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У п'ятницю на Годині запитань до уряду має виступити Шмигаль, - Корнієнко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Перший віцеспікер Олександр Корнієнко вважає, що на Годині запитань до уряду у ВР у п’ятницю має виступити прем’єр-міністр Денис Шмигаль із підсумковою доповіддю.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді ВРУ у понеділок.
За словами віцеспікера, Шмигаль має доповісти щодо пандемії, ситуації на кордонах України та щодо міжнародних питань.
Він також зауважив, що після доповіді прем’єра депутати зможуть поставити запитання й іншим членам уряду.
"Це була б корисна зустріч для нас усіх", - зазначив Корнієнко.
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Fjall_Raven
показати весь коментар13.12.2021 11:43 Відповісти Мені подобається 0
Jaroslav Jaroslav d8b33490
показати весь коментар13.12.2021 11:46 Відповісти Мені подобається 0
Андрей Shaman
показати весь коментар13.12.2021 11:52 Відповісти Мені подобається 0
Где-то там cc76281d
показати весь коментар13.12.2021 12:00 Відповісти Мені подобається 0
Ptyburdukov
показати весь коментар13.12.2021 12:58 Відповісти Мені подобається 0
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