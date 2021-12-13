ФСБ РФ заявила про затримання 106 "українських неонацистів", двоє із яких начебто готували напади на освітні установи

ФСБ Росії заявляє про затримала у 37 російських регіонах 106 нібито прихильників "українського неонацистського угруповання "МКУ", двоє з них підозрюються у нібито підготовці нападів на освітні установи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Kotsnews

"Угруповання було створено громадянином України Єгором Красновим, 2000 року народження, оголошеним у міжнародний розшук", - заявили у ФСБ РФ.

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"У числі затриманих прихильників "МКУ" встановлено трьох адміністраторів інтернет-спільнот цієї організації, які пропагували за вказівкою Краснова екстремістську ідеологію і закликали здійснювати насильницькі акції. Ще двоє затриманих підозрюються в підготовці збройних нападів на освітні установи", - додали у ФСБ РФ.

"При цьому в Пензенській області та Республіці Комі припинено злочинну діяльність афілійованих з "МКУ" двох екстремістських груп чисельністю п'ять та вісім осіб відповідно. За адресами їх проживання вилучили гладкоствольну та нарізну цивільну мисливську зброю та боєприпаси до неї, пневматичні пістолети, охолощені пістолети та автомати. Наразі перевіряється інформація про наміри їх переробки у бойові аналоги. Також вилучено велику кількість холодної зброї, балончики зі сльозогінним газом", - зазначили в ФСБ РФ.