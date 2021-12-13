Рейтинг партій: "ЄС" - 19,8%, "СН" - 18,4%, "Батьківщина" - 9,1%, ОПЗЖ - 9%, - опитування КМІС

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в першій половині грудня, то 7 партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування КМІС.

Так, станом на 3-11 грудня відносно найбільшу підтримку мають партії "Європейська солідарність", яку підтримали 13,7% серед усіх опитаних і 19,8% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором, а також "Слуга народу", яку підтримують 12,7% серед усіх респондентів і 18,4% серед тих, хто визначився з вибором.

Далі йдуть партії "Батьківщина" (відповідно, 6,2% серед усіх респондентів і 9,1% серед тих, хто визначився з вибором) і "Опозиційна платформа - За життя!" (6,2% і 9%).

5% прохідний бар’єр також формально долають "Сила і честь" (4,8% і 7%), Радикальна партія (3,6% і 5,2%) і "Українська стратегія Гройсмана" (3,5% і 5,1%).

Формально трохи менше прохідного бар’єру мають, але наближені до нього "Розумна політика" (3,3% і 4,8%), "Наші" (3,1% і 4,4%) і "Партія Шарія" (2,8% і 4%). Інші партії мають нижчу підтримку.

Порівняно з минулорічним опитуванням рейтинг таких партій, як "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина", "Сила і честь", "Українська стратегія Гройсмана" статистично значущо не змінився.

Водночас рейтинг партії "ОПЗЖ", чия підтримка серед тих, хто визначився, знизилася з 17,4% до 9%. Також за рік знизилася підтримка партій "Голос" (з 3,5% до 1,7%) і "За майбутнє" (з 3,2% до 1,3%). Формально зросла підтримка лише Радикальної партії – з 3,2% до 5,2%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 51,6% українців вважають, що у разі вторгнення Росії Зеленський не буде ефективним Верховним головнокомандувачем, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА