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Росія погрожує військовою відповіддю, якщо США і НАТО відмовляться надати їй гарантії безпеки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія погрожує військовою відповіддю, якщо США і НАТО відмовляться надати їй гарантії безпеки

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що якщо НАТО та Сполучені Штати не дадуть гарантій щодо не розміщення нових озброєнь у Європі, то Росія готова дати на це відповідь за допомогою зброї або технічних засобів..

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю РИА Новости.

За його словами, занепокоєння Москви пов'язане з тим, що в Європі з подачі партнерів із НАТО скоро можуть з'явитися системи озброєнь, які буди раніше заборонені ДРСМД.

"Тобто це буде конфронтація, це буде наступний виток, це буде поява таких засобів з нашого боку. Наразі їх немає, у нас діє односторонній мораторій, ми закликаємо до цього мораторію приєднатися НАТО та США", - зазначив він.

Як зазначив дипломат, відсутність прогресу у напрямку політико-дипломатичного вирішення цієї проблеми призведе до того, що "відповідь буде військовою та військово-технічною".

"Запевнення про те, що НАТО не має намірів розміщувати такі засоби в ядерному оснащенні, нас ні в чому не переконують. До НАТО як Альянсу довіри немає в принципі", - підсумував Рябков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та Росія проведуть новий раунд консультацій щодо стратегічної стабільності в січні, - МЗС РФ

Нагадаємо, раніше ексдержсекретар Майк Помпео заявляв, що вихід США з Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) дав можливість США створювати свої ракети, необхідні для стримування "російської агресії".
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Топ коментарі
+42
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13.12.2021 11:03
+33
На палнете есть хоть один (кроме кацапетов) кто верит, что армия параши способна противостоять НАТО?
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13.12.2021 11:04
+29
воронєж напрягся....
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13.12.2021 11:04
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13.12.2021 11:03 Відповісти
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13.12.2021 11:12 Відповісти
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13.12.2021 11:25 Відповісти
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13.12.2021 16:33 Відповісти
воронєж напрягся....
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13.12.2021 11:04 Відповісти
У кацапов односторонний мораторий???!!! Наглость при вранье для этих... действительно беспредельна
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13.12.2021 11:32 Відповісти
На палнете есть хоть один (кроме кацапетов) кто верит, что армия параши способна противостоять НАТО?
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13.12.2021 11:04 Відповісти
так за нас НАТО воевать и не будет
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13.12.2021 11:06 Відповісти
так тут кцп уже прямо угрожают НАТО. при чем тут мы?
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13.12.2021 11:11 Відповісти
так воевать то все хотят на нашей территории
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13.12.2021 11:19 Відповісти
ты какой-то (та) не далекий (ая). новость прочитай что-ли. а то ты такую дичь городишь.

