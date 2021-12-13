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До кінця поточної сесії Рада може ухвалити закон про реформу СБУ, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До кінця поточної сесії Рада може ухвалити закон про реформу СБУ, - Стефанчук

Верховна Рада може до кінця поточної сесії ухвалити в другому читанні законопроєкт №3196-д про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ,

Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Зрозуміло, що до кінця цього року ми не ухвалимо цей закон. Фокус не на тому, щоб просто внести законопроєкт до зали засідань, а на необхідності проголосувати за нього - це важливо. Тому ми маємо обрати той варіант, який дасть на табло щонайменше 226 голосів. Не хочу вангувати, але висока ймовірність, що до кінця цієї сесії закон про реформу СБУ може бути ухвалений, тобто до кінця січня 2022 року. Якщо ні - то на початку наступної сесії, яка розпочнеться в лютому", - сказав спікер парламенту. 

За словами Стефанчука, єдина причина, через яку Верховна Рада зволікає з ухваленням закону про реформу СБУ, полягає в тому, що під час підготовки документа до другого читання депутати подали понад 3800 поправок, а "розглядати їх усі означає зупинити роботу Верховної Ради більше ніж на чотири місяці".

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Автор: Ірина Дашківська
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Да не лезьте хоть туда. Уже вся страна увидела какие вы специалисты.
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13.12.2021 11:24 Відповісти
Профан і "друг дитинства дегенерата" буде "реформувати СБУ? Та ну... Єдина реформа якої нагально потребує СБУ це повне очищення від жидів та кацапів. Сумніваюсь що жидобільшовики ЗЕ монобільшості проголосують за очищення СБУ від агентів *****...
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13.12.2021 11:31 Відповісти
Справа у іншому. Держава не може дозволити собі ще 30 000 службовців із зарплатнею більше 80 000 грн, як в ДБР. Кашників та економіку вже розігнали. Нашо та реформа?!
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13.12.2021 11:32 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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13.12.2021 11:34 Відповісти
Учитывая, что всякие швили просачиваются во власть, СБУ нужно очень сильно реформировать, если не распускать и набирать без опыта работы в СБУ.
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13.12.2021 11:36 Відповісти
Вся державна влада України ,це кубла кремлівських гнид та гельмінтів-корупціонерів ,повна інвазія державного організма !!!)))
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13.12.2021 11:39 Відповісти
реформа повинна починатися з перевірки усіх, хто там працює. І цю перевірку може зробити лише якась іноземна спецслужба, на кшалт ФБР.
А потім, після впевненості у "чистоті рядів", треба перевірити усю владу України, бо інакше ніякого вторгнення не потрібно, бо воно фактично вже відбулося у вигляді кротів-перевертнів у вищих ешелонах влади
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13.12.2021 11:51 Відповісти
 
 