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Новини Політика України
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Стефанчук попросив нардепів не перетворювали запити на "казна-що": "Деякі речі є недопустимими"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стефанчук попросив нардепів не перетворювали запити на

Спікер Руслан Стефанчук просить народних депутатів зважено підійти до підготовки депутатських запитів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді у понеділок.

"Деякі речі, які відбуваються у Верховній Раді, є недопустимими. Я розумію, що можна скільки завгодно прикриватися святим правом народного депутата, але все ж просив би вас більш зважено підходити до таких інструментаріїв народного депутата, як депутатські запити, щоб ми не перетворювали це на казна-що", - зауважив Стефанчук.

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За його словами, деякі депутатські запити паплюжать звання народного депутата та Верховну Раду загалом. Спікер попросив колег тримати "високу планку звання народного депутата".
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Топ коментарі
+13
Запит депутат на повію без табу - це вам не казна що.)))
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13.12.2021 11:56
+11
більше чим "на казна-що" цю ВРУ вже не перетворити....
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13.12.2021 11:52
+10
- При Порошенко в Верховной Раде, появлялись, изредка, наркоманы, популисты, сторонники «русского мира» и просто дураки, в итальянском парламенте - популисты, сторонники «русского мира»и дураки, а также одна порнозвезда - Чичолина… А в нашем - за исключением «порохоботов» - одни наркоманы, «сексуально озабоченные», дураки, «сторонники «русского мира»и целая куча элитных проституток…

Так що ж тоді Стефанчук може чекать від "своїх на 100%" депутатів?!!!
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13.12.2021 12:08
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більше чим "на казна-що" цю ВРУ вже не перетворити....
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13.12.2021 11:52 Відповісти
- При Порошенко в Верховной Раде, появлялись, изредка, наркоманы, популисты, сторонники «русского мира» и просто дураки, в итальянском парламенте - популисты, сторонники «русского мира»и дураки, а также одна порнозвезда - Чичолина… А в нашем - за исключением «порохоботов» - одни наркоманы, «сексуально озабоченные», дураки, «сторонники «русского мира»и целая куча элитных проституток…

Так що ж тоді Стефанчук може чекать від "своїх на 100%" депутатів?!!!
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13.12.2021 12:08 Відповісти
я не про "на казна-що",
я за екологію, типу Грети Трумберг

"Запит про вольєр для ЗЕ-льоних мартишок"
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13.12.2021 16:24 Відповісти
откак виглядає "зелена демократія": коливан сам вирушує, які запити правильні, а які - "казна-що"..
І навіть критеріїв ніяких не потрібно, просто сказав, і все.
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13.12.2021 11:53 Відповісти
Запит депутат на повію без табу - це вам не казна що.)))
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13.12.2021 11:56 Відповісти
Не треба з гарного кнопкодавного органа перетворювати ВР на якусь балаківню. Сказано голосуй так голосуй, а то ще якись правки вносять. Не за це їм платиться по 10 тис. дол. з чорних кас
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13.12.2021 11:56 Відповісти
До путча платили 20-30-50.
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13.12.2021 12:05 Відповісти
"казна-що табу!" )
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13.12.2021 11:57 Відповісти
Словесный понос в классическом проявлении: "Если кто-то кое-где у нас порой ..."
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13.12.2021 12:06 Відповісти
"не перетворювайте шапітолій на казна-що!" - Коливан ))
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13.12.2021 12:08 Відповісти
Эх, жаль, что он не уточнил- какие именно запросы позорят высокую честь... После последнего трускавецкого сходняка СН опозориться стало как-то затруднительно даже.
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13.12.2021 12:10 Відповісти
Там дуже талановиті, вони це зроблять ще не один раз!
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13.12.2021 12:16 Відповісти
Самі ж перетворили ВР на шапіто, то і запити відповідні до цирку-шапіто, де засідають наркомани, анали, банальні злодії пива і неадеквати
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13.12.2021 12:16 Відповісти
Короче, кабан объявил табу на запросы касающиеся:
предателей и наркоманов во власти, спонсора зарплаты секретарши верховного, протеже и покровителя гогинарколашвили, гражданства зе-кодла, их состояния и финансовых потоков и т.п.
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13.12.2021 12:20 Відповісти
Не кабан,а Свинарчук!
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13.12.2021 13:06 Відповісти
не любит опудало синтезаторов. Ему рояль подавай.
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13.12.2021 12:21 Відповісти
словоблудие...
кто будет решать что запрос не запрос а хренпоймичто? надо какую-то комиссию человек эдак в 100 прикормить (там же есть еще у кварталовцев дальние родственники не пристроенные?))))
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13.12.2021 12:24 Відповісти
Спрашивайте Колывана о чем угодно,только не о тёщиной квартире.Это святое,как и право народного депутата. Паноптикум,мля.
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13.12.2021 12:26 Відповісти
Цікаво, чи він звертався до бенедіктової та інших силовиків "не перетворювати деякі кримінальні справи і підозри в казна що". Зокрема по пальцю гео.
І чому я впевнений, що не звертався?...
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13.12.2021 12:27 Відповісти
ага повчи iх а то як обiзяни з гранатою що iз законами щo iз запросами - крутять як дишлом.
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13.12.2021 12:28 Відповісти
Що,знов подали запит на закупівлю додаткових памперсів найвеличнішому потерпілому?
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13.12.2021 13:08 Відповісти
 
 