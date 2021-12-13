Зеленський відповів на петицію про "Велике будівництво": всі витрати програми викладатимуть на відкритому сайті
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Президент Володимир Зеленський підтримав петицію щодо інформування суспільства про джерела фінансування інфраструктурних проєктів "Великого будівництва".
Про це йдеться в офіційній відповіді на сайті Глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію та увагу до питання інформування про використання коштів, що спрямовуються на фінансування проєктів будівництва та реконструкції об’єктів інфраструктури", - сказав президент.
Він поінформував, що наразі розпорядники бюджетних коштів подають інформацію на єдиний вебпортал використання публічних коштів. Крім того, президент нагадав, що бюджет наповнюється не лише з податкових надходжень, а ще й від плати за адміністративні послуги, приватизації, запозичень тощо.
Володимир Зеленський також зазначив, що з моменту вступу на посаду прагне максимально ефективного використання коштів платників податків, зокрема у сферах, що дають найбільший мультиплікаційний ефект для національної економіки.
За 2 роки реалізації президентської програми "Велике будівництво" оновили понад 13 тис. кілометрів доріг, 560 мостів, побудували та капітально відремонтували майже 400 шкіл та дитячих садочків, 25 басейнів, 193 стадіонів, 201 приймальне відділення та 600 сільських амбулаторій.
"Завдяки масштабним державним інвестиціям у національну інфраструктуру у 2020 році Україна вперше за всю історію незалежності змогла стримати спад економіки у період рецесії на рівні нижче середнього порівняно з ключовими торговельними партнерами. Таким чином, можна стверджувати, що вперше за тривалий час кошти платників податків витрачаються з максимальною економічною ефективністю", - додав голова держави.
Він повідомив, що підтримує пропозицію інформувати суспільство щодо обсягів і джерел виконання проєктів "Великого будівництва", тому доручає уряду створити окремий онлайн-ресурс.
"Вважаю, що поява такого ресурсу сприятиме не тільки забезпеченню прозорості використання публічних коштів, а й стане стимулом для формування в суспільстві культури сумлінної сплати податків, а отже – сприятиме виведенню частини економіки з тіні", - підкреслив президент України.
Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року оновлять 24 тис. доріг.
Будь ласка, зачекайте...
Ця падлюка що сказала?! Сказала що покажуть кошти що пішли саме на "велике будівництво". Але ж ми всі знаемо, що наприклад деякі об'єкти, було більш ніж на 90-98% побудовано за рахунок місцевих бюджетів або попередників....
Ось вони і покажуть ті 2-10%, що пішли саме за программою "велике будівництво", але звісна річ , не покажуть скільки відсотків із загальної вартості, профінансували. І у Зелебобіків складеться враження, що об'єкт побудован за копійки (хоча перевитрата, по цій частині могла складати 300%)
У меня остается несколько вопросов:
1. Если это деньги плательщиков налогов, то какого хера это "программа президента Украины"? Окуенно быть героем за чужой счет!!!
2. Кто ему дал право самостоятельно решать куда тратить наше бабло!?
3. Надеюсь, что скоро все будет выложено не на специальном сайте, а в материалах уголовных дел!!!
шашлик - три порції - викинула у прірву
якщо ти віриш в свою брехню, то ми ні
внаслідок чого черговий наближений до зеленського отримуватиме кошти з держбюджету за створення та адміністрування такого ресурсу.
вітаю підписантів петиції - прагнули отримати достовірну інформацію (від зеленських достовірну? не смішить) про витрачання грошей, а отримаєте черговий розпіл держбюджету.
И онлайн-ресурс будет создавать какой-нить одноклассник ЗЕ.
наібаловоінформування"
Но этого на бордах никогда не напишут.
А у меня вот всё плёхо: през некомпетент, его окружение -- ********** агенты чуть менее чем поголовно... Ну и далее ты сам знаешь
Кто тебе доктор?
Давай, ни гвоздя ни жезла тебе на распрекрасных дорогах Украины! Не летай только (как в Харькове)
А я вот в Киеве мучаюсь по ухабам да ямам... Особенно -- по фирменной киевской брусчатке
Взяти гроші платників податків та роздати їх цим же платникам податків, але вакцинованим - ідея так собі. Це факт.
І гроші таки роздадуть. Шансів на те, що Зеленський прочитає підручник з економіки і скасує своє рішення, дуже і дуже мало. Але ми дещо придумали.
Наші юристи вже готують звернення до КМУ, аби він вніс відповідні зміни до постанови, яка визначає порядок витрачання цих коштів,
Ми хочемо, аби наші громадяни мали можливість скерувати ці 1 000 гривень військовим.
Держава має створити легальну можливість донатити на армію свою заповітну тисячу.
Ми вважаємо, що в час, коли загроза російського вторгнення висока, немає нічого важливішого, ніж оборона держави. Армія у нас одна. Як і Україна. А додаткові кілька мільйонів нашим військовим точно не завадять.
Ми обіцяємо інформувати вас про перебіг нашої ініціативи. А поки - давайте перевіримо, скільки з нас готові віддати свою тисячу на армію.
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