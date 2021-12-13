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Новини Політика України
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МВС (2877) звільнення (1511) Донецька область (5682) блокпост (207) Монастирський (367) Гогілашвілі (75) Железняк Ярослав (390)

Гогілашвілі повинен скласти повноваження і бути звільненим. Готуємо відповідний запит до Монастирського, - Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Гогілашвілі повинен скласти повноваження і бути звільненим. Готуємо відповідний запит до Монастирського, - Железняк

Заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, який влаштував у Донецькій області скандал на блокпості, повинні звільнити з Міністерства внутрішніх справ (МВС).

 Про це заявив у ефірі телеканалу "Україна 24" народний депутат партії "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Парламентарій підкреслив важливість таких перевірок на блокпостах поруч із зоною ООС, а також висловив подяку правоохоронцям, які охороняють ці локації.

"Після такої поведінки він (Олександр Гогілашвілі. - Ред.) повинен просто скласти свої повноваження і бути звільненим...Чи нормальна ситуація, коли вас зупиняють? Так. Якщо я не помиляюся, це було на блокпості в Маріуполі, це моє рідне місто. Мене там постійно зупиняють, коли я їду додому. Я, як голова фракції, можу, напевно, поводитися також, якщо слідувати логіці пана Гогілашвілі, але я ніколи не дозволяв собі з патрульними або на блокпості, тим більше, що це ті хлопці, які нас захищають, таку поведінку. Мені здається, що нам треба ставати вже європейською країною не тільки географічно, але і в політичній культурі. Нехай складає свої повноваження і йде займатися тим, чим займався до цього. Хочу висловити подяку хлопцям, які були на блокпості. Вони виконували свої обов'язки, показали, що всупереч будь-якому тиску будуть і далі їх виконувати", - сказав нардеп.

Він також повідомив, що нардепи в МВС готують запит зі зверненням про звільнення Олександра Гогілашвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав Монастирського звільнити Гогілашвілі: "Може бути лише одна реакція"

"Мій заступник Роман Костенко, якій представляє блок безпеки в нашій партії, готує запит і звернення до міністра (МВС. - Ред.) з вимогою звільнити цього заступника міністра", — сказав Железняк.

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпості в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
За ним же ж русскій парашут волочиться і будьоновка на голові. Як вся ця расєйская шушера попадає у владу??? Хто небудь за цим спостерігає? Альо, бубон!
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13.12.2021 09:26
+16
Зебуїни, тварюки, свинарчуки кажете? От пілять, а попереджали ж! Кричали, пояснювли, але впороте бидло мимрило своє: зубожіння, бариги... Суки ж ви 73%, ви цього ж хотіли, ви за це ж і голосували, ви ж то бидло до влади привели! Там не один такий Гіві, там вони всі, один до одного. Подивіться на їх морди бандитські, послухайте їх мову... То ви їм свою долю і долю своїх дітей віддали, придурки! Новіє літца...
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13.12.2021 09:35
+13
Это быдло его нужно гнать немедленно.
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13.12.2021 09:23
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Гогі ще "Героя України" дадуть...
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13.12.2021 09:19 Відповісти
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13.12.2021 09:21 Відповісти













