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Російського вторгнення в Україну "немає і бути не може", - МЗС РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Російського вторгнення в Україну

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що російського вторгнення в Україну "немає і бути не може".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Спутник", про це він заявив в інтерв'ю РИА "Новости".

За його словами, США "цілком незрозумілим чином" зациклені на ідеї "російського вторгнення" в Україну.

"Цього немає і бути не може. А те, що ми здійснюємо на своїй території, їх просто не стосується, вони не мають ні морального, ні політичного права порушувати питання в такій площині", – сказав Рябков.

Нагадаємо, раніше Агентство АР підтвердило дані WP з посиланням на американську розвідку про те, що Росія планує воєнний наступ на Україну на початку 2022 року. До операції залучать 175 тисяч військових.

У свою чергу речник Міністерства оборони США Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати продовжують спостерігати пересування військ РФ біля українського кордону, а також фіксують збільшення їхньої чисельності.

У Держдепі США заявили, що позиція країн G7 щодо реагування на ймовірне вторгнення РФ до України єдина. Заходи можуть бути реалізовані дуже швидко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністри G7 готують дві заяви щодо Росії, - "La Repubblica"
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Топ коментарі
+43
Ага. Я бы удивился если бы Рашка перед нападением сказала что она будет нападать. Рашка уже десятки стран окупировала хоть раз сказала что будет нападать? Да ***** даже после нападения будет рассказывать что ихтамнет.
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13.12.2021 11:36
+35
Ну да а гробы в Европу шли? И памятная доска в 46 Псковской европейцам висит.
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13.12.2021 11:35
+30
Ага, а чего же вы тогда своих псковских десантников как собак шелудивых в землю закопали? И чего бурятские танкисты у вас с обожженными **@льниками и жопами побираются на лечение?
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13.12.2021 11:41
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Ну да а гробы в Европу шли? И памятная доска в 46 Псковской европейцам висит.
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13.12.2021 11:35 Відповісти
Не, памятная надпись - ГРУЗ-200. ЗЫ... за одного украинца идет на гумус 16 москалiв-загарбникiв.
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13.12.2021 11:39 Відповісти
Хочешь мира - готовься к войне
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13.12.2021 11:54 Відповісти
Ракети та рушниці для ЗСУ.

46-му президенту США містеру Джо Байдену не вийшло в телефонній розмові з Верховним Головнокомандувачем Збройних Православних Сил московії переконати Путіна вивести сорокатисячне військове угруповання з тимчасово окупованого росіянами Криму, повернути півострів України, повісити в музей Айвазовського у Феодосії 36 викрадених та вивезених у московію картин великого художника, видати шинелі сімом тисячам російським офіцерам, інструкторам та радникам, які перебувають на українському Донбасі та відправити «іхтамнетів» додому, до місць постійної дислокації.

Байден нагадав «збирачеві земель і морів руських», що якщо він не бажає в майбутньому мати проблем з ЄС, НАТО та платіжною системою «СВІФТ», то необхідно повернути Україні не лише захоплені силовим способом у Криму військові кораблі, техніку, **********, паливо, 300 кілограмів золота «ОЩАДБАНКУ», «приватизованого» «ввічливими зеленими чоловічками» в Криму, але й обладнання заводів, вкрадені на Донбасі, і заплатити Україні за десятки тисяч тонн вугілля вивезених за час окупації ешелонами та «КАМАЗАМИ» до снігової Нігерії, а також виплатити грошові компенсації вдовам та сиротам, чоловіки та батьки яких, загинули на Донбасі від куль снайперів та обстрілів «Градами».

Оскільки між двома президентами консенсус не був досягнутий, то в кінці грудня, в Одесі очікують на прибуття суховантажу «Ocean Glory», що спеціалізується на військових перевезеннях, який доставить для ЗСУ протикорабельні ракети «Гарпун», для захисту від московітів базу НАТО у Бердянську та острова Зміїний і першу партію антидронових рушниць, які допоможуть знищувати в українському небі російські БПЛА (дрони).

