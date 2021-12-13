За тиждень вогонь забрав життя 52 осіб, на водоймах загинули 10, - ДСНС

Упродовж минулого тижня (з 06.12 по 12.12) під час пожеж загинуло 52 особи, на водних об’єктах - 10.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 300 надзвичайних подій. В результаті вжитих заходів врятовано 39 осіб.

Ліквідовано 801 пожежу, врятовано на пожежах 36 осіб та не допущено знищення вогнем 415 будівель і 37 од. техніки. На пожежах загинуло 52 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн. 871 тис. грн.

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 348 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 953 вибухонебезпечних предметів.

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Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 10 осіб.