а может ты кцп? тогда все ясно
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13.12.2021 11:24 Відповісти
так меня еще никто не обижал
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13.12.2021 11:52 Відповісти
не удивительно, что тебя принимают за свнсбк, если ты юзаешь их говнолегенду для кцп сверхразумов
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13.12.2021 11:57 Відповісти
Дать оружие и помогать воевать живой силой разные вещи
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13.12.2021 13:08 Відповісти
Да конечно после такой войны нам придется много восстанавливать на новых наших территориях, в Ставрополье, Белгородской Орловской и др, но раз в ********** этого хотят то это их личное дело.
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13.12.2021 11:31 Відповісти
На вашей территории)) и 2 мордвы лайкнули, палитесь нетрадиционные
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13.12.2021 12:28 Відповісти
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13.12.2021 11:18 Відповісти
Єсть, було добір сашко лукіч.
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17.12.2021 20:39 Відповісти
Шарахнуть по Воронежу?
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13.12.2021 11:04 Відповісти
Они сами шарахнут, а скажут, что НАТА)) с укрофашистами))
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13.12.2021 11:30 Відповісти
Выражаем озабоченость
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13.12.2021 11:07 Відповісти
Достало это Пуйло , все руками машет.
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13.12.2021 11:07 Відповісти
Путлер блефує, а Європа як належить повії-дуже лякається.
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13.12.2021 11:08 Відповісти
ну попробуй)
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13.12.2021 11:09 Відповісти
Пора вже зрозуміти, що з московією домовитись не можливо, вона розуміє лише силу.
Якщо вони готові влізти у нову гонку озброєнь то треба їм це організувати.
Десь в "срєднєй пАласє" підріжуть зарплату і соціалку.
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13.12.2021 11:10 Відповісти
От кому ви треба довбайопи?
Вас шо хтось завойовує, чи гроші вимагає? - ви просто купа лайна на узбіччі цивілізації. Нікому не потрібна.
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13.12.2021 11:10 Відповісти
"От кому ви треба довбайопи?"
_Ты идиот?! Ты думаешь что фашисты и агрессоры так говорят потому что действительно опасаются будто беззубая НАТА нападёт на них?
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14.12.2021 07:04 Відповісти
переводя с дипломатического: "держите меня! я психический! у меня и справка есть!"
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13.12.2021 11:10 Відповісти
Крик з бункеру-тримайте мене усі разом,бо я зе себе не відповідаю...
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13.12.2021 11:12 Відповісти
Да ты шо..... смотрите чтобы от вас самих ничего не осталось....!!!
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13.12.2021 11:12 Відповісти
Напомним ....************* о Будапештском меморандуме, где они пугоголовые должны были быть как бы херантами безапасности. Ну че ***********, вспомнили???
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13.12.2021 11:15 Відповісти
...будапештські "ґарантії" whatsapp-ам (на літеру "к")
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13.12.2021 11:13 Відповісти
Кумедні істоти ці кацапи.
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13.12.2021 11:13 Відповісти
а еще наглые и самоуверенные (до поносу)
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13.12.2021 11:19 Відповісти
Хай дадуть їм такі гаранті, як вони нам дали в Будапешті, ноу проблем.
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13.12.2021 11:13 Відповісти
Подлодка Курск уже вошла к подножию статуи Свободы в New-Yorke
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13.12.2021 11:14 Відповісти
Та нехай собі погрожує. Мені здається, що не тільки факт нападу, а і факт погрози має бути оцінений в ООН і мають бути введені пекельні санкції.
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13.12.2021 11:14 Відповісти
російські мультиплікатори-тридешники можуть з оптимізмом дивитися у майбутнє: робота буде!
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13.12.2021 11:14 Відповісти
>ранее запрещенные ДРСМД
из которого парашка вышла
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13.12.2021 11:14 Відповісти
Кацы подлатают корыто Ад Кузнецов и будут снова дрейфовать вокруг Европы, зыдымляя воздух, засирая воды и роняя в воду свои пердолеты.
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13.12.2021 11:15 Відповісти
Європа доозабочувалася. Наслідки кричущої різниці в рівнях життя на планеті, міграція та тиск з боку авторитарних режимів боюся швидко змінять сите життя бюргерів
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13.12.2021 11:16 Відповісти
Сегодня Финляндия,следом за Польшей и Норвегией заключила контракт с США на поставки F-35....бедная РАБссия...
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13.12.2021 11:16 Відповісти
https://youtu.be/sMBQKnxtjBU..видос тут
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13.12.2021 11:21 Відповісти
Фины заказали 60 самолетов
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13.12.2021 11:34 Відповісти
если нато не будет размещать свои средства, по какому-то договору, то парашка будет их размещать исподтишка, радуясь как обманули
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13.12.2021 11:16 Відповісти
Ага. А до сих пор Рашка нинакого не нападала? Ето типо как преступника бесят бронедвери которые все установили. Типо если вы повесите замок на дверь то я вас ограблю.
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13.12.2021 11:18 Відповісти
Это Трамп хотел, чтобы владеть всем миром. А демократы голуби мира.
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13.12.2021 11:18 Відповісти
а девочка жалуеться что русских не любят. а главное что она не знает за что???.
а ты, кизда не в тиктоке сиди а новости иногда смотри и может дойдет что вы все уроды
потому вас не только не любят а ненивидят во всем мире.
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13.12.2021 11:18 Відповісти
рябка випустили погавкать ))
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13.12.2021 11:18 Відповісти
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13.12.2021 11:21 Відповісти
".. вскормлённый в параше рябко молодой"
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13.12.2021 11:25 Відповісти
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13.12.2021 11:28 Відповісти
Тому, что справа Вы польстили. Нельзя сравнивать этот организм с собакой.
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13.12.2021 12:00 Відповісти
согласен... но польстил не я )))

В Посольстве РФ в ФРГ с критикой отреагировали на статью журнала Focus, в которой немецкие журналисты оскорбили российского президента Владимира Путина. Пресс-секретарь дипмиссии Денис Микерин добавил, что от руководства СМИ ждут извинений.
Так, дипломаты разместили отрывок статьи Focus, в которой журналисты решили сравнить российского лидера с собакой, якобы похожей на президента.
2017 год.