Mikhail Golub


@golub

·
7 мин



Гогилашвили был и в «Оплоте», которым руководил убитый глава ДНР Захарченко

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13.12.2021 09:28 Відповісти
Ах...ть...вот это подбор кадров.
С такой биографией чувак должен быть сидеть ровно и не отсвечивать, а не борзеть на каждом углу. Хорошо, что засветился...это ж ппц...заминистра МВД - российско-грузинский бандит-наркет, еще и засветившийся в антиукраинских организациях.
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13.12.2021 09:54 Відповісти
Это быдло его нужно гнать немедленно.
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13.12.2021 09:23 Відповісти
Быдло-не быдло .Может он и грамотный но внутри гнилой явно-от него кацапской спесью несет
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13.12.2021 09:26 Відповісти
Вероятно букварь в начальной школе изучал...
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13.12.2021 09:29 Відповісти
не изучал,а скурил букварь!
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13.12.2021 09:44 Відповісти
Ага, грамотный)))) обезьяна он тупая. Как говно в проруби молылялся, нигде не работал толком, пока не подобрали его клоуны. Пздц, ценный кадр
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13.12.2021 10:57 Відповісти
а я предлагаю на повышение его. Вместо Ермака! Хуже не будет!
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13.12.2021 10:09 Відповісти
пацан пришел к успеху
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13.12.2021 09:25 Відповісти
там таких гог, одним больше, одним меньше - в целом ситуация не изменится.
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13.12.2021 09:25 Відповісти
Та ні,не так,не згоден.( Крихітка до крихітки,зернятко до зернятка,Ось Вам і жменька)
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13.12.2021 09:39 Відповісти
А чого чекають?
Зеля вже сказав - звільнити.
Чи не було одобрямсу єрмака?
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13.12.2021 09:26 Відповісти
Оце тупе бидло замість подякувати поліціянтам за виконання своїх службових обов'язків тупо почало бикувати,бо бачите-барін прієхал,а його не впізнали...ох і лайно...
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13.12.2021 09:26 Відповісти
...цим двом поліцейським-респект...
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13.12.2021 09:32 Відповісти
Не просто звільнений, а повинен відповідати за свої вчинки в суді.
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13.12.2021 09:26 Відповісти
За ним же ж русскій парашут волочиться і будьоновка на голові. Як вся ця расєйская шушера попадає у владу??? Хто небудь за цим спостерігає? Альо, бубон!
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13.12.2021 09:26 Відповісти
Вопрос риторический я так понимаю) Одна знакомая в фокстрот устаивалась работать, простым продавцом. Так ее ихняя так называемая служба безопасности так мариновала, мне кажется чут ли не до 11 поколения все вынюхивала. Кажется что она только мазок из заднего прохода им на анализы не сдавала. А тут по..еру. Бородач ведь е...т личную секретаршу самого "вяликага лидера современности". Так что сори челядь, ***...ьник самого замминистра мвд нужно узнавать со спины.
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13.12.2021 09:35 Відповісти
Все именно так, у меня одного знакомого не взяли на работу, вынюхали привод за шмаль в далеком 1997 гоу. в остальном он чист как слеза. И хер, работать официально.
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13.12.2021 09:47 Відповісти
..то такє - то само собою..
- баклан-овцям, якщо не всі там вівці, треба з"ясувати, шо ета за тєло та історію попадання цього тєла в Україну - хто призначав, з чиєї подачі, хто з ким курив та спав, "паролі та явки"....
понавибирала гівна..(
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13.12.2021 09:27 Відповісти
Лишить должности мало. Как минимум лет на 15 строгача. Я уже не говорю о том, что перед судом его пальцы должны быть в дверях не меньше 1 раза в час. Думаю что бородач многое может нашей разведке рассказать.
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13.12.2021 09:31 Відповісти
Не тільки звільнення, а і притягнути до кримінальної відповідальності за непокору поліціянтам! Втім в ЗЕ-команді своїх "нє бросают".
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13.12.2021 09:32 Відповісти
Звільнити і все? Розслідування з його призначенням та діяльністю не планується? Швиденько злити і забути?
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13.12.2021 09:34 Відповісти
Там навіть злити швиденько не буде. Буде як зажди -порожні балачки, обіцянки, моча зебілам межи очі і так до чергового зашквару. Пацани ж своїх не здають
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13.12.2021 09:37 Відповісти
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13.12.2021 09:41 Відповісти
Зебуїни, тварюки, свинарчуки кажете? От пілять, а попереджали ж! Кричали, пояснювли, але впороте бидло мимрило своє: зубожіння, бариги... Суки ж ви 73%, ви цього ж хотіли, ви за це ж і голосували, ви ж то бидло до влади привели! Там не один такий Гіві, там вони всі, один до одного. Подивіться на їх морди бандитські, послухайте їх мову... То ви їм свою долю і долю своїх дітей віддали, придурки! Новіє літца...
