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Путін шкодує через "розпад історичної Росії під назвою Радянський Союз": Іноді мені доводилося підробляти таксистом

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін шкодує через

Президент Росії Володимир Путін жалкує через розпад Радянського Союзу три десятиліття тому, вважаючи розпад тоталітарної країни Рад — загибеллю "історичної Росії".

В ефірі одного з російських телеканалів Путін зізнався, що у важкі економічні часи, що йшли після розпаду СРСР, йому доводилося підробляти таксистом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Це був розпад історичної Росії під назвою Радянський Союз. Ми перетворилися на зовсім іншу країну. І те, що створювалося 1000 років, було значною мірою втрачено. 25 мільйонів росіян у нових незалежних державах раптово виявилися відрізаними від Росії. Відбулася велика гуманітарна катастрофа", — пожалівся Путін, коментуючи події 1991 року в рамках документального фільму під назвою "Росія. Нова історія".

Озвучені висновки Путіна про втрати "створеного за тисячолітній період" дещо суперечать історичним даним, оскільки Російська імперія була проголошена Петром I лише у 18 столітті 1721 року. А перші згадки про столицю нинішньої Росії — Москву сягають 12 століття. Також Путін був не точний у формулюванні про "25 мільйонів росіян" - вони не були громадянами РФ на момент розпаду СРСР, маючи опосередковане відношення до Росії лише за титульно-національною ознакою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна досі не повернула Росії активи колишнього СРСР, - Путін

Путін також вперше описав, як особисто на нього вплинули важкі економічні часи, що настали після розпаду Радянського Союзу, коли інфляція в Росії обчислювалась двозначними числами.

"Іноді мені доводилося підробляти і водити таксі. Про це неприємно говорити, але, на жаль, це також мало місце", — розповів російський диктатор.

Путін, який служив у КДБ радянських часів, раніше називав розпад Радянського Союзу  "найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття", але його нові коментарі показують, що він розглядав це, перш за все, як невдачу для російської влади.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+42
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13.12.2021 09:43
+20
Ипанутым нет покоя!!!
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13.12.2021 09:44
+15
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13.12.2021 10:08
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13.12.2021 09:43 Відповісти
А в это время вовочка уже таксистом подрабатывал, тяжёлые были времена
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13.12.2021 10:19 Відповісти
мля ... чеж его питерские ханыхи не придушили в подворотне и не забрали выручку .... это на сколько ж мир иным то был бы !!
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13.12.2021 10:45 Відповісти
А в подростковом возрасте он работал вафлистом и в подворотнях, за мусорными ящиками обслуживал шпану, годочками постарше.
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13.12.2021 10:47 Відповісти
Ипанутым нет покоя!!!
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13.12.2021 09:44 Відповісти
Конечно ипанутое, будто бы кто-то в здравом уме мешал этим 25 млн. россиянам вернуться на родину. А теперь этот окурок под этим предлогом штурмует другие страны...
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13.12.2021 09:50 Відповісти
Причем он даже не понимает, что этим создает проблемы этим самым 25 миллионам, ведь всем очевидно, что проблему легко решить - депортировать рускоговорящие челюсти на историческую родину и закрыть руский вопрос окончательно.
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13.12.2021 10:10 Відповісти
_Дурачок, это ты не понимаешь: фашисту наплевать на тех русскоязыкатых, это всего лишь предлог для нападения, а вовсе не мотив.
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14.12.2021 07:11 Відповісти
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13.12.2021 10:08 Відповісти
после подработки таксистом ему удалось втиснутся на долговременную работу ****** )
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13.12.2021 09:44 Відповісти
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13.12.2021 09:45 Відповісти
хло сожалєєт, шо в год велікого хапка ево от кормухі оттьорлі
ну нічо, він за 20 надолужив
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13.12.2021 10:07 Відповісти
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13.12.2021 10:14 Відповісти
от жалко, что тогда не убился
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13.12.2021 09:46 Відповісти
Краще б ти лапотний покидьок сперматозоїдом висохло на підлозі...
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13.12.2021 09:47 Відповісти
Вова, для всех было бы лучше, если бы остался таксистом!
Спокойная работа, развлекал бы пассажиров анекдотами про бабушку и дедушку, и миру было лучше....
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13.12.2021 09:47 Відповісти
Лучше бы ты донором органов подработало, тварь поганая!
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13.12.2021 09:49 Відповісти
Здохни упырь!!!
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13.12.2021 09:50 Відповісти
В РФ през таксист-кгбшник.
В Украине през скоморох-юрист.
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13.12.2021 09:50 Відповісти
- Слушайте, а чем сейчас у вас Путин занимается?....Никуда не ездит, ни с кем не встречается, уже больше года в бункере сидит…
- В условиях карантина он вынужден так сделать… Но он не бездельничает! Он для потомков мемуары пишет….
- Да? И как они будут называться?
- «Как просрать Россию за двадцать лет»...