Так відреагував Держдеп на нарощування московітами військової техніки та особового складу на східних кордонах України.
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13.12.2021 12:10 Відповісти
«Три страшні вороги українського відродження - Москва, український провінціалізм і комплекс Кочубеївщини»
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13.12.2021 15:41 Відповісти
Дай то Боже, аби те, про що Ви кажете - справдилося! Але щось мені підказує, що навяд чи дідусь Байден на такий крок відважиться!
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13.12.2021 16:31 Відповісти
Ага. Я бы удивился если бы Рашка перед нападением сказала что она будет нападать. Рашка уже десятки стран окупировала хоть раз сказала что будет нападать? Да ***** даже после нападения будет рассказывать что ихтамнет.
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13.12.2021 11:36 Відповісти
Ничего нового... Точно так же молотов пел про Финляндию...
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13.12.2021 12:07 Відповісти
Не ну это совсем другое. Фины обстреляли артилерией самые миролюбивые советские войска, которые просто собирали возле границы шишки и грибы. Советский союз не мог стерпеть такой обиды. А то, что у стрелявших был рязанский акцент - то это всё провокации Черчиля.
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13.12.2021 12:16 Відповісти
ну, значіт, рашку надо обєздвіжить і подморозіть

...Второй рождественский подарок дедушки Байдена ошеломил даже видавших виды кремлевских шантажистов. Просто так до кучи выставили они перед сеансом путинской психотерапии свое рутинное максималистское требование Новой "Ялты" - Зоны (!) привилегированных интересов РФ, в которой они не просто могли бы безнаказанно топтать соседние народы и государства как в добрые советские и царские времена, но и получить на подобные деяния письменную лицензию от НАТО. Окончательную бумажку, как говаривал профессор Преображенский.

Дистанционная методика работы с пациентом принесла поразительные результаты. Байден готов был уже в ближайшую пятницу (10 декабря) созвать саммит РФ-НАТО to discuss Russia's concerns relative to NATO. Ему так понравилось с Путиным дистанционно, что не терпелось не только снова испытать на себе глубокие путинские озабоченности, но еще и привести с собой на процедуру 4 друзей, лидеров ведущих стран НАТО.

17 июня вернувшегося из Женевы Байдена ближайший к нему телеканал CNN приветствовал его заголовком "Putin got exactly what he wanted from Biden in Geneva". 10 декабря, когда охреневший Вашингтон понемногу стал приходить в себя вернейшая Байдену газета "Washington Post" посвятила ему сокрушительную статью "On Ukraine Biden is channeling his inner Neville Chamberlain"

