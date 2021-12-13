Путін шкодує через "розпад історичної Росії під назвою Радянський Союз": Іноді мені доводилося підробляти таксистом
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Росії Володимир Путін жалкує через розпад Радянського Союзу три десятиліття тому, вважаючи розпад тоталітарної країни Рад — загибеллю "історичної Росії".
В ефірі одного з російських телеканалів Путін зізнався, що у важкі економічні часи, що йшли після розпаду СРСР, йому доводилося підробляти таксистом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Це був розпад історичної Росії під назвою Радянський Союз. Ми перетворилися на зовсім іншу країну. І те, що створювалося 1000 років, було значною мірою втрачено. 25 мільйонів росіян у нових незалежних державах раптово виявилися відрізаними від Росії. Відбулася велика гуманітарна катастрофа", — пожалівся Путін, коментуючи події 1991 року в рамках документального фільму під назвою "Росія. Нова історія".
Озвучені висновки Путіна про втрати "створеного за тисячолітній період" дещо суперечать історичним даним, оскільки Російська імперія була проголошена Петром I лише у 18 столітті 1721 року. А перші згадки про столицю нинішньої Росії — Москву сягають 12 століття. Також Путін був не точний у формулюванні про "25 мільйонів росіян" - вони не були громадянами РФ на момент розпаду СРСР, маючи опосередковане відношення до Росії лише за титульно-національною ознакою.
Путін також вперше описав, як особисто на нього вплинули важкі економічні часи, що настали після розпаду Радянського Союзу, коли інфляція в Росії обчислювалась двозначними числами.
"Іноді мені доводилося підробляти і водити таксі. Про це неприємно говорити, але, на жаль, це також мало місце", — розповів російський диктатор.
Путін, який служив у КДБ радянських часів, раніше називав розпад Радянського Союзу "найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття", але його нові коментарі показують, що він розглядав це, перш за все, як невдачу для російської влади.
Будь ласка, зачекайте...
ну нічо, він за 20 надолужив
Спокойная работа, развлекал бы пассажиров анекдотами про бабушку и дедушку, и миру было лучше....
В Украине през скоморох-юрист.
- В условиях карантина он вынужден так сделать… Но он не бездельничает! Он для потомков мемуары пишет….
- Да? И как они будут называться?
- «Как просрать Россию за двадцать лет»...
Путин на встрече с учёными-историками:
- Коллеги! С вершины прожитых лет ,потраченых на руководство в развтии прогресса в России , я сделал неопровежимый вывод: россияне нуждаются и любят того правителя, который ведёт их к счастью при помощи кнута и топора, а не демократии! Они любят Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую, Николая Первого , Сталина! Когда они умирали - по ним плакали больше всего! А тех , кто с ними в «демократию» пытался играть - презирали! Вспомните судьбу Лжедмитрия, Петра Третьего, Павла Первого, Александра Второго, Хрущёва!
- Владимир Владимирович! Так Вы надеетесь, что по Вам будут плакать больше, чем по Сталину?
- Скажите - чем занят сейчас Владимир Путин, сидя в изоляции?
- Готовится войти в Историю!
- В качестве кого?
- В качестве «Собирателя земель русских»!
- Вы знаете - судя по всему, он войдёт в Историю в качестве их «просирателя» …
Так вот откуда фраза про рабов на галерах...
Малиновый пиджак и брюки abbidas...
Ее уничтожили после 1917 года такие, как вы, лживые подонки, безумные маньяки и садисты.
Ваша история намного короче и подлее, чем у старой России.
Вы у себя зачистили уже почти всех культурных, порядочных и мыслящих.
В нынешней Украине таких людей намного больше.
Чтобы действующий чекист подрабатывал таксистом - не поверю никогда.
Эта каста всегда была материально обеспечена.
Опять врет, не задумываясь...
Здається, щось таке в історії вже було. Це була трагедія...
Ні, повтор - це ще не фарс. Це - ще одна трагедія...
Я..яяяя....правильно понял клиническую картину???
Недоразумению по имени росия, которое придумал бесноватый царек в припадке белой гарячки, 300 лет...
Калькулятор не даст соврать...
2. Таксистом він кокс возив?
- Кто заказывал такси на Дубровку?
Кажется я понял, почему полуумный недомерок решил идти на конфликт именно сейчас. У него обострились скрепно-ностальгические фантомные боли. Именно в декабре 91-го "почил в боже" совок (зо-ть лет назад), и именно в декабре 1922-го его "организовали (в следующем году "юбилей"). Выходит так, что именно с этими двумя дата связана его "манечка" с восстановлением "справедливости".
На самом деле это манипуляция - каждый совершено летний мог в начале 90х выбрать сам где ему оставаться жить и гражданство ему переходило в подарок...
Так что те, кто сам выбрал НЕ Кацапию - это был ИХ выбор !