Путин на встрече с учёными-историками:

- Коллеги! С вершины прожитых лет ,потраченых на руководство в развтии прогресса в России , я сделал неопровежимый вывод: россияне нуждаются и любят того правителя, который ведёт их к счастью при помощи кнута и топора, а не демократии! Они любят Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую, Николая Первого , Сталина! Когда они умирали - по ним плакали больше всего! А тех , кто с ними в «демократию» пытался играть - презирали! Вспомните судьбу Лжедмитрия, Петра Третьего, Павла Первого, Александра Второго, Хрущёва!

- Владимир Владимирович! Так Вы надеетесь, что по Вам будут плакать больше, чем по Сталину?


- Скажите - чем занят сейчас Владимир Путин, сидя в изоляции?

- Готовится войти в Историю!

- В качестве кого?

- В качестве «Собирателя земель русских»!

- Вы знаете - судя по всему, он войдёт в Историю в качестве их «просирателя»
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13.12.2021 09:52 Відповісти
Скажу так, не був би Питлер, було б ще якесь гівно керманичем рососіі; там ніколи адекватів не було. І напевно не буде, імперія зла назавжди зостанеться імперією зла.
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13.12.2021 09:52 Відповісти
"И я пошёл на это каторжное дело..."

Так вот откуда фраза про рабов на галерах...
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13.12.2021 09:52 Відповісти
Теперь он подрабатывает президентом.
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13.12.2021 09:52 Відповісти
а о том, как он с собчаком вывозил в ЕС с пЭдерации НЗ по редкоземельным материалам , золото и бирюлики ГОСхрана взамен на продовольствие для Питера...., и при этом хорошо нажились и обогатились, он скромно умолчал....
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13.12.2021 09:54 Відповісти
в 90-е он за Собчаком дипломат с баблом носил, будучи главным снабженцем Питера... так что пусть не пи..т)
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13.12.2021 09:57 Відповісти
Історичну расєю знищили більшовики.
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13.12.2021 09:57 Відповісти
Конечно что для него это трагедия. КГБ, был божком, получал спецпайок, спецмагазины, ГДР, кошмарил терпил и чуствовал удовольствие от этого - а тут опа! Обычный лох теперь, таксистом подрабатывает как последний терпила, конечно обидно с вертухаев к зэкам перейти
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13.12.2021 09:58 Відповісти
Після розпаду кацапської федерації її найбільш обдовбана і паразитична частина залишиться нашим сусідом. Відрізана від ресурсів Далекого Сходу, Сибіру, Татарстану та Уралу зубожіла московщина буде уособлювати постімперський ********* в усій повноті кацапського дебілізму і перетвориться на кримінальний анклав. Ми маємо бути до цього готові - "залізна завіса" і повна ізоляція придурків. Ротенберги втечуть в Ізраїль а всілякі "кізяки" та іпануті на всю шовіністичну бошку чорносотенці стануть "елітою" московітів. Так що там "усьо будєт данбас"... Ну і фуй з ними! Залишившись в ізоляції вони самі себе почнуть знищувати в боротьбі за право мародерства...
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13.12.2021 10:00 Відповісти
Бреше, бреше і ще раз бреше. Час йде своєю дорогою, а за ним зміни: упадок ми розвиток. Можна і нам жалкувати про розпад Великої Руси (Рутенії, України), яка реально мала тисячолітню історію. Але яке відношення до Руси(України) має Московія? Потрібно було менше таксувати і бухати, а вчити хоч крапельку історії. Москва з'явилася у 1272 році і її створив хан для сина мокші Олександра Нєвського, який служиві орді і вбивав московитів. А Петро Кривавий, якого московити називають "Першим", перейменував Московію на Росію у 1721 році, вкравши історію і назву Руси(України), назвавши ту нову створену Орду -російською імперією. У 1917 році в результаті перевороту таємного шпіона Німеччини Ульянова (Леніна) і сотні злочинців-зеків імрію назвали "Радянський союз", який продовжив справу свого попередника по поневоленню і знищенню народів-сусідів. А вже в 1991 році ця імперія здохла, але її труп ще валяється і смердить на тій території, яка називається росія. Краще вам піти до нормальної церкви(не РПЦ) та почати замолювати гріхи і свої і своїх предків, які творили горе для сусідів -гріх. Готовте репарації за завдану шекоду своїм сусідам. Бо з 1921 року і по 1949 рік тільки трьома голодоморами ви знищили більше 15 мільйонів українців. А скільки ще знищили терорами, розкулачуванням та іншими репресіями. А ще з 1939 по 1945 рік втягнули українців у війну, яка перемолола більше 11 мільйонів українців. Більшого чудовища ніж московія, яка себе назвала росіяєю немає і не було.
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13.12.2021 10:01 Відповісти
это была не гибель . это только ранение . гибель будет когда от вас калмыки с бурятами побегут и Сибирь отпадет . и останется от Московии только то что очерчено большим кольцом и пару болот в придачу
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13.12.2021 10:05 Відповісти
краще б він і далі "бомбіл"
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13.12.2021 10:08 Відповісти
Таксисты теперь возгордятся ))
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13.12.2021 10:11 Відповісти
Зря Украина не потролила наРФию с 300 летием ее недоимперии в ноябре и перетягиванием чужой истории на себя.
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13.12.2021 10:12 Відповісти
лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный» (Вікіпедія - Рустика)
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13.12.2021 10:12 Відповісти
Міг би оголосити з цього приводу голодування.
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13.12.2021 10:13 Відповісти
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13.12.2021 10:14 Відповісти
...кажуть про походження від Києва і при тому така ненависть до Тризуба...
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13.12.2021 10:20 Відповісти

Малиновый пиджак и брюки abbidas...
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13.12.2021 10:18 Відповісти
Убийца . И стиля тоже .
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13.12.2021 11:34 Відповісти
"Историческая расцея"-это радиус от кремля в 5 км и не более. У плешивого шизофреника просто распад личности.
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13.12.2021 10:18 Відповісти
Не примазывайтесь, чекисты и бандюки дворовые, к исторической России.
Ее уничтожили после 1917 года такие, как вы, лживые подонки, безумные маньяки и садисты.
Ваша история намного короче и подлее, чем у старой России.
Вы у себя зачистили уже почти всех культурных, порядочных и мыслящих.
В нынешней Украине таких людей намного больше.
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13.12.2021 10:19 Відповісти
"...подрабатывал таксистом..."

