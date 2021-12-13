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Новини Політика України
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У п'ятницю на Годині запитань до уряду має виступити Шмигаль, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У п'ятницю на Годині запитань до уряду має виступити Шмигаль, - Корнієнко

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко вважає, що на Годині запитань до уряду у ВР у п’ятницю має виступити прем’єр-міністр Денис Шмигаль із підсумковою доповіддю.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді ВРУ у понеділок.

За словами віцеспікера, Шмигаль має доповісти щодо пандемії, ситуації на кордонах України та щодо міжнародних питань.

Він також зауважив, що після доповіді прем’єра депутати зможуть поставити запитання й іншим членам уряду.

"Це була б корисна зустріч для нас усіх", - зазначив Корнієнко.

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Автор: Ірина Дашківська
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рома и синти с медведями будут на этом выступлении? ))
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13.12.2021 11:43 Відповісти
дід Шмигаля в 1939-1941 роках керував НКВД у Львівській області
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13.12.2021 11:46 Відповісти
допуск виключно при "впізнанні е***ла")
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13.12.2021 11:52 Відповісти
У п'ятницю на Годині запитань до уряду має виступити Шмигаль, - Корнієнко. Але виступить Квартал-95
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13.12.2021 12:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Bqm0YKuw5UY
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13.12.2021 12:58 Відповісти
 
 