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13.12.2021 12:20 Відповісти
Так вот где собака порылась! ))
Журналюги хотели ненавязчиво польстить "фюреру", сравнив его с "другом человека". Но лаптекопытные димпломаты их поняли на свой лад: - "Какая это собака?! Не позволю про царя такие песни петь!".
В общем хотели как лучше, а получилось как всегда. ))
Просто там ментальность другая, не той системы: "Не знаю, как там в Берлине. Может, там собака - друг человека. А у нас управдом - друг человека"!
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13.12.2021 12:51 Відповісти
Надо их разорить их экономику, чтоб у них денег не было на военные расходы, а то все играетесь
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13.12.2021 11:19 Відповісти
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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13.12.2021 11:20 Відповісти
пора эту мразь усыплять как бешеную собаку.
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13.12.2021 11:20 Відповісти
Интересно, и чем же Рашка еще может ответить? В окупированном крыму и на окупированной Беларашке Рашка уже завезла ЯО. Тоесть Рашка может к Европе пододвигать свои ядерные ракеты а вот Европе и НАТО нельзя. Чисто логика гопника, которому все можно а если ему дадут по морде то сразу визг что так нельзя. Чем еще она может усугубить?
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13.12.2021 11:21 Відповісти
рассия угрожает военным ответом... ничего удивительного...
удивительно другое - кто их о чем-то спрашивал?
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13.12.2021 11:23 Відповісти
...Второй рождественский подарок дедушки Байдена ошеломил даже видавших виды кремлевских шантажистов. Просто так до кучи выставили они перед сеансом путинской психотерапии свое рутинное максималистское требование Новой "Ялты" - Зоны (!) привилегированных интересов РФ, в которой они не просто могли бы безнаказанно топтать соседние народы и государства как в добрые советские и царские времена, но и получить на подобные деяния письменную лицензию от НАТО. Окончательную бумажку, как говаривал профессор Преображенский.

Дистанционная методика работы с пациентом принесла поразительные результаты. Байден готов был уже в ближайшую пятницу (10 декабря) созвать саммит РФ-НАТО to discuss Russia's concerns relative to NATO. Ему так понравилось с Путиным дистанционно, что не терпелось не только снова испытать на себе глубокие путинские озабоченности, но еще и привести с собой на процедуру 4 друзей, лидеров ведущих стран НАТО.

17 июня вернувшегося из Женевы Байдена ближайший к нему телеканал CNN приветствовал его заголовком "Putin got exactly what he wanted from Biden in Geneva". 10 декабря, когда охреневший Вашингтон понемногу стал приходить в себя вернейшая Байдену газета "Washington Post" посвятила ему сокрушительную статью "On Ukraine Biden is channeling his inner Neville Chamberlain"

