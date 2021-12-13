Путін шкодує через "розпад історичної Росії під назвою Радянський Союз": Іноді мені доводилося підробляти таксистом

Президент Росії Володимир Путін жалкує через розпад Радянського Союзу три десятиліття тому, вважаючи розпад тоталітарної країни Рад — загибеллю "історичної Росії".

В ефірі одного з російських телеканалів Путін зізнався, що у важкі економічні часи, що йшли після розпаду СРСР, йому доводилося підробляти таксистом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Це був розпад історичної Росії під назвою Радянський Союз. Ми перетворилися на зовсім іншу країну. І те, що створювалося 1000 років, було значною мірою втрачено. 25 мільйонів росіян у нових незалежних державах раптово виявилися відрізаними від Росії. Відбулася велика гуманітарна катастрофа", — пожалівся Путін, коментуючи події 1991 року в рамках документального фільму під назвою "Росія. Нова історія".

Озвучені висновки Путіна про втрати "створеного за тисячолітній період" дещо суперечать історичним даним, оскільки Російська імперія була проголошена Петром I лише у 18 столітті 1721 року. А перші згадки про столицю нинішньої Росії — Москву сягають 12 століття. Також Путін був не точний у формулюванні про "25 мільйонів росіян" - вони не були громадянами РФ на момент розпаду СРСР, маючи опосередковане відношення до Росії лише за титульно-національною ознакою.

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Путін також вперше описав, як особисто на нього вплинули важкі економічні часи, що настали після розпаду Радянського Союзу, коли інфляція в Росії обчислювалась двозначними числами.

"Іноді мені доводилося підробляти і водити таксі. Про це неприємно говорити, але, на жаль, це також мало місце", — розповів російський диктатор.

Путін, який служив у КДБ радянських часів, раніше називав розпад Радянського Союзу "найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття", але його нові коментарі показують, що він розглядав це, перш за все, як невдачу для російської влади.