Да, это классический Чемберлен, Мюнхен, Сентябрь 1938. С одной только разницей. У коллективного Черчилля подавляющее большинство в парламенте, медиа, истеблишменте, обществе. И ему не надо еще два года дожидаться нового Дюнкерка, чтобы перехватить у Чемберлена инициативу. В ближайшие дни повторится пост-женевская история. Тактичное лечение, активный отдых вернут Лидера Свободного Мира в более или менее нормальное состояние. Часть его тяжелого бремени возьмут на себя Государственный секретарь и Министр Обороны. Пропутинская агентура в администрации будет аккуратно нейтрализована. Европейские лидеры постараются забыть о сделанном им неприличном приглашении. - https://charter97.org/ru/news/2021/12/12/447370/
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13.12.2021 12:44 Відповісти
"30 вересня 1999 року в інтерв'ю російській газеті «Коммерсантъ» глава уряду Росії Володимир Путін повідомив, що нової війни з Чечнею не буде і цього ж дня надвечір танкові підрозділи російської армії увійшли на територію Наурського і Шелковського районів Чечні з боку Дагестану та Ставропольського краю."
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13.12.2021 16:05 Відповісти
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14.12.2021 07:40 Відповісти
"А те, що ми здійснюємо на своїй території, їх просто не стосується" . Ваша территория кремль , а всё что вокруг - другие народы .
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13.12.2021 11:37 Відповісти
Это не хитрость, а цинизм
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13.12.2021 11:52 Відповісти
Серьезно? А что у них стоит за дата на медальках за Крым?
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13.12.2021 12:05 Відповісти
Лапатне брехливе лайно продовжує й надалі брехати...
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13.12.2021 11:38 Відповісти
Ага, а чего же вы тогда своих псковских десантников как собак шелудивых в землю закопали? И чего бурятские танкисты у вас с обожженными **@льниками и жопами побираются на лечение?
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13.12.2021 11:41 Відповісти
ага. вот так вот взяли и поверили русне
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13.12.2021 11:41 Відповісти
а что есть кто-то кроме малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата и его Сброда кто сомневается в "честности и порядочности" ПИД,,,рашенского Фекалистана....???
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13.12.2021 11:41 Відповісти
ніколи не було і знову: #какієвашідоказатєльства?
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13.12.2021 11:42 Відповісти
Российское вторжение было, есть сейчас и будет всегда - нужно как Израиль всегда быть готовым дать отпор "единому нариду"
Иначе никак.
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13.12.2021 11:45 Відповісти
нужно финансировать национальные движения на рашковании
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13.12.2021 12:36 Відповісти
шутишь, мы и финансировать. нам бы самим белую молочную цицьку и все в хатку.
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13.12.2021 14:17 Відповісти
сегодня, как и раньше, 100% гарантией нападения параши на любую страну является подписание парашей с ней "договора о дружбе и ненападении"
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13.12.2021 11:46 Відповісти
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13.12.2021 11:46 Відповісти
- "Чикатилло никого не насиловал и не убивал!", заявил на суде Чикатилло, "Он вапще пацифист, филателист и ботаник. Мухи в жызни ни абидил"
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13.12.2021 11:49 Відповісти
та что их слушать, скажут не вторжение а поддержка узкоизычных, что это изменит
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13.12.2021 11:50 Відповісти
Вторжения не будет, а будет принуждение Украины к диалогу с гражданами, имеющих паспорта РФ и проживающих на Донбассе
( аналог Абхазии и Южной Осетии)
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13.12.2021 11:50 Відповісти
Соснуть вони (кацапи раби ***********) тунця!!!
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13.12.2021 12:34 Відповісти
...Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил...
У них нет главнокомандующего? Теперь армией руководит замминистра индел?
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13.12.2021 11:50 Відповісти
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13.12.2021 11:50 Відповісти
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13.12.2021 11:53 Відповісти
Российского вторжения в Украину "нет и быть не может", - МИД РФ Источник: https://censor.net/ru/n3304870

===============
Ну да. примерно то же самое, что и КОЗЛЫ КАПУСТУ НЕ ЕДЯТ
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13.12.2021 11:57 Відповісти
Рябиков!!передай своему ******** Путину . что россии тоже не хрен совать свой татаро-монгльский грязныйй нос , в то что делается на территоррии суверенной Украины!! Воюем ли мы или проводим манёвры совместно со странами НАТО, или строим НОвые Военные БАзы!! Мы тоже защищаем свои границы ,как можем и чем можем от нападения на Укарину, вражеской фашисткой РОССИИ!! Вам какаго хрена надо соваться в дела Украины!! У России свой народ бродит нищий и голодный!! займитесь своими проблемами и дворцами!!
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13.12.2021 12:02 Відповісти
Та да. Черное - это белое. Война - это мир. Рабство - это свобода. И т.д.
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13.12.2021 12:04 Відповісти
а в Криму то шо?
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13.12.2021 12:07 Відповісти
Значит может быть.
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13.12.2021 12:09 Відповісти
Відкритим текстом: - ***** шукає смерті. кремлівский щур її знайде. здохни потвора. СЛАВА НАЦІЇ.
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13.12.2021 12:10 Відповісти
Отже, хлопці, потрібно запрявляти кулемети та старатися придбати щонайбільше джавелінів та стінгерів.
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13.12.2021 12:16 Відповісти
Російського вторгнення в Україну "немає і бути не може", - МЗС РФ. Кремль веде гібридні війни -ихтамнет, розпалювання внутрішніх противорічь і конфліктів, генерація постійного керованого і в'ялотекучого хаосу тощо
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13.12.2021 12:21 Відповісти
Оно не просто есть ,Россия уже захватила наши территории! Пусть не звездит!
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13.12.2021 12:23 Відповісти
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13.12.2021 12:27 Відповісти
"Много раз я предлагал Британии и британцам дружбу и взаимопонимание с германским народом. Вся моя политика была основана на идее этого взаимопонимания. Но каждый раз я был отвергнут. У меня были годы, чтобы понять цель этих поджигателей войны - захватить Германию врасплох при благоприятной возможности."