Чтобы действующий чекист подрабатывал таксистом - не поверю никогда.
Эта каста всегда была материально обеспечена.
Опять врет, не задумываясь...
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13.12.2021 10:19 Відповісти
Его отец когда выиграл Запорожец на лотерею, то будущий председатель кооператива "Озеро" на Запорожце таксовал и собирал для Конторы данные
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13.12.2021 10:40 Відповісти
Ми перетворилися на зовсім іншу країну. І те, що створювалося 1000 років, було значною мірою втрачено в результаті державного перевороту "членіним" ,за німецькі рейхсмарки, в 1917 році. Саме це стало найбільшою геополітичною катастрофою для царської Росії, коли до влади прийшли ті,"кто был ничем,тот станет всем"
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13.12.2021 10:20 Відповісти
Рассія каторую ми патєрялі...адно лішъ Крєпастноє Права чєво стоітъ! це ж вам не якесь там Магдебурзьке Право, що було у Середньовічній Україні майже у 50 містах! (у Россії у жодному місті не було Магдебурзького Права).
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13.12.2021 10:26 Відповісти
Какое многогранное )(уйло. Еще пару лет под санкциями и оно признается как минь*тчиком подрабатывал.
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13.12.2021 10:21 Відповісти
заради того, щоб куйло працювало у совку таксистом, не треба було виходити із совка? та ні. маячня
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13.12.2021 10:21 Відповісти
Якби Путіну було шкода росіян, то він би не провокував військові конфлікти в усьому світі, не посилав би їх вмирати тисячами в Ічкерії, Грузії, Сирії, Україні, а турбувався б про підвищення рівня життя, добробут, освіту та медицину за рахунок величезних природних багатств, які захопили ненаситні правителі Московії. Отже не росіян йому шкода, а втрачених територій та можливості повелівати долями мільйонів людей. І саме тому йому так до вподоби кривавий диктатор Сталін, йдже той керувався саме такими бажаннями.
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13.12.2021 10:27 Відповісти
Председатель кооператива "Озеро", будучи в крупной политике допустил большую ошибку ,что не реформировал остатки обломков Расеи на своей бескрайней территории, где можно было бы мирно с колоний Московии создать свободные государства как это есть Украина со своим языком ,со своей культурой и верой ,но этого не случилось, в Мире много людей ,которым негде жить и они могли бы свободно выбрать государство на территории колоний Московии, теперь Московию ждут тяжёлые времена, это Гражданская война на территории Расеи, это возврат Московии в свои прежние границы, всё это будет сопровождаться ядерными устрашающими взрывами
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13.12.2021 10:29 Відповісти
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13.12.2021 10:31 Відповісти
Гнида-путін здохни,як здох гулаг-совок.
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13.12.2021 10:32 Відповісти
ГУЛАГ для быдла Сралина был не враг...
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13.12.2021 10:33 Відповісти
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13.12.2021 10:34 Відповісти
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13.12.2021 10:37 Відповісти
У росіян якась фіксація на "історічєской росії" (це тій яка існувала у момент найбільшого загарбання земель, Німмечина так могла б претендувати на історичність 42-го року), і це при тому що вони і зі своїми землями не можуть щось хороше зробити. Напевне якби Росія рухалась у крок з цивілізованими країнами, то давно пережила б свою колоніальну "історичність", але прийшли комуністи і загнали усіх у свій концтабор. Кому треба країна де немає ні прав, ні судів, ні громадянського суспільства, якщо це не відповідає кишеньковим і узурпаторським інтересам влади.
