У Раді сформована група з підготовки змін до Конституції щодо децентралізації, - Корнієнко
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У Верховній Раді сформований орієнтовний склад робочої групи з напрацювання змін до Конституції щодо децентралізації.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, розповів на Погоджувальній Раді у понеділок перший віцеспікер Олександр Корнієнко.
"Це міжкомітетська робоча група. Вона включатиме виключно депутатів Верховної Ради, тому що вже відбулися усі можливі експертні обговорення. … Тепер треба перемістити діалог на майданчик парламенту", - зауважив він.
За словами Корнієнка, у групі будуть представники як влади так і опозиції.
Перший віцеспікер також нагадав, що у Верховній Раді працює робоча група щодо змін до Регламенту. Він подякував колегам, які були присутні на її першому засіданні, зазначивши, що не всі фракції долучилися до цього процесу. Корнієнко розповів, що наступне засідання групи відбудеться в зумі і попросив, щоб там були присутні представники усіх парламентських фракцій.
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Альберт ЕЙНШТЕЙН
Андрій КРИЖАНІВСЬКИЙ
спасибо жителям кривбаса!