(С) Речь Элоизыча к немцам 3 сентября 1939 года.
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13.12.2021 12:27 Відповісти
Да, те же параллели, что и Путлером: мы со всеми в мире, а на нас хочет напасть НАТО
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14.12.2021 07:52 Відповісти
Про кацапів кажуть - "пи#дит как дышит а дышит часто".
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13.12.2021 12:29 Відповісти
Так пусть закрепят обязательства юридически, что вторгаться они не будут
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13.12.2021 12:36 Відповісти
А, да? Держи, раз тебе не хватает:

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14.12.2021 06:23 Відповісти
російського вторгнення в Україну "немає і бути не може" .... шо и Крым украинский, а вас там нет ?
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13.12.2021 12:38 Відповісти
От ублюдки мокшанські. Зате весь час вказують нам, що ми мусимо робити на своїй території. От зараза.
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13.12.2021 12:43 Відповісти
Кіздежь, как обічно у раісских!
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13.12.2021 12:48 Відповісти
финансовая система РФ лопнет, как мыльный пузырь, если нападет полномасштабно.
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13.12.2021 12:49 Відповісти
и сифифт им синхронно отключат наши западные братья. в ту же секунду!
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13.12.2021 14:18 Відповісти
Да оно уже произошло и есть оккупация территорий
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13.12.2021 13:00 Відповісти
тоже ведь сначало брехал...что нет никаких руцких войск ...а потом.. оба на...уже есть
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13.12.2021 16:35 Відповісти
залишете Крим та Донбас, заплатите репарації тоді може повіримо
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13.12.2021 13:09 Відповісти
..ни один умный человек не скажет, что будет нападать на кого-то....
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13.12.2021 14:00 Відповісти
Це розраховано на покусаних скаженим як в нас, так і в Раші. Ніхто особливо їх не лікує - тому й старається.
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13.12.2021 14:26 Відповісти
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що російського вторгнення в Україну "немає і бути не може". Джерело: https://censor.net/ua/n3304870