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13.12.2021 10:38 Відповісти
Мабуть всі ці казки про "історічєской росії" і "фашистів" просто тому, що більше запропонувати своєму населенню нема чого. І це країна в якій в принципі був якийсь рівень культури, літератури і навіть розуміння необхідності реформ (навідміну від Китаю), ну може до 1918 року був.
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13.12.2021 10:50 Відповісти
Крысы позорные...кроме концлагерей за 70 лет так ничего и не построили...
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13.12.2021 10:38 Відповісти
Можна подумати, що Росія щось до 1917 збудувала...
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13.12.2021 10:46 Відповісти
війну з Японією під Цусімою здаєтся у 1905 році....де їх японці розромили... вщент...
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13.12.2021 10:49 Відповісти
"Тисячолітній рейх"
Здається, щось таке в історії вже було. Це була трагедія...
Ні, повтор - це ще не фарс. Це - ще одна трагедія...
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13.12.2021 10:40 Відповісти
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13.12.2021 10:41 Відповісти
Американский самолет RC-135 залетел в воздушное пространство Украины на целых 5 часов...РАБссии глубоко возмущам-с
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13.12.2021 10:44 Відповісти
https://youtu.be/cZD7t2IpxVg///американский Супер-разведчик летает над Донбассом...
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13.12.2021 10:46 Відповісти
Т.е. попросту факты.....неудавшийся таксист переживает за мифическим неудавшимся государством прошлого, делает из этого личную трагедию и пытается навязать социуму свои психо-неврологические переживания.
Я..яяяя....правильно понял клиническую картину???
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13.12.2021 10:48 Відповісти
Хтось заважав тим кацапам повернутись на істаріческую родіну?
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13.12.2021 10:54 Відповісти
Моль КГБшная.
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13.12.2021 10:59 Відповісти
Я проклинаю кожний стовп,що поступився тобі дорогою, "таксист"недороблений! Щоб ти здох!
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13.12.2021 10:59 Відповісти
Хмырь КГБшный...это про тебя Крыса..
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13.12.2021 11:03 Відповісти
Следом за Польшей и Норвегией,Финляндия заключила контракт на поставки самолетов F-35 из США////Крысы мазолейные..хрюкните ченить....
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13.12.2021 11:11 Відповісти
Створювалось 1000 років))))) Ахахахахахах))))
Недоразумению по имени росия, которое придумал бесноватый царек в припадке белой гарячки, 300 лет...
Калькулятор не даст соврать...
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13.12.2021 11:12 Відповісти
І з якогось дива Софа Гольштейн перетворилась на Катєріну Вєлікую...
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13.12.2021 11:50 Відповісти
Доцент не хило с полки упал...таксистом он работал
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13.12.2021 11:17 Відповісти
он сожалеет о том, что после распада кормильцев московии поубавилось. и уже давно подумывает чтобы вернуть всех в стоило чтобы как раньше на шее сидеть.
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13.12.2021 11:18 Відповісти
Таксист ху@ло ? Жуть .
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13.12.2021 11:30 Відповісти
1. Ну перші згадки про москву не 12ст, а друга половина 13.
2. Таксистом він кокс возив?
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13.12.2021 11:40 Відповісти