Да, это классический Чемберлен, Мюнхен, Сентябрь 1938. С одной только разницей. У коллективного Черчилля подавляющее большинство в парламенте, медиа, истеблишменте, обществе. И ему не надо еще два года дожидаться нового Дюнкерка, чтобы перехватить у Чемберлена инициативу. В ближайшие дни повторится пост-женевская история. Тактичное лечение, активный отдых вернут Лидера Свободного Мира в более или менее нормальное состояние. Часть его тяжелого бремени возьмут на себя Государственный секретарь и Министр Обороны. Пропутинская агентура в администрации будет аккуратно нейтрализована. Европейские лидеры постараются забыть о сделанном им неприличном приглашении. - https://charter97.org/ru/news/2021/12/12/447370/
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13.12.2021 11:25 Відповісти
Гитлер в 1940 году сказал Риббентропу...,после 3 братских Договоров-Молотов-Риббентроп...: я разорю ССср до полной нищеты,которую будут видеть и через 100 лет в каждом городе и дяревне РАБссии...
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13.12.2021 11:25 Відповісти
А за что они переживают ? Они же вяликие . Орду давно надо было изолировать от мира , а не Nord Stream совместно строить .
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13.12.2021 11:27 Відповісти
Очередной пердёж в лужу в исполнении кацапни. А Запад ещё и ведётся на это фуфло.
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13.12.2021 11:27 Відповісти
дядя Ердоган вже показав , що російська військова відповідь-то є понти.
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13.12.2021 11:27 Відповісти
Це типу)), якщо ви на нас не нападете, то чур ми перші нападемо. Дикуни і дубина))
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13.12.2021 11:29 Відповісти
Нет никаких прав у ордынцев этого требовать! На силу найдется сила!
К тому же не так уж они и сильны, на самом то деле.
Сейчас самый удачный момент для Украины навсегда вырваться из "братских" объятий Мордора.
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13.12.2021 11:39 Відповісти
Загнанная крыса пытается сделать первый бросок.
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13.12.2021 11:43 Відповісти
Які гарантії по "Будапештському меморандумі" виконує агресор?
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13.12.2021 11:46 Відповісти
США и НАТО готовы предоставить РФ гарантии и обязательства ненападения " договор о ненападении" в международно признанных границах РФ, и если РФ не будет осуществлять агрессивных действий ( по захвату и дестабилизации) соседних и других стран . А также выведет свои вооруженные силы, вооружение, боеприпасы, наемников и т.д. с оккупированных территорий Молдовы, Грузии, Украины, Азербайджана,) Прекратит попытки аншлюса Беларуси. И прекратит вмешательства в дела иностранных государств в виде хаккерских атак, вмешательства в выборы, и т.д.
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13.12.2021 11:50 Відповісти
Вот когда я жалею, что мы отдали ядерное оружие
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13.12.2021 12:18 Відповісти
і хто агресор? ну так НАТО звичайно
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13.12.2021 13:13 Відповісти
дырявый шантаж!
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13.12.2021 13:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_oBj_hZxrcY
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13.12.2021 13:25 Відповісти
До НАТО Россия относится как к лоховозам, я так понимаю они что то знают, если в Германии в боеготовности только треть танков наверно такая ситуация во всей Европе!!! Так что нам никто не поможет вообще!!!!!!! Нужно аккумулировать собственние сили а они у ннас есть и не прогибаться а подниматься!!!! Весь спецназ союза минимум на половину состоял из украинцев!
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13.12.2021 13:49 Відповісти
"Ах Моська! Знать она сильна, что лает на Слона"! Увы, но теперь Моська с перепугу лает на всех подряд.
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13.12.2021 14:07 Відповісти
занепокоєння Москви пов'язане з тим, що в Європі з подачі партнерів із НАТО скоро можуть з'явитися системи озброєнь, які буди раніше заборонені ДРСМД. Джерело: https://censor.net/ua/n3304861 ,а моцква скока договоров нарушила єнто ее не беспокоит?
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22.04.2022 07:37 Відповісти
занепокоєння Москви пов'язане з тим, що в Європі з подачі партнерів із НАТО скоро можуть з'явитися системи озброєнь, які буди раніше заборонені ДРСМД. Джерело: https://censor.net/ua/n3304861 ,а моцква скока договоров нарушила єнто ее не беспокоит?
показати весь коментар
22.04.2022 07:37 Відповісти
занепокоєння Москви пов'язане з тим, що в Європі з подачі партнерів із НАТО скоро можуть з'явитися системи озброєнь, які буди раніше заборонені ДРСМД. Джерело: https://censor.net/ua/n3304861 ,а моцква скока договоров нарушила єнто ее не беспокоит?
показати весь коментар
22.04.2022 07:37 Відповісти
занепокоєння Москви пов'язане з тим, що в Європі з подачі партнерів із НАТО скоро можуть з'явитися системи озброєнь, які буди раніше заборонені ДРСМД. Джерело: https://censor.net/ua/n3304861 ,а моцква скока договоров нарушила єнто ее не беспокоит?
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22.04.2022 07:37 Відповісти
 
 