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вибух (3746) діти (4402) монастир (38) Підмосков'я (36)

На території гімназії при жіночому монастирі в РФ стався вибух: саморобну бомбу приніс 18-річний хлопець, постраждали 7 дітей

Новини Цензор.НЕТ Події

На території гімназії при жіночому монастирі в РФ стався вибух: саморобну бомбу приніс 18-річний хлопець, постраждали 7 дітей

Вранці 13 грудня місцевий житель проник на територію Серпухівського жіночого монастиря у Підмосков'ї, проніс туди саморобну вибухівку та привів її в дію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ТАСС повідомило джерело у правоохоронних органах. Вісім людей постраждали, у тому числі семеро дітей.

"Сьогодні близько 08:00 мск у підмосковному Серпухові на вулиці Жовтневій, 40, на території Серпухівського жіночого монастиря спрацював саморобний вибуховий пристрій", - сказав співрозмовник агентства.

Внаслідок вибуху пошкоджено двері розташованої в монастирі православної класичної гімназії. Один із підлітків госпіталізований.

Слідчі проводять перевірку за фактом вибуху.

"13 грудня на території жіночого монастиря в Серпухові невідомий привів у дію вибуховий пристрій. На місце події негайно виїхали слідчі та криміналісти ДСУ СК Росії у Московській області. Вирішується питання про порушення кримінальної справи", - розповіла представник Головного слідчого управління СК у Московській області Ольга Врадій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У підмосковному хоспісі сталася пожежа: загинули 10 лежачих пацієнтів

Як пише російський "Интерфакс", за уточненими даними, постраждали семеро дітей. Шістьом надається допомога на місці. Ще одного підлітка госпіталізовано з мінно-вибуховими травмами кінцівок.

Співрозмовник російського агентства розповів, що Серпуховський жіночий монастир, який влаштував вибух, був у минулому вихованцем церковно-парафіяльної школи при обителі.

"За попередніми даними, мотивом злочину стала ненависть підозрюваного до педагогів школи та черниць на тлі особистих неприязних відносин", - сказало джерело.

За попередніми даними, під час навчання нападник зазнав "буллінгу".

За даними росЗМІ, особу підривника встановлено: ним виявився 18-річний місцевий житель. За даними ГУ МВС РФ, він живий. Повідомляється також, що спочатку хлопець сидів на сходинці з мачете у руках, а після вибуху спробував заповзти до монастиря.
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Топ коментарі
+14
100п выйдут на "украинского неонациста". Ибо терракт на столько жестокий и бессмысленный, что прям уши ФСБ торчат со всех сторон.
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13.12.2021 09:43
+5
Умом расєю не понять...
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13.12.2021 09:40
+5
пора бы и рязанскому сахарку проявить себя
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13.12.2021 09:42
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Умом расєю не понять...
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13.12.2021 09:40 Відповісти
заголовок статьи - всё,что нужно знать о расии..
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13.12.2021 09:51 Відповісти
О,сколково в заднице,серпуховские нанотехно рулят...
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13.12.2021 10:14 Відповісти
каким умом ? кацапов можно понять только говном лежащим в унитазе !
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13.12.2021 11:03 Відповісти
пора бы и рязанскому сахарку проявить себя
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13.12.2021 09:42 Відповісти
100п выйдут на "украинского неонациста". Ибо терракт на столько жестокий и бессмысленный, что прям уши ФСБ торчат со всех сторон.
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13.12.2021 09:43 Відповісти
согласен. и вот тут может стартануть большая война
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13.12.2021 10:01 Відповісти
"Паростки ненависті", посіяні "путіністами", почали давать плоди на території самої Росії ...
ЗЛО повертається туди де було виплекане!
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13.12.2021 09:46 Відповісти
А що там візитка?
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13.12.2021 09:52 Відповісти
Опять его какой то украинец подговорил, инфа сотка
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13.12.2021 09:54 Відповісти
шото хреново фсб ловили "неонацистов" ...
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13.12.2021 09:57 Відповісти
Почему херово? Все складывается в одну картинку, дабы показать мордве, что было бы, если бы доблестное ФСБ не переловило бы всех этих украинских неонацистов - только одного вот упустили и вон, что натворил.

PS кавычки ставить не стал, тк тут каждое слово в них нужно было ставить...
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13.12.2021 10:12 Відповісти
О, как! Мачете, взрывпакет, неприязненные отношения с монахинями... Какой-то загадочный террорист.
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13.12.2021 10:00 Відповісти
18-річний хлопець + монахині це класика певного жагру.
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13.12.2021 10:05 Відповісти
што-то не спокойно мне. как бы не повод это был. как бы не повод
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13.12.2021 10:00 Відповісти
Что-то не вижу обычной радости. С вами все в порядке?
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13.12.2021 10:03 Відповісти
А у вас церква не відділена від держави, що за школа в монастирі.
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13.12.2021 10:06 Відповісти
Житель страны-террористки, тебе больше промычать нечего?
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13.12.2021 11:10 Відповісти
В монастирі навчають вибуховій справі? Русский мир у вісій красі!
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13.12.2021 10:05 Відповісти
В монастирі вчать ненавидіти, а там вже хто ближче попався.
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13.12.2021 10:08 Відповісти
Так он действовал по методичке путина! Он себя подорвал, и, как говорил вова, - он попадёт в рай как мученик, а они все там в своей церкви сдохнут!
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13.12.2021 10:16 Відповісти
Обхохочешься - гундяевская секта РПЦ выращивает и готовит террористов. Очень надеюсь,что следующим взрывом разнесут логово гундяя и его кодлы. Пусть кацапско-лапотное быдло потом молится на гундяевские фрагменты. Особенно, на х%й, которым он их имел всю свою КГБистскую жизнь....
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13.12.2021 10:27 Відповісти
Оппа, навіть самих москалів починає діставати гундяєвскій сатанат !!!
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13.12.2021 10:29 Відповісти
Монашки оказались несговорчивыми...
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13.12.2021 10:40 Відповісти
Вот это я понимаю, СКРЕПНО !
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13.12.2021 10:56 Відповісти
Читаете "Серпухов", понимаете, что речь идет о Серпухов-15:
"Спутниковая система раннего обнаружения: Центральный командный пункт (ЦКП) системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) УС-КC «Око» объект 455И в/ч 22251. Отсюда осуществляют управление спутниками СПРН - (спутники серии «Космос»[уточнить] составляют космическую группировку, которая следит за запусками стратегических ракет и ядерными испытаниями)[18][19][20]. Именно на ЦКП Серпухов-15 произошёл один из знаковых эпизодов Холодной войны, когда 26 сентября 1983 года произошло срабатывание системы предупреждения о ракетном нападении, и оно решением оперативного дежурного, подполковника С. Е. Петрова, было признано ложным[21]."
(Википедия)
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13.12.2021 12:24 Відповісти
 
 