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Новини Політика України
20 136 375
рейтинг (696) КМІС (267) Батьківщина (547) Радикальна партія (206) Слуга народу (2544) Сила і Честь (35) Європейська Солідарність (1021) Опозиційна платформа - За життя (466)

Рейтинг партій: "ЄС" - 19,8%, "СН" - 18,4%, "Батьківщина" - 9,1%, ОПЗЖ - 9%, - опитування КМІС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рейтинг партій:

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в першій половині грудня, то 7 партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування КМІС.

Так, станом на 3-11 грудня відносно найбільшу підтримку мають партії "Європейська солідарність", яку підтримали 13,7% серед усіх опитаних і 19,8% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором, а також "Слуга народу", яку підтримують 12,7% серед усіх респондентів і 18,4% серед тих, хто визначився з вибором.

Далі йдуть партії "Батьківщина" (відповідно, 6,2% серед усіх респондентів і 9,1% серед тих, хто визначився з вибором) і "Опозиційна платформа - За життя!" (6,2% і 9%).

5% прохідний бар’єр також формально долають "Сила і честь" (4,8% і 7%), Радикальна партія (3,6% і 5,2%) і "Українська стратегія Гройсмана" (3,5% і 5,1%).

Формально трохи менше прохідного бар’єру мають, але наближені до нього "Розумна політика" (3,3% і 4,8%), "Наші" (3,1% і 4,4%) і "Партія Шарія" (2,8% і 4%). Інші партії мають нижчу підтримку.

Порівняно з минулорічним опитуванням рейтинг таких партій, як "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина", "Сила і честь", "Українська стратегія Гройсмана" статистично значущо не змінився.

