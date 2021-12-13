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У Раді сформована група з підготовки змін до Конституції щодо децентралізації, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Раді сформована група з підготовки змін до Конституції щодо децентралізації, - Корнієнко

У Верховній Раді сформований орієнтовний склад робочої групи з напрацювання змін до Конституції щодо децентралізації.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, розповів на Погоджувальній Раді у понеділок перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

"Це міжкомітетська робоча група. Вона включатиме виключно депутатів Верховної Ради, тому що вже відбулися усі можливі експертні обговорення. … Тепер треба перемістити діалог на майданчик парламенту", - зауважив він.

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За словами Корнієнка, у групі будуть представники як влади так і опозиції.

Перший віцеспікер також нагадав, що у Верховній Раді працює робоча група щодо змін до Регламенту. Він подякував колегам, які були присутні на її першому засіданні, зазначивши, що не всі фракції долучилися до цього процесу. Корнієнко розповів, що наступне засідання групи відбудеться в зумі і попросив, щоб там були присутні представники усіх парламентських фракцій.
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Топ коментарі
+8
Труба стране!
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13.12.2021 12:00
+7
Те що до зеленої шобли успішно працювало.
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13.12.2021 12:03
+7
Не чіпайте Конституцію, недоумки зелені.
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13.12.2021 12:03
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Труба стране!
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13.12.2021 12:00 Відповісти
Ось тут докладніше
https://zn.ua/internal/zelenskij-idet-na-vtoroj-srok-i-stroit-set.html
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13.12.2021 12:16 Відповісти
Не чіпайте хлопці хоч щось гарне.
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13.12.2021 12:01 Відповісти
Те що до зеленої шобли успішно працювало.
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13.12.2021 12:03 Відповісти
Оооо зедебіли хочуть закласти початок новому майдану?
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13.12.2021 12:02 Відповісти
Смотрите гниды чтобы трусы на ходу не пришлось менять когда будете убегать на Рашку
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13.12.2021 12:02 Відповісти
Яки ще можуть бути зміни ?
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13.12.2021 12:02 Відповісти
Треба врахувати хотілки *****, інакше той не захоче зустрічатись з бубою.
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13.12.2021 12:04 Відповісти
Не чіпайте Конституцію, недоумки зелені.
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13.12.2021 12:03 Відповісти
зеленая команда торопится.... Пуйло прижимает....
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13.12.2021 12:03 Відповісти
конченые
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13.12.2021 12:04 Відповісти
Люди, яким приносить задоволення марширувати під звуки "зеленого" маршу, отримали головний мозок дарма, вони цілком могли б обійтися лише спинним.
Альберт ЕЙНШТЕЙН
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13.12.2021 12:30 Відповісти
А може най розглянуть питання зміни не Конституції, а її гаранта? Країні точно стане краще
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13.12.2021 12:14 Відповісти
Думки інколи приходили і в його голову. І з жахом розбігалися.
Андрій КРИЖАНІВСЬКИЙ
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13.12.2021 12:29 Відповісти
следующий этап узурпации власти - изменения в конституцию, а что б менять ее было реальным нужно менять регламент
спасибо жителям кривбаса!
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13.12.2021 12:37 Відповісти
 
 