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Новини Політика України
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МВС (2877) Гогілашвілі (75) Костенко Роман (171)

Нардеп "Голосу" Костенко про Гогілашвілі: "Таких людей не повинно бути в Міністерстві внутрішніх справ"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп

Народний депутат "Голосу", секретар комітету з нацбезпеки Роман Костенко вважає ганебною поведінку заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді в понеділок.

"Заступник міністра та навіть командир не мають права так розмовляти з солдатами і підлеглими. Командир може багато чого зробити – залишити солдата на навчанні без сну, виморювати фізично, навіть може дати наказ йому піти на смерть, але ніхто не має права ображати чи піднімати руку на солдата", - зазначив Костенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ. ДОКУМЕНТ

Він вважає, що в ситуації із заступником міністра навіть не потрібно розбиратися: "Ця людина має бути, як у нас кажуть, "на кисні" одразу після того як було оприлюднено відео. Таких людей не повинно бути в Міністерстві внутрішніх справ та Збройних силах".

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений на секретарці президента України Марини Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство. Пізніше стало відомо, що заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ.
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Топ коментарі
+9
Таких зовсім неповинно бути на державній службі взагалі.
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13.12.2021 11:00
+8
А в ВР у моносброда, что другие сидят?
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13.12.2021 11:00
+5
Також не має бути на державній службі тих, кто його з таким минулим призначив на посаду.
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13.12.2021 11:10
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А в ВР у моносброда, что другие сидят?
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13.12.2021 11:00 Відповісти
Таких зовсім неповинно бути на державній службі взагалі.
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13.12.2021 11:00 Відповісти
Але нажаль таких ще дуже багато на всіх гілках влади в Україні...
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13.12.2021 11:01 Відповісти
а там інших вже не має.
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13.12.2021 11:02 Відповісти
От мені "подобаються" такі лозунги.Ну я теж можу повторити те ж саме. І кожен з нас може. І що це змінить?
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13.12.2021 11:05 Відповісти
Какие прекрасные русские лица!
Какие раскрытые ясные взоры!
Грабитель. Угонщик. Насильник.Убийца.
Растлитель. И воры, и воры, и воры.
( Губерман)
Думаєш - у "ЗЕ-шоблі" інші сидять?!

- При Порошенко в Верховной Раде, появлялись, изредка, наркоманы, популисты, сторонники «русского мира» и просто дураки, в итальянском парламенте - популисты, сторонники «русского мира»и дураки, а также одна порнозвезда - Чичолина… А в нашем - за исключением «порохоботов» - одни наркоманы, «сексуально озабоченные», дураки, «сторонники «русского мира»и целая куча элитных проституток…

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13.12.2021 12:02 Відповісти
анал табу, гвалтівник, крадій..."зе депутат - слуга народу")

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13.12.2021 11:06 Відповісти
Також не має бути на державній службі тих, кто його з таким минулим призначив на посаду.
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13.12.2021 11:10 Відповісти
много букафф. достаточно "таких нелюдей не повинно бути."
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13.12.2021 11:14 Відповісти
Никогда такого небыло... и вот опять.
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13.12.2021 11:15 Відповісти
Все уволили припудренного...
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13.12.2021 11:16 Відповісти
Таких взагалі не повинно бути, не тільки в МВС.
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13.12.2021 11:20 Відповісти
Представляю как рвёт волосы этот зверёк.....
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13.12.2021 11:21 Відповісти
Волосся на грудях і спині))
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13.12.2021 11:30 Відповісти
Оказывается "с дуру" можно сломать всё, что угодно....
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13.12.2021 11:53 Відповісти
Настоящая морда слуг урода...наоборот их должно быть 450 хмырей...а не 73%
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13.12.2021 11:28 Відповісти
Ну и какой толк вообще был от всего этого грузинского ансамбля песни и пляски когда их допустили к власти?
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13.12.2021 11:29 Відповісти
3 года барадатый на этой должности, а господин Костенко только проснулся. И такой сразу "Таких людей не должно быть в Министерстве внутренних дел". Браво, товарищ! Заслужил пол килограмма кильки.
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13.12.2021 11:32 Відповісти
пишут уже уволили на кабмине
но этого мало - расследования нужны
кто его пропихнул в министерство?
как он получил высшее образование?
за что его наградили орденом?
что он делал в зоне ООС с охраной и на бронивике?
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13.12.2021 11:36 Відповісти
Кабмин освободил Гагушвили с занимаемой должности собщил сайт Украина 24...
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13.12.2021 11:36 Відповісти
таких говнідарів не повинно буту
в Україні!!
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13.12.2021 11:38 Відповісти
ковырните поглубже. там таких, наверняка, большинство. этот дурачек попался на ровном месте, другие как крысы сидят, Украину изнутри клюют. даже сомнений никаких нет.
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13.12.2021 11:46 Відповісти
На повышение наверное пойдет. Клоун своих не бросает.
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13.12.2021 11:48 Відповісти
В 2019 году все эти Гордоны и прочие доктора Кошмаровские в компании 95 квартала орали во всю глотку : Мы их сделали...,сегодня быстро переобулись...
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13.12.2021 11:49 Відповісти
такие люди должны сидеть на бутылке и скакать на швабре
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13.12.2021 11:56 Відповісти
хмирів з подібною поведінкою і хамськими замашками на тій поверхні. де знаходитесь ви. не повинно бути апріорі...вони всі перед призначенням повинні проходити через сито доброчесності!!!!!!!!!!!!
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13.12.2021 12:36 Відповісти
А особа, що призначив чоловіка своєї секретарки - громанянина країни агрессора, без освіти, без досвіду, наркозалежного на посаду замміністра в силову структуру - може займати посаду Президента і Верховного головнокомандувача?
В будь якій країні на наступний день розпочали б імнічмент!
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13.12.2021 13:03 Відповісти
імпічмент, вибачте.
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13.12.2021 13:05 Відповісти
 
 