Водночас рейтинг партії "ОПЗЖ", чия підтримка серед тих, хто визначився, знизилася з 17,4% до 9%. Також за рік знизилася підтримка партій "Голос" (з 3,5% до 1,7%) і "За майбутнє" (з 3,2% до 1,3%). Формально зросла підтримка лише Радикальної партії – з 3,2% до 5,2%. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": 51,6% українців вважають, що у разі вторгнення Росії Зеленський не буде ефективним Верховним головнокомандувачем, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій: ЄС - 19,8%, СН - 18,4%, Батьківщина - 9,1%, ОПЗЖ - 9%, - опитування КМІС 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+55
приємно бачити
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13.12.2021 11:36
+55
Вибір прийдеться відстоювати - зелені реваншисти будуть махлювати.
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13.12.2021 11:50
+38
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13.12.2021 11:40
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Во заливаешь.... Идиллия!!! Утопия!!
Хорошая сказка! Такая сказочная сказка)))))))
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15.12.2021 08:13 Відповісти
Охоронцем на воротах?
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13.12.2021 21:04 Відповісти
Ну если знаешь, то почему не говоришь? Хряк за миллионы долларов нанял заокеанских сыщиков, дабы те нарыли шо нить на Юлю. Не нарыли... А ты фсё знал и молчал!? Значица ты подельник ейный! Признавайся, сколько денех умыкнул у народа Украины вместе с юлькой-ворофффффкой!!!(((??? Ща с барыгой воруешь, наверное, раз мазу за него тянешь...
Так скоко порох языков привел со своей крайней вылазки на передок?
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17.12.2021 15:08 Відповісти
Что ей там делать на передке? Ты же первый начнешь волать про ее дурь.
Вот какой толк от олигарха Порошенко в Авдеевке? Знатный боец просто.
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13.12.2021 21:01 Відповісти
он туда возит волонтерку за деньги собранные Справой громад и своим фондом. Толково или опять не то делает?
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14.12.2021 10:27 Відповісти
Толково. Только у медали есть 2 стороны. Вы видите только одну и в упор не хотите замечать другую в Порошенко. Если Зеленский, или Тимошенко привезут ящик апельсин и тепловизоры на передовую, то вы вряд ли начнете их осыпать благодарностями. Ибо вы знаете, что это явно малая польза на фоне другой стороны медали. Все это есть пиар и стоит копейки для олигархов.
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14.12.2021 10:54 Відповісти
если это делать 1 раз то да, это пиар и только и за копейки)
а если это делается системно с 14-го года то нет. Он проиграл выборы и казалось бы, ну делай то что делают остальные лидеры фракций - забей х..й и занимайся своим бизнесом до след выборов. Но почему то создает волонтерки, выкупает боевых гинералов из сизо (не за копейки), возит эти системы видео наблюдения Вий на передок, что б пацаны от снайперов не умирали (а всем на фоточках показывает клубничку и яблочки).
Раньше он как президент не пиарился на этом и его закидали какахами, мол чё ты молчал то. Теперь делает тоже самое но с пиаром и уже закидывают какахами мол пиар на крови, привез ящик ********** и уже 10 фоток сделал... нужно определиться либо нам нравятся полиитки которые хорошо киздят на камеру и максимум катаются в Германию делают себе новый фейс периодически или фотаются с передка, куда регулярно за свои возят помощь пацанам. Как по мне то лучше как Порох, чем как вся эта шобла лощенных рыл в парламенте, занятых постройкой новыч дач, переоформлением разного бизнеса, недвиги и "аренды" люксовых авто, что б потом в парламенте себе в телефоне шлюх подбирать туда за честно спиж...ое
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14.12.2021 11:17 Відповісти
А ви до Венедіктової. Бо Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко та Зеленський шукали і так нічого не знайшли. З вас буду яскравий свідок ))))))))))
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13.12.2021 21:04 Відповісти
Доречі, цікаво, скільки Порося відвалив за "перше" місце?
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13.12.2021 14:11 Відповісти
ну уж точно он лучше Зебабуинов
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13.12.2021 15:42 Відповісти
Що, ніяк не можеш повірити, що ваша справа програна ? А після змішення зеленського від влади ми будемо вас переслідувати та судити, всіх вас Готуйся
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13.12.2021 16:20 Відповісти
Вовчка це ти?
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13.12.2021 17:49 Відповісти
вишь как местные модеры блюдут "честь" соевого хряка- чуть кинул тень на барыгу, сразу в бан!
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17.12.2021 15:09 Відповісти
Сколько зеленого быдла пританцевало тут высираться. Уровень ботов ольгинских. Твари, хуже кацапов - те хоть враги, а эти - гниды в тылу.
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13.12.2021 14:29 Відповісти
Беспокоит продвижение партии КГБ, - Сила и честь .... популизм Смешко-Гордона, не отличается от популизма Зеленского
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13.12.2021 14:38 Відповісти
более того это системные консервы, которые солью страну четко и слажено
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13.12.2021 14:52 Відповісти
да кгб и власть-это Россия нам такого не надо
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13.12.2021 15:39 Відповісти
Відповідно до цього соцопитування, партія "Європейська солідарність" лідирує на заході, сході та в центрі України, "слуги" пасуть задніх:

"Європейська солідарність" очолила рейтинг політичних партій у трьох із чотирьох макрорегіонів України. Зокрема, за "ЄС" готові проголосувати на заході України 19,5% від усіх опитаних, у центрі - 12,5%, на півдні - 11,8% та на сході - 8,4% серед усіх опитаних респондентів. Серед тих, хто визначився і буде голосувати, "Європейську солідарність" підтримують на заході 27,0%, у центрі - 18,0%, на півдні - 17,4% і на сході - 13,5%.
Водночас підтримка президентської партії зменшується. Так, за "Слугу народу" готові голосувати на заході 15,1%, у центрі - 11,7%, на півдні - 13,9% і на сході - 8,3% респондентів від усіх опитаних. Серед тих, хто визначився і буде голосувати, "слуг" підтримують на заході 20,9%, у центрі - 16,8%, на півдні - 20,4% і на сході - 13,3%.
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13.12.2021 15:20 Відповісти
І хто повірить, що Порошенко на 1 місці?! Брехня та й годі! Видно, що опитування куплене. Більше того, занизили рейтинг Батьківщини... Я кого не запитаю - всі голосували б за Тимошенко та її політсилу, адже переконалися, що вона завжди думає про народ.
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13.12.2021 15:51 Відповісти
Зараз нам з вами напишуть, що ми - боти))) Декому просто не зрозуміло, як можна підтримувати людину з аргументами і конкретними планами роботи.
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13.12.2021 16:04 Відповісти
а то нє
Я вже два раз твою всю тюльчину ботоферму виводив на чисту воду. Тепер зрробив ти висновки: шкрабаєш з різних ІР.
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13.12.2021 16:48 Відповісти
Тобто, на вашу думку, якщо людина підтримує певного кандидата у коментарях - це одразу бот? Не смішно? як на мене, абсолютно безпідставне твердження.
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13.12.2021 19:43 Відповісти
Це найзавзятіший порохобот. Насмокчеться надвеликих льодяників "Рошен" на патичках із збільшеним вмістом висраного особисто Порохатим Баригою ферментованого лайна підвищеного смороду і рясно вивергає у медійний простір порохоботське блювотиння.
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17.12.2021 20:44 Відповісти
Так вас же - ботву , видно за кілометр .. Вже хоча б навіть -по манері спілкування . Ви ж нічого не обговорюєте , нічого не коментуєте , не вступаєте в дискусії ,, лише співаєте дифірамби жулі . Та ще й появляєтесь на Цензорі , лише під такими новинами ,, раз у квартал . .
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13.12.2021 17:08 Відповісти
Так запропонуй щось дієве ти , а я послухаю , скажу те що думаю і т.д. .
А ваша братія хіба не упорота ? Заходите на гілку лише для того щоб вилити на Порошенка грязюки , та похвалити тЮльку . . Шо ,, хіба ні .?
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13.12.2021 18:17 Відповісти
то це вашого улюбленця зачепили і ви в шоці?))) не переймайтесь так, нервова система не відновлюється. Кожному є що сказати, але то наші особисті думки. Не маю наміру когось ображати, але скажу одне : за 30 років незалежності такого безладу, як останні 7 років я ще не бачив.
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13.12.2021 20:48 Відповісти
А коли твою улюбленицю зачіпають , тебе це не хвилює .? То чому мене має не зачіпати ,те що ви жуляботи - ображаєте Порошенка ? Для мене він не -улюбленець , до речі . Я його не розхвалюю , як ви тут , свою люлю . Я його поважаю , але за роботу на посту президента країни ,, за його державницьку політику , за те що не заглядав в очі ***** , як деякі ,, за те що 5 років чинив опір мацьковським планам , за те що весь час зміцнював армію . За те що поміг відірвати українську церкву від мацькви . І нарешті за те що -він ворог № 1 для паРаші . А що за ті 5 років , для країни зробила ВАНА ,, гавкала лише з -за кожного кутка ,про - неймовірне зубажіння і останні піввареника .
Якого це безладу ти не бачив , конкретніше можна !? В чому був безлад ? В тому що держпідприємства при минулій владі приносили чималий прибуток , в тому що країна при ній нарешті вилізла з кацапського газового зашморга , в тому що фінансова система країні , нарешті - здихалася банків -паразитів , і банківська система нарешті -запрацювала .? І все це , ще й під час війни ..!! І це ти називаєш - безладом . ? Я в шоці .. .
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13.12.2021 21:47 Відповісти
зваж: з 18:00 робочий час цієї ботоферми закінчився! Жодного коменту висеру!
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13.12.2021 19:41 Відповісти
Ботоферма, чув, що перед виборами таке було в Пороха. Чи у вас зараз всі користувачі, що мають не таку думку, як у вас - одразу БОТОФЕРМА?
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13.12.2021 20:50 Відповісти
так не було, не бреши. Таких тупих методичкових висерів не було, принаймі тут, на форумі Цензора. В FВ - не знаю, не підписаний. Але сумніваюсь, що і там так було.
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13.12.2021 22:48 Відповісти
"вона завжди думає про народ"
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13.12.2021 16:57 Відповісти
А можно дізнатися, коли саме вона думає про людей, та як думає. Що зробила? Що зробила, якщо бути точнішим.
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13.12.2021 20:00 Відповісти
Підвищувала стипендію студентам, щоб замотивувати їх вчитись. Закінчила віялові відключення, які до речі, нас дуже скоро чекають знову. І вона саме зараз про це попереджає і дає владі кроки вирішення. Не факт, що влада прислухається - тому є шанс сидіти в пітьмі дуже скоро.

Видала по 1000 грн, так це було накладно в той час, але не зважаючи на це економіка зросла і ВВП стабілізувався до норми. Зеля теж зараз по 1000 грн дає за вакцинацію. Хоча... це якось дивно, не думаєте?

Почала давати гроші за народження дитини, що є і до сих пір - бо скоро українців не залишиться взагалі.

І ще багато - зацікавить - почитаєте в інтернеті, якщо вмієте відрізняти брехню від правди. Якщо ні - то це ваш вибір.
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13.12.2021 20:54 Відповісти
Підтримую і підтримувала завжди "Батьківщину". А всі рейтинги - це таке, хто заплатив, той і перший, а хто ні - той не перший)
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13.12.2021 16:02 Відповісти
К концу срока Зеленского в стране будет столько экономических проблем что ни одна собака не проголосует ни за Зеленского ни за его партию. Проблема только в том что за Зеленского голосовало много малоросов и коллаборантов и они перемитнутся в свое родное ОПЗЖ
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13.12.2021 16:05 Відповісти
Я чомусь більш, ніж впевнена, що це опитування "провели" аби підняти рейтинг ЄС, якого немає та знизити високий рейтинг Батьківщини (динаміка показує, що він постійно зростає). Я готова голосувати за другий варіант, бо вже не раз переконувалась, що Тимошенко по-справжньому вірна народу та країні і готова на все, аби ми жили краще.
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13.12.2021 16:09 Відповісти
😂
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13.12.2021 16:15 Відповісти
Хах. СН + ЕС. Оце буде ядерна ширка
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13.12.2021 16:14 Відповісти
Схоже, що цi рейтинги показують на те, що нiчого народ не навчився за цi роки! Дуже жаль!
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13.12.2021 16:32 Відповісти
Тимошенко і Батьківщина посідають вищу сходинку! Це цілком логічно: мають потужну програму, до партії входять справжні професіонали, на політичній арені вже понад 20 років.
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13.12.2021 16:43 Відповісти
.яку конкретно - потужну програму .? Де з нею можна ознайомитись .? Гадаю - ти цього й сам не знаєш , жюлябот .. Набігло вас на цю новину , як тарганів . Видно , грошики в жулі є ,, вам на зарплату .
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13.12.2021 17:01 Відповісти
Поки що грошики у Петі, Ахмєтки, фірташів з пінчуками та іншими завсідниками Форбса. А від могутньої колись армії порохоботів, створеної за рік до останніх президентських виборів, та ще активних з рік після них залишилася тільки невелика, але активна купка вишкребків типу тебе. Та щось не допомогли вони Петру тоді, а гроші ж було викинуто немалі на них. І хто переміг Петра . скажіть мені? Якийсь клоун. працівник сцени і закулісся! Та мандраж після виборів у Петька був, ще й який! А так одна сволота при владі, що була, що два роки тому прийшла...
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13.12.2021 19:32 Відповісти
Пече нижче спини Жора ? ........ - ("Європейська солідарність"- 19,8% ..... - "Батьківщина" 9,1% .) Джерело: https://censor.net/ua/n3304872 Розумію . Але допомогти - не можу .
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13.12.2021 20:02 Відповісти
ніде не пече.... болить лише серце, що Україна так і залишиться країною Третього Світу. Бо людей, хто готовий вивести Україну з кризи немає окрім Тимошенко. Шкода, що ви ніколи не зміните свою думку.
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13.12.2021 21:04 Відповісти
Добре б було знати, чи рейтинги, які малює КМІС, окрім ЦН хтось публікує?
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14.12.2021 05:36 Відповісти
Максиме, ознайомся з програмою на сайті Батьківщина(наче там була) і тоді буде про що розмовляти. Ти думаєш в неї немає прихильників?

