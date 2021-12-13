УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14301 відвідувач онлайн
Новини Політика України Правосуддя
2 440 9
НАБУ (3425) Данілов (1188) РНБО (1717) Шабунін (459) Роттердам+ (169)

РНБО не збирається заслуховувати НАБУ щодо "Роттердаму+". Заява Данілова - трьоп, - Шабунін. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РНБО не збирається заслуховувати НАБУ щодо

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) не заслуховувала та не планує заслухати звіт Національного антикорупційного бюро України щодо справи "Роттердам+".

Про це пише голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Шабунін на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"РНБО НЕ збирається заслуховувати НАБУ щодо Роттердаму+. Схоже, що заява Секретаря РНБО була, пробачте, трьопом", - написав він.

В опублікованому Шабуніним листі РНБО зазначили, що станом на 8 грудня 2021 року звіт детективів НАБУ щодо ситуації у справі "Роттердам+" на розгляд РНБО не виносився.

"... Інформація щодо можливої дати проведення засідання РНБО України стосовно заслуховування звіту детективів НАБУ щодо ситуації у справі "Роттердам+" в Апараті РНБО України відсутня", - йдеться у відповіді.

РНБО не збирається заслуховувати НАБУ щодо Роттердаму+. Заява Данілова - трьоп, - Шабунін 01

Шабунін також процитував секретаря РНБО Олексія Данілова від 10 листопада: "... ми найближчими днями, завтра-післязавтра, заслухаємо представників відповідного силового органу НАБУ що стосується "Роттердам+" https://bit.ly/3DTmbyO

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс ГПУ усунувся від цивільного позову в справі "Роттердам+" - ЦПК

12 грудня відповідь РНБО щодо заслуховування: "... Інформація щодо можливої дати проведення засідання РНБО України стосовно заслуховування звіту детективів НАБУ щодо ситуації у справі "Роттердам+" в Апараті РНБО України відсутня" https://bit.ly/3pQo8Ht".

"Країна у війні. Секретар Ради Національної Безпеки і Оборони не відповідає за публічний базар в елементарному", - резюмував Шабунін.

Нагадаємо, раніше ВАКС повідомив, що передбачені законом строки досудового розслідування у справі "Роттердам+", яке тривало з 2017 року, закінчилися.

РНБО не збирається заслуховувати НАБУ щодо Роттердаму+. Заява Данілова - трьоп, - Шабунін 02
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зелені тріпатись як дурному з гори котитись.
показати весь коментар
13.12.2021 09:59 Відповісти
Досадять 994 мільйонів дерев , та й візьмуться за Роттердам плюс.
показати весь коментар
13.12.2021 10:09 Відповісти
Ротердам + , ЭТО СВЯТОЕ !!
показати весь коментар
13.12.2021 12:37 Відповісти
А що знову з "Ротердамом +"? Хто на ньому наживається сьогодні? Скільки тягали кота за кокі, а віз нині і там, де кінь не валявся. Брехуни і шахраї!!! Як там майнінгові ферми Бені, працюють?
показати весь коментар
13.12.2021 10:06 Відповісти
Он трепач, и ты трепач. В чем, собственно говоря, разница?
показати весь коментар
13.12.2021 10:09 Відповісти
Різниця? Один при владі, інший живе на гранти.
показати весь коментар
13.12.2021 10:10 Відповісти
Один вже біля корита, а інший ні! Абидна...
показати весь коментар
13.12.2021 10:11 Відповісти
Может потому и не выносится на рассмотрение, что этому делу несколько лет уже, а на сегодня есть дела поважнее для безопасности страны?!
Например бомбоубежища привести в порядок и оборудовать всем необходимым?! Это спасет много жизней, если делать заранее. А мы, как обычно, сначала получим кучу трупов после первой же бомбардировки, а только потом начнем думать, а где вообще это бомбосховище?
показати весь коментар
13.12.2021 10:19 Відповісти
тож спитай но шабунька скіки вова і ко отримали за закриття справи по ротердам +! ти ж в нас такой смєлий
показати весь коментар
13.12.2021 10:43 Відповісти
 
 