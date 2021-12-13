Рейтинг партій: "ЄС" - 19,8%, "СН" - 18,4%, "Батьківщина" - 9,1%, ОПЗЖ - 9%, - опитування КМІС
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Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в першій половині грудня, то 7 партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування КМІС.
Так, станом на 3-11 грудня відносно найбільшу підтримку мають партії "Європейська солідарність", яку підтримали 13,7% серед усіх опитаних і 19,8% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором, а також "Слуга народу", яку підтримують 12,7% серед усіх респондентів і 18,4% серед тих, хто визначився з вибором.
Далі йдуть партії "Батьківщина" (відповідно, 6,2% серед усіх респондентів і 9,1% серед тих, хто визначився з вибором) і "Опозиційна платформа - За життя!" (6,2% і 9%).
5% прохідний бар’єр також формально долають "Сила і честь" (4,8% і 7%), Радикальна партія (3,6% і 5,2%) і "Українська стратегія Гройсмана" (3,5% і 5,1%).
Формально трохи менше прохідного бар’єру мають, але наближені до нього "Розумна політика" (3,3% і 4,8%), "Наші" (3,1% і 4,4%) і "Партія Шарія" (2,8% і 4%). Інші партії мають нижчу підтримку.
Порівняно з минулорічним опитуванням рейтинг таких партій, як "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина", "Сила і честь", "Українська стратегія Гройсмана" статистично значущо не змінився.
Водночас рейтинг партії "ОПЗЖ", чия підтримка серед тих, хто визначився, знизилася з 17,4% до 9%. Також за рік знизилася підтримка партій "Голос" (з 3,5% до 1,7%) і "За майбутнє" (з 3,2% до 1,3%). Формально зросла підтримка лише Радикальної партії – з 3,2% до 5,2%.
Будь ласка, зачекайте...
Хорошая сказка! Такая сказочная сказка)))))))
Так скоко порох языков привел со своей крайней вылазки на передок?
Вот какой толк от олигарха Порошенко в Авдеевке? Знатный боец просто.
а если это делается системно с 14-го года то нет. Он проиграл выборы и казалось бы, ну делай то что делают остальные лидеры фракций - забей х..й и занимайся своим бизнесом до след выборов. Но почему то создает волонтерки, выкупает боевых гинералов из сизо (не за копейки), возит эти системы видео наблюдения Вий на передок, что б пацаны от снайперов не умирали (а всем на фоточках показывает клубничку и яблочки).
Раньше он как президент не пиарился на этом и его закидали какахами, мол чё ты молчал то. Теперь делает тоже самое но с пиаром и уже закидывают какахами мол пиар на крови, привез ящик ********** и уже 10 фоток сделал... нужно определиться либо нам нравятся полиитки которые хорошо киздят на камеру и максимум катаются в Германию делают себе новый фейс периодически или фотаются с передка, куда регулярно за свои возят помощь пацанам. Как по мне то лучше как Порох, чем как вся эта шобла лощенных рыл в парламенте, занятых постройкой новыч дач, переоформлением разного бизнеса, недвиги и "аренды" люксовых авто, что б потом в парламенте себе в телефоне шлюх подбирать туда за честно спиж...ое
"Європейська солідарність" очолила рейтинг політичних партій у трьох із чотирьох макрорегіонів України. Зокрема, за "ЄС" готові проголосувати на заході України 19,5% від усіх опитаних, у центрі - 12,5%, на півдні - 11,8% та на сході - 8,4% серед усіх опитаних респондентів. Серед тих, хто визначився і буде голосувати, "Європейську солідарність" підтримують на заході 27,0%, у центрі - 18,0%, на півдні - 17,4% і на сході - 13,5%.
Водночас підтримка президентської партії зменшується. Так, за "Слугу народу" готові голосувати на заході 15,1%, у центрі - 11,7%, на півдні - 13,9% і на сході - 8,3% респондентів від усіх опитаних. Серед тих, хто визначився і буде голосувати, "слуг" підтримують на заході 20,9%, у центрі - 16,8%, на півдні - 20,4% і на сході - 13,3%.
Я вже два раз твою всю тюльчину ботоферму виводив на чисту воду. Тепер зрробив ти висновки: шкрабаєш з різних ІР.
А ваша братія хіба не упорота ? Заходите на гілку лише для того щоб вилити на Порошенка грязюки , та похвалити тЮльку . . Шо ,, хіба ні .?
Якого це безладу ти не бачив , конкретніше можна !? В чому був безлад ? В тому що держпідприємства при минулій владі приносили чималий прибуток , в тому що країна при ній нарешті вилізла з кацапського газового зашморга , в тому що фінансова система країні , нарешті - здихалася банків -паразитів , і банківська система нарешті -запрацювала .? І все це , ще й під час війни ..!! І це ти називаєш - безладом . ? Я в шоці .. .
коментувисеру!
Видала по 1000 грн, так це було накладно в той час, але не зважаючи на це економіка зросла і ВВП стабілізувався до норми. Зеля теж зараз по 1000 грн дає за вакцинацію. Хоча... це якось дивно, не думаєте?
Почала давати гроші за народження дитини, що є і до сих пір - бо скоро українців не залишиться взагалі.
І ще багато - зацікавить - почитаєте в інтернеті, якщо вмієте відрізняти брехню від правди. Якщо ні - то це ваш вибір.
Я давно з нею познайомився і одразу була думка, що ця жінка дуже велична. Так, це був зїзд партійців, колись я там був, але потім вийшов по особистим причинам, але голосувати за неї не перестав. Бо не бачив жодного, хто міг би поруч стояти з неї по розуму і досвіду.
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Якщо немає відповідей на всі ці питання то і обговорювати немає що.
На три з цих питань в мене відповідь є: директором КМІСу є Паніотто. Це приватна фірма яку фінансує Медведчук. У 2012 році КМІС провів "дослідження" з якого випливало що 74% українців хочуть російську мову як другу державну. Це "дослідження" потім лягло в основу мовного закону Ківалова-Колісніченка. Вже з цієї інформації можна робити висновки
Треба обирати розумом, а розум завжди підкаже, що нам потрібні політично підковані люди, з досвідом політичним, а не клоуни та бізнесмени.
Адью собаки зелёные...
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1073&page=1
это от 26-29 ноября. Был один рейтинг.
НО(!!!) ведь нужен *итоговый* рейтинг за год, подвести так сказать итоги года кто победитель, а кто аутсайдер. ИИИИИИИ...Опрос от 3-11 декабря (то есть через 4 дня после предыдущего). И вуаля, совершенно другие цифры))
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1077&page=1
Абсолютно другие данные в пользу сами видите каких политических сил)))