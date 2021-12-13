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Зеленський (17415) звіт (205) фінансування (989) петиція (261) інфраструктура (248) Велике будівництво (718)

Зеленський відповів на петицію про "Велике будівництво": всі витрати програми викладатимуть на відкритому сайті

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський відповів на петицію про

Президент Володимир Зеленський підтримав петицію щодо інформування суспільства про джерела фінансування інфраструктурних проєктів "Великого будівництва".

Про це йдеться в офіційній відповіді на сайті Глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію та увагу до питання інформування про використання коштів, що спрямовуються на фінансування проєктів будівництва та реконструкції об’єктів інфраструктури", - сказав президент.

Він поінформував, що наразі розпорядники бюджетних коштів подають інформацію на єдиний вебпортал використання публічних коштів. Крім того, президент нагадав, що бюджет наповнюється не лише з податкових надходжень, а ще й від плати за адміністративні послуги, приватизації, запозичень тощо.

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Володимир Зеленський також зазначив, що з моменту вступу на посаду прагне максимально ефективного використання коштів платників податків, зокрема у сферах, що дають найбільший мультиплікаційний ефект для національної економіки.

За 2 роки реалізації президентської програми "Велике будівництво" оновили понад 13 тис. кілометрів доріг, 560 мостів, побудували та капітально відремонтували майже 400 шкіл та дитячих садочків, 25 басейнів, 193 стадіонів, 201 приймальне відділення та 600 сільських амбулаторій.

"Завдяки масштабним державним інвестиціям у національну інфраструктуру у 2020 році Україна вперше за всю історію незалежності змогла стримати спад економіки у період рецесії на рівні нижче середнього порівняно з ключовими торговельними партнерами. Таким чином, можна стверджувати, що вперше за тривалий час кошти платників податків витрачаються з максимальною економічною ефективністю", - додав голова держави.

Він повідомив, що підтримує пропозицію інформувати суспільство щодо обсягів і джерел виконання проєктів "Великого будівництва", тому доручає уряду створити окремий онлайн-ресурс.

"Вважаю, що поява такого ресурсу сприятиме не тільки забезпеченню прозорості використання публічних коштів, а й стане стимулом для формування в суспільстві культури сумлінної сплати податків, а отже – сприятиме виведенню частини економіки з тіні", - підкреслив президент України.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року оновлять 24 тис. доріг.
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Топ коментарі
+24
Таким чином, можна стверджувати, що вперше за тривалий час кошти платників податків витрачаються з максимальною економічною ефективністю Джерело: https://censor.net/ua/n3304849


У меня остается несколько вопросов:
1. Если это деньги плательщиков налогов, то какого хера это "программа президента Украины"? Окуенно быть героем за чужой счет!!!
2. Кто ему дал право самостоятельно решать куда тратить наше бабло!?
3. Надеюсь, что скоро все будет выложено не на специальном сайте, а в материалах уголовных дел!!!
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13.12.2021 10:17
+7
Ага, викладатимуть... колись... може... А можна просто сикнути зебуїнам межи очі.
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13.12.2021 10:11
+7
суши футболку вова ....суши
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13.12.2021 10:13
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Ага, викладатимуть... колись... може... А можна просто сикнути зебуїнам межи очі.
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13.12.2021 10:11 Відповісти
Може й викладуть, але вже відчуваю наэбалово!
Ця падлюка що сказала?! Сказала що покажуть кошти що пішли саме на "велике будівництво". Але ж ми всі знаемо, що наприклад деякі об'єкти, було більш ніж на 90-98% побудовано за рахунок місцевих бюджетів або попередників....
Ось вони і покажуть ті 2-10%, що пішли саме за программою "велике будівництво", але звісна річ , не покажуть скільки відсотків із загальної вартості, профінансували. І у Зелебобіків складеться враження, що об'єкт побудован за копійки (хоча перевитрата, по цій частині могла складати 300%)
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13.12.2021 10:29 Відповісти
И кто сказал, что всё выложенное будет отвечать действительности. Цифры нарисовать можно какие угодно
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13.12.2021 12:40 Відповісти
суши футболку вова ....суши
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13.12.2021 10:13 Відповісти
Таким чином, можна стверджувати, що вперше за тривалий час кошти платників податків витрачаються з максимальною економічною ефективністю Джерело: https://censor.net/ua/n3304849


У меня остается несколько вопросов:
1. Если это деньги плательщиков налогов, то какого хера это "программа президента Украины"? Окуенно быть героем за чужой счет!!!
2. Кто ему дал право самостоятельно решать куда тратить наше бабло!?
3. Надеюсь, что скоро все будет выложено не на специальном сайте, а в материалах уголовных дел!!!
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13.12.2021 10:17 Відповісти
Таке право йому надали 73% ідіотів, ось і керує як хоче. Хуженібудіт.
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13.12.2021 10:25 Відповісти
а якщо кошти витрачаються так як надра, то моню вже треба судити. живий приклад ЮЗИК з братом.граніт, без дозвільних доків крадуть, б,ють в щебінь та продають, виграли тендер на монне будівництво на 2 ярда. от тобі і жирний боров.
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13.12.2021 10:28 Відповісти

шашлик - три порції - викинула у прірву
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13.12.2021 10:19 Відповісти
моня, народ, не твій чоловік щоб йому роги наставляти.
якщо ти віриш в свою брехню, то ми ні
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13.12.2021 10:20 Відповісти
Т,е бюба попросту повертел граждан шо петицию написали. Требовали писать на билбордах, шо за деньги "плательщиков податкiв", а не поповелению Зеленского строят дороги, а вышел очередной цырк-"создайте им вэб портал, пусть там читают"!
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13.12.2021 10:21 Відповісти
А теперь все по порядку - он не сказал, что на бордах появится надпись. он сказал, что появиться в сети ресурс.
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13.12.2021 10:22 Відповісти
на котором будут выкладывать какие-то цифры, проверить которые не будет возможности...
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13.12.2021 10:42 Відповісти
виклади туди ж звіт про виведення тобою в офшори коштів з Привату, зєлох оманський
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13.12.2021 10:25 Відповісти
доручає уряду створити окремий онлайн-ресурс Джерело: https://censor.net/ua/n3304849
внаслідок чого черговий наближений до зеленського отримуватиме кошти з держбюджету за створення та адміністрування такого ресурсу.
вітаю підписантів петиції - прагнули отримати достовірну інформацію (від зеленських достовірну? не смішить) про витрачання грошей, а отримаєте черговий розпіл держбюджету.
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13.12.2021 10:27 Відповісти
А на отдельный онлайн-ресурс отдельное финансирование из денег налогоплательщиков.

И онлайн-ресурс будет создавать какой-нить одноклассник ЗЕ.
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13.12.2021 10:30 Відповісти
Нова ************** програма "Велике наібалово інформування"
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13.12.2021 10:27 Відповісти
"Велике будівництво" - проект по распределению денег налогоплательщиков между ближайшим окружением ЗЕ и Коломоя.

Но этого на бордах никогда не напишут.
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13.12.2021 10:28 Відповісти
ЗЕбарани, клоун зробив вас разом.
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13.12.2021 10:31 Відповісти
Янукович и Порошенко такой открытости не оценили бы

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13.12.2021 10:35 Відповісти
Они и до Великого крадівництва не догадались даже!
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13.12.2021 10:37 Відповісти
Купи машину и поезди. Потом посмотри архивные фото дорог за времена своих Кучмы-Януковича-Порошенко

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13.12.2021 10:50 Відповісти
Хорошо тебе -- живёшь в стране, в которой "с каждым днём всё радостнее жить" (с).
А у меня вот всё плёхо: през некомпетент, его окружение -- ********** агенты чуть менее чем поголовно... Ну и далее ты сам знаешь
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13.12.2021 11:08 Відповісти
Не надо было 30 лет выбирать рыгов во власть.
Кто тебе доктор?

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13.12.2021 11:27 Відповісти
А-а-а, ну да: Порошенко ж -- "основатель Партии регионов"...
Давай, ни гвоздя ни жезла тебе на распрекрасных дорогах Украины! Не летай только (как в Харькове)
А я вот в Киеве мучаюсь по ухабам да ямам... Особенно -- по фирменной киевской брусчатке
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13.12.2021 11:41 Відповісти
Не только основатель, а и до глубины его воровской души - образцовый рыг

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13.12.2021 13:25 Відповісти
езжу со времен Овоща. Большая часть дорог построена при Порохе. Кукарекни шо неправда, чепушоид зебильный
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13.12.2021 11:30 Відповісти
Если так написано в Методичке Рошен, то канешна правда. Страницу и номер выпуска только назови, проверю.

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13.12.2021 13:52 Відповісти
«Вовина тисяча»: давайте передамо ці кошти на допомогу бійцям ЗСУ?


Взяти гроші платників податків та роздати їх цим же платникам податків, але вакцинованим - ідея так собі. Це факт.

І гроші таки роздадуть. Шансів на те, що Зеленський прочитає підручник з економіки і скасує своє рішення, дуже і дуже мало. Але ми дещо придумали.

Наші юристи вже готують звернення до КМУ, аби він вніс відповідні зміни до постанови, яка визначає порядок витрачання цих коштів,

Ми хочемо, аби наші громадяни мали можливість скерувати ці 1 000 гривень військовим.

Держава має створити легальну можливість донатити на армію свою заповітну тисячу.

Ми вважаємо, що в час, коли загроза російського вторгнення висока, немає нічого важливішого, ніж оборона держави. Армія у нас одна. Як і Україна. А додаткові кілька мільйонів нашим військовим точно не завадять.

Ми обіцяємо інформувати вас про перебіг нашої ініціативи. А поки - давайте перевіримо, скільки з нас готові віддати свою тисячу на армію.

Ставте + у коментарях -- https://ibigdan.livejournal.com/27689111.html?view=comments#comments
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13.12.2021 10:35 Відповісти
я давно говорил... что поддерживать нужно не развлекалово а Армию (или любой другой благотворительный проект)... если эта моя тысяча, почему я не могу сам решать куда ее потратить??? не хочу я поддерживать развлекалово !!! я уже думал над этим и если не разрешат благотворительность или помощь Армии, волонтерам, госпиталям.... потрачу на книги... на книги ветеранов АТО/ООС... поддержу их таким образом...
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13.12.2021 10:47 Відповісти
когда тендер выигрывает приближенная тебе компания, потом она совершенно законно и прозрачно пилит бабки. могут круглосуточно асфальт класть хоть в 7 слоев, могут позолотой покрыть сверху. ответственность на зе кто бабками швыряется (и строго в свои фирмы)
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13.12.2021 10:47 Відповісти
Українська народна пісня "Ой айк'ю, айк'ю"
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13.12.2021 10:53 Відповісти
Какой какой эффект? Мультипликационный? Пока никто из бывших у власти не поднимал экономику так, как это делал Чан Кай Ши на Тайване.
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13.12.2021 10:59 Відповісти
Конечно ЕС, при них уровень подскочил раза в три. некоторые помнят. А шо сейчас?
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13.12.2021 12:47 Відповісти
..а мне главное, что делаются дороги и все, что записано в этой программе, раньше вообще все крали и ничего не делали...
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13.12.2021 14:02 Відповісти
 
 