Нардеп "Голосу" Костенко про Гогілашвілі: "Таких людей не повинно бути в Міністерстві внутрішніх справ"

Народний депутат "Голосу", секретар комітету з нацбезпеки Роман Костенко вважає ганебною поведінку заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді в понеділок.

"Заступник міністра та навіть командир не мають права так розмовляти з солдатами і підлеглими. Командир може багато чого зробити – залишити солдата на навчанні без сну, виморювати фізично, навіть може дати наказ йому піти на смерть, але ніхто не має права ображати чи піднімати руку на солдата", - зазначив Костенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ. ДОКУМЕНТ

Він вважає, що в ситуації із заступником міністра навіть не потрібно розбиратися: "Ця людина має бути, як у нас кажуть, "на кисні" одразу після того як було оприлюднено відео. Таких людей не повинно бути в Міністерстві внутрішніх справ та Збройних силах".

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений на секретарці президента України Марини Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство. Пізніше стало відомо, що заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ.