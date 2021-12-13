Росія погрожує військовою відповіддю, якщо США і НАТО відмовляться надати їй гарантії безпеки
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що якщо НАТО та Сполучені Штати не дадуть гарантій щодо не розміщення нових озброєнь у Європі, то Росія готова дати на це відповідь за допомогою зброї або технічних засобів..
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю РИА Новости.
За його словами, занепокоєння Москви пов'язане з тим, що в Європі з подачі партнерів із НАТО скоро можуть з'явитися системи озброєнь, які буди раніше заборонені ДРСМД.
"Тобто це буде конфронтація, це буде наступний виток, це буде поява таких засобів з нашого боку. Наразі їх немає, у нас діє односторонній мораторій, ми закликаємо до цього мораторію приєднатися НАТО та США", - зазначив він.
Як зазначив дипломат, відсутність прогресу у напрямку політико-дипломатичного вирішення цієї проблеми призведе до того, що "відповідь буде військовою та військово-технічною".
"Запевнення про те, що НАТО не має намірів розміщувати такі засоби в ядерному оснащенні, нас ні в чому не переконують. До НАТО як Альянсу довіри немає в принципі", - підсумував Рябков.
Нагадаємо, раніше ексдержсекретар Майк Помпео заявляв, що вихід США з Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) дав можливість США створювати свої ракети, необхідні для стримування "російської агресії".
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а может ты кцп? тогда все ясно
Якщо вони готові влізти у нову гонку озброєнь то треба їм це організувати.
Десь в "срєднєй пАласє" підріжуть зарплату і соціалку.
Вас шо хтось завойовує, чи гроші вимагає? - ви просто купа лайна на узбіччі цивілізації. Нікому не потрібна.
_Ты идиот?! Ты думаешь что фашисты и агрессоры так говорят потому что действительно опасаются будто беззубая НАТА нападёт на них?
из которого парашка вышла
а ты, кизда не в тиктоке сиди а новости иногда смотри и может дойдет что вы все уроды
потому вас не только не любят а ненивидят во всем мире.
В Посольстве РФ в ФРГ с критикой отреагировали на статью журнала Focus, в которой немецкие журналисты оскорбили российского президента Владимира Путина. Пресс-секретарь дипмиссии Денис Микерин добавил, что от руководства СМИ ждут извинений.
Так, дипломаты разместили отрывок статьи Focus, в которой журналисты решили сравнить российского лидера с собакой, якобы похожей на президента.
2017 год.
Журналюги хотели ненавязчиво польстить "фюреру", сравнив его с "другом человека". Но лаптекопытные димпломаты их поняли на свой лад: - "Какая это собака?! Не позволю про царя такие песни петь!".
В общем хотели как лучше, а получилось как всегда. ))
Просто там ментальность другая, не той системы: "Не знаю, как там в Берлине. Может, там собака - друг человека. А у нас управдом - друг человека"!
удивительно другое - кто их о чем-то спрашивал?
Дистанционная методика работы с пациентом принесла поразительные результаты. Байден готов был уже в ближайшую пятницу (10 декабря) созвать саммит РФ-НАТО to discuss Russia's concerns relative to NATO. Ему так понравилось с Путиным дистанционно, что не терпелось не только снова испытать на себе глубокие путинские озабоченности, но еще и привести с собой на процедуру 4 друзей, лидеров ведущих стран НАТО.
17 июня вернувшегося из Женевы Байдена ближайший к нему телеканал CNN приветствовал его заголовком "Putin got exactly what he wanted from Biden in Geneva". 10 декабря, когда охреневший Вашингтон понемногу стал приходить в себя вернейшая Байдену газета "Washington Post" посвятила ему сокрушительную статью "On Ukraine Biden is channeling his inner Neville Chamberlain"
Да, это классический Чемберлен, Мюнхен, Сентябрь 1938. С одной только разницей. У коллективного Черчилля подавляющее большинство в парламенте, медиа, истеблишменте, обществе. И ему не надо еще два года дожидаться нового Дюнкерка, чтобы перехватить у Чемберлена инициативу. В ближайшие дни повторится пост-женевская история. Тактичное лечение, активный отдых вернут Лидера Свободного Мира в более или менее нормальное состояние. Часть его тяжелого бремени возьмут на себя Государственный секретарь и Министр Обороны. Пропутинская агентура в администрации будет аккуратно нейтрализована. Европейские лидеры постараются забыть о сделанном им неприличном приглашении. - https://charter97.org/ru/news/2021/12/12/447370/
К тому же не так уж они и сильны, на самом то деле.
Сейчас самый удачный момент для Украины навсегда вырваться из "братских" объятий Мордора.