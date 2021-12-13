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Стефанчук попросив нардепів не перетворювали запити на "казна-що": "Деякі речі є недопустимими"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Спікер Руслан Стефанчук просить народних депутатів зважено підійти до підготовки депутатських запитів.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді у понеділок.
"Деякі речі, які відбуваються у Верховній Раді, є недопустимими. Я розумію, що можна скільки завгодно прикриватися святим правом народного депутата, але все ж просив би вас більш зважено підходити до таких інструментаріїв народного депутата, як депутатські запити, щоб ми не перетворювали це на казна-що", - зауважив Стефанчук.
За його словами, деякі депутатські запити паплюжать звання народного депутата та Верховну Раду загалом. Спікер попросив колег тримати "високу планку звання народного депутата".
Топ коментарі
+13 Oljik
показати весь коментар13.12.2021 11:56
+11 Андрей Shaman
показати весь коментар13.12.2021 11:52
+10 Яр Холодний
показати весь коментар13.12.2021 12:08
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Будь ласка, зачекайте...
Так що ж тоді Стефанчук може чекать від "своїх на 100%" депутатів?!!!
я за екологію, типу Грети Трумберг
"Запит про вольєр для ЗЕ-льоних мартишок"
І навіть критеріїв ніяких не потрібно, просто сказав, і все.
предателей и наркоманов во власти, спонсора зарплаты секретарши верховного, протеже и покровителя гогинарколашвили, гражданства зе-кодла, их состояния и финансовых потоков и т.п.
кто будет решать что запрос не запрос а хренпоймичто? надо какую-то комиссию человек эдак в 100 прикормить (там же есть еще у кварталовцев дальние родственники не пристроенные?))))
І чому я впевнений, що не звертався?...