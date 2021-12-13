РНБО не збирається заслуховувати НАБУ щодо "Роттердаму+". Заява Данілова - трьоп, - Шабунін. ДОКУМЕНТ

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) не заслуховувала та не планує заслухати звіт Національного антикорупційного бюро України щодо справи "Роттердам+".

Про це пише голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Шабунін на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"РНБО НЕ збирається заслуховувати НАБУ щодо Роттердаму+. Схоже, що заява Секретаря РНБО була, пробачте, трьопом", - написав він.

В опублікованому Шабуніним листі РНБО зазначили, що станом на 8 грудня 2021 року звіт детективів НАБУ щодо ситуації у справі "Роттердам+" на розгляд РНБО не виносився.

"... Інформація щодо можливої дати проведення засідання РНБО України стосовно заслуховування звіту детективів НАБУ щодо ситуації у справі "Роттердам+" в Апараті РНБО України відсутня", - йдеться у відповіді.

Шабунін також процитував секретаря РНБО Олексія Данілова від 10 листопада: "... ми найближчими днями, завтра-післязавтра, заслухаємо представників відповідного силового органу НАБУ що стосується "Роттердам+" https://bit.ly/3DTmbyO

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12 грудня відповідь РНБО щодо заслуховування: "... Інформація щодо можливої дати проведення засідання РНБО України стосовно заслуховування звіту детективів НАБУ щодо ситуації у справі "Роттердам+" в Апараті РНБО України відсутня" https://bit.ly/3pQo8Ht".

"Країна у війні. Секретар Ради Національної Безпеки і Оборони не відповідає за публічний базар в елементарному", - резюмував Шабунін.

Нагадаємо, раніше ВАКС повідомив, що передбачені законом строки досудового розслідування у справі "Роттердам+", яке тривало з 2017 року, закінчилися.