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13.12.2021 09:35 Відповісти
Так им по хер,главное чтоб ни Петя.
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13.12.2021 09:39 Відповісти
++++++++++++++++!!!
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13.12.2021 09:41 Відповісти
Ипануца, как дебильный нарид Страну слил одним махом! О чем вы думали когда шли голосовать???
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13.12.2021 09:36 Відповісти
А ти, що в тих дебілів замість голови - сраками.
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13.12.2021 09:38 Відповісти
То что они сракой думают и так известно, я спросил о чем их срака мечтала в тот момент???
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13.12.2021 09:40 Відповісти
Тим, що...
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13.12.2021 09:44 Відповісти
пан Єлдак ще не вирішив
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13.12.2021 09:36 Відповісти
Ну всё капец. Слуги народные остались без наркоты.
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13.12.2021 09:37 Відповісти
"На блокпосте"(с). Грамотность у нардепа- хромает, мягко говоря. При этом, он трижды настаивает: на блокпосте.
Ну и ещё: по-моему это не в Мариуполе случилось, а в Краматорске. Отсюда уже иной вопрос, к нардепу: а что, трудно было вчитаться???
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13.12.2021 09:39 Відповісти
Постовим на блокпосту респект, але треба ще було цього баранідзе мордою в асфальт покласти годин на дві!
Суки зелебенські, понапризначали дебілів на посади!
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13.12.2021 09:39 Відповісти
Уволить этого горного барана по статье!!! Гнать этого дикаря ссаными тряпками!!!
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13.12.2021 09:40 Відповісти
Для Монастырского тяжёлый выбор: если уволить Гогу, то придётся вернуть Киву......
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13.12.2021 09:40 Відповісти
Этого мало.
СБУ, Генпрокуратура, контрразведка, внутренняя безопасность МВД ОБЯЗАНЫ, независимо друг от друга, провести следственные действия на предмет - кто и по чьей инициативе пристроил в замы МВД судимого гражданина страны агрессора. И виновные должны понести наказание. И не административное а УГОЛОВНОН. По всей строгости УПК Украины.
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13.12.2021 09:44 Відповісти
а як том "посадки"???
закупив попкорна ціле ведро
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13.12.2021 09:45 Відповісти
бл,а оно шо,еще працює ?????
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13.12.2021 09:52 Відповісти
Любопытно, а в чём отличие гоги от янелоха? Шум подняли, из-за дерьмока?
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13.12.2021 10:03 Відповісти
Ну нельзя сразу так строго!
А то моду взяли - сразу уволить и поделом - пусть страдает.
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13.12.2021 10:13 Відповісти
а что, у смотрящего на наркотой и подсаживающего на нее людей этого поца кишка тонка? само не может написать рапорт и уволиться?
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13.12.2021 10:19 Відповісти
то есть гоги хотел, чтобы машину с вооруженными рылами внутри не досматривали, то есть какой-то дрг достаточно захватить его в заложники и проезд свободный. мало того, он хотел проезжать свободно по номеру его машины, то есть даже захватывать ниче не надо, достаточно подделать номер
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13.12.2021 10:30 Відповісти
цього хача потрібно не просто звільнити, А ПОЗБАВИТИ ГРОМАДЯНСТВА!!!!!
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13.12.2021 10:36 Відповісти
Тут міністру треба заяву на звільнення писати, за підбір кадрів , а на його зама кримінальну справу відкривати
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13.12.2021 10:42 Відповісти
Быдлота прокацапская! Ну что ЗЕфилитки, наголосовали по приколу, бл@ть?
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13.12.2021 11:35 Відповісти
Ні не по приколу ... і ще раз проголосуємо... Ні за що не проголосую за вашого. А вашого на смітязвалище..)))
Так подобається ))??
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13.12.2021 12:22 Відповісти
Ні за що не проголосую за 5-го)))???? Судячи з ваших опусів і постів, тих хто виступає за 5- го, люди ви злобні і придуркуваті, значить і ваш 5-тий такий же як ви. Тому ніза що і ні коли не буду біль за нього голосувати. 5-го на сміття в політиці.
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13.12.2021 12:30 Відповісти
Молодцы ребята! Если бы министры на своём месте так делали свою работу, глядишь, и порядок бы был и экономика пошла вгору.
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13.12.2021 14:46 Відповісти
Увольте за такого зама Монастырского, чем раскланивается перед ним и запросы писать!
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13.12.2021 19:22 Відповісти
 
 