будущее этой ПИД,,,рашенской Фекальной помойки предрешено, северная корея, дэбилизация мокшанского Стада устроенная ботаксным, педофильным Шнырем идет на ура....
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13.12.2021 11:39 Відповісти
Очередная провокация кацапов. Пусть они этих клоунов засунет куда подальше.
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13.12.2021 11:45 Відповісти
Целая рота! Ищите лучше, там должны быть танки и БТРы из военторга😁😁🌲
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13.12.2021 11:46 Відповісти
Мордор начал массово штамповать "украинских ихтамнетов" и скоро покажет гексогеновые обвалы гражданских многоэтажек, набитых спящими одичалыми, а как с пополнением генофонда отловленной кацапской агентуры у нас ?
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13.12.2021 11:47 Відповісти
Здав Зєлєбєня вагнерівців (реальних злочинців) ***** - тепер отримуй. А москалям не соромно комедію розігрувати, якою б вона ідіотською не була. Це майже як у футболі, якщо ти не забиваєш, забивають тобі.
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13.12.2021 11:55 Відповісти
Цікаво, кого,цього разу призначили "українським неонацистом"?От сміху буде, якщо ним виявиться хтось із жидів, українського походження,
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13.12.2021 12:00 Відповісти
Жарти - жартами, але це вірна ознака того, що йде до війни.
Чекаємо на "підпал рейстагу"...
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13.12.2021 12:15 Відповісти
Це ті 106 українців, яким какаяразніца де працювати ліш би деньгі платілі? Поїхали на Московію плитку ложити? Хрен з ними.
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13.12.2021 12:28 Відповісти
Якісь скучні сценаристи на расєї. Хфантазії мало.
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13.12.2021 12:35 Відповісти
- все логично.

1. Крымнаш имел четкий аналог - аннексию Судет Третьим Рейхом в 1938. Предлог тот же - воссоединение исконно российских (германских у Третьего Рейха) земель. То, что за две с половиной тысячил лет истории Крыма российским он пробыл жалкие полтора века - "исконнорусскости" его никак не мешало. Как и то, что в середине 19 века русаков на ПМЖ там не было и 10 тысяч - на фоне сотен тысяч насельников других этносов.

Правда, с легитимностью крымнаша у Путина было куда хуже, чем у Гитлера с Судетами. Тот загодя заключил договор с двумя великими державами - Великобританией и Францией на аннексию Судет. И даже дождался, когда правительство Чехословакии под нажимом согласилось официально на эту аннексию. Этот же не известил даже двух единственных союзников на то время - Беларусь и Казахстан. И полез в Крым нахрапом.

2. Попытка продолжить аннексию не удалась. Гитлер после Судет полез в Чехословакию и аннексировал Чехию. Словакия получила суверенитет от немцев, пусть и марионеточный. А Путин хотел как минимум распилить Украину надвое (как Гитлер распилил Чехословакию) - по линии Харьков-Одесса, но обломилось. Украинцы не чехи, и под агрессора не легли. Россия смогла захапать лишь треть Донбасса, то есть треть двух областей. Да и то забздела их аннексировать - слишком большой шум поднялся в мире по крымнашу. Так и толчется на маленьком пятачке украинской земли

3. Сделать провокацию в Керченском проливе - как это сделали немцы в Гливице - тоже не удалось в той мере, как хотели. Даже три украинских судна пришлось вернуть

4. Сейчас на повестке - новый шаг по стопам Третьего Рейха. Путин пытается раскурить клон судебного процесса над Димитровым. Правда, нацисты провели его в открытом судебном процессе. И проиграли дело. А этот мерзопакостник вряд ли выйдет за пределы пиаровской раскрутки.

Для русской ваты и такая горбатая провокация сойдет - там давно уже не отличают жопу от уха, а фейки от фактов
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13.12.2021 12:39 Відповісти
Про який "клон судебного процесса над Димитровым" в нашому випадку іде мова?
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13.12.2021 14:53 Відповісти
Ще би хотілося нагадати про долю сутетських німців після війни. Хай кримчани почитають істиорію і подивляться, що їх чекає. .
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13.12.2021 17:05 Відповісти
Я как раз на днях писал на фб. Что Россия обязательно сделает у себя теракт, или провокации обвинив в этом Украину. Чтобы потом обосновать нападение на Украину. Не пришлось долго ждать)
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13.12.2021 13:10 Відповісти
...были вооружены визитками Яроша,танками и подводной авиацией...
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13.12.2021 13:22 Відповісти
Да! С психиатрией в России беда. Совсем завалили науку...
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13.12.2021 13:44 Відповісти
Боже такую чушь пишут жесть я про комменти, смисл в том что они готовят народ к войне с украинцами дальше, Путин понял что Байден дуже он умний( и гибкий((и он его на.бал два раза и еще сколько захочет нае.ет!
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13.12.2021 13:56 Відповісти
Ти такий розумний, а "строєм нє ходіш, пачєму"?
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13.12.2021 14:51 Відповісти
ФСБ РФ заявила про затримання 106 "українських неонацистів" Джерело: https://censor.net/ua/n3304837