- Кто заказывал такси на Дубровку?
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13.12.2021 12:01 Відповісти
вовочка,а откуда ты взял,что лаптежной уже 1000 лет?
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13.12.2021 12:15 Відповісти
свинособачий чекистан - прямой наследник монголо-татарской золотой орды. пущай ***** оттуда свое летоисчисление и ведет
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13.12.2021 12:35 Відповісти
"Путин сожалеет о распаде Советского Союза три десятилетия назад, считая крушение тоталитарного государства Советов - гибелью "исторической России".

Кажется я понял, почему полуумный недомерок решил идти на конфликт именно сейчас. У него обострились скрепно-ностальгические фантомные боли. Именно в декабре 91-го "почил в боже" совок (зо-ть лет назад), и именно в декабре 1922-го его "организовали (в следующем году "юбилей"). Выходит так, что именно с этими двумя дата связана его "манечка" с восстановлением "справедливости".
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13.12.2021 12:17 Відповісти
Було б всім краще якби він і далі працював таксистом.
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13.12.2021 12:19 Відповісти
Величайшей геополитической катастрофой века является не то, что СССР распался, а то, что он распался не до конца.
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13.12.2021 12:40 Відповісти
"25 миллионов россиян в новых независимых государствах внезапно оказались отрезанными от России."

На самом деле это манипуляция - каждый совершено летний мог в начале 90х выбрать сам где ему оставаться жить и гражданство ему переходило в подарок...

Так что те, кто сам выбрал НЕ Кацапию - это был ИХ выбор !
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13.12.2021 21:23 Відповісти
 
 