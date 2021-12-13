На території гімназії при жіночому монастирі в РФ стався вибух: саморобну бомбу приніс 18-річний хлопець, постраждали 7 дітей
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Вранці 13 грудня місцевий житель проник на територію Серпухівського жіночого монастиря у Підмосков'ї, проніс туди саморобну вибухівку та привів її в дію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це ТАСС повідомило джерело у правоохоронних органах. Вісім людей постраждали, у тому числі семеро дітей.
"Сьогодні близько 08:00 мск у підмосковному Серпухові на вулиці Жовтневій, 40, на території Серпухівського жіночого монастиря спрацював саморобний вибуховий пристрій", - сказав співрозмовник агентства.
Внаслідок вибуху пошкоджено двері розташованої в монастирі православної класичної гімназії. Один із підлітків госпіталізований.
Слідчі проводять перевірку за фактом вибуху.
"13 грудня на території жіночого монастиря в Серпухові невідомий привів у дію вибуховий пристрій. На місце події негайно виїхали слідчі та криміналісти ДСУ СК Росії у Московській області. Вирішується питання про порушення кримінальної справи", - розповіла представник Головного слідчого управління СК у Московській області Ольга Врадій.
Як пише російський "Интерфакс", за уточненими даними, постраждали семеро дітей. Шістьом надається допомога на місці. Ще одного підлітка госпіталізовано з мінно-вибуховими травмами кінцівок.
Співрозмовник російського агентства розповів, що Серпуховський жіночий монастир, який влаштував вибух, був у минулому вихованцем церковно-парафіяльної школи при обителі.
"За попередніми даними, мотивом злочину стала ненависть підозрюваного до педагогів школи та черниць на тлі особистих неприязних відносин", - сказало джерело.
За попередніми даними, під час навчання нападник зазнав "буллінгу".
За даними росЗМІ, особу підривника встановлено: ним виявився 18-річний місцевий житель. За даними ГУ МВС РФ, він живий. Повідомляється також, що спочатку хлопець сидів на сходинці з мачете у руках, а після вибуху спробував заповзти до монастиря.
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ЗЛО повертається туди де було виплекане!
PS кавычки ставить не стал, тк тут каждое слово в них нужно было ставить...
"Спутниковая система раннего обнаружения: Центральный командный пункт (ЦКП) системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) УС-КC «Око» объект 455И в/ч 22251. Отсюда осуществляют управление спутниками СПРН - (спутники серии «Космос»[уточнить] составляют космическую группировку, которая следит за запусками стратегических ракет и ядерными испытаниями)[18][19][20]. Именно на ЦКП Серпухов-15 произошёл один из знаковых эпизодов Холодной войны, когда 26 сентября 1983 года произошло срабатывание системы предупреждения о ракетном нападении, и оно решением оперативного дежурного, подполковника С. Е. Петрова, было признано ложным[21]."
(Википедия)