Ну що пора затримувати п яту колону в Україні і кацапську резидентуру
Час настав. На одного Єрмака можна виміняти всіх полонених в тюрмах Кацапії Українців (кримчаків також).
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13.12.2021 14:05 Відповісти
всё просто.
новым нацистам и захватчикам - рашистам
сам геббельс завещал, что в методичках должно быть прописано:
а) добавлять к любому действию по захвату территории Украины слово "фашизм";
б) добавлять к любому аресту украинца - слово "неонацист", в крайнем случае - "экстремист".
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13.12.2021 14:19 Відповісти
ОСТАЁТЬСЯ ТОЛЬКО ПОЖЕЛАТЬ нашим заробитчанам львовщины и черниговщины, киевщины и харьковщины и из других областей Украины, едущим на заработки в страну-агрессор - УСПЕХОВ в их "тупом" труде там. Лесосеки Сибири и "курорты" солнечного Магадана ждут вас.
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13.12.2021 14:44 Відповісти
Есть такое, да. Мир открыт, границы открыты. Под боком Европа, где легально получить работу, в целом, не такая проблема. В 2021-м ехать работать в московию это верх тупизма.
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13.12.2021 22:09 Відповісти
Так доречі знайшов 20-летний Егор Краснов, которого ФСБ называет основателем МКУ, - уроженец Донецка. Он связан с националистическими организациями «Русский корпус» и «Русский акцент». По данным членов ультраправых группировок, Краснов покончил с собой в СИЗО днепропетровская еще в марте. Российские спецслужбы называют группировку МКУ «украинской», однако сами ультраправые отрицают связь с Украиной.
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13.12.2021 14:59 Відповісти
И не в коем случае не включать их в обменный фонд,пусть наслаждаются,это скорей всего любители русского мира с донбасса.
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13.12.2021 15:25 Відповісти
как их может включать или не включать Украина?
Это вопрос России - кого они хотят нам отдать или не отдать.
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13.12.2021 16:25 Відповісти
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13.12.2021 15:42 Відповісти
о. у Жуйла и Зе будет повод поговорить об обмене и посмотреть на друг друга через монитор компютера. .. . .
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13.12.2021 15:59 Відповісти
дада, вот именно в Пензе очень важно было иметь бандеровскую ячейку..
как же так-то? шо ж теперь делать? как Путина свергать - нквд накрыло ячейку в П...е!
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13.12.2021 16:22 Відповісти
...ФСБ РФ заявила о задержании 106 "украинских неонацистов...
На следующий-же день должно быть заявление СБУ о задержании 107 русских неонацистов."
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13.12.2021 16:32 Відповісти
В ОПЗЖ, здається, менше.
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13.12.2021 17:40 Відповісти
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13.12.2021 16:43 Відповісти
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13.12.2021 16:45 Відповісти
Российские коммуно фашисты ещё долго будут эту тему обсасывать
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13.12.2021 16:59 Відповісти
Якби вони у вас реально були б, та ще у такий кількості, на руїни Кремля давно б туристів возили.
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13.12.2021 17:40 Відповісти
кацапы к любой новости приплетают Украину .....кто то ногу подвернул в Питере - всё это Украина виновата ...по всем федеральным СМИ!
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13.12.2021 18:02 Відповісти
стадо надо держать в тонусе
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13.12.2021 19:40 Відповісти
Кацапам вірити - себе не поважати
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13.12.2021 21:19 Відповісти
Для сведущих. Есть известный фильм " В августе 44" по повести И.Богомолова. Там был выведен гпавным диверсантом Мищенко, которого застрелили. После публикации повести в Роман Газете в 1974 году автора позвали к Ю. Андропову (по жалобе Ю.Семенова") Его спросили, откуда знает фамилию этого персонажа ( в повести он был обозначен как носитель южнорусского говора) и кто навел его на эту ложную версию. Богомолов признался, что он услышал от старых диверсантов Судоплатова, Эйтингона. Эти персонажи террора работали после Владимирского Централа переводчиками ИЛ (инолитература). Сам Мищенко(член боевой группы РОВС) в середине 60 годов выдал в Испании (он там тоже воевал) воспоминания о своей борьбе с комунизмом, и рассказал что при его задержаниях (он 9 раз был ранен) в 1943-1945 годах застрелил около 40 смершовцев, в основном в рейдах в З.Белороссии и Прибалтике. О Мищенко информация мною была почерпана из книги Гаспаряна НКВД против РОВСа. Под этим псевдо Гаспарян скрывается видный деятель " 2главка КГБ известный по афере Три слона, тоже литератор

Розгон пурги о сотне нацистов, задержанных в рейхе, это отголоски литературного творчества "романистов" из ФСБ ( романистами их окрестил Варлаам Шаламов) Как говаривали предчети рускага мира Если на клетке слона написано носорог - НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ.
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13.12.2021 21:34 Відповісти
 
 