Я давно з нею познайомився і одразу була думка, що ця жінка дуже велична. Так, це був зїзд партійців, колись я там був, але потім вийшов по особистим причинам, але голосувати за неї не перестав. Бо не бачив жодного, хто міг би поруч стояти з неї по розуму і досвіду.
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13.12.2021 21:00 Відповісти
ця жинка дуже велична як Зе? чи трохи величніше?????????? )))))))))))))
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14.12.2021 09:48 Відповісти
Я тоже вам нємного помог с рейтингом , слуги . .Неправда лі .?
.
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13.12.2021 17:20 Відповісти
ЕС молодцы!
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13.12.2021 17:33 Відповісти
Вовка, на - бутылку! Дай тогда и мылко)
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13.12.2021 20:02 Відповісти
Насправді обговорювати треба не результати цих "досліджень". Обговорювати треба зовсім інші питання. Що то за КМІС, яка його історія (брехні), хто там керівник і яка його історія доброчесності, чому не повідомляється замовник опитувань, чи є рецензії на це опитування (адже це прикладне наукове дослідження), які докази того що опитування насправді проводилось?

Якщо немає відповідей на всі ці питання то і обговорювати немає що.

На три з цих питань в мене відповідь є: директором КМІСу є Паніотто. Це приватна фірма яку фінансує Медведчук. У 2012 році КМІС провів "дослідження" з якого випливало що 74% українців хочуть російську мову як другу державну. Це "дослідження" потім лягло в основу мовного закону Ківалова-Колісніченка. Вже з цієї інформації можна робити висновки
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13.12.2021 18:10 Відповісти
скажу вам привітанням Медведчуку від одного із нині покійних помічників Л.Кравчука "з святом демократіїї" Це бло с казано після 2 туру виборів 2004 року. А це грек набивається у друзі.
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13.12.2021 21:57 Відповісти
А казали ж вам (одразу після останніх виборів), прийде час і зізнання в тому що голосував за зеленого ідіота і "слуг урода",буде прирівнюватись до зізнання що виграв козу під плотом.
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13.12.2021 18:38 Відповісти
Знаєте, добре що є зізнання, але від того не легше. Чомусь багато упоротих "аби не Петя", "Аби не Юля" . АБИ НЕ ЗЕЛЯ буде в 2024 році. То кого ви збираєтесь обирати? Мураєва? ЧИ нові обличчя?

Треба обирати розумом, а розум завжди підкаже, що нам потрібні політично підковані люди, з досвідом політичним, а не клоуни та бізнесмени.
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13.12.2021 21:13 Відповісти
Похоже,что к весне не останется зелёных ушлёпков,а за зізнання в том,что голосовал за зелень ,будут бить морду...
Адью собаки зелёные...
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13.12.2021 19:47 Відповісти
ми живемо в гуманному світі, є інши методи... просто сумно, що знову ми маємо шанс наступити на ті ж самі граблі.
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13.12.2021 21:13 Відповісти
Чудеса, неделю назад у ПЕС было 12 а сейчас уже 19,8%
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13.12.2021 20:06 Відповісти
Магия!
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13.12.2021 20:17 Відповісти
Порошенка президентом ми вже бачили, Зеленського наїлися, а ось Тимошенко ще не була президентом! Треба дати жінці шанс!
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13.12.2021 20:09 Відповісти
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13.12.2021 21:11 Відповісти
Привет ГЕТМАНЦЕВУ передайте!
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14.12.2021 14:56 Відповісти
Кстати зашел на сам сайт КМИС. Продажничество просто неприкрытое. У них новость:

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1073&page=1

это от 26-29 ноября. Был один рейтинг.

НО(!!!) ведь нужен *итоговый* рейтинг за год, подвести так сказать итоги года кто победитель, а кто аутсайдер. ИИИИИИИ...Опрос от 3-11 декабря (то есть через 4 дня после предыдущего). И вуаля, совершенно другие цифры))

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1077&page=1

Абсолютно другие данные в пользу сами видите каких политических сил)))
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15.12.2021 15:17 Відповісти
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