Трохи всрались кацапи
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13.12.2021 14:30 Відповісти
Вперше брали Київ саме як МОСКАЛІ під керівництвом Боголюбського (любив ікони з Богом красти)в 1169р. в 1240р брали вдруге як раби касти Чінгизидів(карта тодішньої орди і теперішньої федерації майже ідентичні).Після того вже їх ПРИПУДРИЛО і не попускає до сьогодні
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13.12.2021 14:30 Відповісти
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13.12.2021 14:32 Відповісти
Только не надо наговаривать, "Рафик ни в чем не виноват"😂😂😂.
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13.12.2021 14:32 Відповісти
Вони одночасно погрожують нападом https://censor.net/ru/news/3304861/********************************************************************************************** і заперечують його можливість. Навіщо?
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13.12.2021 14:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=p8PEMI_xyoI
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13.12.2021 15:08 Відповісти
Предлагаю метод воспитания таких деятелей - выдать сухпай на 3 дня и приковать к чему-то очень тяжелому на трое суток на бугорке на линии соприкосновения. Желательно с видеофиксацией.
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13.12.2021 15:16 Відповісти
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13.12.2021 15:34 Відповісти
Значить вторгнення буде, звісно за повної підтримки зеленого наркома з одягненими штанами ширінкою назад.
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13.12.2021 15:51 Відповісти
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13.12.2021 16:33 Відповісти
Что тут удивительного, ведь ордьІнцьІ всего перед собой гнали заложников. Ето ихняя тактика ведения войньІ.
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13.12.2021 17:00 Відповісти
Монголоиды... б..ля
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13.12.2021 18:31 Відповісти
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13.12.2021 16:46 Відповісти
На Донбассе ,по словам кремлевских главарей,головорезов из московии тоже нет нельзя им верить.
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13.12.2021 18:07 Відповісти
Единожды солгавший - кто тебе поверит?
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13.12.2021 18:29 Відповісти
Одного звонка Бай* хватило - чтобы тупин сдулся..
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13.12.2021 19:15 Відповісти
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14.12.2021 06:27 Відповісти
Чего же тогда Рашка визжит чтобы Украине не давали ОБОРОНИТЕЛЬНОГО вооружения? Если Рашка не собирается наступать то ето Оборонительное вооружение просто будет пылиться на складах. Если Рашка визжит значит что то у нее идет не по плану
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13.12.2021 19:19 Відповісти
після того, як людину покусає скажена собака ,така людина всіх собак вважає скаженими.Так само український народ відноситься до рашиста,котрий у 2014 році окупував українську територію
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13.12.2021 19:31 Відповісти
так было уже в 14 году и погибло ватной шняги 10 ки тысяч со всей параши по сути
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13.12.2021 19:32 Відповісти
Що взагалі поганого що 140 млн. добрива безкоштовно їдуть в Україну?
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13.12.2021 20:13 Відповісти
Очень просто все проясняется, спросите у этих упырей, было ли вторжение в Грузию в 2008 и они скажут, что не было.
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13.12.2021 21:23 Відповісти
..потому что ихтамнет... смешные клоуны...
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13.12.2021 22:35 Відповісти
Те, що Україна здійснює на своїй території, кацапів просто не стосується, вони не мають ні морального, ні політичного права порушувати питання в цій площині. Тому нешановні москалі закривають писки і сидять тихо на своїй території, а не патякають щось там про страшне НАТО з бандерівцями.
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13.12.2021 23:40 Відповісти
ІСТОРІЯ зіграє з рашкою в дуже погану гру........дурні ще не зрозуміли.......це дійсно початок кінця не дуже гарного
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13.12.2021 23:56 Відповісти
так, так, так... Про "іх там нєт" ми чуємо ще з 2014-ого....
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14.12.2021 03:41 Відповісти
Уже было, пакт о не нападении 1939 год. Моя Украина на эти грабли уже наступала. На дворе 21 век да и Украинцы поумнели. И намного сильней и увереннее стали в своих силах.
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14.12.2021 06:23 Відповісти
тогда молча учите тут украинский язык, на нашей земле и не воняйте...
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14.12.2021 08:08 Відповісти
Это вы можете втюхивать ( особенно что его "нет") кому то в странах Океании ( Науру, Тонга..) С-ки лживые.
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14.12.2021 08:19 Відповісти
Прикольные все такие упоротыши. С Россией в камментах воюют. Доскакались этим все сказано. Пока продолжаете скакать и Донбасс заберем. А там и всю Украину. И рагулью не будет в ней места. Теперь бомбите позорники.
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11.01.2022 18:54 Відповісти
Да чтобы ты сдох от проказы или рака! Гондон штопаный
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27.02.2022 01:54 Відповісти
 
 